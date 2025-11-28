أسرار الصحف 28-11-2025

النهار

تراجع الطلب على الذهب في لبنان في الاسبوعين الاخيرين بعدما تكبد هواة خسائر من جراء عمليات البيع والشراء غير المدروسة، وعرض اصحاب محال المجوهرات الليرات والاونصات بشكل طبيعي بعدما كانت اختفت من الاسواق.

على رغم التشكيك في نوعية العلاقة، الا ان مصادر امنية لبنانية نؤكد حسن العلاقة والتعاون الجيد من السلطة السورية مع المطالب اللبنانية والحرص على اقامة افضل العلاقات.

لوحظ أنه خلال الأيام المنصرمة وبعد تنامي الحديث عن عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان، ازداد الطلب على استئجار المنازل من قبل سكان الضاحية والجنوب والبقاع في مناطق جبلية و ساحلية تحسبا لأي طارئ.

يتم التواصل بين النائب اسامة سعد والنائبة السابق بهية الحريري في ظل كلام عن رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية من دون ان تحسم خيارها بعد. وتجهد فاعلية جنوبية في التقريب بينهما.

تنشط شخصية درزية على خط القيام بالتواصل مع جهات عدة تحضيراً لترشحها عن مقعد طائفتها في مرجعيون- حاصبيا.

يشكو نواب في الجنوب من أداء احدى الوزيرات ويتهمونها بعدم الاستماع اليهم كما يجب حيال مطالب مناطقهم.

وجه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان"، في اشارة الى الرسالة الاخيرة التي وجهها المرجع الشيعي الى ايران معلناً خوفه على الشيعة في المنطقة وموجهاً رسالة ضمنية الى طهران لعدم جعلهم ورقة للحروب والمساومة ما ينعكس سلباً على حياتهم ودورهم.



الجمهورية

اعتبر مسؤول كبير أنّ عقد مؤتمرات ذات طابع إقليمي في بيروت يعطي أكثر من رسالة، بأنّ هناك فرصاً كبيرة للنهوض قريباً.

تُبدي دولة خليجية حرصاً على الانفتاح على العهد بشكل واسع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لا يتوقف مسؤول بارز عن حملات تستهدفه مباشرة أو غير مباشرة من الداخل والخارج، ويتابع خطة عمله بدقة ومهنية من دون الإلتفات إلى الخلف.



اللواء

حدث خلاف صامت بين وزير سيادي وموظف مثالي كبير أدى إلى تجميد تدابير تتعلق بعمليات التحويل بين الأفراد والشركات.

تتَّجه تجمُّعات جنوبية جديدة إلى تشكيل لوائح انتخابية مع «الثنائي المسيحي» لمواجهة محادل الثنائي الشيعي.

حسب خبير بالشؤون الإسرائيلية، فإن النفخ بإعادة ترميم قوة حزب الله يهدف فقط إلى تبرير الاعتداءات والتحضير لعدوان أوسع وأخطر!



البناء

قال مصدر سياسي إن كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن التأخير في حصر السلاح بيد الدولة لا يستطيع أن يحجب السؤال عن علاقة ذلك بضياع الحكومة في مواجهة التحديات الإسرائيلية، فهل لا زال يعتقد رئيس الحكومة أن هذا التقصير هو سبب الفشل في إلزام “إسرائيل” بتنفيذ الاتفاق ووقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وأنه إذا تم نزع السلاح ولم يتحقق الانسحاب ووقف الاعتداءات، كما تقول التجربة السورية، حيث لا مقاومة ولا سلاح فإن رئيس الحكومة قال سابقاً إن الجواب سوف يكون تنفيذ وعد أميركي بإدانة “إسرائيل” في مجلس الأمن وليس إلزامها بالانسحاب ووقف الاعتداءات؟ وهل هذا الجواب من رئيس الحكومة يليق بشعب يقدّم التضحيات ينتظر حكومة تتحمل المسؤوليات وتمتلك خطة لتحقيق الاستقلال والاستقرار أو ترحل؟

يقول مسؤول بارز إنه بعد الاستماع إلى جميع أصحاب المبادرات الخاصة بلبنان والتصعيد الإسرائيلي كان يسأل الموفد المعني عربياً كان أم أجنبياً إذا كنتم تعتقدون أن تلبية مطالب رؤيتكم يحمل مخاطر تدعون إلى خوض غمارها فهل تتضمّن مبادرتكم ضماناً بأن ذلك سوف يحقق الانسحاب الإسرائيلي ويضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وإن لم تكن مبادرتكم تحمل ضماناً لتحقيق ذلك فهل تتضمن إجراءات سوف تتخذها حكومتكم وحكومات أخرى ضد “إسرائيل” بهدف إلزامها بالتقيد بموجباتها أو معاقبتها لعدم فعل ذلك؟ وكان الجواب دائماً رفع الحاجبين وفرك اليدين ورفع الرأس إلى الوراء علامة العجز.