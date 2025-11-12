الأخبار
أسرار الصحف 12-11-2025
اسرار
2025-11-11 | 23:39
أسرار الصحف 12-11-2025
النهار
علمت “النهار” من مصادر خاصة أن رجل الأعمال المقرّب من النظام السوري السابق م. ا. ق. المقيم في بيروت أقدم على احتجاز مواطن سوري يدعى بانيك ب. ووفق المصادر فإن موقع الاول معروف، والسلطات التي بلغتها الشكوى ضده تتابع الموضوع.
سمع الدكتور محمد السماك في الفاتيكان كلاما طيباً من البابا لاوون الرابع عشر حيال لبنان وحماسته لزيارته.
لاقت زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الى بيروت ترحيبا من جهات سياسية ونيابية عدة بغية تطوير العلاقات بين البلدين. ولمس الرئيس جوزف عون استعدادا من الوفد للتعاون مع لبنان ومساعدته في حقل الاستثمارات. واعلن تأييده لفتح السفارة الليبية في بيروت.
تتكثف الولائم واللقاءات استباقا لجلسة انتخابات نقابة المحامين الأحد المقبل ويجد محامون مستقلون حيرة من أمرهم في تلبية الدعوات.
سجلت تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رجال دين مسلمين يرفضون المثلية الجنسية بشكل حاسم فيما يدعمون ويرحبون بانتخاب عمدة نيويورك زهران ممداني الذي يؤيد المثليين ويشارك في نشاطاتهم.
ضجت صفحات وسائل التواصل بخبر عن “تسريح” الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي من عمله لبلوغه السن القانونية وبدأ البحث عن حساب البديل.
اللواء
وصف مصدر متابع لإجتماعات الميكانيزم أن الطلب الإسرائيلي من الجيش اللبناني بتفتيش منازل في الجنوب بأنه في منتهى الوقاحة، والاستهتار بدور اللجنة الدولية لمراقبة وقف النار!
يتحضَّر قطب نيابي سابق للعودة إلى الساحة بتشكيل ائتلاف بالتعاون مع الثنائي، وحلفاء سابقين في منطقته البقاعية..
قدَّم وفد الخزانة الأميركية داتا (Data) رقمية حول التحويلات المالية لحزب يثير تمويله جدلاً، عبر بعض الدول الإقليمية..
البناء
قالت مصادر أممية إنها تلاحظ تغييراً في الخطاب الأميركي تجاه المنظمات الأممية التي أعلنت “إسرائيل” الحرب عليها وفي مقدّمتها منظمة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وإن ذلك يترافق مع انفتاح أميركي على مناقشة مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية للانتشار في قطاع غزة، خصوصاً لجهة ذكر المرجعيات القانونية الأممية التي ترعى القضية الفلسطينية والتي تعتبرها تل أبيب مرفوضة وفي مقدّمتها الدعوة لانسحاب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة عام 1967. وقالت المصادر إن السعي الأميركي للابتعاد عن الموقف الإسرائيلي رغم مواصلة الاستعداد لاستخدام الفيتو لمنع إدانة “إسرائيل” ربما يشكل مؤشراً على تغييرات في الرأي العام الأميركي لم يعد معها ممكناً التماهي مع المواقف الإسرائيلية.
تقول مصادر سياسية لبنانية قريبة من المقاومة إن مطالبة المقاومة الإعلان عن عدم السعي للتسلح جنوب الليطاني أو الإعلان عن عدم وجود نيّة لديها بمهاجمة مستوطنات الشمال من جنوب لبنان هو طلب سياسيّ لتصوير المقاومة في حالة ضعف تقدّم التعهدات طلباً لرضا الاحتلال لأن من يريد جواباً فعلياً على موقف المقاومة من هذين الأمرين سوف يجد الجواب في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه المقاومة وتعيد تأكيد موافقتها عليه في كل مناسبة بل تعتبره الوثيقة الوحيدة الملزمة لها ودفاعاً عنه ترفض البحث بأي اتفاق جديد. وقالت المصادر إن إحدى وظائف الكتاب الأخير الموجه من المقاومة للرؤساء والرأي العام هو التذكير بما تضمنه الاتفاق جواباً على هذه الطلبات بعد تكرارها من الوفود الزائرة للبنان وربما تكون هذه هي الوظيفة الرئيسية للكتاب وليس التصعيد، كما حاول البعض أن يوحي.
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
