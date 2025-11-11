الأخبار
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

2025-11-11 | 00:21
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

النهار

لم يحدد هنيبعل القذافي الوجهة التي سيقصدها بعد مغادرته لبنان وفق ما افاد موكلوه في انتظار اتصالات يجريها مع اكثر من جهة في الخارج.

بدأت مكاتب سفر تلاحظ ان الكثير من الوافدين الى لبنان لقضاء الميلاد ورأس السنة انما يسألون عن بطاقات السفر القابلة لاسترداد ثمنها.

في الارقام المتداولة ان رواتب قائد الجيش وكبار الضباط لا تتجاوز الالف دولار الا بقليل، في حين ان المديرين العامين ورؤساء مصالح في وظائف مدنية تجاوزوا هذه القيمة، واما المعينين في الهيئات الناظمة فرواتبهم تتجاوز الخمسة الاف دولار لكل منهم.

نفى وزير الداخلية والبلديات السابق بسام مولوي ما ورد في "أسرار الآلهة" من أنه أقدم على توقيع 1400 رخصة (زجاج داكن للسيارات) في اليوم الأخير من عمر الحكومة السابقة. وقال مولوي لـ"النهار": "ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة"، موضحاً أن "التراخيص كانت تعطى وفق القانون والمعايير المشددة". وأضاف: "توقفنا نهائياً عن إتمام المعاملات والتراخيص في الفترة الأخيرة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء ما هو ملّح".

مصادر سياسية مناوئة للثنائي الشيعي ترى ان فتح الرئيس بري معركة الانتخابات النيابية بهذه الطريقة يفسّر بانه هروب الى الامام امام مزايدة "حزب الله" في موضوعي السلاح والمفاوضات وهو غير قادر على مجاراتهم في هذا المجال.

يتخوف نائب "عتيق" من ان تؤدي المواجهة السياسية حول قانون الانتخاب الى تعطيل مجلس النواب وشلّه بشكل كامل بحيث يعجز التشريع ويتحول الى ما يشبه تصريف الأعمال وبذلك يتعطل ايضا عمل الحكومة التي تنتظر التشريعات الحياتية واهمها الموازنة.

 

الجمهورية

بات تحالف انتخابي في إحدى المدن الكبرى شبه منجَز، ويضمّ حزباً مسيحياً ونائبَين سابقَين أحدهما كان في تيار سياسي، بالإضافة إلى نائب حالي. ويهدف هذا التحالف إلى كسب ما بين 4 و 5 مقاعد، من بينها مقعد للأقليات في المدينة.

جرى تواصل عبر قناة أمنية بين دولة إقليمية وحزب بارز في شأن مبادرة سياسية طرحتها تلك الدولة.

فوجئ وفد زار لبنان مؤخّراً ضمن جولة له في المنطقة بتضخيم أهداف محادثاته ونسب رسائل نارية إليه.

 

اللواء

بعد تعليق الخزانة الأميركية العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر، هل يستفيد لبنان من هذه الخطوة بتنفيذ مشاريع الكهرباء عبر الأراضي السورية؟

عادت اللقاءات والاتصالات تنشط بين تيار معروف، وطرفي «الثنائي» من أجل التعاون والتنسيق في الانتخابات المقبلة..

فوجئ وفد مالي دولي بحجم الدمار الذي ضرب المدن والقرى اللبنانية، وتعهد بعض أعضاء الوفد بالعمل الجدّي للمساهمة بإعادة الإعمار..

 

البناء

قالت مصادر سورية أميركية إن استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الانتقالي في سورية أحمد الشرع كشف عن وجود أزمة عميقة في دوائر القرار الأميركي حول الوضع في سورية والموقف من الحكم الجديد حيث لا يعبر موقف الرئيس ووزير الخارجية والمبعوث توم برّاك عن موقف المؤسسات، خصوصاً في البنتاغون والمخابرات والدوائر القانونية في البيت الأبيض والخارجية والكونغرس حيث حسم الأمر لجهة عدم معاملة الشرع كرئيس دولة بل كقائد تمرّد وصل إلى الحكم ولم يكتسب بعد الشرعيّة الدستورية للرؤساء. وهذا ما يوضحه فتح الباب الجانبي لدخول الشرع وغياب العلم السوري عن اللقاء وطريقة الجلوس حيث الرئيس وراء مكتبه والشرع في مواجهته ضمن صفّ من كراسي الجالسين وليس إلى جانبه وأمام الإعلام كما يستقبل الرؤساء، أما تعليق العقوبات بدل إلغائها فيعني منح فرصة لوصول المساعدات لا فتح الطريق أمام المستثمرين.

قال مصدر مصرفي إن الوفد الأميركي الرفيع الذي زار بيروت تحت شعار مكافحة تمويل الإرهاب ومقصود تمويل حزب الله ليست لديه معلومات الحد الأدنى المطلوب معرفتها عن الوضع المالي والمصرفي في لبنان، حيث أظهرت المناقشات أنه لم يكن يعلم أن هناك أزمة بين المصارف والمودعين وأن المصارف شبه متوقفة عن العمل وأن إنهاء نظام التعامل النقدي مستحيل دون تفعيل النظام المصرفي المستحيل بدوره دون حل أزمة المودعين. ويقول المصدر إن كل ما يملكه رئيس الفريق الأميركي هو لغة التعليمات المستحيلة التي وجهها للمراجع اللبنانية وتكفي طرفة دعوة رئيس الوفد للبنان للتوقيع سريعاً على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال لكشف درجة الانعزال عن الواقع التي يعيشها الوفد ولبنان ملتزم بالاتفاقية ويطبقها وشكل لها هيئة خاصة منذ عشرين سنة ويقوم سنوياً بمراجعتها مع الأميركيين.

