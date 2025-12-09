الأخبار
اسرار الصحف 9-12-2025
اسرار
2025-12-08 | 23:37
اسرار الصحف 9-12-2025
النهار
قوبل نشر احد نواب الاشرفية لصورة عن شجرة الميلاد بموجة من التهم بسرقة المال العام والتغطية على الجريمة.
اثارت استقالة القاضية ساندرا المهتار من السلك القضائي ضجة كبيرة بعدما اعتبرت ان "العمل القضائي في لبنان باتت ظروفه سقيمة مسقمة".
وفق معطيات قريبة من "حزب البعث" انه لم يقرر نهائياً بعد الأسم الجديد للحزب الذي سيطلقه امينه العام على حجازي الجمعة المقبل في انتظار جواب وزارة الداخلية على اسماء مقترحة فلا يفاجأ الحزب باختياره اسماً مسجلاً لغيره في السجلات الرسمية. لكن اللافت انه سيتم الاعلان عن الاسم الجديد في قاعة "جمعية رسالات" الثقافية والتي تتبع "حزب الله".
تبدأ احزاب عدة في عقد مؤتمرات لإعادة التنظيم وربما اعادة النظر في خطط العمل المستقبلية في ضوء المتغيرات الاقليمية والداخلية والتي تفرض انماط تعامل جديدة.
توقف مراقبون ومتابعون عند حديث الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وتسميته لعلماء الدين الذين اغتالتهم إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان، من دون أن يذكر، او مستثنياً منهم، اسم نائب رئيس المجلس التنفيذي ومسؤول وحدة الأمن في الحزب الشيخ نبيل قاووق بعدما كانت سرت شائعات عن ارتباطات خارجية له شكك الحزب في اهدافها.
الجمهورية
يسعى وزراء إلى إقناع وفد دولي يزور لبنان خلال أيام، بتعديل تحفّظاته حول مشروع قانون، عبر تقديم اقتراحات بأنّ تعديلات على قوانين سابقة ستتمّ وفق ما طُلب الشهر الماضي.
أنهى تنظيم سياسي تشكيل لجان حزبية متخصِّصة لوضع استراتيجية التعامل مع استحقاق دستوري حيَوي.
يجري الحديث عن ارتفاع حظوظ شخصية من أصول لبنانية لتولّي منصب دولي هام، عند استحقاق ملء الشغور خلال الأشهر القليلة المقبلة.
اللواء
صُرف النظر بصورة شبه نهائية عن تولي شخصية دولية مهاماً محدَّدة في غزة في ضوء خطة ترامب للسلام في القطاع!
طلبت شخصية وسطية من نائب سابق مرافقتها إلى مقر رئاسي، لإعلان التضامن معه، بعد الحملة التي يتعرض لها من فريق مسيحي معروف..
نُقل عن رئيس تيار سياسي ونيابي أن الرسالة الأهم بالنسبة إليه، في الانتخابات المقبلة ستكون عدم توفير الفرصة لنواب خرجوا من تحت عباءته التنظيمية والسياسية..
البناء
رصدت الأجهزة الأمنيّة مستوى تنظيم التجمّعات التي خرجت للاحتفال بذكرى سقوط النظام السابق في سورية، ووجود مراكز سيطرة وتحكم تحدّد أماكن التجمّع وتتمكّن من توزيع الدعوات على عناوين وهواتف بلوائح منظمة لضمان التجمّع وتدير تظاهرات الدراجات الناريّة وتحدّد لها مسالكها وتوزّع الأعلام وتقرّر نقاط الشغب، وقال خبراء إن هذا المشهد هو سيناريو مفتوح على توقيت يجب التحسّب لأن خروج هذه الجموع بالسلاح طالما أن المنظّمين قرّروا تنظيم تحركاتهم دون دعوات رسمية وتراخيص تعترف بوجود حكومة لبنانيّة ورفعوا أعلاماً غير الأعلام اللبنانيّة وصور رئيس دولة أخرى غير الرئيس اللبناني، لكن المستغرب كان أن الذين كانوا سوف يملأون الشاشة صراخاً لو حدث أن العلم الإيراني وصور الرئيس الإيراني هي التي رافقت التظاهرات تحت شعار الدفاع عن السيادة هم أنفسهم لا صوت لهم أمام المشهد بل يضغطون في الكواليس لمنع قيام الدولة وأجهزتها بالتحرّك ضد هذا الخلل الأمني الذي قد يسبّب صدامات واحتكاكات مع الاستفزازات التي ترافقه.
علّق خبراء في الاتحاد الأوروبي على ما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأميركي حول أوروبا، بالقول إن اللغة أكثر من عدائيّة تجاه أوروبا ما يستوجب انتفاضة سيادية أوروبية حيث تمّ التحدث عن أوروبا كمكان يفقد الهوية ويعتدى فيه على الحريات بينما غابت كل العبارات التي تشير إلى روح التحالف الذي ورد الحديث عنه فقط عند مطالبة أوروبا بدفع الأموال، لكن عندما تناولت الاستراتيجية شأناً أوروبياً مصيرياً هو الحرب الروسية الأوكرانية فقررت أنها تستطيع التحرك بدون أوروبا وعكس إرادتها وخلت الاستراتيجية من أي حديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد في روسيا والصين وإيران بعدما كانت هذه العناوين محاور الاستراتيجية في كل نسخة سابقة، ودعا الخبراء إلى انفصال أوروبي عن أميركا والتعامل معها على القطعة، حيث يتمّ الاتفاق يترجم وحيث هناك خلاف يتصرّف كل طرف وفق مصالحه وأن ترسم سياسة أوروبا تجاه الصين وإيران بعيداً عن مراعاة الحسابات الأميركية طالما أن أميركا تقرّر سياستها تجاه روسيا دون إقامة حساب لمصالح أوروبا.
الديار
يقوم بعض مستوصفات الرعاية الصحية، التابعة لجمعيات دينية ومدنية، وتعمل تحت "إشراف" ودعم من وزارة الصحة، بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى، وذلك بعد أخذ موافقتهم الصريحة على الحصول على الدواء. وتبرّر هذه المستوصفات خطوتها بالظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع الصحي، في ظلّ التراجع الكبير في عمليات تسليم الأدوية وانخفاض الكميّات المتوافرة، ما يضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما حرمان المريض من العلاج بالكامل، أو تزويده بأدوية انتهت صلاحيتها منذ فترة قصيرة قد لا تُفقدها فعاليتها بشكل كامل. غير أنّ هذا الواقع يثير مخاوف جدّية لدى الخبراء حول سلامة المرضى، ويفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مسؤولية الدولة، وضرورة إيجاد آليات رقابة أكثر صرامة لضمان صحة المواطنين.
علّق وزيرٌ سابق على سلسلة المواقف التي أطلقها الموفد الأميركي توم براك في الأيام الأخيرة، ولا سيّما تلك المتصلة بلبنان وسوريا، بالتزامن مع صدور استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025. الوزير رأى أن هذا التزامن ليس تفصيلاً، بل يعكس تحوّلًا أعمق في النظرة الأميركية إلى خريطة النفوذ في المشرق. وتساءل ما إذا كان المشروع الأميركي قد انتقل فعليًا من زمن الطروحات الفدرالية التي راجت في العقدين الماضيين، ليدخل مرحلة جديدة أكثر جرأة تقوم على فكرة "الكونفدراليات"، بما تُتيحه من تقاطعات جيوسياسية واقتصادية بين الدول، وما قد تحمله من تأثيرات مباشرة على مستقبل الكيانات في المنطقة.
