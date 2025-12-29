أسرار الصحف 29-12-2025

النهار

تضغط تركيا وفق مصدر دبلوماسي لتعطيل انضمام لبنان الى تحالف نفطي يشمل قبرص واليونان واسرائيل برعاية اميركية لانه سيضعف تحالفا اخر تقوده بنفسها.

تساءلت جهات سياسية رفيعة عن المغزى من زيارة صحافي اسرائيلي ضريح السيد حسن نصرالله والتقاطه الصور هناك وما اذا كان "حزب الله" يعي ان الاختراق المحقق في اوساطه ومراكزه مستمر بأشكال مختلفة.

سأل وزير سابق امس عن توقيت كلام الشيخ نعيم قاسم واذا ما كان يهدف الى اعطاء نتنياهو ذريعة اضافية لاقناع الرئيس الاميركي بتوجيه ضربة الى "حزب الله”.

أبدى مغتربون قادمون من أميركا وكندا ووأستراليا إعجابهم بموسم الميلاد والأعياد والحركة المتنامية في البلد، والبعض منهم يترقب الأشهر المقبلة من أجل العودة للاستثمار في لبنان بعدما لمسوا حركة تصاعدية ملحوظة.

لفت النظر توزيع الاعلام القطري خبر استقبال الدوحة للموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الذي يتابع الشأن اللبناني والبحث معه في تطورات الاوضاع في لبنان وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني.

يقول خبير في الانتخابات ان معركة تدور رحاها بين نائب حالي ومصرفي كبير. الاول يقول ان الثاني وضع مبلغا ماليا كبيرا لاسقاطه والثاني يعتبر ان الاول يحرك صفحات تواصل اجتماعي لتشويه صورته.

الجمهورية

يحمل أحد الأحزاب على مرجع، عدم الإنحياز إلى جانبه في الطلب من مرجع مسؤول إدراج مشروع قانون خلافي على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب.

كشفت تقارير أمنية أوروبية أنّ حرباً سيبرانية ومخابراتية تدور بين دولتَين إقليميّتَين بعيداً من الأنظار.

اعتبر ديبلوماسي غربي أنّ الانتخابات النصفية في دولة كبرى تُشكّل خطاً أحمر زمنياً في حساباتها في الشرق الأوسط.

اللواء

يُردِّد أحد الوزراء الذين صوَّتوا ضد مشروع قانون الفجوة المالية، أنه إضطر إلى إتخاذ هذا الموقف إلتزاماً بمواقف مرجعيته السياسية، رغم قناعته بأن المشروع يشكل بداية للخروج من الأزمة المالية!

لعبت المزايدات بين قيادات سياسية مسيحية دوراً مؤثراً في تكبير عدد الوزراء المعارضين لمشروع قانون الفجوة المالية، وظهرت بتغيير بعض الوزراء مواقفهم في اللحظة الأخيرة!

حرص رئيس مجلس النواب على الحفاظ على تفاهماته مع رئيسي الجمهورية والحكومة، من خلال تصويت الوزير جابر مع مشروع الفجوة المالية، وإبقاء الوزيرة زين مع المعارضين حفاظاً على تنسيق الحد الأدنى مع معارضة وزيري حزب الله!

البناء

نقل مصدر نيابي في حزب سياسي يدعو لنزع سلاح المقاومة عن سفارة غربية معنيّة بالملف توقعات بتراجع رئيس الحكومة نواف سلام عن الدعوة لبدء حصر السلاح شمال الليطاني بعد الكلام الحاسم للأمين العام لحزب الله حول هذا الموضوع، حيث تتفق الدول الغربية على عدم مطالبة الدولة اللبنانية بالمخاطرة بصدام بين الجيش والمقاومة لأنها تدرك أن هذا يعني انهيار الوضع اللبناني أمنياً وسياسياً وتعريض الجيش لمخاطرة بنيوية من جهة وإدخال لبنان في نفق الحرب الأهليّة وأن ما قاله المبعوث الأميركي توماس برّاك بهذا الخصوص يمثل الموقف الغربي عموماً، ولذلك فإن حصر السلاح سوف يتوقف حتى تقتنع "إسرائيل" بالبدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما عليها من التزامات فيه.

قال دبلوماسي أوروبي لأحد وزراء الحكومة السورية رداً على السردية التي قدمها حول أحداث الساحل عن إطلاق النار من بين المتظاهرين وعن وجود مؤامرة على الحكومة إن هذه الرواية هي ذاتها التي كانت تقدمها الحكومة السابقة ويردّدها النظام السابق وكانت قوى المعارضة السورية السابقة التي يفترض أنها أصبحت في الحكم اليوم لتقديم نموذج مغاير تدعو لرفضها وهي تفعل الشيء نفسه اليوم وتعيد الرواية ذاتها، فهل تتوقع أن يتمّ الأخذ بروايتها؟