الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 5-11-2025
اسرار
2025-11-04 | 23:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 5-11-2025
النهار
تتفاعل عبر وسائل التواصل الجتماعي المطالبة بالقبض على ضباط سوريين في لبنان كانوا من رموز النظام الأسدي وارتكبوا جرائم كبرى وأبرزهم اللواء علي مملوك، من دون اي موقف رسمي حتى الساعة.
بعد الأخذ والردّ وانقسام مجلس بلدية بيروت حول الإجراءات الواجبة لمنع تكرار حادثة صرف أموال عامة من صندوق البلدية دون حسيب أو رقيب، حسمت المديرية العامة لأمن الدولة الأمر بأن أوقفت الموظف المتهم والذي أقر بفعله، في انتظار إحالته إلى القضاء المختص.
من غير الواضح إذا ما كانت كل من شركتي الخليوي ستقدم على سداد ما يتوجب عليها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما قرر مجلس إدارة الصندوق تقديم مراجعة طعن بالإبطال أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم المتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة لشركتي الخليوي MIC1 و MIC2.
شكا عدد من أهالي برج حمود من توقيف جار لهم بعدما تجرأ على منع إحداهنّ من توقيف سيارتها أمام محله التجاري ليتبين أنها قاضية وتتقدم بشكوى بضده تتلقفها قوى الأمن بسرعة وتعمل على توقيفه قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تابعت قوى الأمن الداخلي ما نشرته "النهار" أمس في "أسرار الآلهة" واتصلت للاستفسار عن الموضوع لفتح تحقيق وملاحقة من تستوجب ملاحقته من عناصر الدرك.
الجمهورية
استغرب دبلوماسي أجنبي، كيف أنّ القوى السياسية اللبنانية
تختلق المشاكل وتراكم الخلافات والمصاعب، بطرح أمور خلافية بدل التوحّد لحل أزمة كبرى.
رأى مسؤول كبير أنّ التسريبات عن "تهريب وتكديس أسلحة" إذا كانت حقيقة فهي مصيبة، وإذا لم تكن حقيقة فالمصيبة أعظم.
سأل مسؤول اغترابي في أوروبا "ما دام قانون الانتخاب الحالي مع تعديل وبلا تعديل يحسم نحو 95 مقعداً سلفاً للقوى السياسية المتخاصمة، فلماذا زجّ المغتربين، ولماذا جعل التعديل أم المعارك؟".
اللواء
أوضح وفد عربي من دولة في شمال أفريقيا أن مهمته، لا صلة لها بموقوف من الدولة المذكورة، بل بإعادة تطبيع العلاقات، بدءاً من معالجة قضية عمرها 44 عاماً.
سُجِّل عتبٌ على عدم مشاركة مسؤول حكومي في اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار، بعد أن كان التوجُّه يميل إلى المشاركة.
يواجه مرجع إحراجاً في ما خص طروحات التفاوض المتباينة، والضغوطات المحلية والخارجية على مختلف جوانب الحياة اللبنانية..
البناء
وصف خبراء في الشأن الأميركي انتخابات عمدة نيويورك بالاختبار التاريخي غير المسبوق لحجم التحول الجذري في الرأي العام الشبابي خصوصاً وبين كل الأطياف وبينها غالبية يهودية نشطة تبحث عن خطاب جديد من خارج الصندوق التقليدي للحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث يمثل المرشح الأوفر حظاً زهران ممداني نموذجاً شبابياً شجاعاً لم يعد يطيق الخطاب التقليدي في الحزبين. ويلفت الخبراء إلى أن تقدم ممداني الكبير على منافسه الديمقراطي التقليدي المرشح كمستقل بعد فوز ممداني بترشيح الحزب الديمقراطي يتم في مواجهة تخلي الحزب عبر أبرز قادته عن تقديم الدعم لترشيح ممداني كحال زعيم الحزب في الكونغرس، بينما يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وراء المرشح الديمقراطي التقليدي أندرو كومو ما يعني أنها ربما أول منافسة تجري خارج القواعد التقليدية الحزبية وسوف تشكل كرة ثلج مرشحة للنمو والتعاظم بسرعة بمجرد نجاح ممداني.
ترصد الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية مسار مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل القوة الدولية الخاصة بغزة، من دون الأخذ بالرفض الإسرائيلي المبدئي لتشكيل القوة بقرار أمميّ ما يفقد “إسرائيل” فرصة التأثير على تشكيل القوة ويمنح مجلس الأمن سلطة منافسة لـ”إسرائيل” على مستقبل غزة. وتقول الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية إن حدوث ذلك يمثل سابقة ربما يتكرر في الضفة الغربية وتعترف الدوائر الإسرائيلية بأن المسار الأميركي جاء تلبية للطلبات العربية والإسلامية والأوروبية التي يستحيل بدونها تشكيل القوة وأن “إسرائيل” تملك هامش المناورة اللازم للرفض أولاً لأن مصدر المشروع هو أميركا وثانياً لأن عدم تشكيل القوة الدولية يعني منح الشرعية لبقاء غزة تحت سلطة حماس الإدارية والأمنية وأن هذا سبب موافقة أميركا على هذه الصيغة التي تسقط حديث النصر في الحرب.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
5-11-2025
أسرار الصحف 4-11-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-03
أسرار الصحف 4-11-2025
اسرار
2025-11-03
أسرار الصحف 4-11-2025
0
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-03
أسرار الصحف 4-11-2025
اسرار
2025-11-03
أسرار الصحف 4-11-2025
0
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
0
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
منوعات
2025-09-01
جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
0
أخبار دولية
2025-10-07
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
أخبار دولية
2025-10-07
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد
0
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
أمن وقضاء
14:18
عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:09
ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب
أخبار دولية
02:09
ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان
0
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة
0
أمن وقضاء
13:33
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
أمن وقضاء
13:33
"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
رياضة
05:59
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
2
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
13:42
درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...
3
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
4
منوعات
09:21
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
منوعات
09:21
تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)
5
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
6
أخبار لبنان
11:20
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:20
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري... إليكم جدول الأعمال
7
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
8
خبر عاجل
10:34
معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
خبر عاجل
10:34
معلومات الـLBCI: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وجّه كتابًا إلى محافظ جبل لبنان لتِبيان حقيقة ما جرى في مغارة جعيتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More