أسرار الصحف 5-11-2025

اسرار
2025-11-04 | 23:42
أسرار الصحف 5-11-2025
أسرار الصحف 5-11-2025

النهار

تتفاعل عبر وسائل التواصل الجتماعي المطالبة بالقبض على ضباط سوريين في لبنان كانوا من رموز النظام الأسدي وارتكبوا جرائم كبرى وأبرزهم اللواء علي مملوك، من دون اي موقف رسمي حتى الساعة.

بعد الأخذ والردّ وانقسام مجلس بلدية بيروت حول الإجراءات الواجبة لمنع تكرار حادثة صرف أموال عامة من صندوق البلدية دون حسيب أو رقيب، حسمت المديرية العامة لأمن الدولة الأمر بأن أوقفت الموظف المتهم والذي أقر بفعله، في انتظار إحالته إلى القضاء المختص.

من غير الواضح إذا ما كانت كل من شركتي الخليوي ستقدم على سداد ما يتوجب عليها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما قرر مجلس إدارة الصندوق تقديم مراجعة طعن بالإبطال أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم المتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة لشركتي الخليوي MIC1 و MIC2.

شكا عدد من أهالي برج حمود من توقيف جار لهم بعدما تجرأ على منع إحداهنّ من توقيف سيارتها أمام محله التجاري ليتبين أنها قاضية وتتقدم بشكوى بضده تتلقفها قوى الأمن بسرعة وتعمل على توقيفه قبل عطلة نهاية الأسبوع.

تابعت قوى الأمن الداخلي ما نشرته "النهار" أمس في "أسرار الآلهة" واتصلت للاستفسار عن الموضوع لفتح تحقيق وملاحقة من تستوجب ملاحقته من عناصر الدرك.


الجمهورية

استغرب دبلوماسي أجنبي، كيف أنّ القوى السياسية اللبنانية

تختلق المشاكل وتراكم الخلافات والمصاعب، بطرح أمور خلافية بدل التوحّد لحل أزمة كبرى.

رأى مسؤول كبير أنّ التسريبات عن "تهريب وتكديس أسلحة" إذا كانت حقيقة فهي مصيبة، وإذا لم تكن حقيقة فالمصيبة أعظم.

سأل مسؤول اغترابي في أوروبا "ما دام قانون الانتخاب الحالي مع تعديل وبلا تعديل يحسم نحو 95 مقعداً سلفاً للقوى السياسية المتخاصمة، فلماذا زجّ المغتربين، ولماذا جعل التعديل أم المعارك؟".


اللواء

أوضح وفد عربي من دولة في شمال أفريقيا أن مهمته، لا صلة لها بموقوف من الدولة المذكورة، بل بإعادة تطبيع العلاقات، بدءاً من معالجة قضية عمرها 44 عاماً.

سُجِّل عتبٌ على عدم مشاركة مسؤول حكومي في اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار، بعد أن كان التوجُّه يميل إلى المشاركة.

يواجه مرجع إحراجاً في ما خص طروحات التفاوض المتباينة، والضغوطات المحلية والخارجية على مختلف جوانب الحياة اللبنانية..


البناء

وصف خبراء في الشأن الأميركي انتخابات عمدة نيويورك بالاختبار التاريخي غير المسبوق لحجم التحول الجذري في الرأي العام الشبابي خصوصاً وبين كل الأطياف وبينها غالبية يهودية نشطة تبحث عن خطاب جديد من خارج الصندوق التقليدي للحزبين الجمهوري والديمقراطي حيث يمثل المرشح الأوفر حظاً زهران ممداني نموذجاً شبابياً شجاعاً لم يعد يطيق الخطاب التقليدي في الحزبين. ويلفت الخبراء إلى أن تقدم ممداني الكبير على منافسه الديمقراطي التقليدي المرشح كمستقل بعد فوز ممداني بترشيح الحزب الديمقراطي يتم في مواجهة تخلي الحزب عبر أبرز قادته عن تقديم الدعم لترشيح ممداني كحال زعيم الحزب في الكونغرس، بينما يقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وراء المرشح الديمقراطي التقليدي أندرو كومو ما يعني أنها ربما أول منافسة تجري خارج القواعد التقليدية الحزبية وسوف تشكل كرة ثلج مرشحة للنمو والتعاظم بسرعة بمجرد نجاح ممداني.

ترصد الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية مسار مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل القوة الدولية الخاصة بغزة، من دون الأخذ بالرفض الإسرائيلي المبدئي لتشكيل القوة بقرار أمميّ ما يفقد “إسرائيل” فرصة التأثير على تشكيل القوة ويمنح مجلس الأمن سلطة منافسة لـ”إسرائيل” على مستقبل غزة. وتقول الدوائر الدبلوماسية الإسرائيلية إن حدوث ذلك يمثل سابقة ربما يتكرر في الضفة الغربية وتعترف الدوائر الإسرائيلية بأن المسار الأميركي جاء تلبية للطلبات العربية والإسلامية والأوروبية التي يستحيل بدونها تشكيل القوة وأن “إسرائيل” تملك هامش المناورة اللازم للرفض أولاً لأن مصدر المشروع هو أميركا وثانياً لأن عدم تشكيل القوة الدولية يعني منح الشرعية لبقاء غزة تحت سلطة حماس الإدارية والأمنية وأن هذا سبب موافقة أميركا على هذه الصيغة التي تسقط حديث النصر في الحرب.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

5-11-2025

LBCI السابق

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-01

جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها الضخم في مهرجان البندقية السينمائي (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم غرب البلاد

LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو مواطن كويتيّ

