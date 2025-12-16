الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 16-12-2025
اسرار
2025-12-15 | 23:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
8
min
أسرار الصحف 16-12-2025
النهار
قللت مصادر "ممانعة" من اهمية اجتماع باريس باعتبار ان فرنسا ليست في وضع المقرر بل انها تبحث عن تثبيت دورها في هذه المرحلة ليس اكثر.
أشاد مرجع بالأسماء التي فازت بانتخابات مؤتمر الجامعة اللبنانية الثقافية والعالم برئاسة ابراهيم قسطنطين والامين العام محمد رسلان وبقية الاعضاء الذين "يعملون – وفق قوله- لمصلحة الاغتراب بعيدا من الانقسامات الطائفية وتركيزهم على خدمة بلدهم ونجاحاتهم في بلدان الاغتراب".
شنت منصة اعلامية نشأت حديثا هجوما لاذعا على علي حجازي لتغييره اسم حزب "البعث" الى حزب "الراية الوطني"، ليتبين من الهجوم الممنهج ان المنصة تمول وتدار من فلول ماهر الاسد في لبنان بهدف زعزعة استقرار حكم الرئيس السوري الشرع وتشويه صورة كل من يحاول التحرر من سيطرة النظام الاسدي المخلوع.
تنشغل مرجعية دينية اسلامية بخبر شيخ معروف بعلاقاته في لبنان والخارح غادر البلد وهو متهم بجمع اموال بواسطة احد الاشخاص من طامحين للترشح للانتخابات النيابية لقاء وعدهم بتوفير تغطية سياسية لهم من جهات عربية لينجحوا في الانتخابات المقبلة.
يردد أكثر من نائب في مجلسه، بأن التأجيل التقني للانتخابات النيابية بات شبه محسوم حتى تموز المقبل، وبالتالي الانتخابات برمتها لم تحسم بعد ، وإن كان إجراؤها في الوقت المحدد يطغى على ما عداه.
الجمهورية
قال مسؤول كبير إنّ فرض عقوبات على شخصية بارزة من شأنها أن تدفع البلاد إلى ما هو أسوأ من 7 أيار.
يعتقد أحد الوزراء أنّه بسعيه إلى شطب أموال المودعين يُقدّم أوراق اعتماد إلى الخارج للوصول إلى رئاسة الحكومة لاحقاً.
يسيطر مستشار حزبي على وزارة دسمة، إذ لا تمرّ معاملة إ لّاّ من خلاله، حتى أنّه يتدخّل بالمناقصات التي من المفترض أن تكون بالظرف المختوم.
اللواء
يستمر السجال بين وزيرة سابقة ووزير حالي، لهما انتماء سياسي متباعد، حول صفقات الفيول والتقصير أو عدمه، على خلفية اعتبارات انتخابية حامية.
تدور أزمة بين «قيادات حزبية» كانت من ضمن المحور، على خلفية مَنْ يضع يده على الممتلكات العائدة لأحزاب معروفة.
تفاقم الوضع المتأزم بين طهران وبيروت لدرجة أن أوراق اعتماد السفير الجديد تخضع لحسابات وتدقيقات من قبل الخارجية اللبنانية، خلافاً لما كان يحصل في السابق.
البناء
توقعت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال أن تشهد زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديد الساحة الأهم لكل من الطرفين بحيث يرسم هو الخطوط الحمراء فيها وإذا حُسم هذا الأمر يسهل التوصل إلى اتفاقات، وتوقعت أن تكون المفاضلة صعبة بالنسبة لترامب ونتنياهو بين غزة وسورية فكل منهما يريد الساحتين حيث اللاعب الإقليمي المقابل موضوع الخلاف هو تركيا ومن دون ترسيم حدود الدور التركي الإقليمي المقبول إسرائيلياً، والقابل للتسويق أميركياً مع تركيا دون صدام مباشر إسرائيلي تركي يُحرج الأميركي يصعّب الاتفاق على غزة، حيث القضية هي القوة الدولية ومشاركة تركيا فيها أو على سورية حيث حدود النفوذ التركي والإسرائيلي. ورجّحت المصادر أن يتم البحث في تخفيض التوتر بدلاً من حسم الخلافات بانتظار قمة أميركية تركية قريبة ربما تشهد حصصاً للنفوذ التركي في ملفات أوكرانيا وليبيا والسودان.
تعتقد مصادر إعلامية أميركية مؤيدة للرئيس دونالد ترامب أن تسليم ترامب بخسارة الحزب الجمهوريّ للانتخابات النصفية بعد عام هو أخطر تصريح يصدر عنه لما فيه من شعور انهزامي وما يعبر عنه من إحباط واعتراف بالفشل، لأنه من دون غالبية وازنة في الكونغرس لن يتمكّن من مواصلة الضغط لصالح أهداف لا توافق عليها بين الحزبين. وقالت المصادر إن اعتراف ترامب بترجيح الخسارة مبكراً أضعف الاندفاعة التي تحتاجها الحملة الجمهوريّة كي تنطلق ورجّحت أن يكون إحباط ترامب عائدا إلى عدم تمكنه من تحقيق أي من الوعود التي قدمها للناخبين حول السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية ولذلك ليس مستبعداً أن تكون بقية سنوات حكمه كناية عن إدارة أزمات داخلياً وخارجياً بدلاً من صناعة الحلول كما كانت الوعود.
الديار
عبرت اوساط سياسية بارزة "للديار" عن قناعاتها بان فشل الاجتماع الاخير بين الوفدين اللبناني والسوري في ايجاد تسوية لملف المعتقلين، لا يرتبط فقط بخلاف تقني بل الامر يتعدى ذلك الى مناخ من السلبية لا يحكم العلاقة بعد انجاز لبنان الترسيم البحري مع قبرص. وفي هذا السياق يبدو ان تركيا لعبت دوراً اساسيا في "فرملة" التقدم في العلاقات الثنائية بعد ان تجاهل لبنان مصالحها في الترسيم البحري.
علمت "الديار" من مصادر مطلعة ان وزير الخارجية يوسف رجي اضطر الى تحريك ملف قبول اوراق إعتماد السفير الايراني الجديد محمد رضا شيباني، بعد اهماله عمدا لفترة زمنية غير قصيرة. ووفق المعلومات، تلقى رجي ملاحظة "صارمة" من قبل احدى المرجعيات السياسية الرسمية، ووعد بتحريك الملف قريباً.
أكدت اوساط سياسية مطلعة على الاجواء في "عين التينة" ان كل ما يروج من معلومات حول سعي رئيس مجلس النواب نبيه بري للحصول على مهلة سماح اضافية للبنان بعد رأس السنة غير صحيح. وأشارت الى ان النقاش مع الاميركيين وخصوصا السفير ميشال عيسى، يتركز على التوصل الى " خارطة طريق" واضحة لالزام " اسرائيل" بتنفيذ أتفاق وقف الاعمال العدائية ، لاستعادة الاستقرار الدائم على جانبي الحدود. ولا يوجد على أجندة الرئيس بري استراتيجية "شراء الوقت" التي لا يرى انها قادرة على حل الازمة الراهتة، خصوصا انه لا يعتقد ان الحرب الإسرائيلية حتمية.
علمت " الديار" ان الجهات السياسية اللبنانية المعنية بإدارة ملف المفاوضات من خلال لجنة الميكانيزم ، تخوض سباقا مع الوقت قبل موعد الاجتماع المقبل يوم الجمعه لوضع استراتيجية محددة ودقيقة لطرحها على طاولة البحث. علما ان مسألة تعيين السفير السابق سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني كانت قد حصلت دون رسم سياسية واضحة حول كيفية إدارته لعملية التفاوض.
أكدت اوساط مطلعة "للديار" ان تبرير الجانب السوري لأسباب الاشتباك الحدودي يوم الاحد بين الجيش اللبناني وعناصر من الامن العام السوري بأن "سوء فهم" أدى الى حصول المواجهة، تبرير "أقبح من ذنب"، وينذر بما هو أخطر، لان الاحداث بدأت تثبت وجود خلل بنيوي في صفوف القوات السورية التي يعتقد الكثير من انفرادها "بافكار متطرفة"، ولا سيطرة فعلية من القيادة على تصرفاتها في الكثير من الاحيان... وما حصل في تدمر وعلى الحدود اللبنانية لا يدعو الى الاطمئنان، والجيش اتخذ تدابير احترازية ولن يتهاون مع أي "سوء فهم".
علمت "الديار" من مصادر دبلوماسية ان التعويل على نتائج زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الى بيروت مبالغ فيه، لانه لا يحمل في جعبته مبادرة جديدة تتعلق بلجم التصعيد "الاسرائيلي"، والإتصالات حول الافكار المصرية لم تنجح في تحويلها الى مبادرة. وفي هذا السياق، فان التركيز خلال الزيارة سيكون حول تفعيل الاتفاقات المشتركة بين مصر ولبنان.
أكدت اوساط مطلعة على ما حصل يوم السبت في بلد. يانوح الجنوبية "للديار"، ان تحرك ضباط وأفراد الجيش لحماية المنزل المهدد بالقصف، كان يتم لحظة بلحظة تحت اشراف قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي هدد بوقف اي تعاون مستقبلي مع الميكانيزم اذا لم يؤخذ بتقرير الجيش. ولكن ثمة نقاش سياسي - عسكري جدي لتقييم الخطوة، فهي ايجابية الناحية قدرة المؤسسة العسكريه على حماية الجنوبيين واملاكهم، لكن ثمة نقطة سلبية تتعلق بعدم رغبة قيادة الجيش بتحويل دورها الى "شرطي" لدى الاسرائيليين الذين يحاولون فرض امر واقع "بالبلطجة".
اشارت مصادر مطلعة "الديار" الى ان ما ورد في كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم السبت لم يكن مجرد تجديد لثوابت حزب الله في التعامل مع المرحلة الراهنة. ووفق المعلومات، تقصد الشيخ قاسم رفع " يقف" مواقفه في اكثر من ملف عشية مواعيد هامة هذا الاسبوع وخصوصا اجتماع لجنة الميكانيزم ، ويأمل حزب الله ان تستفيد الدولة من تلك المواقف وتستخدمها "ورقة" تفاوضية تعزز قوة الموقف اللبناني. وعلم ان ثمة اتصالات في هذا الاتجاه.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
16-12-2025
أسرار الصحف 15-12-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
0
اسرار
2025-10-15
أسرار الصحف 16-10-2025
اسرار
2025-10-15
أسرار الصحف 16-10-2025
0
اسرار
2025-12-14
أسرار الصحف 15-12-2025
اسرار
2025-12-14
أسرار الصحف 15-12-2025
0
اسرار
2025-12-12
أسرار الصحف 13-12-2025
اسرار
2025-12-12
أسرار الصحف 13-12-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-12-14
أسرار الصحف 15-12-2025
اسرار
2025-12-14
أسرار الصحف 15-12-2025
0
اسرار
2025-12-12
أسرار الصحف 13-12-2025
اسرار
2025-12-12
أسرار الصحف 13-12-2025
0
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
اسرار
2025-12-11
أسرار الصحف 12-12-2025
0
اسرار
2025-12-10
أسرار الصحف 11-12-2025
اسرار
2025-12-10
أسرار الصحف 11-12-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-12-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-12-2025
0
أخبار دولية
16:50
ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي
أخبار دولية
16:50
ترامب طلب من الرئيس الصيني النظر في إطلاق جيمي لاي
0
صحف اليوم
01:03
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:03
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
0
أخبار لبنان
2025-09-09
المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري
أخبار لبنان
2025-09-09
المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More