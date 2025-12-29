الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 29-12-2025

اسرار
2025-12-28 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 29-12-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 29-12-2025

النهار

 

تضغط تركيا وفق مصدر دبلوماسي لتعطيل انضمام لبنان الى تحالف نفطي يشمل قبرص واليونان واسرائيل برعاية اميركية لانه سيضعف تحالفا اخر تقوده بنفسها.

 

تساءلت جهات سياسية رفيعة عن المغزى من زيارة صحافي اسرائيلي ضريح السيد حسن نصرالله والتقاطه الصور هناك وما اذا كان "حزب الله" يعي ان الاختراق المحقق في اوساطه ومراكزه مستمر بأشكال مختلفة.

 

سأل وزير سابق امس عن توقيت كلام الشيخ نعيم قاسم واذا ما كان يهدف الى اعطاء نتنياهو ذريعة اضافية لاقناع الرئيس الاميركي بتوجيه ضربة الى "حزب الله”.

 

أبدى مغتربون قادمون من أميركا وكندا ووأستراليا إعجابهم بموسم الميلاد والأعياد والحركة المتنامية في البلد، والبعض منهم يترقب الأشهر المقبلة من أجل العودة للاستثمار في لبنان بعدما لمسوا حركة تصاعدية ملحوظة.

 

لفت النظر توزيع الاعلام القطري خبر استقبال الدوحة للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الذي يتابع الشأن اللبناني والبحث معه في تطورات الاوضاع في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني.

 

يقول خبير في الانتخابات ان معركة تدور رحاها بين نائب حالي ومصرفي كبير. الاول يقول ان الثاني وضع مبلغا ماليا كبيرا لاسقاطه والثاني يعتبر ان الاول يحرك صفحات تواصل اجتماعي لتشويه صورته.

 

الجمهورية

يحمل أحد الأحزاب على مرجع، عدم الإنحياز إلى جانبه في الطلب من مرجع مسؤول إدراج مشروع قانون خلافي على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب.

 

كشفت تقارير أمنية أوروبية أنّ حرباً سيبرانية ومخابراتية تدور بين دولتَين إقليميّتَين بعيداً من الأنظار.

 

اعتبر ديبلوماسي غربي أنّ الانتخابات النصفية في دولة كبرى تُشكّل خطاً أحمر زمنياً في حساباتها في الشرق الأوسط.

 

اللواء

 

يُردِّد أحد الوزراء الذين صوَّتوا ضد مشروع قانون الفجوة المالية، أنه إضطر إلى إتخاذ هذا الموقف إلتزاماً بمواقف مرجعيته السياسية، رغم قناعته بأن المشروع يشكل بداية للخروج من الأزمة المالية!

 

لعبت المزايدات بين قيادات سياسية مسيحية دوراً مؤثراً في تكبير عدد الوزراء المعارضين لمشروع قانون الفجوة المالية، وظهرت بتغيير بعض الوزراء مواقفهم في اللحظة الأخيرة!

 

حرص رئيس مجلس النواب على الحفاظ على تفاهماته مع رئيسي الجمهورية والحكومة، من خلال تصويت الوزير جابر مع مشروع الفجوة المالية، وإبقاء الوزيرة زين مع المعارضين حفاظاً على تنسيق الحد الأدنى مع معارضة وزيري حزب الله!

 

البناء

 

نقل مصدر نيابي في حزب سياسي يدعو لنزع سلاح المقاومة عن سفارة غربية معنيّة بالملف توقعات بتراجع رئيس الحكومة نواف سلام عن الدعوة لبدء حصر السلاح شمال الليطاني بعد الكلام الحاسم للأمين العام لحزب الله حول هذا الموضوع، حيث تتفق الدول الغربية على عدم مطالبة الدولة اللبنانية بالمخاطرة بصدام بين الجيش والمقاومة لأنها تدرك أن هذا يعني انهيار الوضع اللبناني أمنياً وسياسياً وتعريض الجيش لمخاطرة بنيوية من جهة وإدخال لبنان في نفق الحرب الأهليّة وأن ما قاله المبعوث الأميركي توماس برّاك بهذا الخصوص يمثل الموقف الغربي عموماً، ولذلك فإن حصر السلاح سوف يتوقف حتى تقتنع "إسرائيل" بالبدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما عليها من التزامات فيه.

 

قال دبلوماسي أوروبي لأحد وزراء الحكومة السورية رداً على السردية التي قدمها حول أحداث الساحل عن إطلاق النار من بين المتظاهرين وعن وجود مؤامرة على الحكومة إن هذه الرواية هي ذاتها التي كانت تقدمها الحكومة السابقة ويردّدها النظام السابق وكانت قوى المعارضة السورية السابقة التي يفترض أنها أصبحت في الحكم اليوم لتقديم نموذج مغاير تدعو لرفضها وهي تفعل الشيء نفسه اليوم وتعيد الرواية ذاتها، فهل تتوقع أن يتمّ الأخذ بروايتها؟

 

اسرار

الصحف

29-12-2025

أسرار الصحف 27-12-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-12-11

أسرار الصحف 12-12-2025

LBCI
اسرار
2025-11-28

أسرار الصحف 29-11-2025

LBCI
اسرار
2025-10-28

أسرار الصحف 29-10-2025

LBCI
اسرار
2025-12-26

أسرار الصحف 27-12-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-12-26

أسرار الصحف 27-12-2025

LBCI
اسرار
2025-12-23

أسرار الصحف 24-12-2025

LBCI
اسرار
2025-12-22

أسرار الصحف 23-12-2025

LBCI
اسرار
2025-12-22

أسرار الصحف المحلية ٢٢-١٢-٢٠٢٥

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-27

بارو يرحب بإقرار الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي

LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان

LBCI
حال الطقس
2025-12-25

استعدوا للأمطار والثلوج… هذه تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الممثلة الجديدة لمفوضية اللاجئين في لبنان تتحدث عن النازحين السوريين وعودة آمنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:11

ترامب: زيلينسكي وبوتين "جادان" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا​

LBCI
حال الطقس
14:32

رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو ترحل عن 91 عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

اعتراف عند بوابة البحر الأحمر: لماذا دخلت إسرائيل على خط صوماليلاند الآن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

محادثات فلوريدا: خلاف أولويات بين ترامب ونتنياهو في شأن ملفات إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الودائع إلى سندات… مسار طويل ومشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الممثلة الجديدة لمفوضية اللاجئين في لبنان تتحدث عن النازحين السوريين وعودة آمنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

توتر واحتقان في الساحل السوريّ… العلويون إلى الشوارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

رغم العاصفة وارتفاع منسوب النهر الكبير التهريب غير الشرعي يتسبب بمأساة على الحدود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
14:32

رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا

LBCI
أخبار دولية
02:14

"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا

LBCI
خبر عاجل
09:16

قاسم: المقاومة التزمت مع لبنان بوقف اطلاق النار وتعاونت مع الجيش للحفاظ على سيادة لبنان وهم يتهمون الجيش بعدم العمل كما يلزم لأنهم يريدون خلق فتن مع المقاومة علما أن التعاون بينها وبين الجيش كان مثاليا وسهّل عمل الجيش وانتشاره على الحدود

LBCI
خبر عاجل
04:33

الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر

LBCI
أخبار لبنان
02:41

وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية

LBCI
أمن وقضاء
05:43

الـLBCI في العبودية... هذه تفاصيل وحقيقة ما جرى

LBCI
خبر عاجل
04:56

الجيش اللبناني تفقّد 4 منازل مهدّمة في مدينة بنت جبيل كان قد كشف عليها مسبقًا وذلك بناءً على طلب لجنة الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الودائع إلى سندات… مسار طويل ومشروط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More