نشرة الأخبار
أسرار الصحف 11-12-2025

اسرار
2025-12-10 | 23:33
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 11-12-2025

النهار

لم تسجل حجوزات لخليجيين في الفنادق والمنتجعات اللبنانية لقضاء فترة عيدي الميلاد ورأس السنة في حين سجلت مكاتب السياحة والسفر حركة سفر لبنانيين من دول الخليج الى موطنهم واخرين من لبنان الى الخارج لتمضية عطلة الاعياد.

لم تنجح حتى الساعة الاجراءات للبدء بتنظيم عمل المواقع والمنصات الالكترونية في ظل صراع متفجر بين نقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام المنتهية ولايته منذ زمن بعيد والذي ينتظر من قانون الاعلام الجديد ان يعيد رسم دوره ويحدد عمله.

يقول سفير سابق ان الادارة الاميركية دفعت قائد الجيش اللبناني الى طلب تاجيل زيارته الى واشنطن ريثما تتبدل بعض المعطيات التي وصلته لكن واشنطن لم ولن تتراجع عن دعم الجيش الموكل الأمن وتطبيق الخطط الموضوعة والمطلوبة لاحقًا من لبنان.

تستمر السلطات السورية في التشدد في ملف تهريب انواع المخدرات عبر حدودها سواء منها او اليها وذلك تلبية لطلب ملح من المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

لم تعرض وزارة الصحة او شركة تنورين اي نتائج لاحقة في موضوع المياه الذي اثير قبل مدة ولم تتضح الحقيقة للرأي العام المعني في صحته بل تبين ان الملف سوّي على الطريقة اللبنانية.

 

الجمهورية

كشف مصدر ديبلوماسي، أنّه لم يكن هناك ما يستدعي عقد لقاء بين موفد أوروبي وحزب بارز خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.

كشف تقرير حديث لمؤسسة تُعنى بالشفافية، أنّ المساعدات التي وُزِّعت باسم إحدى الدول الإقليمية الكبرى، كانت أكثر من التي أُعلِن أنّ هذه الدولة قدّمتها للبنان.

كشف تقرير عن أنّ تقديمات إحدى دول شرق أوروبا، منذ حوالى السنة إلى فئة من اللبنانيِّين، لم يَرِد توزيعها في السجلّاّت، وهنا السؤال: أين اختفت؟

 

اللواء

يدور لغط حول تغريدة لموظف غير مدني بشأن نائبة، رداً على كلام استهدف مرجعاً بين التأبين الأخلاقي والقضاء الجزائي!

تبيّن لمتابعي مساعدات شبكة «أمان» أن المسؤولين المعنييِّن في الوزارة لا يملكون ما يلزم من أموال للدفع المطلوب..

سفير دولة كبرى، يقلّ في كلامه، في ما خص الاجراءات المطلوبة لمساعدة لبنان على تجاوز مرحلة المخاطر المحدقة..

 

البناء

قالت مصادر إعلامية أميركية إن قانون رفع العقوبات عن سورية وإلغاء قانون قيصر سوف يتضمّن مراجعة يجريها الكونغرس لمراقبة أداء الحكومة السورية بما يضمن التزامها بمحاربة تنظيم داعش وحماية الأقليات الدينية وعدم السماح بارتكاب أعمال عنف عبر الحدود، وخصوصاً تجاهإسرائيل”. وأضافت المصادر أن القانون سوف يطلب من البيت الأبيض إيداع تقارير دورية لدى الكونغرس حول تقييم أداء الحكومة السورية في هذه العناوين وعادة يصنف هذا النوع المشروط من رفع العقوبات بتعليق العقوبات لا إلغاؤها لأنه يستدعي المراجعة الدورية ويتيح إعادة تفعيل العقوبات تلقائياً في حال تسجيل مخالفة لأي من الشروط، ولذلك تقول المصادر إن هذا النوع من التعليق المشروط لا يفيد في تشجيع الاستثمار لأن الشركات تخشى دائماً عودة العقوبات، خصوصاً أن الوضع في سورية في حال عدم الثقة تجاه كيف تسير الأمور على الصعد المذكورة، والأهم أنإسرائيلسوف تكون ذات صفة مرجعية في مراقبة شروط رفع العقوبات لجهة تقييم مدى الالتزام السوري.

توقعت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال قيام المبعوث الأميركي توماس برّاك بزيارة للكيان لتقديم اعتذاره لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، بعدما تحدّث في مؤتمر الدوحة عن غياب الأنظمة الديمقراطية في المنطقة وتمجيده بالأنظمة الملكية التي اعتبرها الأنظمة الأكثر نجاحاً وقوله عندما سئل عما إذا كان يشملإسرائيلبحديثه عن غياب الديمقراطيات الحقيقيّة بنعم. واستبعدت المصادر أن تنتهي بهذا الاعتذار الأزمة التي عبر عنها نتنياهو بوصف برّاك بالسفير التركي والتي يتوقع أن يبني عليها نتنياهو طلباً باستبدال برّاك خلال زيارته إلى واشنطن، لكن الاعتذار قد يدفع نتنياهو للتساهل مع بقاء مشاريع برّاك الاستثمارية العقارية دون إزعاج خصوصاً نشاطه على إنشاء مناطق اقتصادية على الحدود مع لبنان وسورية تلبي تطلّعإسرائيلللاحتفاظ بـأراضٍ محتلةداخل حدود البلدين. وذكرت المصادر بكلام باراك المسيء للدولة اللبنانية مراراً وعدم تحول ذلك إلى أزمة مقارنة بما يجري معه فيإسرائيل“.

 

الديار

علمت "الديار" أن رئيس كتلة نيابية وازنة يحاول ابتزاز جهة حزبية عبر ربط التحالف الانتخابي الموضعي في بعض المناطق بالحصول على تمويل انتخابي يحتاجه بشدة بسبب النقص في الموارد المالية. وعلم في هذا السياق، ان النقاشات لم تصل بعد الى نتائج حاسمة، وكل طرف يجري حسابات "الربح والخيار".

أكدت أوساط سياسية مطلعة ل"الديار" أنها التقت مؤخرًا السفير الاميركي ميشال عيسى، وانه لم يكن مطلعًا على الاجواء السلبية تجاه قائد الجيش العماد رودولف هيكل والتي أدت الى الغاء زيارته الى الولايات المتحدة. وقد تعهد شخصيًا انه سيعمل على تذليل العقبات مع الرئيس ترامب مباشرة، بهدف تجاوز الاجواء السلبية في الكونغرس.

علمت "الديار" من مرجعية سياسية بارزة، أنه أُبلِغ من ديبلوماسي أوروبي أنه سمع على هامش لقاء عقد مؤخرًا في أوروبا بحضور صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب جاريد كوشنر، أن الاخير مهتم كثيرًا بالاستثمار السياحي في المنطقة الممتدة من جبل الشيخ حتى ساحل الناقورة، وهذا ما يفسّر الإصرار الاسرائيلي على المنطقة العازلة، ويؤكد ان المخاطر المحدقة لا تقتصر على قرى الحافة الأمامية. وثمة مشروع خطير يدبر في " الكواليس".


اسرار

الصحف

11-12-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
