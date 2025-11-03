الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 03-11-2025
اسرار
2025-11-02 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 03-11-2025
النهار
ولّد تحقيق "فايننشال تايمز" عن استخدام "حزب الله" محافظ رقمية وشركات تحويل أموال لجمع التبرعات ونقل الأموال الى مؤسساته الخيرية بلبلة في الأسواق، إذ أكدت الشركات المعنية أنّها تلتزم معايير الشفافية والمراقبة الدقيقة وتُطبّق "إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأنّ جميع المستخدمين يتم تدقيقهم دورياً وفق لوائح المصرف المركزي والجهات الأمنية.
يستمر الفريق القانوني للدفاع عن هنيبعل القذافي في الاعتراض على منع السفر وعلى قيمة الكفالة التي حدّدها قرار اطلاق سراحه، إذ انه لا يملك المبلغ المحدد بـ11 مليون دولار.
استبشر الناس خيراً بادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على موظفين في مؤسسة المياه في بحمدون بسبب قطعهم المياه عن المنازل وبيعها من أصحاب الشركات الخاصة لتوزيع المياه وتقاسم الأرباح، ما يفتح المجال امام الملاحقة في مناطق أخرى تعيش المعاناة نفسها.
الجمهورية
سُجِّلت قراءتان متناقضتان لرسائل تلقّاها مسؤولون لبنانيّون من أكثر من موفد عربي وغربي في خلال الأيام القليلة الماضية.
جدّد حزب كبير وقوفه خلف مرجع سياسي في اتخاذ ما يراه مناسباً في مسألة حسّاسة يجري الاستعداد لها، في محاولة لإنهاء العدوان العسكري والأمني.
نُقِلَ عن أحد الموفدين أنّ كلامه الخطير والعنيف في شأن لبنان، يعكس ما أُصيب به من خيبة وكلام معسول من دون أفعال، بالتالي فقد "أُعذِرَ مَن أنذر".
اللواء
جرت مشاورات عاجلة بين الرؤساء الثلاثة للتوافق على إقتراح إرسال «مدنيِّين» مع الوفد العسكري للمفاوضات في إطار «الميكانيزم»، ولكن الموافقة الإسرائيلية على بدء التفاوض لم تصل بعد إلى الجنرال كليرفيلد رئيس اللجنة الدولية!
لم تُفلح إتصالات رئاسية مع عدد من النواب الذين قاطعوا الجلسة النيابية الأخيرة لإقناعهم بالحضور والتصويت على بند قرض البنك الدولي للإعمار فقط ثم الخروج من الجلسة وتطيير النصاب!
يسمع مسؤولون من موفدين أجانب مقارنات بين ما يتم إنجازه في سوريا والتعثر الحالي في لبنان، فيكون الرد اللبناني في معظم الأحيان: عندهم نظام رئاسي ممسك بالقرار الوطني، وعندنا نظام برلماني يُعقِّد إتخاذ القرارات الحاسمة!
البناء
قال مصدر سياسي إن كلام المبعوث الأميركي توماس برّاك عن الدولة الفاشلة في لبنان رسالة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي ضاق ذرعاً بـ أكاذيب ووعود برّاك التي ورّطت الحكومة بالموافقة على ورقته والتعهّد أن ذلك سوف يعقبه فوراً إعلان إسرائيليّ عن وقف الاعتداءات على لبنان وبدء الانسحاب من المناطق المحتلة ليتبين لاحقاً أن حكومة الكيان لا تعترف بورقة برّاك أساساً. قال المصدر إن برّاك مستعجل على ضمّ لبنان الى المسار السوري التفاوضي لضمان وحدة المنطقة العازلة التي تشكل منطقة اقتصادية واحدة جلب لها برّاك المستثمرين على أساس أن لها واجهة بحريّة هي شاطئ الناقورة ويعتقد المصدر أن إجماع المسؤولين اللبنانيين على ربط التفاوض غير المباشر بتنفيذ الاحتلال لما يترتب عليه تنفيذه وفق اتفاق وقف إطلاق النار أحبط مشروع برّاك الذي يريد تشجيع الحكم في دمشق على التوقيع بجرّ لبنان للتفاوض إضافة لخشيته من أن يؤدي انتهاء التفاوض على المسار السوريّ باتفاق يلبّي طلبات الاحتلال إلى رفض لبنان للمسار كله.
قال مصدر إعلامي في واشنطن إن مناقشة مقترح بإعلان انضمام الحكومة السورية إلى قوات التحالف ضد داعش يناقش كبديل عن إعلان الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي لا يزال متعثراً وإن واشنطن تدرك أن العقدة تركيّة ولا تريد تجاهل موقف أنقرة، ولذلك تمنح دمشق مزيداً من الوقت. ويقول المصدر إن مسألة الترتيبات الأمنيّة في الأراضي السورية خصوصاً جنوب سورية ليست موضوع نقاش مع تركيا وقد حسمت موافقة الحكومة السورية عليها، لكن العقدة هي في إصرار الاحتلال على بقاء الأجواء السورية مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي والالتزام بعدم امتلاك سورية شبكة دفاع جويّ وسلاح جو حربيّ وتركياأبلغت واشنطن أن هذا تهديد مباشر لأمنها القوميّ.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
03-11-2025
أسرار الصحف 1-11-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
0
اسرار
2025-09-10
أسرار الصحف 11-09-2025
اسرار
2025-09-10
أسرار الصحف 11-09-2025
0
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
0
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
0
اسرار
2025-10-29
أسرار الصحف 30-10-2025
اسرار
2025-10-29
أسرار الصحف 30-10-2025
0
اسرار
2025-10-28
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
2025-10-28
أسرار الصحف 29-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-30
الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي: لتحرك عربي واسلامي وافريقي وانساني سريع يوقف المجازر في عاصمة دارفور
أخبار لبنان
2025-10-30
الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي: لتحرك عربي واسلامي وافريقي وانساني سريع يوقف المجازر في عاصمة دارفور
0
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
2025-10-25
إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية
أخبار لبنان
2025-10-25
إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
0
أخبار دولية
13:23
المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا
أخبار دولية
13:23
المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:08
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
أخبار لبنان
13:08
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
0
أخبار دولية
13:05
نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله
أخبار دولية
13:05
نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله
0
أخبار دولية
13:00
اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية
أخبار دولية
13:00
اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
3
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
4
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
5
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
6
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
7
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
8
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More