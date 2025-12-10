أسرار الصحف 10-12-2025

النهار



- تردد ان "التيار الوطني الحر" بادر الى طلب التحالف مع النائب ميشال المر في المتن الشمالي لضمان الحصول على اكثر من حاصل بما يضمن عدم خروج التيار من هذا المعقل المسيحي.



- غاب ممثلو فصائل "التحالف الفلسطيني" عن استقبال اقامته السفارة الفلسطينية في رسالة اعتراض على الرئيس محمود عباس.



- جمعت شخصية جنوبية وجوها سياسية وفاعليات ورؤساء بلديات عدة من جزين وصيدا والزهراني بحضور النائب السابق ابراهيم عازار.



- جمع لقاء في مقهى بيروتي حشداً من فاعليات العاصمة وكان التركيز على احتضان المجلس البلدي ومحاسبة الفاسدين وابعاد المنتفعين. ولم يخل اللقاء من رسائل نيابية.



- شخصية شيعية قريبة من "الثنائي" التقت السفير الأميركي ميشال عيسى وتبادلا الحديث على هامش حفلين ديبلوماسيين في بيروت.



- شوهد وزير وزوجته يتشاجران وبصوت عال اثناء تناولهما العشاء في مطعم في وسط بيروت وبقيا على هذه الحالة الى حين خروجهما.



- لوحظ أنه على رغم قرار مجلس الوزراء باستبدال تسمية جادة حافظ الأسد بجادة الفنان زياد الرحباني، فإن لوحة الأسد لا تزال مرفوعة في مكانها، من دون أن تُزال أو يرفع اسم زياد الرحباني.





الجمهورية



- حملت زيارة شخصية مرموقة أخيراً إلى لبنان، موافقة في عودة نشاط رجال دين إلى السياسة، ويُرتقب أن تكون أولى خطواتها عبر ترشيح إلى الانتخابات النيابية في إحدى الأقضية الشمالية.



- لم يحسم المسؤولون حتى اللحظة موقفهم لما سيُطلِعون وفداً دولياً عليه، بشأن مؤسسة مطلوب معالجة وضعها القانوني حمايةً للاقتصاد الشرعي، وذلك لأنّ الجهة السياسية الوصية عليها تُصرّ على استكمال العمل بها بعد 3 أشهر.



- تجري اتصالات بعيداً عن الأضواء لإعادة تطبيع العلاقات بين مسؤول كبير وجهة سياسية فاعلة، بعدما عتبت هذه الجهة لعدم التشاور المسبق معها في خطوة سياسية حسّاسة.





اللواء



- يحتدم الخلاف العلني بين طرفين مسيحيَّين، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.



- يستبعد مصدر مالي حدوث خرق في ما خص الفجوة المالية، قبل نهاية العام الحالي.



- كشفت مصادر ذات صلة أن دبلوماسية عاصمة غربية تركز على إنجاز ما في مهمَّات موفديها إلى لبنان، بصرف النظر عن انعكاساتها المباشرة على لبنان.

البناء



- قالت مصادر فلسطينية إن محافظة قلقيلية تمثل نموذجاً لما سوف تشهده مناطق شمال الضفة الغربية الأخرى، حيث صار التركيز الإسرائيلي على الضفة الغربية أشد أهمية وحيوية بالنسبة للكيان في ضوء المسار الذي تسلكه الحرب في غزة نحو التراجع مع فوارق الأهمية النوعية للضفة الغربية وجودياً واستراتيجياً بالنسبة للكيان. وتوقعت المصادر توسيع حملات الاستيطان في مناطق نابلس وجنين وطولكرم أسوة قلقيلية التي تحتوي نشاطاً استيطانياً ملحوظاً في مستوطنات مثل ألفي منشيه وتسوفيم وكدوميم وسلعيت وشمرون ونوفيم إضافة إلى البؤر الاستيطانية الجديدة مثل هار حمد ورمات جلعاد. ولم تستبعد المصادر وجود مخطط شبيه بعربات جدعون في غزة لتهجير شمال الضفة إلى جنوبها تمهيداً لفتح باب النزوح نحو النقب والهجرة خارج الأرض الفلسطينية بعدما تراجعت فرصة الترانسفير نحو الأردن في ضوء تجربة الحرب على غزة.





الديار



- فوجىء عدد من السياسيين والاعلاميين الذين التقوا السفير الروسي في بيروت، بتبني موسكو سياسية عدم الانخراط في أي مواجهة مع المصالح الاميركية في المنطقة، حتى لو كلف ذلك الانسحاب من سوريا، اذا لم يحصل تفاهم مع السلطة الجديدة حول طبيعة العلاقة المستجدة. وكان الكلام واضحًا بأن التركيز راهنًا ومستقبلًا يتمحور على المجال الحيوي الروسي في أوروبا وآسيا، ولم يعد الشرق الأوسط أولوية في الإستراتيجية الروسية، ولهذا سمع هؤلاء نصيحة مفادها "لا تراهنوا علينا".



- حاولت مرجعية سياسية استطلاع موقف السفارة السعودية في بيروت من الحملة التحريضية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنها فوجئت بكلام ايجابي وتقدير لدوره، وفهمت انه لا علاقة للمملكة من قريب او بعيد بالهجوم المستجد عليه من قبل بعض الجهات السياسية وخصوصا "معراب". وعُلم في هذا السياق أن الرياض لا ترغب بحصول اي توتر مع "عين التينة"، والتوجه واضح بالانفتاح على المكون الشيعي.



- علمت "الديار" ان حزب الله يستعد لخوض الانتخابات التشريعية وكأنها حاصلة في موعدها المقرر العام المقبل. وفي هذا السياق، انتهى الحزب من استعداداته التنظيمية المرتبطة بالمفاصل الرئيسية للماكينة على مستوى كل لبنان، وتبقى بعض التفاصيل الصغيرة الثانوية التي تحتاج الى صدور قرارات تنظيمية بشأنها. علما ان مسألة الترشيحات والتحالفات لم تكتمل بعد، باستثناء التحالف المحسوم مع حركة امل.