أسرار الصحف 30-10-2025

اسرار
2025-10-30 | 00:34
أسرار الصحف 30-10-2025

النهار

تجري محاولات تشويش على ندوة سياسية تحضر لها مرجعية دينية.

أقدمت عائلة معروفة بشراء الأراضي في الجنوب على تخريب عقار في دير أنطار (بنت جبيل) لعدم قبول صاحبه بيعه. وتحظى تلك العائلة النشطة في بلدان افريقية بدعم من عدد من الضباط والقضاة.

نائب شمالي دخل الى القاعة العامة في الجلسة النيابية التي لم يكتمل نصابها اول من امس. وعندما لمس ان العدد يقترب من 65 طلب شطب اسمه وخرج. وعند سؤاله عن السبب رد "رايح على صلاة الظهر" قبل ساعة ونصف الساعة من موعد الصلاة.

توقف مراقبون عند مقابلة تلفزيونية لشخصية اقتصادية ناشطة من خلال القراءة الدقيقة التي قدمها على المستويين السياسي والاقتصادي في معرض رده على اداء الحكومة ومستوى الوزراء في اكثر من حقيبة ومن دون تعميم.

عُلم أن مكاتب التحويلات والصيرفة تعاني من شح في التحويلات من الخارج، ما يترك تساؤلات عن السبب وما اذا كان مرتبطاً بتشديد الرقابة الدولية ام بسبب الركود الذي تعاني منه معظم دول الانتشار اللبناني.

يؤكد مصدر نيابي ان عدداً من اصحاب المبالغ المحولة الى الخارج بعد 19 تشرين الاول 2019 بدأوا اجراءات لاعادتها الى لبنان تجنباً لملاحقات يمكن ان تصدر بحقهم.

الجمهورية

استغرب خبير مالي النية باقتطاع مبالغ من أموال المودعين تحت عنوان فوائد عالية، وأموالهم محجوزة منذ 6 سنوات يتمّ الاقتطاع منها بحجة الرسوم، ولا تُعطى لا فائدة ولا أصول المال الذي تراجعت قيمته أساساً بفعل التضخّم.

لم يُحاسب حتى الآن أحد في مسألة هدر مليارات من الدولارات من جراء قرار مالي لم يكن له أي مبرّر على الإطلاق.

لوحِظ وجود أكثر من مسؤول في أكثر من سلطة يعاني من فرط الغضب السريع، فيما تحتاج مناصبهم إلى الهدوء والتروّي.

اللواء

ترك مرجع للموفدة الأميركية اتخاذ ما تراه مناسباً لسير المحادثات معه، وإن اتسمت بالجدية، وحفظ المسافات!

عاد التداول باسم نائب سابق للترشح في منطقة مختلطة، ومعركتها قاسية، لضمان عدم خرق «البلوك الثنائي».

حسب مطَّلعين على أجواء تحيط بحزب بارز، فإن الخطاب السياسي آخذ بالتمايز عن مرحلة سلفت، مما يوفر الفرصة للاعبين لرسم خطوط قابلة للمعالجة في المستقبل.

البناء

قالت مصادر وزارية إن تعامل الحكومة مع طلبات تعديل قانون الانتخابات في ما يخص اقتراع المغتربين يشير إلى أن التوافق سوف يكون هو سيد الموقف وأن ما جرى في الجلسة التشريعية منح المطالبين بالتعديل الواسع تعويضاً معنوياً عبر تطيير النصاب عن عدم تحقيق مطلبهم في المخرج التوافقي بتعديلات طفيفة مع إشارة سلبية نحوهم من رئيس الجمهورية بوصف التعطيل بالإساءة لصورة لبنان. وتوقعت المصادر أن يقوم وزير الداخلية الذي يمثل الجهة الرئيسية المعنية بالانتخابات بالتوافق مع رئيس مجلس النواب على المخارج المناسبة قبل العودة إلى الحكومة بمقترحات محددة. ورأت المصادر في تفعيل آلية مسح وتعويض الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تعبيراً عن مناخ التوافق الرئاسي الذي يبدو أنه يخيم على المرحلة.

رأت مصادر دبلوماسية في بدء حوار بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء حول استئناف المفاوضات السعودية اليمنية لترسيخ مناخ التهدئة وتطويره تأكيداً جديداً على السعي الأميركي والغربي لاحتواء القوة اليمنية التي ظهرت خلال حرب غزة كما تمثل إشارة إلى أن حروب المنطقة إلى تراجع سواء في جبهة غزة أو جبهة لبنان رغم بقاء العمليات الإسرائيلية في مرتبة ما دون الحرب الكبرى والفشل في التقدم نحو تسويات وتفاهمات تثبت الهدوء التام والقلق من أن يؤدي ذلك التصعيد المستمر إلى موقف يمني تصعيدي يربك الحسابات الأميركية. وتوقعت المصادر أن يحمل التفاوض اليمني السعودي مكاسب يمنية يمكن توظيفها لمطالبة اليمن بالتروي قبل اتخاذ قرار الانضمام إلى التصعيد رداً على التصعيد الإسرائيلي.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

30-10-2025

