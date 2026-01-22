الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 22-01-2026
اسرار
2026-01-21 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 22-01-2026
النهار
يلاحظ أن دولة خليجية سبق لها وأن لعبت أدواراً دبلوماسية ومساع لوقف الحرب في لبنان في حقبة السبعينيات إلى الثمانينيات، غائبة كلياً عن المسرح السياسي اللبناني، وعن الدور والمساعي التي كانت تضطلع بها في مراحل مفصلية.
تردد ان احد مستشاري وزيرة التربية يحاول ان يمرر ملف التفرغ بعدما نجح في ادراج اسم شقيقه على اللائحة التي تضم 1600 اسم اكثرهم لا نصاب قانونيا ولا حاجة ضرورية اليهم بل يتم اختراع حصص دراسية لهم.
فوجئ المواطنون بحجم التلوث في عدد من المطاعم المعروفة في لبنان بعد اثارة الموضوع في برنامج تلفزيوني بالتعاون مع دائرة الصحة في بلدية بيروت.
تبيّن أن التهديد لأحد ساكني القبة في طرابلس والذي اثار ضجة كبيرة في عاصمة الشمال وصل عبر خط هاتفي كان يملكه مواطن جنوبي بيع سابقاً من مستخدم آخر في طرابلس.
علق مرشح الى الانتخابات المقبلة على زيارة النائب جبران باسيل الى قصر بعبدا امس فقال ان باسيل سارع الى اللقاء في سباق مع رئيس "القوات" سمير جعجع بعد اتصاله الاخير المطول مع الرئيس جوزف عون.
الجمهورية
على رغم من تشديد المرجعيات الرسمية والمعنية على استقلالية سلطة بارزة ومنع التدخّلات السياسية وغير السياسية فيها، لا تزال تحصل تدخّلات في هذه السلطة من هنا وهناك.
تمّت تبرئة ساحة إحدى المرجعيات غير السياسية من فضيحة اكتُشفت أخيراً، وحاول البعض التشويش على هذه المرجعية ببعض الإيحاءات نظراً لوجود موقوفين أو مشتبه فيهم هم على صلة بها أو محسوبون عليها بشكل أو آخر.
بدأ التحضير من الآن لمآدب إفطار رمضانية هادفة ولافتة من حيث المضامين والرسائل السياسية التي يريد المعنيّون توجيهها من خلال هذه المآدب.
اللواء
بدأت وزارة الداخلية حملة لتوقيف الدراجات النارية غير المرخصة، لكن التدخلات لإعادتها الى العمل لا تتوقف..
وفق مصدر رفيع يشارك في اجتماعات «الميكانيزم» فإن الجانب الإسرائيلي رفض كل المطالب اللبنانية، متمسكاً بعبارة واحدة حول «أمن المستوطنات الشمالية»!
فريق لبناني يتطلع الى موقف دولة إقليمية معروفة، لمعرفة مسار الموقف على الجبهة الجنوبية في لبنان..
البناء
قالت مصادر في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن إن البنتاغون اتخذ قراراً بدأ بتنفيذه بنقل معتقلي داعش وعائلاتهم إلى العراق ما يعني أن البنتاغون لا يشارك القيادة السياسية الأميركية ثقتها بالحكومة السورية وأجهزتها الأمنية بإصراره على تغيير قرار تسليم المعتقلين وعائلاتهم للأجهزة السورية وفق الصفقة التي قام برعايتها المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك. وقالت المصادر إن بقاء قسد في المناطق الكردية بقوام أسلحتها مع استمرار التمويل الأميركي المقرّر في الموازنة كان بتدخل البنتاغون لتعديل صيغة الاتفاق وفق الملحق الأخير، كما أعلنه الرئيس الانتقالي في دمشق أحمد الشرع. وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع على درجة من السخونة حتى تتثبت خطوط الانتشار النهائية لقوات الحكومة وقسد بانتظار التوصل إلى صيغة دمج تضمن بقاء الوحدات الخاصة في قوات قسد كتلا منظمة متماسكة تنسق مع التحالف بمهام خاصة وتشكل عصب حماية المناطق الكردية وخصوصيتها.
تسبّب التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بإحراج كبير لرئاسة الجمهورية بعد خطاب الرئيس أمام السلك الدبلوماسي وما ورد فيه عن تحمّل الدولة مسؤولية حماية جنوب الليطاني والسؤال المتداول دبلوماسياً وسياسياً لو افترضنا أن المواطنين الذين يتعرّضون للعدوان والتهجير لا يؤيدون المقاومة كما يفترض الخطاب السياسي المناوئ للمقاومة ويطلبون حماية الدولة دون أن يجدوها، فكيف يمكن للدولة أن تدعوهم لتحمل الضربات والخراب لسبب لا يد لهم فيه وهي تقول لهم إن الدولة على خلاف مع فريق لبناني يمثل المقاومة ويرفض تسليم سلاحه، بينما بالمقابل سؤال آخر من يضمن إذا سلّم السلاح أن تتوقف الاعتداءات ويزول الاحتلال أو أن تضغط واشنطن لأجل ذلك، والمثال السوري حاضر حيث لا سلاح ولا مقاومة والعدوان والاحتلال مستمران وغرام واشنطن بالرئيس السوري يقف عند حدود تفضيله على قسد ولا يصل إلى الضغط على "إسرائيل".
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
22-01-2026
أسرار الصحف 21-1-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
0
اسرار
2026-01-15
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
2026-01-15
أسرار الصحف 16-01-2026
0
اسرار
2026-01-14
أسرار الصحف 15-01-2026
اسرار
2026-01-14
أسرار الصحف 15-01-2026
0
اسرار
2026-01-13
أسرار الصحف 14-01-2026
اسرار
2026-01-13
أسرار الصحف 14-01-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-20
أسرار الصحف 21-1-2026
اسرار
2026-01-20
أسرار الصحف 21-1-2026
0
اسرار
2026-01-19
أسرار الصحف 20-1-2026
اسرار
2026-01-19
أسرار الصحف 20-1-2026
0
اسرار
2026-01-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦
اسرار
2026-01-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 22-01-2026
0
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
أخبار دولية
16:00
ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات جديدة بشأن إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
0
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
0
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
أخبار دولية
13:31
قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟
0
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
13:27
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة
0
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
أخبار دولية
13:23
واشنطن لقسد: انتهت صلاحية خطك
0
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
أخبار دولية
13:22
كلمة ترامب في دافوس تتجاوز الاقتصاد
0
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
أخبار دولية
13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
تقارير نشرة الاخبار
13:11
إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الجنوب يشتعل .. تحذيرات واستهداف منازل واصابات في صفوف الصحافيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
خبر عاجل
08:53
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع
2
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
أخبار دولية
05:44
مصدران لـ"رويترز": وفاة رفعت الأسد
3
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
4
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
أخبار لبنان
06:52
أكثر من ٣٠٠ سيارة مستوردة عالقة عند نقطة المصنع منذ ٢٠ يوما
5
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
10:22
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
6
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
7
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:38
الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More