الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 17-11-2025

اسرار
2025-11-16 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 17-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 17-11-2025

النهار

نائب "تغييري" ردّد في مجلس ضيّق أنّه يُفضّل التمديد للمجلس وأنّه لا يملك المال للقيام بحملته الانتخابية.

في السياق، علمت "النهار" أنّ مجموعة من النواب اطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية جديدة تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ 128 وعدم حصر اصواتهم بالدائرة الـ 16 اي اقتراعهم لـ 6 نواب فقط بموجب القانون الحالي.

نائب سني في بيروت مارس رياضة المشي في عطلة "الويك إند" على كورنيش المنارة، والتقى مواطنين وتحدث معهم والتقطوا الصور معه، علماً أنّ التصرف مستجد ويمكن أن يكون نتيجة نصائح بالنزول إلى الشارع ومحادثة الناس أكثر فأكثر.

وزّعت قيادة حركة "أمل" مهمات رؤساء الماكينات الانتخابية في بيروت والمناطق وصدرت التكليفات معلنة بدء الاستعداد الفعلي في إشارة إلى أنّ الاستحقاق لن يؤجل وفق مصادر الحركة

تدرس لجنة نيابية اليوم اقتراح قانون لتعديل تنظيم المختبرات الطبية الخاصة بما يسمح للتقنيين (ما دون الأطباء) بفتح مختبرات مما يعرض العمل للفوضى علماً ان شروطه القاسية حالياً واشتراط وجود اطباء مختبر لم تحجب وجود فائض كبير وبعض الفوضى في المختبرات.

يدرس أكثر من قاضٍ عروضاً للعمل في دولة خليجية ويفكّرون بتقديم استقالاتهم أو البقاء في السلك مع إجازات مفتوحة من دون حصولهم على رواتب.

الجمهورية

التقى ديبلوماسي عربي رفيع شخصيات موالية للحكومة ونواباً في جلسة، وأوصل لهم رسالة مفادها: "حتى لو عالجتم سلاح "حزب الله"، إذا لم تنفذوا جميع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لن تروا دولاراً واحداً".

بات الاتفاق شبه منجز بين أوساط تغييرية على استبدال بعض النواب بشخصيات أخرى، لن تكون موالية لحلفاء لـ"حزب الله" في دوائر الجنوب والبقاع خصوصاً.

يجري الإعداد لتحالف في دوائر عدة خصوصاَ شمالية، يصل من "التغييريين" إلى "القوات" وعنوانه الحصري: "المواجهة مع "حزب الله" وحلفائه".

اللواء

تنوي أوساط ديبلوماسية مراقبة وقائع مؤتمر «بيروت وان» الذي يبدأ أعماله غداً وسط توقعات متحفظة عن حجم الإقبال الداخلي والخارجي على الإستثمار في لبنان في هذه الفترة بالذات!

حرصت دمشق على المسارعة لنفي أية محاولة للتقدم في الأراضي اللبنانية وذلك بعد ساعات من الخطاب الشعبوي والإنتخابي لرئيس التيار الوطني في البقاع والذي إعتبر فيه «أن سقوط البقاع يعني سقوط كل لبنان»!

كلام رئيس الجمهورية عن «زوّار واشنطن الذين يبخّون السمّ» زاد الأجواء توتراً بين الرئاسة الأولى ورئيس حزب مسيحي بارز يتردد عدد من نوابه على العاصمة الأميركية، خاصة في فترة إنعقاد إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي!

البناء

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه خلافاً لكل الكلام المتداول فإن الحصيلة الفعلية لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير ليجاندر، كانت إعادة ترتيب التواصل مع قيادة حزب الله عبر الاجتماع الذي ضمّها إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي وإن مهمة ليجاندر كانت حصيلة لقراءة مرحلة ما بعد الحرب والتحقق من أن حزب الله بخلاف كل ما يُشاع لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وبعد استكشاف الموقف الأميركي الذي بدأ يعترف باستحالة إنهاء حزب الله والحاجة لعلاقة حوار معه طلباً لتسوية وهو ما حاولت ليجاندر استكشاف ما يمكن أن تتضمّنه ولذلك شمل البحث ملف النفط وتوتال والشكوك حول تقارير مسيّسة تصدر عنها كما شمل الحديث عن تجزئة ملف السلاح نوعاً وكماً وجغرافيا دون تفاصيل إضافية لاستعراض المشهد الانتخابي المقبل.

حذّرت مصادر مصرفية ومالية من خطورة السير بالخطة الي حملها الوفد الأميركي إلى السلطات المصرفية والنقدية والمالية والتي تتضمّن تحت شعار مكافحة الاقتصاد النقدي السعي لتجفيف موارد حزب الله المالية، كما صرّح المسؤولون الأميركيون لكنها بدلاً من المساعدة على انتظام الحياة المصرفية بتسهيل ضخ رساميل في المصارف وحل قضية حقوق المودعين بما يتيح عودة الانتظام المالي وينهي سوق الكاش المشكو منها تدعو إلى نظام أبارتهايد مالي بفرض الحجر المالي على كل تحويلات وحسابات تتصل باللبنانيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان والمهجر وإنشاء نظامين ماليين واحد للطائفة الشيعية وآخر لسائر اللبنانيين. وقالت المصادر إن هذه المقترحات كفيلة بتفجير البلد اجتماعياً والتسبب بحراك في الشارع يصعب ضبطه خصوصاً أن التحكم بتحويلات المغتربين لا يستهدف حزب الله بل ترميم القرى الحدودية وإعمارها وصمودها.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

17-11-2025

اسرار الصحف 15-11-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-10-16

أسرار الصحف 17-10-2025

LBCI
اسرار
2025-09-16

أسرار الصحف 17-09-2025

LBCI
اسرار
2025-11-14

اسرار الصحف 15-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-14

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-13

أسرار الصحف 14-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-12

أسرار الصحف 13-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف 12-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-11-13

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-14

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:48

بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More