الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

اسرار
2025-11-27 | 00:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

النهار

يلاحظ أن البرودة الانتخابية تطغى على ما عداها نتيجة التطورات الأمنية وترقب قانون الانتخاب ليبنى على الشيء مقتضاه، وحيث ماكينات الأحزاب لم تتحرك بعد بفعالية بانتظار التطورات المذكورة .

سفير في دولة اوروبية شجع مختلف الافرقاء على تسجيل المغتربين في السفارة ليشاركوا في الانتخابات من الخارج سواء للنواب الـ 6 او الـ 128. وعبروا عن ارتياحهم لرئيس البعثة وتواصلهم معه.

قامت ناشطة باتصالات عدة في الخارج للدفع باكبر عدد من المغتربين للتسجيل في الانتخابات النيابية في اميركا وبلدان اخرى. واجرى مندوبو مؤسستها لقاءات عدة مع ابناء الجاليات.

قرر الوزراء السابقون الذين ادينوا باهدار المال العام خلال توليهم حقيبة الاتصالات الطعن بالقرار ومحاولة اثبات براءتهم.

قرر صحافيون في مؤسسات اعلامية عدة تجاهل بيان العطلة الصادر عن نقابتي الصحافة والمحررين الذي اعتبروه خارج الاطار المهني اذ قررت النقابتان تعطيل الصحف الاثنين والثلاثاء تزامناً مع زيارة البابا لاووز الرابع عشر الى لبنان في استخفاف كبير بالحدث او استخفاف بالصحف وضرب الأسس المهنية بعرض الحائط. وجرت اتصالات لتجاهل القرار النقابي.

 

الجمهورية

عُقِدَ اجتماع سريّ بين مرجعية رئاسية وسفير لدولة عظمى وصل حديثاً، نقل خلاله كلمة سرّ مفصلية.

عبّر مسؤول كبير عن ثناء "شديد اللهجة" على مسؤول غير مدني لوطنيّته العالية، ولأنّه يُدير الأذن الطرشاء لمجموعة الدس والطعن في الظهر.

أكّد مطّلعون أنّ حزباً بارزاً أصبح قريباً جداً من إنجاز ملف حسّاس، وسيُكشَف عن بعض تفاصيله في وقت ليس بعيداً.

 

اللواء

يتبلور موقف شيعي في لبنان بالتشاور مع كُلّ من إيران والنجف لملاقاة الجهود العربية، لا سيما جهود دول الثلاثية: الرياض، القاهرة، الدوحة، عند منتصف الطريق بحيث يتعذر الاستفراد مجدداً..

تحدثت مصادر عن مهلة أمنية لا تتجاوز نهاية شباط المقبل، لإنجاز تبرئة الذمم بالنسبة لمؤسسة مالية، قبل أن يتم إغلاقها..

عادت مصارف كبرى إلى القروض، خاصة بالليرة اللبنانية بفائدة تتراوح بين 15 و18٪!

 

البناء

يؤكد مصدر سياسي بارز أن الكلام المنسوب لوزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن حرب إسرائيلية على لبنان بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر وقبل عيد الميلاد هو كلام لم يسمعه منه أي مسؤول لبناني التقاه، لكنه كلام سمعه صحافيون من السفير المصري قبل زيارة وزير الخارجية بيوم واحد. ويرجح المصدر أن يكون مصدر كلام السفير سفير دولة غربية في بيروت طالما أنه سابق لزيارة الوزير وطالما أن الوزير لم يقل كلاماً مشابهاً، لكن المصدر يقول إن الوزير تحدّث بصورة عامة عن مخاطر التصعيد والحاجة لمبادرات تحتوي هذا التصعيد، مشيراً إلى أن الكلام عن مبادرة مصرية مبالغة والأدق هو مساعٍ مصرية لم تتبلور بعد بصيغة مبادرة محددة ولا تزال المساعي في مرحلة تجميع الأفكار وتوحيد تشخيص المرحلة بين جهات إقليمية وجهات لبنانية معنية.

يعتقد مصدر دبلوماسي أن ارتباك الخطط الأميركية حول أوكرانيا الذي يظهر في مواقف الرئيس دونالد ترامب عبر التقلب في الموقف من روسيا بمدحها مرة وذمها مرة، والتقلب بالوقوف مع أوكرانيا وضدها لا يعني غياب هدف هو إنهاء الحرب ورؤية تقوم على التسليم بانتصار روسيا عسكرياً لتحديد شروط إنهاء الحرب. ويقول المصدر إن الرئيس ترامب يخوض جولة انفتاح على روسيا وتليها جولة ضغط على أوروبا وأوكرانيا وعندما لا يجد قبولاً أوكرانياً وأوروبياً يتراجع ويؤدي ذلك إلى ذهاب روسيا إلى جولة حرب جديدة فيعود ترامب للمبادرة، وعندما يتكرّر الرفض الأوكراني والأوروبي يتراجع مجدداً وتعود الحرب مجدداً بانتظار أن يأتي اليوم الذي تقبل أوكرانيا وأوروبا بتقديم التنازلات المؤلمة التي يقترحها ترامب. ويختم المصدر أن روسيا تتفهّم تقلّبات ترامب وتفهم عليه، ولذلك كلما تراجع تعود للتصعيد كي تمهّد له الطريق لجولة دبلوماسية جديدة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

٢٧-١١-٢٠٢٥

أسرار الصحف 26-11-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-11-11

أسرار الصحف المحلية ١١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-21

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-20

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-10-14

أسرار الصحف المحلية ١٥-١٠-٢٠٢٥

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

أسرار الصحف 26-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-24

أسرار الصحف 25-11-2025

LBCI
اسرار
2025-11-21

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥

LBCI
اسرار
2025-11-20

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
آخر الأخبار
00:01

وول ستريت جورنال عن مسؤولين ألمان: نتوقع أن تكون روسيا مستعدة وراغبة في مهاجمة حلف النيتو في عام 2029

LBCI
أخبار دولية
03:44

البابا يستهل من تركيا أول جولة خارجية له

LBCI
آخر الأخبار
14:56

الصايغ لـ #حوار_المرحلة: الدول تضغط على الدولة اللبنانية للضغط بطريقة غير مباشرة على "حزب الله" ونرفض اعتبار الدولة اللبنانية رديف للحزب فالحرب بين إسرائيل والحزب ونحن نتضامن مع أولاد بلدنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار دولية
02:09

مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية

LBCI
أخبار لبنان
01:31

الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

LBCI
أخبار لبنان
01:17

الـLBCI حصرًا ترافق البابا في انطلاقته من الفاتيكان إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
منوعات
10:04

لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
04:44

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More