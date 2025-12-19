أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥

النهار

- استرعت برودة لافتة لدى بعض الجهات الديبلوماسية الأجنبية حيال التوقعات الساخنة في شأن ضربة إسرائيلية واسعة، إذ لم تجزم بأنّ مستوى ترجمة التهديدات بهذه الضربة قد توزاي الاستعدادات الفعلية لها، وأنّ اسرائيل لا تحتكم في أيّ خيار إلّا إلى الاعتبارات التي تملكها منفردة.



- تعتقد أوساط معنية أنّ الاجتماع الثاني للجنة الميكانيزم اليوم سيكون بمثابة رسم بياني أولي للمناخ العام قُبيل الانتقال إلى المرحلة التالية بعد حسم الموقف الإسرائيلي الاميركي المشترك من المواقف اللبنانية سواء بما يتّصل بإنجاز حصر السلاح في جنوب الليطاني أو الجانب التفاوضي البعيد المدى.



- تشهد بعض البلدات والقرى الجبلية، حجوزات كثيفة من مغتربين لبنانيين على وجه الخصوص، لشاليهات تكاثر بناؤها في الآونة الأخيرة في الأرياف، وذلك لقضاء فترة عيدَي الميلاد ورأس السنة في لبنان.



- ترصد أوساط ديبلوماسية بدقة كبيرة طبيعة التقلّبات السياسية لبعض الجهات والنواب والأحزاب بناء على معطيات لديها عن بدء تدخلات لجهات خارجية قبيل انطلاق موسم الاستعدادات العملية للانتخابات النيابية.



- على رغم الأجواء الآخذة بالتشنّج حيال أزمة تعديل قانون الانتخاب، لا تزال جهات سياسية رسمية وديبلوماسية تُقيم على اعتقاد بأنّ تسوية حتمية ستحصل بعد فترة قصيرة من بداية السنة المقبلة وتمر بتوافق على تأجيل تقني للانتخابات حتى الصيف.



الجمهورية

- ما زال عدد من المتابعين يراهن على وجود قطبة مخفية واتفاق تحت الطاولة في قضية يشتد السجال حولها في العلن.



- رأى ديبلوماسي بارز أنّ لبنان باقٍ في عين العاصفة لكن كمنصة تفاوض وليس مساحة انفجار قريب.



- كشف مسؤول بارز أنّ هناك 10 معطيات تؤكّد أنّ البلد يتّجه إلى استقرار مضبوط مع توقع انفراجات على أكثر من صعيد.



اللواء

- تُسجَّل ملاحظات على أداء وزراء ووزيرات على خلفية الإنفراد بالأداء، وعدم الإعداد مسبقاً لخطوات يقدمون أو يقدمن عليها!

- نواب سابقون كانوا خارج السباق الانتخابي في العام 2022، يتحركون لإستطلاع الأمزجة والمواقف تمهيداً لتحديد خياراتهم سواءٌ في الشمال أو العاصمة.

- تحدثت مصادر عن أن التوجُّه لتحديد شباط المقبل موعداً لمؤتمر دعم الجيش، لم يجرِ بالتنسيق المسبق مع بيروت.



البناء

- قال مصدر حكومي إن ضغوطاً تتعرّض لها الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في الداخل والخارج لتعديل الموقف من اعتبار إعلان نهاية المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح منتهية مشروطاً بإنجاز انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي اشتراط اكتمال تنفيذ المهمة بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق وانتشار الجيش اللبناني في المواقع التي يُخليها الاحتلال، وهذا يعني أن لا انتقال للبحث بمرحلة ثانية من خطة الجيش قبل انتهاء المرحلة الأولى بينما تستهدف الضغوط الفصل بين انتهاء المرحلة الأولى وإكمال الجيش انتشاره جنوب الليطاني الذي يمنعه بقاء الاحتلال والاكتفاء بإنجاز سيطرة الجيش على المناطق التي يسيطر عليها وإنهاء سلاح حزب الله فيها لبدء مرحلة ثانية من السيطرة شمال الليطاني. ويقول المصدر إن تراجع الحكومة وقيادة الجيش لصالح الضغوط والتخلي عن تحقيق الانتشار الكامل جنوب الليطاني وما يشترطه من انسحاب الاحتلال قبل أي بحث بمرحلة ثانية يعني القبول بالمخاطرة بصدام داخلي وتخلٍ عن مفهوم السيادة.



- يتحدث خبراء أميركيون عن معطيات مؤكدة بوجود استعدادات فنزويلية لاستهداف سفن وحاملات أميركية في البحر الكاريبي إذا بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملاً عسكرياً يستهدف النظام في فنزويلا أو إذا تم القيام بقصف للعمق الفنزويلي أو تنفيذ إنزال على البر الفنزويلي وأن نواباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اتفقوا على بدء حراك تشريعي لتقييد حركة الرئيس ترامب نحو الحرب إذا حدث ذلك وأن الرئيس ترامب لعلمه بالأمرين يريد تفادي تصاعد المواجهة مع فنزويلا إلى ما هو أبعد من السياق الحالي، وأن ترامب يراهن على تحويل هذا السياق إلى منصة للتفاوض مع روسيا والصين وربما إيران أيضاً لفتح مسارات تتصل بحروب وملفات أخرى منها مطالبة الصين بالعودة إلى الاكتتاب في سوق السندات الأميركية للحاجة إلى سد فجوة كبيرة في القدرة على تسديد استحقاقات مالية قريبة وحرب أوكرانيا والملف النووي الإيراني.



الديار

- علمت "الديار" من مصادرها أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الموجود في العاصمة الفرنسية للمشاركة في اجتماع باريس، سيعقد على هامش "اللقاء الثلاثي" الأميركي - الفرنسي - اللبناني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية (الكي دورسيه) ووزارة الدفاع. وتشير المعلومات إلى أنّ هذه اللقاءات ستتناول مجموعة من "الملفات الحساسة" التي يحملها قائد الجيش معه، في توقيت دقيق يتقاطع فيه الأمن بالسياسة، وتزداد فيه أهمية التنسيق العسكري والدبلوماسي بين لبنان وشركائه الدوليين.



- مع تزايد هجرة الشباب المسيحي إلى الخارج، واستمرار الاحجام عن التطوع في صفوف الجيش والقوى الأمنية، رغم الضغوط المتعددة التي تمارسها بعض مؤسسات الكنيسة، بدأت آثار هذا الواقع تظهر بشكل واضح على التوازن الطائفي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وكشفت مصادر لـ"الديار" أن لجنة عسكرية شكلتها وزارة الدفاع الوطني شارفت على الانتهاء من إعداد تقرير مفصل، يتضمن توصيات للجهات المعنية المختصة، تهدف إلى إعادة تفعيل قانون خدمة العلم الإلزامية وفق أسس ومعايير جديدة تتلاءم مع الواقع الحالي. وتركز التوصيات على هدفين رئيسيين: الأول، سد الفجوة الناتجة عن الاحجام المسيحي عن الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، والثاني، تأمين العدد الكافي من العناصر المطلوبة للجيش لأداء مهامه المتعددة، في ظل النقص المتفاقم نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغوط الاجتماعية. ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه التوصيات في تعزيز قدرة الجيش على القيام بدوره الوطني، وفي الوقت نفسه المحافظة على التوازن الطائفي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعكس التنوع المجتمعي ويحافظ على الاستقرار الداخلي.



- تبيّن، وفق معطيات موثوقة، أنّ مصدر الأبقار المصابة بمرض الحمى القلاعية، والتي باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمنين الغذائي والصحي في لبنان، يعود إلى جمهورية مصر العربية. وتشير معلومات "الديار" إلى أنّ هذه الشحنة المستوردة دخلت البلاد في ظل شبهات خطيرة تتعلق بتلاعب وتزوير في التقارير الطبية البيطرية المرافقة لها، ما سمح بتمريرها رغم المخاطر الصحية. وتكشف المعطيات عن وجود مؤشرات إلى تواطؤ محتمل في هذه العملية، سواء على مستوى الجهات المصدِّرة أو عبر تسهيلات داخلية، وسط شكوك جدية حول تورط بعض الموظفين اللبنانيين في غضّ النظر عن المخالفات أو تسهيل إدخال الشحنة. وقد أدى هذا الخلل إلى تفاقم الأزمة، مهددًا الثروة الحيوانية ومصادر رزق المزارعين، فضلًا عن انعكاساته الخطيرة على الصحة العامة. وتضع هذه القضية الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي للمساءلة والمحاسبة، وضرورة فتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويمنع تكرار مثل هذه الكارثة.