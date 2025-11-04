الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 4-11-2025
اسرار
2025-11-03 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 4-11-2025
النهار
يستمر الخلاف حول مرجعية المواقع الإلكترونية في لبنان بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للإعلام وآخر فصوله عرض رئيس المجلس للرئيس عون كيفية عمل المواقع وسبل تنظيمها علماً أن قانون إنشائه لا يخوله ذلك وهو مجلس منتهي الصلاحية منذ زمن.
يقوم أكثر من مرشح بجولات وإقامة مأدب غداء في بلدات في البقاع الشمالي طمعاً بوراثة "وراثة" مقعد نائب شيعي حالي تردد أنه لن يحظى بدعم يؤمن له الفوز في الاستحقاق المقبل.
يشكو مواطنون في قرى في قضاء بنت جبيل من عناصر قوى أمنية في مخفر في بلدة كبيرة. ويطالبون وزير الداخلية بالتدخل لأن هؤلاء يغطون أعمال شراء أراض من أشخاص معروفين ومدعومين بطرق ملتوية حيث يتم التلاعب بالمساحات المشروعة ومد اليد على مشاعات من دون أي حسيب أو رقيب منذ سنوات.
رحبت جهات قضائية بدعوة نواب بيروت إلى تحقيق جنائي مع الموظفين الماليين والإداريين من الحاليين والسابقين في مجلس بلدية العاصمة لمحاسبة المتجاوزين والذين سرقوا أموالاً عامة.
تلقى إعلامي متهم في ملف فساد نصيحة من جهة سياسية بعدم إشارته في إطلالاته التلفزيونية وعلى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى امكان ترشحه للانتخابات المقبلة.
الجمهورية
كشفت مؤسسة تُعنى بالشفافية في الإدارات الرسمية أنّ إحدى الوزارات ردّت على طلبها حول معلومات بأنّها لم تتكلّف بأي مدفوعات من أجل لُقاح، لكنّ الجريدة الرسمية تُظهر أنّها اقترضت 34 مليون دولار على عهد وزير ينتمي إلى حزب الوزير الحالي أيضاً.
يتمّ التحضير لزيارة يقوم بها وزير خارجية دولة مؤثرة في لبنان والمنطقة إلى بيروت قريباً، وتشكّل نقطة تحوّل في الاستحقاقات المقبلة.
أشارت معلومات أنّ موقف ممثل دولة أوروبية كانت أكثر تشدّداً من موقف موفد دولة عظمى حيال المطلوب من لبنان في قضية حساسة، خلال الاجتماع الأخير للجنة بارزة.
اللواء
فجَّرت قضية تخفيض الأرباح على الفوائد العالية قبل الـ2019 الخلاف مجدداً بين السلطات المالية وجمعية المصارف..
يحتدم الخلاف داخل كتلة نيابية، بطله نائب جبيلي على خلفية جنوح رئيس الحزب الذي تمثله الكتلة لهزيمة المرشح الشيعي أياً كان!
شدَّدت القوى المنتشرة جنوب الليطاني من الإجراءات عبر المداخل وغيرها من أجل ضبط عمليات الانتقال على مستوى الأفراد والمركبات.
البناء
لاحظ مصدر سياسي أنه بالرغم من النبرة العالية لفريق توماس برّاك ومورغان أورتاغوس اللبناني فإن محتوى الخطاب قد تغيّر جذرياً من مزاعم قدرة الدولة عبر الصداقة مع أميركا والدعم العربي والأوروبي على إلزام إسرائيل بالانسحاب وإنهاء الاعتداءات إلى خطاب يعترف ضمناً بفشل هذا الرهان ويتهرّب من الاعتراف علناً بذلك، لينتقل الى خطاب يقوم على القول بأن إسرائيل القوية والمدعومة من أميركا لا يمكن مواجهتها ويجب القبول بما يمكن تحصيله حتى لو لم يكن واضحاً، وعلينا أن نضغط لنزع سلاح المقاومة حتى نكسب الرضا الأميركي الإسرائيلي ثم نقبل بالتفاوض وفق شروط تضعها إسرائيل بدعم أميركي من دون رؤية واضحة ونرى ما يمكن أن يحدث من دون أي ضمانات، بالرغم من وجود احتمال بقاء الاحتلال واستمرار الاعتداءات كما هو الحال مع سورية. ويقول المصدر إن الإجماع الذي كان يحققه خطاب المرحلة الأولى سقط في هذه المرحلة حيث يبدو أن الجيش ورئيس الجمهورية ومعهما فريق وازن ربما ينضم إليه رئيس الحكومة وفريقه لا يوافقون على هذا الخطاب بل يميلون للحفاظ على منطقة وسط بين أصحاب خطاب الاستسلام وأصحاب خطاب المقاومة.
تساءل مرجع سياسيّ عن مدى وقاحة المبعوث الأميركي توماس برّاك ليطلب من الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الاتصال المباشر برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال إذا كان برّاك واثقاً أن مثل هذا الاتصال كافٍ لحل المشكلة فلماذا يحرم صديقه رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع من هذه النصيحة وظروف سورية أفضل حيث لا مقاومة وسلاح مقاومة كعقدة يصعب حلها، وحيث التفاوض الذي يطلب برّاك من لبنان القبول به سبق لحكومة سورية أن بدأته قبل خمسة شهور ما يعني أن الطريق ممهّد والمشكلات واضحة فلماذا لا يطلب برّاك من الشرع إجراء هذا الاتصال وينتهي الأمر؟
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
4-11-2025
أسرار الصحف 03-11-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 11-10-2025
0
اسرار
2025-09-10
أسرار الصحف 11-09-2025
اسرار
2025-09-10
أسرار الصحف 11-09-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
اسرار
2025-11-02
أسرار الصحف 03-11-2025
0
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
اسرار
2025-11-01
أسرار الصحف 1-11-2025
0
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
اسرار
2025-10-31
اسرار الصحف 31-10-2025
0
اسرار
2025-10-29
أسرار الصحف 30-10-2025
اسرار
2025-10-29
أسرار الصحف 30-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:26
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
صحف اليوم
00:26
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
0
أخبار لبنان
2025-10-15
لجنة مراقبة هيئات الضمان تطلق حملة لضبط المخالفات في قطاع التأمين على جميع الاراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-15
لجنة مراقبة هيئات الضمان تطلق حملة لضبط المخالفات في قطاع التأمين على جميع الاراضي اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-10-20
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت
أخبار دولية
2025-10-20
متحدث باسم الامم المتحدة: الحوثيون يحتجزون موظفين أجانب بالأمم المتحدة في صنعاء منذ يوم السبت
0
أخبار لبنان
2025-10-28
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة
أخبار لبنان
2025-10-28
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
0
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
أخبار دولية
13:16
إسرائيل: الوضع تجاه لبنان بات في نقطة اللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:11
استمرار التجاذب بين وزارة المال وجمعية المصارف
0
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
أخبار دولية
13:00
خلال مشاركته في "حوار المنامة"... توم براك تطرق الى مسألة التفاوض مع إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
2
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
10:00
"سمعت صوتين مدويين متتاليين ثم تصاعد الغبار"... انهيار برج تاريخي في قلب روما وهذه التفاصيل (فيديو)
3
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية
4
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
5
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
7
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
8
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
خبر عاجل
10:40
معلومات للـLBCI: توقيف أمين خزينة بلدية بيروت خ. أ. ع. بناء على اشارة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بعد ختم التحقيق معه لدى امن الدولة وذلك نتيجة التدقيق الذي اظهر وجود نقص في موجودات الخزنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More