أسرار الصحف 23-12-2025

النهار



تتوقع اوساط سياسية ان تطرأ ليونة اكثر على مواقف القوى السياسية والكتل النيابية على اختلاف مواقفها واتجاهاتها بعد مرور فترة عقب بداية السنة الجديدة لان ضغط المهل وانكشاف اي موقف داعم ضمنا او علنا للتمديد سيتركان اثرهما الفوري على محاولات التوصل الى تسوية عنوانها انقاذ الانتخابات من دون غالب او مغلوب .



اعادت الضجة الواسعة التي اثارها مشروع قانون الحكومة حول الانتظام المالي ومعالجة الودائع الاعتبار للملفات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية بعد طول "احتجاب" او تاخير في الاولويات واحتلال القضايا الامنية والاستراتيجية كملف السلاح غير الشرعي صدارة المشهد اللبناني.



ينقل ان بعض الأحزاب أوفدت مسؤولين في لجان الاغتراب إلى بعض دول الانتشار، من أجل وضع آلية لكيفية تأمين انتقال المحازبين والأنصار والمقربين إلى لبنان للإقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة.



تقول جهات معنية ان اي زيارة لاي موفد اميركي او فرنسي او عربي لن تحصل للبنان قبل السابع من كانون الثاني المقبل وهو موعد الاجتماع الثالث للجنة الميكانيزم بمشاركة مدنيين بما يعني ان العواصم المعنية تترقب اعلان نهاية مرحلة حصر السلاح في جنوب الليطاني رسميا قبل السابع من كانون الثاني المقبل .



الجمهورية



مسؤول عربي رفيع زار لبنان في اليومَين الماضيَين، استخدم مصطلح "العدو" خلال اجتماعاته في معرض الحديث عن إسرائيل، ما كان لافتاً.



وصف فريق اقتصادي تابع لمرجع رسمي قانون الانتظام المالي بـ"المجزرة بحق المودعين".



تجري تحقيقات جدّية في قضية - فضيحة تفجّرت أخيراً، وتشارك فيها جهة إقليمية معنية، لأنّها كشفت طرف خيط في قضايا أخرى مشابهة جرت في الماضي، ويتوقع أن تصل التحقيقات إلى بلد المنشأ لكشف متورّطين آخرين فيه.



اللواء



قلَّلت أوساط لبنانية من شأن تصريحات سيناتور أميركي في تل أبيب سبق وتردَّد مراراً الى بيروت..



تجاهل رئيس كتلة نيابية وتيار حزبي حزباً حليفاً، لكنه سدَّد إليه كلاماً، وكأنه غريب تماماً عنه!



لا يُبدي وزير خدماتي تفاؤلات بمستقبل "الحل الكهربائي" خارج ما يمكن وصفه بإعادة بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة!



البناء



سجل في الوسط الدبلوماسي في بيروت وجود حمى معلوماتية للحصول على نسخة من نتائج التحقيق مع منتحل شخصية مسؤول سعودي باسم أبو عمر واستمراره لسنوات بالحصول على أموال من سياسيين لبنانيين وإعطاء تعليمات تتصل بمواقف من استحقاقات لبنانية وتحرص السفارات على الحصول على لائحة اسمية كاملة بجميع الذين تعاملوا مع الشخصية السعودية الوهمية واستمعوا للتعليمات والتوجيهات، وخصوصاً الذين قاموا بدفع مبالغ لها وأرقام هذه المبالغ ويقوم السفراء في مجالسهم المشتركة بتدقيق ما لدى كل منهم من معلومات ويقولون إن عواصمهم تطلب إحاطتها بكل التفاصيل وتدعوهم لعدم الاستخفاف بالأمر وعدم التعامل معه كمادة للتسلية والنميمة لأهميّته المعلوماتية والاستخبارية بما في ذلك التفاصيل الصغيرة في ما كان يحدث في يوميات هذه الظاهرة، ولم يخف أحد السفراء احتمال قيام حكومته بوضع أسماء الزبائن في هذا الملف على لائحة سوداء يحظّر التعامل معها ويحظر عليها السفر إلى بلده بانتظار ما يقرّره القضاء اللبناني بحقهم.



ربطت مصادر دبلوماسية مقيمة في العاصمة السورية بين زيارة الوفد التركي السياسي والعسكري الذي ترأسه وزير الخارجية حاقان فيدان إلى دمشق والإعلان التركي عن علاقة الزيارة بمستقبل اتفاق آذار بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية والإعلانات المتكررة من دمشق باعتبار نهاية العام موعداً لنهاية اتفاق آذار ما يعني تمهيد الأجواء للانتقال إلى المواجهة العسكرية بدعم تركي. ووضعت المصادر الاشتباكات في حلب في سياق هذا التمهيد بمعزل عن التفاصيل التي سبقت انفجار الموقف.



الديار

تؤكد مصادر وزارية لـ"الديار"، ان ادارة السفير الاميركي ميشال عيسى للملف اللبناني، وان اعادت نوعاً من التوازن الى الساحة السياسية، الا انها ما زالت غير كافية لتبريد الاجواء مع بيروت، خصوصاً مع الاقتراب من بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، شمال الليطاني، والذي بدأ الجيش التحضير لها نظرياً، بانتظار تكليف من مجلس الوزراء، الذي وفق المعطيات سيبقي الامر "لا معلق ولا مطلق" الى حين انقشاع الوضع.