أسرار الصحف 5-1-2026

النهار

- رجح مصدر دبلوماسي ان اقتصار الاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم" على العسكريين يهدف الى قطع اسرائيل واميركا حضور الموفد الفرنسي جان - ايف لودريان بعد تغييب ممثل بلاده عن الاجتماع السابق "بغية فرض المزيد من الضغوط على لبنان".

- تبين ان اعلاميا ملاحقا بملف قضائي كان ينشط على خط تأمين طبابة عراقيين وحصوله على اموال منهم في روسيا.

- لعبت السفيرة في فنزويلا نسرين بوكرم دوراً كبيراً في متابعتها أوضاع الجالية اللبنانية بعد الاحداث الاخيرة في الدولة.

- تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين تصريحات وتحليلات ومقالات اعلامية وصحافية سابقة حول التهديد الذي تشكله فنزويلا للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومناعة الحكم الفنزويلي واعتباره جزءا من محور المقاومة.

- قال النائب السابق وهبة قاطيشا: "معلوماتي تشير الى أن الرئيس الفنزويلي مادورو أعطى حزب الله عشرة آلاف جواز سفر، وقد يكون عدد من الضباط السوريين حصلوا على أعداد من هذه الجوازات وغادروا لبنان من خلالها، إما إلى فنزويلا وإما الى دول في أميركا الجنوبية وسواها".

- اثار احتفال مستشفى بعلبك الحكومي بولادة الامام علي حفيظة ابناء الطائفة السنّية في المدينة الذين غلفوا اعتراضهم بعدم جواز احتفال المؤسسات الرسمية بالمناسبات الدينية على انواعها واشكالها.

الجمهورية

- يدور همسٌ أنّ مسودة مالية يجري تداولها بين أطراف نافذة تتضمّن إجراءات أكثر قسوة بكثير، جرى الاتفاق على تأجيل كشفها إلى ما بعد تمرير استحقاق دستوري.

- لم تتوصّل عواصم معنية بملف لبناني استراتيجي إلى تصوّر كامل يُفترض أن يُحدِّد سقف التنازلات المسموح بها لكل طرف.

- ينقل زائرون عن مسؤولين دوليِّين أنّ لبنان لم يعُد أولوية بذاته، بل ملفاً تابعاً لمسارات أكبر، وأنّ أي دعم مستقبلي لن يُقاس بوعود، بل بقدرة السلطة على تنفيذ قرارات صعبة سبق أن جرى تجنّبها عمداً.

اللواء



- يبذل نائب من المتن الشمالي مساعيه لتبريد الجبهة بين مرجع كبير ورئيس حزب بارز بعد التصعيد المتزايد الذي قاده الأخير ضد أداء العهد و"تردُّد" الحكومة، بتنفيذ قرار حصرية السلاح.

- فُقدت السيولة النقدية من العديد من فروع المصارف في اليومين الأخيرين من العام الماضي بسبب إرتفاع الطلب على "الكاش" بالليرة والدولار عشية الإحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وعدم توفر النقد بشكل كافٍ في تلك الفروع.

- أبدت أوساط دبلوماسية معنيَّة بالوضع اللبناني إهتماماً بتقرير قائد الجيش الذي سيُعلن فيه إنتهاء المرحلة الأولى من حصرية السلاح، وردود الفعل عن إعلان البدء في المرحلة الثانية.

البناء

- تؤكد مصادر إعلامية فنزويلية ألا وجود لأي تأمر سياسي من داخل أعضاء في الحكومة أو القيادة الفنزويلية مع العدوان الأميركي الذي انتهى بخطف الرئيس نيكولاس مادورو من دون أن تنفي احتمال وجود اختراقات في البنية الأمنية والعسكرية قد تكون قدّمت تسهيلات للعملية الأميركية التي استندت بكل الأحوال إلى ما يكفي من عناصر التفوق التكنولوجي في السيطرة على الفضاء الكهرومغناطيسي في العاصمة كراكاس ما عطّل الرادارات وأجهزة الاتصال وساهم بتعطيل الكهرباء. وتقول المصادر إن الوطنية التي أظهرها الشعب الفنزويلي بما في ذلك مؤيدو المعارضة، بحيث لم تخرج تظاهرة واحدة تحتفل بما فعله الأميركي الذي توقع ثورة شعبية تجتاح مؤسسات الحكومة على خلفية إعلان خطف الرئيس ولم تنجح كل محاولات إحداث انشقاقات في المؤسسات الأمنية والعسكرية بقي الأميركي يؤجل العملية عدة أيام بانتظارها وليس بسبب الأحوال الجوية، كما قال الرئيس الأميركي. وقالت المصادر إن الرهان على الضغط على نائبة الرئيس الفنزويلي باء بالفشل بدليل كلام الرئيس الأميركي الأخير الذي هدّد نائبة الرئيس بمصير أسوأ من الخطف إذا لم تستسلم للإملاءات الأميركية. وختمت المصادر أن فنزويلا تستعد لمواجهة غزو برّي صار طريقاً حتمياً للسيطرة الأميركية. وهذا ما سوف يتحوّل إلى مقتل للمشروع الأميركي.

- يؤكد مصدر نيابي أن مجلس النواب سوف يقوم بردّ مشروع قانون الفجوة المالية ما لم تقم الحكومة باسترداده على خلفية مخالفة دستورية تتمثل بإقرار المشروع بالأكثرية العادية بينما تنطبق عليه المادة 65 من الدستور باعتبار خطط التنمية والبرامج المستدامة تحتاج في إقرارها إلى أغلبية الثلثين. وهذا يعني إعادة نقاش المشروع وفق الملاحظات التي قدّمتها كتل نيابية صوّت وزراؤها ضد المشروع وبدون تصويتهم معه لا تتوافر أغلبية الثلثين لإقرار المشروع في الحكومة.

الديار

- علمت "الديار" ان اوساط دبلوماسية عربية نقلت الى بيروت توجسها من الغموض الذي يكتنف نوايا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تجاه الجبهة اللبنانية في ضوء الاحداث في فنزويلا والتي تلت قمته مع الرئيس دونالد ترامب والتي انتهت الى تفاهم الرجلين على "خارطة طريق" إزاء مختلف الملفات في العالم والمنطقة. وفي هذا السياق ثمة ترقب الى اجتماع نتنياهو المفترض مع المجلس الوزاري المصغر يوم الخميس، لمناقشة تطورات الجبهة الشمالية مع لبنان، عشية اجتماع لجنة الميكانيزم يوم الجمعة والذي قد يحمل معه اجوبة على ماهية الإستراتيجية الاسرائيلية، او قد يحمل توجهات "مضللة" قد تكون بمثابة "فخ" للجانب اللبناني، وهو امر يستدعي اعلى درجات الحذر.

- علمت "الديار" من مصادر مطلعة أن غياب التعليق على التطورات الخطيرة في فنزويلا عن خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى الشهيدين قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس، ليس تجنبا لاتخاذ موقف من تلك الاحداث التي اوضح بيان للحزب شجبه وادانته "للبلطجة" الاميركية. لكن أولية امن الامين العام تتقدم على ما عداها. فالكلمة المسجلة مسبقا لم يتم تعديلها على الرغم من اتساع الوقت لذلك، لان الاجراءات اللوجستية قد تكون محل رصد من اجهزة استخباراتية اسرائيلية وغربية. ولهذا كان القرار بعدم ادخال اي تغييرات على الاجراءات المتبعة حتى لو تسبب ذلك بإثارة اسئلة في السياسية... فالامن اولا.. ولا يتقدم عليه شيء آخر.

- أكدت اوساط مطلعة على مجريات التحقيق في ملف الامير السعودي المزعوم ابو عمر، ان الملف القضائي بات شبه مكتمل، بعد التحقيقات المعمقة في مديرية المخابرات معه، ومع الشيخ خلدون عريمط، وكذلك الإستماع الى عدد من "ضحاياه". وعلم في هذا السياق، ان بعض الجهات السياسية تحاول الضغط لمنع فضح وقوعها في "مصيدة" الامير الوهمي، فيما لا تزال شخصيات سياسية ونيابية على قلقها بسبب "الصمت" السعودي حيال الملف. وعلم في هذا السياق، ان نائب عن بيروت يعتبر نفسه مرشحا دائما لرئاسة الحكومة، يحاول جاهدا التواصل مع السفارة السعودية، لكن من دون جدوى حتى الآن.