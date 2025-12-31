الأخبار
أسرار الصحف 31-12-2025

اسرار
2025-12-30 | 23:34
أسرار الصحف 31-12-2025
أسرار الصحف 31-12-2025

النهار
يلاحظ أن الاتصالات بين لبنان وروسيا حول موضوع الرحلات الجوية المتوقفة بين البلدين، لازال مجمدة رغم العتب الروسي المضمر، إلا أن الأمور مرتبطة بوضع المنطقة وليس للبنان قدرة على الخروج من هذه الأزمة في المرحلة الراهنة، مع الحفاظ على ثبات العلاقة بين البلدين.
بدا مستغرباً عقد لقاء تربوي موسع في بكركي جمع وزيرة التربية الى نواب من مختلف الاحزاب والتيارات ومسؤولي المدارس من دون دعوة المعلمين والنقابة التي تمثلهم. علماً ان البيان الموزع عن اللقاء تضمن اسماء لم تحضر اللقاء بل ربما حضرت بعد انفضاضه. 
فيما صدر عن محيطين بالرئيس نبيه بري انه لن يستقبل قانون الفجوة المالية في مجلس النواب لان الحكومة تريد ايقاعه والمجلس به، تقول مصادر اخرى ان لا امكانية قانونية لديه للقيام بالأمر وجل ما يستطيعه إحالته على اللجان المختلفة تباعاً لتأجيله واقراره معدلا بعد أشهر. 
فيما تستعد المستشفيات الى رفع ما نسبته 15 في المئة على الرسوم الاستشفائية بدءا من مطلع العام الجديد، ابلغت شركات التأمين عملاءها بزيادات تتجاوز تلك النسبة بكثير مما قد يدفع مؤمنين كثر الى الاستغناء عن عقودهم وبالتالي زيادة الأزمة الاستشفائية التي بالكاد تجاوزت الازمة التي وقعت في العام 2019.

الجمهورية
يخطَّط أحد نواب الشمال لعدم خوض معركة ضروس في منطقته ضدّ حزب مسيحي، لأنّه لا يرى فائدة من معركة قد  تكون خاسرة في ظل توزّع اللوائح، وأنّه ليس هناك داعٍ ليخوض معركة تيار آخر ضدّ هذا الحزب.
كان لافتاً هجوم أحد النواب الذين عرقلوا وحوّروا عبارات بقوانين إصلاحية لسنوات، وغيّبوا الرقابة البرلمانية، على عملَين مشتركَين لوزيرَين من فريقَين مختلفين، وذلك فقط لمحاولة كسب الرأي العام.
تساءل مراقبون لماذا اختلف وزيرا جهة حزبية واحدة حول مشروع قانون جدلي، بينما حزبهما يعلن معارضته أسوةً بأحزاب غريمة له.

اللواء
استوقف متابعونَ كلامٌ للتيار الوطني الحر عن إمكانية التحالف مع أي طرف، عدا «القوات اللبنانية»، مما أثار تساؤلاً هل التحالف مع الثنائي الشيعي وارد بعد موقف التيار من موضوع السلاح!
لم يُحسم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مشروع قانون الفجوة المالية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، فلا نص واضحاً في المسائل المفترض أن تحظى بموافقة الثلثين كالموازنة وتعديل الدستور مثلاً..
تمكَّن مرجع حكومي من تطويق اعتراضات، باسثناء التصعيد غير المفهوم لمؤسسة مصرفية متحكِّمة بعمل المصارف..

البناء
ربطت مصادر دبلوماسية خليجية الأزمة التي انفجرت علناً بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتراكم يمتد لأكثر من سنة في ملفات تنفرد عبرها الإمارات بسياسات وتحالفات تنتهي عموماً بالوقوف في خندق يواجه التموضع السعودي مثل السودان والربط بين الدعم السريع والإمارات عبر رصد سفن تجارة الذهب لقادة الدعم السريع وموانئ إماراتية، وكذلك العلاقة بقيادة محافظة السويداء السورية في مواجهة نظام الرئيس المدعوم من السعودية أحمد الشرع وانتهاء بالعلاقة مع حكومة أرض الصومال التي ترى السعودية أن الاعتراف الإسرائيلي بها تمهيد لحصار السعودية الذي وضعت الرياض توسّع المجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت بدعم إماراتي في سياقه. وتقول المصادر الخليجية إن الموقف السعودي النهائي سوف يتقرر في ضوء كيفية تعامل الإمارات مع خطة الحسم في اليمن التي قرّرتها السعودية ولن تتراجع عنها.
تقول المصادر الإعلامية الإسرائيلية إن مصير المشاركة التركية في القوة الدولية في غزة ترك بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق اتفاقات فلوريدا بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن يتولى ترامب إقناع تركيا وحكومة دمشق بقبول ترتيبات أمنية إسرائيلية تتضمن الاحتفاظ بجبل الشيخ وعدم ذكر الجولان في الاتفاق ومنطقة منزوعة السلاح بعمق 30 كلم ومدى جوي حيوي لحركة سلاح الجو الإسرائيلي داخل خط عرض يصل المصنع على الحدود اللبنانية السورية ومنطقة التنف على الحدود العراقية السورية وصولاً إلى الحدود الأردنية السورية وخط فك الاشتباك في الجولان على أن تكون هذه المنطقة خارج نطاق أي رادارات أو شبكات دفاع جويّ وأن تملك "إسرائيل" حق الفيتو على نوعيّة تسليح الجيش السوري بما لا يشكل تهديداً مستقبلياً لـ"إسرائيل".

الديار
أكدت اوساط مطلعة "للديار" ان استأناف تسليم حركة فتح للسلاح في المخيمات، مقدمة للانتقال الى مرحلة جديدة في العام الجديد، حيث يفترض ان يفتح ملف الفصائل الفلسطينية الاخرى. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات، ان حركة فتح دخلت على خط التحريض على سلاح حركة حماس في مخيمات الجنوب، وجرى تقديم معلومات الى السلطات اللبنانية المعنية، بوجود سلاح ثقيل لدى الحركة، وليس فقط سلاح متوسط وخفيف.
اكدت اوساط سياسية مطلعة "للديار"، ان حالة الانتظار الثقيل في دوائر القرار في بيروت كانت سيدة الموقف في ظل شح المعلومات الواردة من فلوريدا حيث عقدت القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة "الاسرائيلية" بنيامين نتنياهو. ووفق تلك المصادر ، حاولت المقرات الرسمية في بعبدا، وعين التينة، والشراب الحكومي، الحصول على معلومات، كل وفق خطوطه المعتادة مع الاميركيين، لكن لم تكن هناك ايجابات عل الاسئلة. وفي هذا السياق، قد تطول فترة الانتظار الى ما بعد الاسبوع الاول من العام الجديد، خصوصا ان وزارة الخارجية لا تقوم بدور فاعل على خط الحصول على المعلومات الدبلوماسية. ويبدو ان الامر سيكون على عاتق جهود شخصية، بانتظار تبلور موقف اميركي رسمي يمل لبنان ان يتبلغه قبل موعد انعقاد اجتماع الميكانيزم المقبل.
علمت " الديار" ان قضية الامير السعودي المزعوم ابو عمر تتجه نحو المزيد من التفاعل مع انتقال الملف من استخبارات الجيش الى النيابة العامة التمييزية. وسيعمد القاضي جمال الحجار الى التوسع في التحقيقات لتشمل شخصيات متورطة في الملف. وثمة توجه للادعاء على الشيخ خلدون عريمط في الملف، بعد توفر معطيات جدية حول شبهة تورطه، ورود ادعاء شخصي ضده. ووفق المعلومات، فان " كرة الثلج" بدأت بالتدحرج ولن تتوقف، خصوصا ان السعودية لم تتدخل حتى الان ايجابا او سلبا بالموضوع.

