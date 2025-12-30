الأخبار
أسرار الصحف المحلية 30-12-2025

2025-12-29 | 23:38
النهار
تشير المعلومات الى أن أكثر من حزب وتيار سياسي، وضع اللمسات الأولى لمرشحيهم الجدد ووالتداول في من سيغادر من المحازبين المجلس النيابي الحالي، لكن ذلك لم يعلن قبل شهر، للتأكد مما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها أم هناك تمديد تقني لها.
 زار وفد اعلامي وشخصيات لبنانية عاصمة عربية افريقية في مشهدية تذكر بدعوات كان يتقن اعدادها فريق الرئيس الراحل لهذه الدولة. 
 لم تبد الحكومة الحماسة المطلوبة بعد لتعيين اعضاء المجلس الدستوري على عكس ما فعلته حيال  هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
يجري صاحب مؤسسة اعلامية اتصالات مع سياسيين  ونواب ورجال دين سنّة والطلب اليهم اعلان التضامن مع الشيخ خلدون عريمط لكنه يجبه بأجوبة ان "الموضوع اصبح اكبر منا وخرج عن اطار سياسة اللفلفة والتغطية ".
بعيداً من خلاصة التحقيقات مع  الموقوف "أبو عمر" ومصير الشيخ خلدون عريمط، سيكون لكل ما حصل من تطورات في قضيتهما، وفق مصدر سياسي، ارتدادات على الانتخابات النيابية عند المقترعين السنّة وخصوصا في الشمال وبيروت. 
تبين ان قاضياً متقاعداً لا يزال يشغل مهمة في المجلس المركزي  لمؤسسة مالية رسمية كبرى. ويتقاضى مخصصات مالية من دون تعيين بديل منه حتى الساعة.

الجمهورية
عُلِمَ أنّ قطباً سياسياً تمنّى على حليف له اتخاذ موقف متشدِّد من مشروع حسّاس وخلافي.
لا يزال ابن أحد الوزراء السابقين في الشمال يدرس أياً من لائحتَين يدعم؛ لائحة نائب تحالف معه سابقاً أم حزب مسيحي يعيشان تقارباً بينهما، كونه غير قادر على حجز مقعد نيابي في دائرته الصغرى.
تشهد دائرة انتخابية شمالية حركة كبرى، إذ بات فيها 7 لوائح لحدّ اللحظة، على إحداها كاهن، لائحتان لحزب وأخريان لحزب آخر.

اللواء
يحتدم تسعير طائفي ومذهبي تحضيراً للانتخابات المقبلة، على الرغم من أجواء التحضير الهادئ والحيادي لهذا الاستحقاق..
تمرُّ العلاقة بين وزيرة على رأس وزارة حسَّاسة وخدماتية، ولجنة نيابية بأزمة ثقة، لأسباب متعدِّدة، وغير قابلة للمراجعة..
فوجئت أوساط دبلوماسية داخل اللجنة الخماسية المؤيِّدة لقانون الفجوة المالية، كيف أن أطرافاً وازنة في الحكومة والمجلس أخرجت مواقف معارضة له؟!

البناء
تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يؤكد المؤكد سواء تجاه إيران وتحذيرها من العودة إلى برنامجها النووي أو تطوير برنامجها الصاروخي، لكن باب التفاوض مفتوح ولا حرب الآن أو حول سلاح المقاومة في لبنان وغزة وضرورة نزعه من جهة، ولكن من جهة مقابلة عدم ربط الخطوات المطلوبة في التهدئة بتحقيق هذا الهدف كشرط مسبق لمواصلة العمل. وتقول المصادر إن القضايا المطروحة للنقاش هي بالتحديد ما يتصل بتداعيات التصلب الإسرائيلي برفض أي دور لتركيا إقليمياً وهذا يؤثر على التعامل الأميركي مع ملفي غزة وسورية، ومقابل هذا الملف مستقبل نتنياهو السياسي والانتخابي حيث يحتاج نتنياهو بقوة إلى دعم ترامب وهذا ما بدا واضحاً في كلام ترامب التسويقي لنتنياهو وفي قلب هذا الملف قضية العفو الرئاسي الإسرائيلي عن نتنياهو الذي ينتظر مزيداً من الدعم من ترامب في هذا الشأن.
يعتقد دبلوماسي عربي سابق أن الجموح الإسرائيلي الدبلوماسي نحو الصومال هو اختبار لردة الفعل العربية فإن بقيت تحت سقف البيانات سوف تتدحرج جملة هجمات إسرائيلية مشابهة تطال كل المناطق الواقعة خارج نطاق السلطات المركزية في الدول العربية وتشجعها على الإعلان عن نفسها حكومات مستقلة مع وعد الاعتراف الإسرائيلي بها من السودان إلى سورية وسواهما في المغرب والمشرق وإن نجح العرب في احتواء الهجمة الإسرائيلية في الصومال والقضاء عليها بإعادة توحيد الصومال وإنهاء التمرد بمبادرات سياسية واقتصادية وضغوط عسكرية ومالية سوف تكون رسالة واضحة لكل من يفكر بالاعتماد على الوعود الإسرائيلية للإقدام على مغامرات مشابهة.

الديار
علمت "الديار" من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتفقا على رفع مستوى التنسيق بعد الاعياد في ضوء نتائج الاتصالات الإقليمية والدولية، وخصوصاً قمة ترامب ونتانياهو في فلوريدا. وعلم في هذا السياق، ان الاتصالات لم تتوقف عبر القنوات الخلفية المعتادة، لكن فكرة اللقاء في مستبعدة لمناقشة التطورات خصوصاً ملف حصرية السلاح شمال الليطاني، علماً ان الرئيسيين على "موجة" واحدة في مقاربة هذا الملف الشديد التعقيد.
اعرب دبلوماسي عربي لدولة محورية في المنطقة، عن مخاوف جدية ومقلقة إزاء احداث الساحل السوري يوم الاحد. ووفق معلومات "الديار" تحدث السفير امام زواره عن وجود معلومات مثيرة للقلق حيال خلفيات الاحداث المتنقلة في سوريا، وسط تضارب لمصالح دول خارجية تهمل على نيل حصتها من "الكعكة"، واكّد ان المشاهد القادمة من الساحل السوري تشبه كثيراً ما حصل عام 2011، لكن الأدوار تبدو مقلوبة، والخوف من ان بعيد "التاريخ نفسه" ولا تاخذ السلطات الجديدة العبرة من دروس النظام السابق.

