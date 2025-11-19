الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 19-11-2025

اسرار
2025-11-18 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 19-11-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 19-11-2025

النهار

- عُلم أن مرجعية سياسية كانت بصدد القيام بجولة على بعض البلدات للقاء المشايخ وترتيب الأوضاع معهم بعد التباينات، لكنها تأجلت في الوقت الراهن.

- تلقت مرجعيات سياسية ودينية على مضض خبر استقبال رئيس الحكومة لهنبيعل معمر القذافي الذي قضى في السجن نحو عشر سنين من دون محاكمة.

- على رغم العناوين الإصلاحية التي ترفعها الحكومة فإنها آثرت حتى الساعة عدم الغرق في ملف الأملاك البحرية المصادرة لشخصيات سياسية أو مدعومة من سياسيين والتي ينظم اعتصام أمام وزارة الأشغال اليوم من أجل المطالبة بوضع حد للتجاوزات والارتكابات على الأملاك البحرية العامة.

- تؤكد مصادر مطلعة أن الرئيس نبيه بري لم يفاجأ بالكتاب المفتوح الذي وجهه "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة بل أنه اطلع عليه قبل ذلك ولم يعترض بخلاف ما اعتبر كثيرون أن الكتاب أصاب بري قبل غيره، بل أن بري أفاد منه لإظهار الاعتراض الشيعي وبالتالي تقدير أكبر لما يقوم به على صعيد القبول بالتفاوض مع إسرائيل.

- لا يزال صندوق تعاضد القضاة يحتفظ بأموال الكفالات التي تدفع لقاء إطلاق سجناء من دون وجه حق، ولم تتحرك وزارة المال لضبط هذا التجاوز الذي تمارسه السلطة القضائية.


الجمهورية

- رُصِدَت شبهة حول محاولة أحد المستشارين في وزارة دسمة، التدخّل في الظروف المختومة لإحدى المناقصات.

- تلقّى مسؤول كبير بعيداً من الإعلام، سَيلاً من الاتصالات دعماً لمواقفه الوطنية، بعد استهدافه سياسياً.

- استهجن مرجع روحي صمت وزراء مسيحيِّين على تمرير تعيين موظف من غير طائفة في منصب مدير عام، هو بالعادة مخصّص للطائفة المارونية.


اللواء

- تستبعد مصادر دبلوماسية بقوة حصول أية تطورات، في سياق تصريحات سفير أميركي، عن دور ما لعاصمة قريبة في مناطق معينة في لبنان..

- يستعد مكلَّف سابق بتأليف الحكومة للعودة إلى التدريس في الجامعة الرسمية، بعد انتهاء مهمته في بلد أوروبي..

- رداً على محاولات إضعاف كتلتي الثنائي الشيعي في المجلس المقبل، تركز التحضيرات على إيصال «كتل مقاتلة» إلى البرلمان لمواجهة التحديات المقبلة.
البناء

- تابعت السفارات الغربية والعربية في بيروت ردود الأفعال على قرار قيادة الجيش اللبناني إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن بعد أن تبلّغ بإلغاء عدد من المواعيد المقررة أثناء زيارته والتي قرئت بمثابة احتجاج على مواقف وسلوك الجيش اللبناني الرافض للعمل وفق الإملاءات الإسرائيلية والتمسك بالسيادة اللبنانية، وقامت بعض السفارات بالبحث عن بيانات وتغريدات نواب ومسؤولين في حزبي القوات والكتائب ونواب التغيير الذين دأبوا على التحدث عن ثقتهم بالجيش اللبناني وقيادته ويدعون إلى الثقة بالجيش اللبناني وقدرته على حماية لبنان، ولكن النتيجة أن حرفاً واحداً لم يسجل على ألسنة هؤلاء التي لا تتوقف عن الحديث عن الجيش في مناسبات أخرى وغرقت في صمت القبور عندما تعرّض الجيش إلى أوسع حملة ضغوط أجنبية تنتهك السيادة بالتطاول على رمز وطني كبير هو قائد جيش الوطن وصاروا كلهم اسمهم السيناتور سيدني غراهام.

- طلبت الدوائر الروسية من السلطة الفلسطينية توضيح موقفها المسيء إلى روسيا وموقفها المتضامن مع القضية الفلسطينية الذي ترجمه مشروع القرار الروسي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي حول غزة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً ما يتصل بـ الإصرار الروسي على نص صريح حول قيام الدولة الفلسطينية. واستغربت موسكو تبني السلطة لمشروع القرار الأميركي الذي لا يمنح السلطة الفلسطينية أي دور مستقبلي ويخضعها لدفتر شروط إسرائيلي يسمّى بالإجراءات الإصلاحية ويتحدث عن الدولة الفلسطينية بلغة “قد توافر ظروف”. وقال مسؤولون روس إنها أول مرة تتخذ فيها موسكو موقفاً تضامنياً مع فلسطين وتشعر بالندم لأن ما يؤلمها ليس موقف الحكومات العربية بل موقف القيادة الفلسطينية التي لا يمكن تفسير تعلقها بالعبودية للاحتلال إلا بمتلازمة ستوكهولم.
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 18-11-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-09-18

أسرار الصحف 19-09-2025

LBCI
اسرار
2025-11-17

أسرار الصحف 18-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-16

أسرار الصحف 17-11-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-17

أسرار الصحف 18-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-16

أسرار الصحف 17-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-14

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-13

أسرار الصحف 14-11-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

النائب سامي الجميل لـ #جدل : لا علاقة لسمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة؟ ولا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
03:11

جعجع عرض مع ريفي الأوضاع الراهنة المحلية والمستجدات الإقليمية

LBCI
حال الطقس
02:41

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-11

مصدر أمنيّ لبنانيّ للجزيرة: القوات الإسرائيلية ترفع جدارًا إسمنتيًا في محيط بلدة عيترون وتستحدث طريقًا عسكريًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
15:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أخبار لبنان
16:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
فنّ
14:53

تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More