أسرار الصحف 17-11-2025

النهار



نائب "تغييري" ردّد في مجلس ضيّق أنّه يُفضّل التمديد للمجلس وأنّه لا يملك المال للقيام بحملته الانتخابية.



في السياق، علمت "النهار" أنّ مجموعة من النواب اطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية جديدة تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ 128 وعدم حصر اصواتهم بالدائرة الـ 16 اي اقتراعهم لـ 6 نواب فقط بموجب القانون الحالي.



نائب سني في بيروت مارس رياضة المشي في عطلة "الويك إند" على كورنيش المنارة، والتقى مواطنين وتحدث معهم والتقطوا الصور معه، علماً أنّ التصرف مستجد ويمكن أن يكون نتيجة نصائح بالنزول إلى الشارع ومحادثة الناس أكثر فأكثر.



وزّعت قيادة حركة "أمل" مهمات رؤساء الماكينات الانتخابية في بيروت والمناطق وصدرت التكليفات معلنة بدء الاستعداد الفعلي في إشارة إلى أنّ الاستحقاق لن يؤجل وفق مصادر الحركة



تدرس لجنة نيابية اليوم اقتراح قانون لتعديل تنظيم المختبرات الطبية الخاصة بما يسمح للتقنيين (ما دون الأطباء) بفتح مختبرات مما يعرض العمل للفوضى علماً ان شروطه القاسية حالياً واشتراط وجود اطباء مختبر لم تحجب وجود فائض كبير وبعض الفوضى في المختبرات.



يدرس أكثر من قاضٍ عروضاً للعمل في دولة خليجية ويفكّرون بتقديم استقالاتهم أو البقاء في السلك مع إجازات مفتوحة من دون حصولهم على رواتب.



الجمهورية



التقى ديبلوماسي عربي رفيع شخصيات موالية للحكومة ونواباً في جلسة، وأوصل لهم رسالة مفادها: "حتى لو عالجتم سلاح "حزب الله"، إذا لم تنفذوا جميع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لن تروا دولاراً واحداً".



بات الاتفاق شبه منجز بين أوساط تغييرية على استبدال بعض النواب بشخصيات أخرى، لن تكون موالية لحلفاء لـ"حزب الله" في دوائر الجنوب والبقاع خصوصاً.



يجري الإعداد لتحالف في دوائر عدة خصوصاَ شمالية، يصل من "التغييريين" إلى "القوات" وعنوانه الحصري: "المواجهة مع "حزب الله" وحلفائه".



اللواء



تنوي أوساط ديبلوماسية مراقبة وقائع مؤتمر «بيروت وان» الذي يبدأ أعماله غداً وسط توقعات متحفظة عن حجم الإقبال الداخلي والخارجي على الإستثمار في لبنان في هذه الفترة بالذات!



حرصت دمشق على المسارعة لنفي أية محاولة للتقدم في الأراضي اللبنانية وذلك بعد ساعات من الخطاب الشعبوي والإنتخابي لرئيس التيار الوطني في البقاع والذي إعتبر فيه «أن سقوط البقاع يعني سقوط كل لبنان»!



كلام رئيس الجمهورية عن «زوّار واشنطن الذين يبخّون السمّ» زاد الأجواء توتراً بين الرئاسة الأولى ورئيس حزب مسيحي بارز يتردد عدد من نوابه على العاصمة الأميركية، خاصة في فترة إنعقاد إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي!



البناء



قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه خلافاً لكل الكلام المتداول فإن الحصيلة الفعلية لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير ليجاندر، كانت إعادة ترتيب التواصل مع قيادة حزب الله عبر الاجتماع الذي ضمّها إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي وإن مهمة ليجاندر كانت حصيلة لقراءة مرحلة ما بعد الحرب والتحقق من أن حزب الله بخلاف كل ما يُشاع لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وبعد استكشاف الموقف الأميركي الذي بدأ يعترف باستحالة إنهاء حزب الله والحاجة لعلاقة حوار معه طلباً لتسوية وهو ما حاولت ليجاندر استكشاف ما يمكن أن تتضمّنه ولذلك شمل البحث ملف النفط وتوتال والشكوك حول تقارير مسيّسة تصدر عنها كما شمل الحديث عن تجزئة ملف السلاح نوعاً وكماً وجغرافيا دون تفاصيل إضافية لاستعراض المشهد الانتخابي المقبل.



حذّرت مصادر مصرفية ومالية من خطورة السير بالخطة الي حملها الوفد الأميركي إلى السلطات المصرفية والنقدية والمالية والتي تتضمّن تحت شعار مكافحة الاقتصاد النقدي السعي لتجفيف موارد حزب الله المالية، كما صرّح المسؤولون الأميركيون لكنها بدلاً من المساعدة على انتظام الحياة المصرفية بتسهيل ضخ رساميل في المصارف وحل قضية حقوق المودعين بما يتيح عودة الانتظام المالي وينهي سوق الكاش المشكو منها تدعو إلى نظام أبارتهايد مالي بفرض الحجر المالي على كل تحويلات وحسابات تتصل باللبنانيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان والمهجر وإنشاء نظامين ماليين واحد للطائفة الشيعية وآخر لسائر اللبنانيين. وقالت المصادر إن هذه المقترحات كفيلة بتفجير البلد اجتماعياً والتسبب بحراك في الشارع يصعب ضبطه خصوصاً أن التحكم بتحويلات المغتربين لا يستهدف حزب الله بل ترميم القرى الحدودية وإعمارها وصمودها.