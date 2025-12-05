الأخبار
أسرار الصحف 05-12-2025
اسرار
2025-12-04 | 23:32
أسرار الصحف 05-12-2025
النهار
بعد صدور القرار العراقي بوصف "حزب الله" كمنظمة ارهابية وقبل الاعلان عنه ثم التراجع، تم في لبنان استدعاء عدد من الجمعيات الاهلية التي تلقت تمويلا عراقيا خلال الحرب الاخيرة وبعدها من قبل فرع المعلومات لتحديد مصدر الاموال وطرق تلقيها ووجهة صرفها.
يعرب أحد النواب البارزين في مجلسه، عن خشيته من حصول بلبلة أو خربطة للتشويش على المفاوضات، التي قد تشكل مدخلاً للتسوية أقله، وحيث المتضررون منها كثر.
وجه اكثر من اعلامي بقاعي، رسالة الى الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يشكون فيها من توقف المدفوعات الشهرية التي كانت مخصصة لهم من العلاقات الاعلامية للحزب برئاسة محمد عفيف الذي اغتيل لاحقا، ويطالبون باستعادة المدفوعات الشهرية بذريعة دعم مواقعهم وصفحاتهم للمقاومة.
تبيّن أن مصدر إحدى القنوات التلفزيونية التي ركزت في الآونة الأخيرة في تقاريرها على ملفات مؤسسة "كهرباء لبنان" هو مدير سابق على علاقة بمدير حالي مقرب من رئيس مجلس الادارة كمال حايك، لكن تضارب المصالح في الفترة الأخيرة جعله ينقلب على الأخير.
غاب نواب ومسؤولو حركة "أمل" عن السمع امس رفضاً للتعليق على كل ما يتعلق بعملية التفاوض مع اسرائيل بعد ادخال مدني هو السفير السابق سيمون كرم الى لجنة الميكانيزم.
*****
الجمهورية
أصدرت جهة قضائية قراراً تاريخياً بكسر قرار سلطة تنفيذية وإعادة أملاك بحرية إلى الدولة في منطقة في جبل لبنان، لكنّها لم تكسر قرار إشغال منطقة أخرى صدر قرار إشغالها في اليوم عينه لإشغال الاولى.
لعب سفير غربي بارز تسلّم مهامه حديثاً، دوراً رئيسياً في تحقيق خرق إيجابي في ملف حسّاس له أبعاد أمنية وإقليمية، بعيداً من الأضواء.
لوحظ شيء من الجفاء بين مسؤولَين كبيرَين، ولم تفلح نصيحة أحد المستشارين البارزين بتفادي ظهور ذلك أمام عدسات المصورين الإعلاميّين.
*****
اللواء
يُنقل عن مصدر وزاري قوله أن تعيين سفير على رأس الوفد اللبناني يندرج في إطار سياسي أكل العنب، وليس قتل الناطور.
تحولت مراقبة إلتزام المولِّدات الكهربائية إلى ما يشبه المطاردة بين أجهزة أمنية وأصحاب هذه المولِّدات الذين لا يلتزمون بالتعرفة الرسمية.
حسب، جهات متابعة، فإن ما نُشر في جريدة «الوقائع العراقية» لم يكن خطأ أو تسرعاً، بل يكشف عن توجُّه في هذا الاطار في ضوء المتغيِّرات المعروفة..
*****
البناء
قال مرجع سياسي إن البيان الرئاسي حول مهام التفاوض المنوطة بالسفير السابق سيمون كرم بدّد كثيراً من القلق رغم إدراك الجميع أن نصوص الدستور والقوانين تحول دون أن تكون للمهمة أبعاد أخرى، لكن رسم الإطار مسبقاً بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وإطلاق الأسرى يجعل مقياس النجاح والفشل على هذا الأساس في عهدة الرأي العام لمعرفة ما إذا كانت الاستجابة لخيار التفاوض خطوة موفقة أم أنها مجرد وهم؛ والسؤال هل من مهلة للنجاح أم أن الاحتلال يستطيع استثمار الوقت لتدمير المزيد من المنازل وإخلاء المزيد من القرى مطمئناً أن الانسحاب من هذا المستوى التفاوضي لن يتمّ كما ان تعليق تنفيذ حصر السلاح جنوب الليطاني حتى تتوقف الاعتداءات الذي اقترحه قائد الجيش لم يلق أذناً صاغية؟ وماذا عن ربط إعلان نهاية المرحلة الأولى من حصر السلاح المتعلقة بجنوب الليطاني بانتشار الجيش على الخط الأزرق واشترط أي مرحلة ثانية بتحقيق ذلك؟
قلت مصادر فلسطينية إن مجموعات تعمل مع العميل ياسر أبو شباب الذي قتل أمس، تواصلت مع المقاومة طلباً لترك مهمة التخلص منه لها إذا رفض الاستجابة لدعوته إلى إعلان التراجع عن التعامل مع الاحتلال، وإن مجموعة أخرى من عائلته فعلت الشيء نفسه وإن المقاومة تركت لهما الأمر، ويبدو أن إحداهما تولّت أمره بعد رفضه إعلان الانسحاب من خيار التعامل مع الاحتلال ولا مانع من أن يكون ثمّة تنسيق بين المجموعتين وهما تعرفان بعضهما جيداً، واعتبر أن الأهم من نهاية قصة هذا العميل هو سقوط خيار التعامل الذي أدّى إلى هذه النهاية عبر مواقف فلسطينية بين مجموعات محليّة تمّ التغرير بها أو عائلة تمّ استخدام اسمها والإساءة إلى سمعتها.
*****
الديار
رأت مرجعية روحية أنه إذا كان من عنوان لبناني يمكن اطلاقه على حفل إستقبال البابا ليون الرابع عشر في القصر الجمهوري، فهو "كسر الجليد"، اذ سمحت المناسبة بحصول لقاءات مباشرة بين الكثير من الخصوم، وعقد "خلوات عالواقف"، بين شخصيات منقطعة عن التواصل فيما بينها، آملة أن يكون اللقاء قد فتح أبواب الحوار واللقاء من جديد.
كشفت مصادر سياسية ان مهمة رئيس الوفد اللبناني الى لجنة "الميكانيزم"، السفير السابق، سيمون كرم محددة بأربعة أهداف، بحسب ما تبلغه من المعنيين، وهي العمل على: اولا، وقف الاعتداءات الاسرائيلية، ثانيا، تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة، ثالثا، تحرير الاسرى، رابعا، مناقشة ترتيبات أمنية مرحلية تؤسس لاستقرار دائم في الجنوب، معتبرة أن لبنان غير معني بأي كلام آخر خارج هذه البنود.
أثار اتهام "الاعلام الاسرائيلي"، الموفدة الاميركية، مورغان اورتاغوس، بالتحريض على استهداف التشييع في المدينة الرياضة، الكثير من علامات الاستفهام، لجهة التوقيت، والاهداف، خصوصا ان اورتاغوس تصنف بصديقة "اسرائيل". فمن هي الجهة التي تريد "إخراجها" من المعادلة، المستوى الامني أم السياسي؟
