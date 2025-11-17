الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17-11-2025
اسرار
2025-11-16 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 17-11-2025
النهار
نائب "تغييري" ردّد في مجلس ضيّق أنّه يُفضّل التمديد للمجلس وأنّه لا يملك المال للقيام بحملته الانتخابية.
في السياق، علمت "النهار" أنّ مجموعة من النواب اطلقوا حملة تواقيع على عريضة نيابية جديدة تنص على التمسك بانتخاب المغتربين للنواب الـ 128 وعدم حصر اصواتهم بالدائرة الـ 16 اي اقتراعهم لـ 6 نواب فقط بموجب القانون الحالي.
نائب سني في بيروت مارس رياضة المشي في عطلة "الويك إند" على كورنيش المنارة، والتقى مواطنين وتحدث معهم والتقطوا الصور معه، علماً أنّ التصرف مستجد ويمكن أن يكون نتيجة نصائح بالنزول إلى الشارع ومحادثة الناس أكثر فأكثر.
وزّعت قيادة حركة "أمل" مهمات رؤساء الماكينات الانتخابية في بيروت والمناطق وصدرت التكليفات معلنة بدء الاستعداد الفعلي في إشارة إلى أنّ الاستحقاق لن يؤجل وفق مصادر الحركة
تدرس لجنة نيابية اليوم اقتراح قانون لتعديل تنظيم المختبرات الطبية الخاصة بما يسمح للتقنيين (ما دون الأطباء) بفتح مختبرات مما يعرض العمل للفوضى علماً ان شروطه القاسية حالياً واشتراط وجود اطباء مختبر لم تحجب وجود فائض كبير وبعض الفوضى في المختبرات.
يدرس أكثر من قاضٍ عروضاً للعمل في دولة خليجية ويفكّرون بتقديم استقالاتهم أو البقاء في السلك مع إجازات مفتوحة من دون حصولهم على رواتب.
الجمهورية
التقى ديبلوماسي عربي رفيع شخصيات موالية للحكومة ونواباً في جلسة، وأوصل لهم رسالة مفادها: "حتى لو عالجتم سلاح "حزب الله"، إذا لم تنفذوا جميع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لن تروا دولاراً واحداً".
بات الاتفاق شبه منجز بين أوساط تغييرية على استبدال بعض النواب بشخصيات أخرى، لن تكون موالية لحلفاء لـ"حزب الله" في دوائر الجنوب والبقاع خصوصاً.
يجري الإعداد لتحالف في دوائر عدة خصوصاَ شمالية، يصل من "التغييريين" إلى "القوات" وعنوانه الحصري: "المواجهة مع "حزب الله" وحلفائه".
اللواء
تنوي أوساط ديبلوماسية مراقبة وقائع مؤتمر «بيروت وان» الذي يبدأ أعماله غداً وسط توقعات متحفظة عن حجم الإقبال الداخلي والخارجي على الإستثمار في لبنان في هذه الفترة بالذات!
حرصت دمشق على المسارعة لنفي أية محاولة للتقدم في الأراضي اللبنانية وذلك بعد ساعات من الخطاب الشعبوي والإنتخابي لرئيس التيار الوطني في البقاع والذي إعتبر فيه «أن سقوط البقاع يعني سقوط كل لبنان»!
كلام رئيس الجمهورية عن «زوّار واشنطن الذين يبخّون السمّ» زاد الأجواء توتراً بين الرئاسة الأولى ورئيس حزب مسيحي بارز يتردد عدد من نوابه على العاصمة الأميركية، خاصة في فترة إنعقاد إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي!
البناء
قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه خلافاً لكل الكلام المتداول فإن الحصيلة الفعلية لزيارة مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير ليجاندر، كانت إعادة ترتيب التواصل مع قيادة حزب الله عبر الاجتماع الذي ضمّها إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي وإن مهمة ليجاندر كانت حصيلة لقراءة مرحلة ما بعد الحرب والتحقق من أن حزب الله بخلاف كل ما يُشاع لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وبعد استكشاف الموقف الأميركي الذي بدأ يعترف باستحالة إنهاء حزب الله والحاجة لعلاقة حوار معه طلباً لتسوية وهو ما حاولت ليجاندر استكشاف ما يمكن أن تتضمّنه ولذلك شمل البحث ملف النفط وتوتال والشكوك حول تقارير مسيّسة تصدر عنها كما شمل الحديث عن تجزئة ملف السلاح نوعاً وكماً وجغرافيا دون تفاصيل إضافية لاستعراض المشهد الانتخابي المقبل.
حذّرت مصادر مصرفية ومالية من خطورة السير بالخطة الي حملها الوفد الأميركي إلى السلطات المصرفية والنقدية والمالية والتي تتضمّن تحت شعار مكافحة الاقتصاد النقدي السعي لتجفيف موارد حزب الله المالية، كما صرّح المسؤولون الأميركيون لكنها بدلاً من المساعدة على انتظام الحياة المصرفية بتسهيل ضخ رساميل في المصارف وحل قضية حقوق المودعين بما يتيح عودة الانتظام المالي وينهي سوق الكاش المشكو منها تدعو إلى نظام أبارتهايد مالي بفرض الحجر المالي على كل تحويلات وحسابات تتصل باللبنانيين المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان والمهجر وإنشاء نظامين ماليين واحد للطائفة الشيعية وآخر لسائر اللبنانيين. وقالت المصادر إن هذه المقترحات كفيلة بتفجير البلد اجتماعياً والتسبب بحراك في الشارع يصعب ضبطه خصوصاً أن التحكم بتحويلات المغتربين لا يستهدف حزب الله بل ترميم القرى الحدودية وإعمارها وصمودها.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
17-11-2025
اسرار الصحف 15-11-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-11
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
اسرار
2025-11-11
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-10-16
أسرار الصحف 17-10-2025
اسرار
2025-10-16
أسرار الصحف 17-10-2025
0
اسرار
2025-09-16
أسرار الصحف 17-09-2025
اسرار
2025-09-16
أسرار الصحف 17-09-2025
0
اسرار
2025-11-14
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
2025-11-14
اسرار الصحف 15-11-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-14
اسرار الصحف 15-11-2025
اسرار
2025-11-14
اسرار الصحف 15-11-2025
0
اسرار
2025-11-13
أسرار الصحف 14-11-2025
اسرار
2025-11-13
أسرار الصحف 14-11-2025
0
اسرار
2025-11-12
أسرار الصحف 13-11-2025
اسرار
2025-11-12
أسرار الصحف 13-11-2025
0
اسرار
2025-11-11
أسرار الصحف 12-11-2025
اسرار
2025-11-11
أسرار الصحف 12-11-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
0
أمن وقضاء
2025-11-13
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
2025-11-13
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-11-14
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أمن وقضاء
2025-11-14
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
0
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
أخبار لبنان
03:13
السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
خبر عاجل
13:07
الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
4
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
5
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
6
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
تقارير نشرة الاخبار
13:11
السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس
7
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
8
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More