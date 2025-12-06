الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 06-12-2025
اسرار
2025-12-05 | 23:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 06-12-2025
اللواء
تختلف الفوائد على الدولار والليرة بين مصارف كبرى، قرَّرت العودة الى نظام القروض لتعزيز الملاءة بعد التطورات المعروفة في لبنان والمنطقة.
تخضع التحضيرات للانتخابات النيابية لحسابات بالغة الدقة.في ضوء خروج قوى من الساحة وعودة قوى أخرى!
تمكَّن دبلوماسي أميركي يعمل في 3 دول مشرقية متشابهة من انتزاع موقف كاد أن يُشعل أزمة بين عاصمتين وامتداداً الى قوى أخرى في الإقليم..
الديار
أكدت أوساط سياسية أنّ التغريدة التي نشرها الناطق باسم جيش الاحتلال وتناول فيها ملفّ انفجار مرفأ بيروت، تندرج بوضوح في إطار المساعي “الإسرائيلية” المتواصلة لاستثمار أي ثغرة داخلية بهدف تفجير الساحة اللبنانية من الداخل. وترى هذه الأوساط أنّ تل أبيب تسعى، من خلال هذا النوع من الرسائل الموجّهة، إلى إعادة خلط الأوراق السياسية وإحياء الاصطفافات الشعبية، بما يتيح لها التأثير في المناخ الداخلي وإضعاف الجبهة اللبنانية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.
أشاد الفريق الأمني الخاص المرافق لقداسة البابا ليون الرابع عشر، والذي تواصل مع الجانب اللبناني لأكثر من شهر في إطار التحضيرات المكثّفة للزيارة، بالمستوى العالي من الاحتراف الذي أظهرته الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية. وبحسب مصادر مواكبة، فقد عبّر أعضاء الفريق عن إعجابهم الشديد بقدرة المؤسسات اللبنانية على التنسيق السريع والدقيق، سواء في ما يتعلّق بمسارات المواكب أو بتأمين أماكن الاحتفالات والنشاطات الرسمية.
كشف أحد الأعضاء السابقين في لقاء قرنة شهوان أنّ اختيار كرم لعضوية لجنة “الميكانيزم” يُعدّ خياراً “موفّقاً” بكل المقاييس، نظراً إلى خبرته الواسعة في التعاطي مع الأميركيين، ولا سيما كبار المسؤولين وصقور الإدارة الترامبية ممّن يمتلكون تأثيراً مباشراً في صناعة القرار داخل واشنطن. وأوضح المصدر أنّ كرم نسج على مدى سنوات شبكة علاقات متينة مع دوائر القرار الأميركية، ما يمنحه قدرة على فهم طريقة تفكيرها ومقاربتها لملفات المنطقة، وفي مقدّمها الملف اللبناني وتعقيداته.
البناء
قال مرجع سياسيّ تعليقاً على كل النقاشات الجانبيّة الدائرة حول مسار التفاوض، إنّه لم يعُد مهماً ما يطمح البعض لتسجيله من نقاط، وكأن القضيّة تحسم بين اللبنانيّين عبر التذاكي والمناورات بينما القضيّة ببساطة صراع وجوديّ بين لبنان و”إسرائيل” والصراع بين اللبنانيّين يدور حول كيفيّة إدارة الجبهة المفتوحة مع “إسرائيل”، وهناك ثوابت لا يستطيع أحد زحزحتها وأهمها أن “إسرائيل” لا تريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ولا القرار 1701 وتريد اتفاقاً بديلاً يمنحها امتيازات في الأرض والنفط والمياه والأجواء، وبالمقابل فإن لا أحد يستطيع في لبنان قبول الطلبات الإسرائيلية بالحصول على امتيازات في الأراضي والنفط والمياه والأجواء ولا أحد يستطيع نزع سلاح المقاومة بالقوة والمقاومة لن تسلّم السلاح ولن تناقش تسليمه إلا في إطار استراتيجية للدفاع الوطني بعد وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحابات، كما نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، فماذا سوف يتغيّر بالتفاوض ولا مانع أن يختبر من يقتنعون بالعكس نتيجة التفاوض واقعياً؟
يقول مصدر دبلوماسي عربي إن واشنطن تلقت طلباً من دولة عربية فاعلة يطلب من واشنطن مخاطبة الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة بوثيقة منفصلة لكل بلد تضمن الالتزام الأميركيّ بحدود لبنان ما قبل 7 أكتوبر 2023 وحدود سورية ما قبل 9 ديسمبر 2024 على أن تلتزم الحكومتان بالتفاوض على ما بعد ذلك من مصالح أمنية، وتلقّت جواباً أميركياً يقول إن واشنطن تساند سعي الحكومتين في هذا الاتجاه إلا حيث يكون البقاء الإسرائيلي في أراضٍ لبنانيّة أو سورية لاعتبارات أمنيّة، وإنها لا تستطيع إصدار مثل هذه الوثائق لأنّها ملتزمة لـ”إسرائيل” بعدم اتخاذ أيّ موقف له تبعات قانونيّة بشأن موضوع اهتمام “إسرائيلي” دون التشاور مع حكومة تل أبيب.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
06-12-2025
أسرار الصحف 05-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
اسرار
2025-10-05
أسرار الصحف 06-10-2025
0
اسرار
2025-12-04
أسرار الصحف 05-12-2025
اسرار
2025-12-04
أسرار الصحف 05-12-2025
0
اسرار
2025-12-03
أسرار الصحف 04-12-2025
اسرار
2025-12-03
أسرار الصحف 04-12-2025
0
اسرار
2025-12-02
أسرار الصحف 03-12-2025
اسرار
2025-12-02
أسرار الصحف 03-12-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-12-04
أسرار الصحف 05-12-2025
اسرار
2025-12-04
أسرار الصحف 05-12-2025
0
اسرار
2025-12-03
أسرار الصحف 04-12-2025
اسرار
2025-12-03
أسرار الصحف 04-12-2025
0
اسرار
2025-12-02
أسرار الصحف 03-12-2025
اسرار
2025-12-02
أسرار الصحف 03-12-2025
0
اسرار
2025-11-28
أسرار الصحف 29-11-2025
اسرار
2025-11-28
أسرار الصحف 29-11-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-11-24
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-11-24
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
0
رياضة
2025-11-28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
2025-11-28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
0
آخر الأخبار
03:10
وزير خارجية تركيا: الهدف الرئيسي لقوة إرساء الاستقرار في غزة يجب أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود
آخر الأخبار
03:10
وزير خارجية تركيا: الهدف الرئيسي لقوة إرساء الاستقرار في غزة يجب أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود
0
أمن وقضاء
2025-12-04
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
2025-12-04
أمن الدولة يرصد مخالفات في قطاع المولدات الكهربائية في قضاء عاليه... وتنظيم محاضر ضبط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
0
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
0
أخبار لبنان
13:15
باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض
أخبار لبنان
13:15
باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
2
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
3
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
4
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
5
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
6
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
7
خبر عاجل
08:47
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم
خبر عاجل
08:47
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم
8
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More