أسرار الصحف 07-11-2025
اسرار
2025-11-06 | 23:33
أسرار الصحف 07-11-2025
النهار
يقول ناشطون في "تيار المستقبل" ان اي قرار في ملف الانتخابات النيابية للسنة 2026 لن يتظهر قبل مطلع السنة الجديدة والتأكد من حصول الانتخابات في موعدها.
توقف متابعون عند زيارة عدد كبير من الطلاب السرايا الحكومية واهدائهم الفوز في الانتخابات الطالبية الى الرئيس نواف سلام.
لا يقلل مسؤول أمني من وجوب الحذر من أي تحرك "داعشي" في لبنان بعدما تم القبض قبل مدة على خلية صغيرة تخطط لعمل ارهابي ورأى ان الامن الاستباقي نجح حتى تاريخه في تجنيب لبنان اي خضة من هذا النوع.
بعد تبنيه صفحة "ثورة وجع الانسان" منذ العام 2019، يستعد النائب نعمة افرام الى اطلاق منصة تلفزيونية قريباً بدأت حملتها الدعائية وستلاقي نشاطه الانتخابي المقبل.
اثارت تحذيرات اسرائيل وغاراتها العنيفة امس قلقاً لدى اللبنانيين الذين حجزوا رحلاتهم باكراً اما لملاقاة البابا لاوون الرابع عشر نهاية الشهر الجاري في لبنان، او لقضاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة مع ذويهم.
الجمهورية
اعتذر أحد المسؤولين من عدم مشاركته في فعالية تعني إحدى
المناطق، وقال: أتمنّى عليكم ألّا تحرجوني، فليس في يدي أيّ شيء لأقدّمه.
نُقِل عن مسؤول كبير قوله: إعادة الإعمار ليس منّة من أحد، بل واجب إنساني ووطني وأخلاقي، لكنّ المؤسف في هذا الأمر، هو أنّ مَن التزم بهذا الواجب يهرب منه.
عمّم أحد المسؤولين على بعض المقرّبين تجاهل الهجومات الشخصية والسياسية التي يتعرّض لها، وقال: يُريدون منّا أن ننزل إليهم، فاتركوهم تحت يكذبوا ليشبعوا ويصرّخوا حتى ينبحّوا، فمَن يضحك أخيراً يضحك كثيراً.
اللواء
يتساءل مرجع لبناني معني في مجالس خاصة عن فعالية المشاركة الفرنسية في لجنة الميكانيزم، ويرى أنها بحكم غير الموجودة!
غمز مرجع كبير من مواقف وتصرفات الكثير من القوى السياسية التي تتجه برأيه للشعبوية وتحصيل مكاسب حزبية على حساب استقرار البلاد.
تنهمك دوائر القصر الجمهوري ليل نهار بالتحضير لزيارة البابا لاوون الى بيروت، وتشمل التحضيرات كل نواحي الزيارة من الوصول الى الانتقال ومواعيد الجولات واللقاءات كما أعدتها السفارة البابوية.
البناء
قال مصدر نيابي إن التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء اللبناني على قانون الانتخاب لفتح الباب أمام غير المقيمين للمشاركة في الانتخابات النيابية كأنهم في لبنان أي أن تُقام لوائح شطب وصناديق اقتراع لكل الدوائر في كل مركز اقتراع في أيّ دولة يتواجد فيها المغتربون يعني حكما تأجيل الانتخابات لمدة سنة على الأقل ولا يكفي تمديد مهلة التسجيل في الاغتراب إلى نهاية العام لأنه إذا تمّ إقرار التعديل الأسبوع المقبل في مجلس النواب فلن يصير القانون نافذاً قبل مرور ثلاثة شهور ونصف هي خمسة عشر يوماً مهلة تقديم الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ومهلة شهرين لمقرّر المجلس حول الطعن ومهلة شهر للمجلس الدستوري لإصدار القرار، ما يعني أن القانون لن يصبح نافذاً قبل أول شباط من العام المقبل بحيث يصبح مستحيلاً السير بالمهل المتناسبة مع موعد إجراء الانتخابات للمقيمين وغير المقيمين، متوقعاً البحث بتمديد ولاية المجلس لسنة كاملة على أن يتمّ خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
قال مصدر دبلوماسي إن عدم تصويت الصين على قرار رفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي في سورية ووزير داخليته وعدم تصويتها ضد القرار هو رسالة للرئيس الانتقالي في سورية ووزير داخليته للإسراع بإنجاز اتفاق مع الصين يشبه الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فرنسا وروسيا ودول أخرى من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن ما ضمن تصويتهم مع القرار، بحيث حصلت فرنسا وروسيا على التزام حكومة الشرع بملاحقة الجماعات الإرهابية التي تحمل الجنسية الفرنسية والجنسية الروسية والتي تعمل في الأراضي السورية والمقصود الشيشان والفرنسيين بينما تنتظر الصين اتفاقاً مشابهاً يطال ملاحقة وحظر الجيش التركستاني والإيغور وتسليم قادتهم للصين.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
07-11-2025
أسرار الصحف 6-11-2025
السابق
