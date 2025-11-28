الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 28-11-2025
اسرار
2025-11-27 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 28-11-2025
النهار
تراجع الطلب على الذهب في لبنان في الاسبوعين الاخيرين بعدما تكبد هواة خسائر من جراء عمليات البيع والشراء غير المدروسة، وعرض اصحاب محال المجوهرات الليرات والاونصات بشكل طبيعي بعدما كانت اختفت من الاسواق.
على رغم التشكيك في نوعية العلاقة، الا ان مصادر امنية لبنانية نؤكد حسن العلاقة والتعاون الجيد من السلطة السورية مع المطالب اللبنانية والحرص على اقامة افضل العلاقات.
لوحظ أنه خلال الأيام المنصرمة وبعد تنامي الحديث عن عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان، ازداد الطلب على استئجار المنازل من قبل سكان الضاحية والجنوب والبقاع في مناطق جبلية و ساحلية تحسبا لأي طارئ.
يتم التواصل بين النائب اسامة سعد والنائبة السابق بهية الحريري في ظل كلام عن رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية من دون ان تحسم خيارها بعد. وتجهد فاعلية جنوبية في التقريب بينهما.
تنشط شخصية درزية على خط القيام بالتواصل مع جهات عدة تحضيراً لترشحها عن مقعد طائفتها في مرجعيون- حاصبيا.
يشكو نواب في الجنوب من أداء احدى الوزيرات ويتهمونها بعدم الاستماع اليهم كما يجب حيال مطالب مناطقهم.
وجه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان"، في اشارة الى الرسالة الاخيرة التي وجهها المرجع الشيعي الى ايران معلناً خوفه على الشيعة في المنطقة وموجهاً رسالة ضمنية الى طهران لعدم جعلهم ورقة للحروب والمساومة ما ينعكس سلباً على حياتهم ودورهم.
الجمهورية
اعتبر مسؤول كبير أنّ عقد مؤتمرات ذات طابع إقليمي في بيروت يعطي أكثر من رسالة، بأنّ هناك فرصاً كبيرة للنهوض قريباً.
تُبدي دولة خليجية حرصاً على الانفتاح على العهد بشكل واسع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لا يتوقف مسؤول بارز عن حملات تستهدفه مباشرة أو غير مباشرة من الداخل والخارج، ويتابع خطة عمله بدقة ومهنية من دون الإلتفات إلى الخلف.
اللواء
حدث خلاف صامت بين وزير سيادي وموظف مثالي كبير أدى إلى تجميد تدابير تتعلق بعمليات التحويل بين الأفراد والشركات.
تتَّجه تجمُّعات جنوبية جديدة إلى تشكيل لوائح انتخابية مع «الثنائي المسيحي» لمواجهة محادل الثنائي الشيعي.
حسب خبير بالشؤون الإسرائيلية، فإن النفخ بإعادة ترميم قوة حزب الله يهدف فقط إلى تبرير الاعتداءات والتحضير لعدوان أوسع وأخطر!
البناء
قال مصدر سياسي إن كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن التأخير في حصر السلاح بيد الدولة لا يستطيع أن يحجب السؤال عن علاقة ذلك بضياع الحكومة في مواجهة التحديات الإسرائيلية، فهل لا زال يعتقد رئيس الحكومة أن هذا التقصير هو سبب الفشل في إلزام “إسرائيل” بتنفيذ الاتفاق ووقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وأنه إذا تم نزع السلاح ولم يتحقق الانسحاب ووقف الاعتداءات، كما تقول التجربة السورية، حيث لا مقاومة ولا سلاح فإن رئيس الحكومة قال سابقاً إن الجواب سوف يكون تنفيذ وعد أميركي بإدانة “إسرائيل” في مجلس الأمن وليس إلزامها بالانسحاب ووقف الاعتداءات؟ وهل هذا الجواب من رئيس الحكومة يليق بشعب يقدّم التضحيات ينتظر حكومة تتحمل المسؤوليات وتمتلك خطة لتحقيق الاستقلال والاستقرار أو ترحل؟
يقول مسؤول بارز إنه بعد الاستماع إلى جميع أصحاب المبادرات الخاصة بلبنان والتصعيد الإسرائيلي كان يسأل الموفد المعني عربياً كان أم أجنبياً إذا كنتم تعتقدون أن تلبية مطالب رؤيتكم يحمل مخاطر تدعون إلى خوض غمارها فهل تتضمّن مبادرتكم ضماناً بأن ذلك سوف يحقق الانسحاب الإسرائيلي ويضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وإن لم تكن مبادرتكم تحمل ضماناً لتحقيق ذلك فهل تتضمن إجراءات سوف تتخذها حكومتكم وحكومات أخرى ضد “إسرائيل” بهدف إلزامها بالتقيد بموجباتها أو معاقبتها لعدم فعل ذلك؟ وكان الجواب دائماً رفع الحاجبين وفرك اليدين ورفع الرأس إلى الوراء علامة العجز.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
28-11-2025
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-11
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
اسرار
2025-11-11
أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-10-27
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
2025-10-27
أسرار الصحف 28-10-2025
0
اسرار
2025-11-27
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
2025-11-27
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
2025-11-25
أسرار الصحف 26-11-2025
أخبار لبنان
2025-11-25
أسرار الصحف 26-11-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-11-27
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
2025-11-27
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
2025-11-25
أسرار الصحف 26-11-2025
أخبار لبنان
2025-11-25
أسرار الصحف 26-11-2025
0
اسرار
2025-11-24
أسرار الصحف 25-11-2025
اسرار
2025-11-24
أسرار الصحف 25-11-2025
0
اسرار
2025-11-21
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
اسرار
2025-11-21
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:49
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
03:49
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
0
آخر الأخبار
04:13
الخارجية السورية: قوات الإحتلال إرتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال
آخر الأخبار
04:13
الخارجية السورية: قوات الإحتلال إرتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال
0
آخر الأخبار
04:19
الخارجية السورية: نحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان الخطير ونؤكد أن إستمرار الإعتداءات يهدد أمن المنطقة
آخر الأخبار
04:19
الخارجية السورية: نحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان الخطير ونؤكد أن إستمرار الإعتداءات يهدد أمن المنطقة
0
أمن وقضاء
12:32
توقيف أب ظهر بفيديو وهو يعنف ابنه بطريقة وحشية
أمن وقضاء
12:32
توقيف أب ظهر بفيديو وهو يعنف ابنه بطريقة وحشية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف حزب الله بين باريس وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف حزب الله بين باريس وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
5
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
6
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
7
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
8
خبر عاجل
08:09
سلام: هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006 ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الـ6 التي يحق لها حمل السلاح
خبر عاجل
08:09
سلام: هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006 ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الـ6 التي يحق لها حمل السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More