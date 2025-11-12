الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 12-11-2025

اسرار
2025-11-11 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 12-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 12-11-2025

النهار

علمت “النهار” من مصادر خاصة أن رجل الأعمال المقرّب من النظام السوري السابق م. ا. ق. المقيم في بيروت أقدم على احتجاز مواطن سوري يدعى بانيك ب. ووفق المصادر فإن موقع الاول معروف، والسلطات التي بلغتها الشكوى ضده تتابع الموضوع.

سمع الدكتور محمد السماك في الفاتيكان كلاما طيباً من البابا لاوون الرابع عشر حيال لبنان وحماسته لزيارته.

لاقت زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الى بيروت ترحيبا من جهات سياسية ونيابية عدة بغية تطوير العلاقات بين البلدين. ولمس الرئيس جوزف عون استعدادا من الوفد للتعاون مع لبنان ومساعدته في حقل الاستثمارات. واعلن تأييده لفتح السفارة الليبية في بيروت.

تتكثف الولائم واللقاءات استباقا لجلسة انتخابات نقابة المحامين الأحد المقبل ويجد محامون مستقلون حيرة من أمرهم في تلبية الدعوات.

سجلت تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رجال دين مسلمين يرفضون المثلية الجنسية بشكل حاسم فيما يدعمون ويرحبون بانتخاب عمدة نيويورك زهران ممداني الذي يؤيد المثليين ويشارك في نشاطاتهم.

ضجت صفحات وسائل التواصل بخبر عن “تسريح” الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي من عمله لبلوغه السن القانونية وبدأ البحث عن حساب البديل.

اللواء

وصف مصدر متابع لإجتماعات الميكانيزم أن الطلب الإسرائيلي من الجيش اللبناني بتفتيش منازل في الجنوب بأنه في منتهى الوقاحة، والاستهتار بدور اللجنة الدولية لمراقبة وقف النار!

يتحضَّر قطب نيابي سابق للعودة إلى الساحة بتشكيل ائتلاف بالتعاون مع الثنائي، وحلفاء سابقين في منطقته البقاعية..

قدَّم وفد الخزانة الأميركية داتا (Data) رقمية حول التحويلات المالية لحزب يثير تمويله جدلاً، عبر بعض الدول الإقليمية..
 
البناء

قالت مصادر أممية إنها تلاحظ تغييراً في الخطاب الأميركي تجاه المنظمات الأممية التي أعلنت “إسرائيل” الحرب عليها وفي مقدّمتها منظمة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وإن ذلك يترافق مع انفتاح أميركي على مناقشة مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية للانتشار في قطاع غزة، خصوصاً لجهة ذكر المرجعيات القانونية الأممية التي ترعى القضية الفلسطينية والتي تعتبرها تل أبيب مرفوضة وفي مقدّمتها الدعوة لانسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة عام 1967. وقالت المصادر إن السعي الأميركي للابتعاد عن الموقف الإسرائيلي رغم مواصلة الاستعداد لاستخدام الفيتو لمنع إدانة “إسرائيل” ربما يشكل مؤشراً على تغييرات في الرأي العام الأميركي لم يعد معها ممكناً التماهي مع المواقف الإسرائيلية.

تقول مصادر سياسية لبنانية قريبة من المقاومة إن مطالبة المقاومة الإعلان عن عدم السعي للتسلح جنوب الليطاني أو الإعلان عن عدم وجود نيّة لديها بمهاجمة مستوطنات الشمال من جنوب لبنان هو طلب سياسيّ لتصوير المقاومة في حالة ضعف تقدّم التعهدات طلباً لرضا الاحتلال لأن من يريد جواباً فعلياً على موقف المقاومة من هذين الأمرين سوف يجد الجواب في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه المقاومة وتعيد تأكيد موافقتها عليه في كل مناسبة بل تعتبره الوثيقة الوحيدة الملزمة لها ودفاعاً عنه ترفض البحث بأي اتفاق جديد. وقالت المصادر إن إحدى وظائف الكتاب الأخير الموجه من المقاومة للرؤساء والرأي العام هو التذكير بما تضمنه الاتفاق جواباً على هذه الطلبات بعد تكرارها من الوفود الزائرة للبنان وربما تكون هذه هي الوظيفة الرئيسية للكتاب وليس التصعيد، كما حاول البعض أن يوحي.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

12-11-2025

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-09

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-08

أسرار الصحف 08-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-06

أسرار الصحف 07-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-09

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-08

أسرار الصحف 08-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-06

أسرار الصحف 07-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-10-02

أسرار الصحف 3-10-2025

LBCI
اقتصاد
2025-11-07

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
2025-09-05

معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى

LBCI
صحف اليوم
00:32

ألان عون لـ"الأنباء الكويتية": التفاوض خير من الدخول في صدامات عسكرية وحروب عبثية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:27

وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
رياضة
06:51

يوم حزين في عالم التنس... مأساة قلبية مزدوجة تهزّ بطولة إيطاليا الكبرى

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More