LBCI
LBCI

أسرار الصحف 4-11-2025

اسرار
2025-11-03 | 23:30
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 4-11-2025
4min
أسرار الصحف 4-11-2025

النهار

يستمر الخلاف حول مرجعية المواقع الإلكترونية في لبنان بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للإعلام وآخر فصوله عرض رئيس المجلس للرئيس عون كيفية عمل المواقع وسبل تنظيمها علماً أن قانون إنشائه لا يخوله ذلك وهو مجلس منتهي الصلاحية منذ زمن.

يقوم أكثر من مرشح بجولات وإقامة مأدب غداء في بلدات في البقاع الشمالي طمعاً بوراثة "وراثة" مقعد نائب شيعي حالي تردد أنه لن يحظى بدعم يؤمن له الفوز في الاستحقاق المقبل.

يشكو مواطنون في قرى في قضاء بنت جبيل من عناصر قوى أمنية في مخفر في بلدة كبيرة. ويطالبون وزير الداخلية بالتدخل لأن هؤلاء يغطون أعمال شراء أراض من أشخاص معروفين ومدعومين بطرق ملتوية حيث يتم التلاعب بالمساحات المشروعة ومد اليد على مشاعات من دون أي حسيب أو رقيب منذ سنوات.

رحبت جهات قضائية بدعوة نواب بيروت إلى تحقيق جنائي مع الموظفين الماليين والإداريين من الحاليين والسابقين في مجلس بلدية العاصمة لمحاسبة المتجاوزين والذين سرقوا أموالاً عامة.

تلقى إعلامي متهم في ملف فساد نصيحة من جهة سياسية بعدم إشارته في إطلالاته التلفزيونية وعلى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى امكان ترشحه للانتخابات المقبلة.

الجمهورية

كشفت مؤسسة تُعنى بالشفافية في الإدارات الرسمية أنّ إحدى الوزارات ردّت على طلبها حول معلومات بأنّها لم تتكلّف بأي مدفوعات من أجل لُقاح، لكنّ الجريدة الرسمية تُظهر أنّها اقترضت 34 مليون دولار على عهد وزير ينتمي إلى حزب الوزير الحالي أيضاً.

يتمّ التحضير لزيارة يقوم بها وزير خارجية دولة مؤثرة في لبنان والمنطقة إلى بيروت قريباً، وتشكّل نقطة تحوّل في الاستحقاقات المقبلة.

أشارت معلومات أنّ موقف ممثل دولة أوروبية كانت أكثر تشدّداً من موقف موفد دولة عظمى حيال المطلوب من لبنان في قضية حساسة، خلال الاجتماع الأخير للجنة بارزة.

اللواء

فجَّرت قضية تخفيض الأرباح على الفوائد العالية قبل الـ2019 الخلاف مجدداً بين السلطات المالية وجمعية المصارف..

يحتدم الخلاف داخل كتلة نيابية، بطله نائب جبيلي على خلفية جنوح رئيس الحزب الذي تمثله الكتلة لهزيمة المرشح الشيعي أياً كان!

شدَّدت القوى المنتشرة جنوب الليطاني من الإجراءات عبر المداخل وغيرها من أجل ضبط عمليات الانتقال على مستوى الأفراد والمركبات.

البناء

لاحظ مصدر سياسي أنه بالرغم من النبرة العالية لفريق توماس برّاك ومورغان أورتاغوس اللبناني فإن محتوى الخطاب قد تغيّر جذرياً من مزاعم قدرة الدولة عبر الصداقة مع أميركا والدعم العربي والأوروبي على إلزام إسرائيل بالانسحاب وإنهاء الاعتداءات إلى خطاب يعترف ضمناً بفشل هذا الرهان ويتهرّب من الاعتراف علناً بذلك، لينتقل الى خطاب يقوم على القول بأن إسرائيل القوية والمدعومة من أميركا لا يمكن مواجهتها ويجب القبول بما يمكن تحصيله حتى لو لم يكن واضحاً، وعلينا أن نضغط لنزع سلاح المقاومة حتى نكسب الرضا الأميركي الإسرائيلي ثم نقبل بالتفاوض وفق شروط تضعها إسرائيل بدعم أميركي من دون رؤية واضحة ونرى ما يمكن أن يحدث من دون أي ضمانات، بالرغم من وجود احتمال بقاء الاحتلال واستمرار الاعتداءات كما هو الحال مع سورية. ويقول المصدر إن الإجماع الذي كان يحققه خطاب المرحلة الأولى سقط في هذه المرحلة حيث يبدو أن الجيش ورئيس الجمهورية ومعهما فريق وازن ربما ينضم إليه رئيس الحكومة وفريقه لا يوافقون على هذا الخطاب بل يميلون للحفاظ على منطقة وسط بين أصحاب خطاب الاستسلام وأصحاب خطاب المقاومة.

تساءل مرجع سياسيّ عن مدى وقاحة المبعوث الأميركي توماس برّاك ليطلب من الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الاتصال المباشر برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال إذا كان برّاك واثقاً أن مثل هذا الاتصال كافٍ لحل المشكلة فلماذا يحرم صديقه رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع من هذه النصيحة وظروف سورية أفضل حيث لا مقاومة وسلاح مقاومة كعقدة يصعب حلها، وحيث التفاوض الذي يطلب برّاك من لبنان القبول به سبق لحكومة سورية أن بدأته قبل خمسة شهور ما يعني أن الطريق ممهّد والمشكلات واضحة فلماذا لا يطلب برّاك من الشرع إجراء هذا الاتصال وينتهي الأمر؟

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

4-11-2025

