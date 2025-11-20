الأخبار
2025-11-19 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 20-11-2025
النهار
يقوم نجل نائب بقاعي سابق باتصالات مع المعنيين استعداداً للترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة.
لاقت مشاركة الوزير ياسين جابر في ندوة في مؤتمر "بيروت وان" ارتياحا في صفوف الحاضرين حيال الوضع المالي ومستقبل الودائع في المصارف.
دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي وعدم الاكتفاء بتقديم لبنان شكوى جاءت في مناقشة بينه وبين شخصية ناشطة متابعة للاتصالات الديبلوماسية بين الدول المعنية بلبنان.
مرشح الى الانتخابات النيابية السابقة عرف باستعراضاته وتوزيعه الاموال يميناً ويساراً في الشوارع تم توقيفه امس بعد ملاحقته بتهمة الاحتيال والاختلاس وعدم سداده الديون التي قاربت الـ 600 الف دولار ووزع مقربون منه موقفاً داعماً له من مسؤول اميركي سابق تربطه به صداقة.
أكدت مصادر وزارة المال لـ"النهار" أن مجلس القضاء الاعلى اتخذ قرارا قبل يومين بتحويل الكفالات المالية، التي تدفع لقاء اطلاق سجناء، الى خزينة الدولة. يأتي ذك اثر الكتب التي وجهها وزير المال ياسين جابر الى وزير العدل والتفتيش المركزي، ومن ثم الى مجلس الوزراء. وكان جابر قد اجتمع للغاية عينها مع رئيس صندوق تعاضد القضاء حسن الشامي.
الجمهورية
رئيس حكومة سابق يُحضِّر وزيراً تربطهما علاقة قربى ليكون مرشحاً لمنصب أرفع في المرحلة المقبلة.
إعلامي تدور علامات استفهام حول علاقاته وارتباطاته، كشف عدوانيّته بطريقة سفيهة، تجاه أوسع شريحة من المظلومين وأصحاب الحقوق.
أجمع مئات رجال الأعمال اللبنانيين والعرب والأجانب وعشرات السياسيين والسفراء والمسؤولين، على أنّ عودتهم بمئات ملايين الدولارات وطريق ترجمة مؤتمر كبير عُقِد أخيراً إلى حقيقة، هي حصرية السلاح.
اللواء
يتسابق المسؤولون على إبراز دور كل واحد في الحفاظ على الودائع، مع أن الودائع لم ترجع إلى أصحابها، أما ودائع الحسابات الصغيرة فهي تُسترد، وفقاً لتعاميم المصرف المركزي لا سيما الرقم 158..
لم يحسم حزب وسطي بعد خياراته التحالفية في الانتخابات النيابية المقبلة، بانتظار بلورة معطيات إضافية..
على الرغم من السكوت عن ملف أُثير في ما خص مضمون ما دار في اجتماع رسمي مع مسؤول إقليمي كبير، فإن العلاقة أُصيبت بأذى، ستظهر نتائج الإصابة لاحقاً..
البناء
قالت مصادر إعلامية على صلة مع هيئات وجمعيات مناهضة للتطبيع ومؤيدة للعمل بقانون مقاطعة إسرائيل الساري المفعول إن عدم استجابة الوزارات المعنية وأجهزة الدولة ومنظمي حفل الفنان الفرنسي – الغجري كنجي جيراك في كازينو لبنان، باعتباره من الداعمين للحركة الصهيونيّة لنداءات إلغاء الحفل فإن اقتراحاً باعتصام شعبيّ حاشد يمنع الوصول إلى الكازينو طيلة نهار وليل موعد الحفل في 22 تشرين الثاني يتمّ تداوله بين النشطاء، خصوصاً أن اليوم الذي يحلّ فيه الحفل هو موعد عيد استقلال لبنان ما يحوّل الاحتجاج على الحفل التطبيعيّ دفاعاً وطنياً عن عيد الاستقلال وفق رأي الناشطين.
أكد مصدر دبلوماسيّ أن الحملة الإعلامية التي نظمتها قنوات عربية مطبّعة تحت شعار استعداد إيران للتوقف عن تخصيب اليورانيوم كلياً ضمن أي اتفاق قادم مع أميركا هو كذبة مفبركة لا أساس لها من الصحة والحملة جزء من بالون اختبار أريد منه استكشاف ردة فعل الدوائر الدبلوماسية والسياسية والأمنية في إيران التي سخرت من الحملة واعتبرتها عمل هواة في الإعلام وعندما قامت بعض القنوات باستضافة خبراء ومحللين إيرانيين ومقرّبين من مؤسسات الدولة الإيرانية سمعت تأكيداً على تمسك إيران بموقفها الثابت القائم على اعتبار التخصيب مفردة لا تنازل عنها في أي مفاوضات قادمة وأن مستوى التخصيب خاضع دائماً للتفاوض وليس المبدأ ولم يستبعد هؤلاء أن يكون للحملة صلة بمداولات ولي العهد السعودي مع الرئيس الأميركي في واشنطن حول ما أعلن عنه من استعداد سعوديّ للوساطة بين أميركا وإيران.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
20-11-2025
أسرار الصحف 19-11-2025
