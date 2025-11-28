الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
أسرار الصحف 28-11-2025

اسرار
2025-11-27 | 23:39
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 28-11-2025

النهار
تراجع الطلب على الذهب في لبنان في الاسبوعين الاخيرين بعدما تكبد هواة خسائر من جراء عمليات البيع والشراء غير المدروسة، وعرض اصحاب محال المجوهرات الليرات والاونصات بشكل طبيعي بعدما كانت اختفت من الاسواق. 
على رغم التشكيك في نوعية العلاقة، الا ان مصادر امنية لبنانية نؤكد حسن العلاقة والتعاون الجيد من السلطة السورية مع المطالب اللبنانية والحرص على اقامة افضل العلاقات.
لوحظ أنه خلال الأيام المنصرمة وبعد تنامي الحديث عن عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان، ازداد الطلب على استئجار المنازل من قبل سكان الضاحية والجنوب والبقاع في مناطق جبلية و ساحلية تحسبا لأي طارئ.
يتم التواصل بين النائب اسامة سعد والنائبة السابق بهية الحريري في ظل كلام عن رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية من دون ان تحسم خيارها بعد. وتجهد فاعلية جنوبية في التقريب بينهما.
تنشط شخصية درزية على خط القيام بالتواصل مع جهات عدة تحضيراً لترشحها عن مقعد طائفتها في مرجعيون- حاصبيا.
يشكو نواب في الجنوب من أداء احدى الوزيرات ويتهمونها بعدم الاستماع اليهم كما يجب حيال مطالب مناطقهم.
وجه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "تحية للسيد السيستاني لحرصه على لبنان"، في اشارة الى الرسالة الاخيرة التي وجهها المرجع الشيعي الى ايران معلناً خوفه على الشيعة في المنطقة وموجهاً رسالة ضمنية الى طهران لعدم جعلهم ورقة للحروب والمساومة ما ينعكس سلباً على حياتهم ودورهم. 

الجمهورية
اعتبر مسؤول كبير أنّ عقد مؤتمرات ذات طابع إقليمي في بيروت يعطي أكثر من رسالة، بأنّ هناك فرصاً كبيرة للنهوض قريباً.
تُبدي دولة خليجية حرصاً على الانفتاح على العهد بشكل واسع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لا يتوقف مسؤول بارز عن حملات تستهدفه مباشرة أو غير مباشرة من الداخل والخارج، ويتابع خطة عمله بدقة ومهنية من دون الإلتفات إلى الخلف.

اللواء
حدث خلاف صامت بين وزير سيادي وموظف مثالي كبير أدى إلى تجميد تدابير تتعلق بعمليات التحويل بين الأفراد والشركات.
تتَّجه تجمُّعات جنوبية جديدة إلى تشكيل لوائح انتخابية مع «الثنائي المسيحي» لمواجهة محادل الثنائي الشيعي.
حسب خبير بالشؤون الإسرائيلية، فإن النفخ بإعادة ترميم قوة حزب الله يهدف فقط إلى تبرير الاعتداءات والتحضير لعدوان أوسع وأخطر!

البناء
قال مصدر سياسي إن كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن التأخير في حصر السلاح بيد الدولة لا يستطيع أن يحجب السؤال عن علاقة ذلك بضياع الحكومة في مواجهة التحديات الإسرائيلية، فهل لا زال يعتقد رئيس الحكومة أن هذا التقصير هو سبب الفشل في إلزام “إسرائيل” بتنفيذ الاتفاق ووقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وأنه إذا تم نزع السلاح ولم يتحقق الانسحاب ووقف الاعتداءات، كما تقول التجربة السورية، حيث لا مقاومة ولا سلاح فإن رئيس الحكومة قال سابقاً إن الجواب سوف يكون تنفيذ وعد أميركي بإدانة “إسرائيل” في مجلس الأمن وليس إلزامها بالانسحاب ووقف الاعتداءات؟ وهل هذا الجواب من رئيس الحكومة يليق بشعب يقدّم التضحيات ينتظر حكومة تتحمل المسؤوليات وتمتلك خطة لتحقيق الاستقلال والاستقرار أو ترحل؟
يقول مسؤول بارز إنه بعد الاستماع إلى جميع أصحاب المبادرات الخاصة بلبنان والتصعيد الإسرائيلي كان يسأل الموفد المعني عربياً كان أم أجنبياً إذا كنتم تعتقدون أن تلبية مطالب رؤيتكم يحمل مخاطر تدعون إلى خوض غمارها فهل تتضمّن مبادرتكم ضماناً بأن ذلك سوف يحقق الانسحاب الإسرائيلي ويضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وإن لم تكن مبادرتكم تحمل ضماناً لتحقيق ذلك فهل تتضمن إجراءات سوف تتخذها حكومتكم وحكومات أخرى ضد “إسرائيل” بهدف إلزامها بالتقيد بموجباتها أو معاقبتها لعدم فعل ذلك؟ وكان الجواب دائماً رفع الحاجبين وفرك اليدين ورفع الرأس إلى الوراء علامة العجز.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

28-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-10-27

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
اسرار
2025-11-27

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

أسرار الصحف 26-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-27

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

أسرار الصحف 26-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-24

أسرار الصحف 25-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-21

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
03:49

التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

LBCI
آخر الأخبار
04:13

الخارجية السورية: قوات الإحتلال إرتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال

LBCI
آخر الأخبار
04:19

الخارجية السورية: نحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان الخطير ونؤكد أن إستمرار الإعتداءات يهدد أمن المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
12:32

توقيف أب ظهر بفيديو وهو يعنف ابنه بطريقة وحشية

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف حزب الله بين باريس وطهران

LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

LBCI
خبر عاجل
08:09

سلام: هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006 ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الـ6 التي يحق لها حمل السلاح

