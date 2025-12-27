الأخبار
أسرار الصحف 27-12-2025
اسرار
2025-12-27 | 06:48
أسرار الصحف 27-12-2025
اللواء
كسر لبنان ما يُمكن وصفه بالإحراج، وقرَّر حسم الموقف لجهة دعم جهود الرياض لحماية الاستقرار في مدن اليمن..
تركت إجراءات الحصار المفروضة على جهة حزبية إلى التأثير سلباً على التقديمات للعائلات المنكوبة، لا سيما في الاستهدافات الأخيرة.
تواجه شخصية وسطية إجراء حسابات دقيقة في إطلاق مواقف حساسة ممَّا يجري في المنطقة ، لا سيما القريبة من لبنان.
الجمهورية
لوحظت حملة غير مسبوقة على وسائل التواصل الإجتماعي بكلفة مالية إعلانية عالية ضد مرجع سياسي مسؤول، ويجري العمل على كشف من يقف خلفها ومن يمولها.
بدأت تتكشف الوجوه الحقيقية لقوى حزبية ساهمت في الهدر والانهيار ولم تفعل شيئاً منذ سنوات لحل أزمة، وهي اليوم تحاول تعطيل أول محاولة للحل.
يسجل ضعف الفريق الإعلامي لمسؤول كبير، ما يضطر إلى تولى مهمات حساسة بنفسه من موقع دفاعي.
البناء
يعتقد سفير دولة أوروبية في بيروت أن إعلان ألمانيا الامتناع عن المشاركة في القوة الدولية الخاصة بغزة يعني أن الدور المحوري لتركيا في هذه القوة قد حُسم على حساب دور ألماني محوري تطالب به “إسرائيل” التي ترفض المشاركة التركية وتنتظر لقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام قليلة، بينما تبدو واشنطن قد استبقت النقاش وأبلغت ألمانيا بحسم المشاركة التركية وتكليف تركيا برعاية العلاقة بين القوة الدولية وحركة حماس لتجاوز معضلة سلاح المقاومة الذي لا تقبل حماس بتسليمه ولا تستطيع واشنطن وتل أبيب التسليم ببقائه.
قال مرجع نيابي إن إقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء يعاني من فجوة برلمانية، حيث إن الوزراء الذين يمثلون كتلاً برلمانية وازنة صوّتوا جميعهم ضد المشروع الذي نال غالبية حكومية لا تملك تمثيلاً نيابياً كافياً لتمريره في مجلس النواب، معتقداً أن القانون الذي لن يؤيده نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله ولا نواب القوات اللبنانية ولا نواب التيار الوطني الحر لا يستطيع العبور نيابياً خصوصاً أن نصف النواب المتبقين لن يخوضوا معركة إقرار القانون مستغرباً عدم مبادرة رئيس الحكومة إلى التشاور حول القانون مع وزراء الكتل النيابية ورؤساء هذه الكتل لأخذ ملاحظاتهم في الصيغة النهائية قبل إرسال المشروع إلى مجلس النواب الذي سوف يناقش المشروع على إيقاع حملات انتخابيّة ينظمها المرشحون والكتل النيابية قبل أسابيع من الانتخابات وتحتلّ قضية الودائع مكانة وازنة في الخطاب الانتخابيّ الموجّه للرأي العام.
