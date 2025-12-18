الأخبار
أسرار الصحف 18-12-2025
2025-12-17 | 23:30
أسرار الصحف 18-12-2025
النهار
على الرغم من اقرار لجنة المال سلفة الـ200 مليار ليرة لمصلحة صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة الا ان الواقع لم يتبدل لناحية نيلهم رواتب تقاعد تراوح بين 27 و40 دولارا شهريا.
سأل خبير مالي عن الاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين مالية الدولة وفرض ضرائب على اصحاب مهن حرة كالاطباء والمعالجين الفيزيائيين واصحاب شركات البيع الالكتروني وغيرهم ممن لا يسددون الا رسوما رمزية بعكس الموظفين الذين تحسم الضرائب مباشرة من رواتبهم.
على الرغم من التنافس المسيحي انتخابياً، والتباعد القائم بين الاحزاب الاكثر فاعلية، فإن الوضع على الساحة السنية يبدو وفق خبير انتخابي اكثر مأسوية بسبب غياب المرجعيتين السياسية والدينية على المستوى السياسي.
يراهن الثنائي الشيعي على تسوية العلاقات مع دمشق من البوابة التركية وأملاً في متغيرات على مستوى العلاقات الاميركية الايرانية تعيد خلط الاوراق وتوفر الحد الادنى من التوازنات.
فاقت تكاليف الزينة الميلادية هذه السنة الاعوام التي سبقت الانهيار المالي وفق التقديرات ما يعني توافر الاموال في البلديات المنتخبة حديثاً وقدرتها على تمويل المشاريع بعكس ما تدعي من فقر وعوز.
الجمهورية
أشار مرجع سياسي إلى أنّ الخطر الأساسي ليس حرباً شاملة وإنّما استنزاف طويل الأمد سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
اعتبر ديبلوماسي عربي بارز أنّ الشرق الأوسط دخل مرحلة "إدارة النزاعات" لا حلّها ولا توسيعها.
اختصر مسؤول حزبي أولويات حزبه بتثبيت معادلة التمسك بالسلاح ورفع كلفة أي نزع بالقوّة مع الحفاظ على صورة الجهوزية.
اللواء
من مؤشرات القرار على إجراء الانتخابات في موعدها أو بتراخٍ زمني لا يتجاوز نهاية تموز، انفجار حملات وتشهيرات داخل أطراف الطبقة السياسية..
تراجعت تقديمات الإيواء للمتضرِّرين الجنوبيِّين، ويعاني معظم هؤلاء من صعوبات على هذا الصعيد، بانتظار مبادرات "أهل الخير"..
وصل تقرير لأطراف لبنانية أن مسؤولاً اسرائيلياً رفيعاً لا يبدي ارتياحاً لمهمة سفير أميركي، نظراً لعلاقته الجيدة مع دولة إقليمية دخلت مؤخراً في نزاع مع تل أبيب..
البناء
مع تأكيدات نيابية على ضمان توفير نصاب الجلسة النيابية اليوم في ظل معركة سياسية مفصلية طرحتها القوات اللبنانية بتوصيف المشاركين بأنهم خونة السيادة والدستور وبعدما كانت التعليقات التي رافقت منع انعقاد الجلسة السابقة باعتبار الذين قاطعوا إعلاناً لوجود أغلبية نيابية مناوئة لرئيس مجلس النواب، قال مصدر نيابي شارك بالمقاطعة ويشارك اليوم في توفير النصاب أن هناك كتلة وسطية وازنة في مجلس النواب تمنع الحديث عن غالبية ثابتة لصالح أحد من التيارين المتقابلين، التيار الذي يقوده رئيس المجلس النيابي والتيار الذي تقوده القوات اللبنانية معطياً الأرجحية لوقوف الكتلة الوسطية مع رئيس المجلس في أكثر الحالات، لأنه بعكس القوات لا يمارس ثنائية العداء والاحتواء فلا تخوين إذا لم تماشه ولا سلطة وصاية إذا تقاطعت معه، معتبراً أن منهجية القوات تتسبب في نفور كثير من النواب الذين اختبروا العلاقة معها وتمنعهم من الاقتراب أكثر وأن القوات تحصد وسوف تحصد أكثر مزيداً من الخسائر بسبب هذه العنجهية.
توقع دبلوماسي أوروبي أن تتبدل ظروف اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد حادثة تدمر بحيث إن المتوقع كان أن ينتهي الاجتماع بتمسك ترامب بحصول استجابة إسرائيلية للتهدئة في جبهتي غزة وسورية باعتبارها ملفات أميركية مقابل غض نظر أميركي عن تصعيد في لبنان بحيث تراجعت الحماسة الأميركية لفكرة التعاون مع أجهزة الأمن السورية وأضعفت مصداقية طلب الثقة بها ودعمها. وقال الدبلوماسي إن الحديث عن الاحتواء في لبنان والمبادرات الفرنسية والمصرية تعبيرات عن أجواء أميركية ترجح أن تسلم "إسرائيل" لأميركا بادارة جبهتي غزة ولبنان وتتغاضى واشنطن بالمقابل عن الطريقة التي تدير بها "إسرائيل" الوضع على الجبهة السورية حتى تتوافر شروط جدية لانخراط الأجهزة السورية في ملاحقة تنظيم داعش وتطهير صفوف الأجهزة الحكومية من أي امتدادات واختراقات للتنظيم.
