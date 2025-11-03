أسرار الصحف 03-11-2025

النهار



ولّد تحقيق "فايننشال تايمز" عن استخدام "حزب الله" محافظ رقمية وشركات تحويل أموال لجمع التبرعات ونقل الأموال الى مؤسساته الخيرية بلبلة في الأسواق، إذ أكدت الشركات المعنية أنّها تلتزم معايير الشفافية والمراقبة الدقيقة وتُطبّق "إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأنّ جميع المستخدمين يتم تدقيقهم دورياً وفق لوائح المصرف المركزي والجهات الأمنية.



يستمر الفريق القانوني للدفاع عن هنيبعل القذافي في الاعتراض على منع السفر وعلى قيمة الكفالة التي حدّدها قرار اطلاق سراحه، إذ انه لا يملك المبلغ المحدد بـ11 مليون دولار.



استبشر الناس خيراً بادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على موظفين في مؤسسة المياه في بحمدون بسبب قطعهم المياه عن المنازل وبيعها من أصحاب الشركات الخاصة لتوزيع المياه وتقاسم الأرباح، ما يفتح المجال امام الملاحقة في مناطق أخرى تعيش المعاناة نفسها.



الجمهورية



سُجِّلت قراءتان متناقضتان لرسائل تلقّاها مسؤولون لبنانيّون من أكثر من موفد عربي وغربي في خلال الأيام القليلة الماضية.



جدّد حزب كبير وقوفه خلف مرجع سياسي في اتخاذ ما يراه مناسباً في مسألة حسّاسة يجري الاستعداد لها، في محاولة لإنهاء العدوان العسكري والأمني.



نُقِلَ عن أحد الموفدين أنّ كلامه الخطير والعنيف في شأن لبنان، يعكس ما أُصيب به من خيبة وكلام معسول من دون أفعال، بالتالي فقد "أُعذِرَ مَن أنذر".



اللواء



جرت مشاورات عاجلة بين الرؤساء الثلاثة للتوافق على إقتراح إرسال «مدنيِّين» مع الوفد العسكري للمفاوضات في إطار «الميكانيزم»، ولكن الموافقة الإسرائيلية على بدء التفاوض لم تصل بعد إلى الجنرال كليرفيلد رئيس اللجنة الدولية!



لم تُفلح إتصالات رئاسية مع عدد من النواب الذين قاطعوا الجلسة النيابية الأخيرة لإقناعهم بالحضور والتصويت على بند قرض البنك الدولي للإعمار فقط ثم الخروج من الجلسة وتطيير النصاب!



يسمع مسؤولون من موفدين أجانب مقارنات بين ما يتم إنجازه في سوريا والتعثر الحالي في لبنان، فيكون الرد اللبناني في معظم الأحيان: عندهم نظام رئاسي ممسك بالقرار الوطني، وعندنا نظام برلماني يُعقِّد إتخاذ القرارات الحاسمة!



البناء



قال مصدر سياسي إن كلام المبعوث الأميركي توماس برّاك عن الدولة الفاشلة في لبنان رسالة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي ضاق ذرعاً بـ أكاذيب ووعود برّاك التي ورّطت الحكومة بالموافقة على ورقته والتعهّد أن ذلك سوف يعقبه فوراً إعلان إسرائيليّ عن وقف الاعتداءات على لبنان وبدء الانسحاب من المناطق المحتلة ليتبين لاحقاً أن حكومة الكيان لا تعترف بورقة برّاك أساساً. قال المصدر إن برّاك مستعجل على ضمّ لبنان الى المسار السوري التفاوضي لضمان وحدة المنطقة العازلة التي تشكل منطقة اقتصادية واحدة جلب لها برّاك المستثمرين على أساس أن لها واجهة بحريّة هي شاطئ الناقورة ويعتقد المصدر أن إجماع المسؤولين اللبنانيين على ربط التفاوض غير المباشر بتنفيذ الاحتلال لما يترتب عليه تنفيذه وفق اتفاق وقف إطلاق النار أحبط مشروع برّاك الذي يريد تشجيع الحكم في دمشق على التوقيع بجرّ لبنان للتفاوض إضافة لخشيته من أن يؤدي انتهاء التفاوض على المسار السوريّ باتفاق يلبّي طلبات الاحتلال إلى رفض لبنان للمسار كله.



قال مصدر إعلامي في واشنطن إن مناقشة مقترح بإعلان انضمام الحكومة السورية إلى قوات التحالف ضد داعش يناقش كبديل عن إعلان الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي لا يزال متعثراً وإن واشنطن تدرك أن العقدة تركيّة ولا تريد تجاهل موقف أنقرة، ولذلك تمنح دمشق مزيداً من الوقت. ويقول المصدر إن مسألة الترتيبات الأمنيّة في الأراضي السورية خصوصاً جنوب سورية ليست موضوع نقاش مع تركيا وقد حسمت موافقة الحكومة السورية عليها، لكن العقدة هي في إصرار الاحتلال على بقاء الأجواء السورية مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي والالتزام بعدم امتلاك سورية شبكة دفاع جويّ وسلاح جو حربيّ وتركياأبلغت واشنطن أن هذا تهديد مباشر لأمنها القوميّ.