أسرار الصحف 22-01-2026

النهار



يلاحظ أن دولة خليجية سبق لها وأن لعبت أدواراً دبلوماسية ومساع لوقف الحرب في لبنان في حقبة السبعينيات إلى الثمانينيات، غائبة كلياً عن المسرح السياسي اللبناني، وعن الدور والمساعي التي كانت تضطلع بها في مراحل مفصلية.



تردد ان احد مستشاري وزيرة التربية يحاول ان يمرر ملف التفرغ بعدما نجح في ادراج اسم شقيقه على اللائحة التي تضم 1600 اسم اكثرهم لا نصاب قانونيا ولا حاجة ضرورية اليهم بل يتم اختراع حصص دراسية لهم.



فوجئ المواطنون بحجم التلوث في عدد من المطاعم المعروفة في لبنان بعد اثارة الموضوع في برنامج تلفزيوني بالتعاون مع دائرة الصحة في بلدية بيروت.



تبيّن أن التهديد لأحد ساكني القبة في طرابلس والذي اثار ضجة كبيرة في عاصمة الشمال وصل عبر خط هاتفي كان يملكه مواطن جنوبي بيع سابقاً من مستخدم آخر في طرابلس.



علق مرشح الى الانتخابات المقبلة على زيارة النائب جبران باسيل الى قصر بعبدا امس فقال ان باسيل سارع الى اللقاء في سباق مع رئيس "القوات" سمير جعجع بعد اتصاله الاخير المطول مع الرئيس جوزف عون.





الجمهورية



على رغم من تشديد المرجعيات الرسمية والمعنية على استقلالية سلطة بارزة ومنع التدخّلات السياسية وغير السياسية فيها، لا تزال تحصل تدخّلات في هذه السلطة من هنا وهناك.



تمّت تبرئة ساحة إحدى المرجعيات غير السياسية من فضيحة اكتُشفت أخيراً، وحاول البعض التشويش على هذه المرجعية ببعض الإيحاءات نظراً لوجود موقوفين أو مشتبه فيهم هم على صلة بها أو محسوبون عليها بشكل أو آخر.



بدأ التحضير من الآن لمآدب إفطار رمضانية هادفة ولافتة من حيث المضامين والرسائل السياسية التي يريد المعنيّون توجيهها من خلال هذه المآدب.





اللواء



بدأت وزارة الداخلية حملة لتوقيف الدراجات النارية غير المرخصة، لكن التدخلات لإعادتها الى العمل لا تتوقف..



وفق مصدر رفيع يشارك في اجتماعات «الميكانيزم» فإن الجانب الإسرائيلي رفض كل المطالب اللبنانية، متمسكاً بعبارة واحدة حول «أمن المستوطنات الشمالية»!



فريق لبناني يتطلع الى موقف دولة إقليمية معروفة، لمعرفة مسار الموقف على الجبهة الجنوبية في لبنان..





البناء



قالت مصادر في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن إن البنتاغون اتخذ قراراً بدأ بتنفيذه بنقل معتقلي داعش وعائلاتهم إلى العراق ما يعني أن البنتاغون لا يشارك القيادة السياسية الأميركية ثقتها بالحكومة السورية وأجهزتها الأمنية بإصراره على تغيير قرار تسليم المعتقلين وعائلاتهم للأجهزة السورية وفق الصفقة التي قام برعايتها المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك. وقالت المصادر إن بقاء قسد في المناطق الكردية بقوام أسلحتها مع استمرار التمويل الأميركي المقرّر في الموازنة كان بتدخل البنتاغون لتعديل صيغة الاتفاق وفق الملحق الأخير، كما أعلنه الرئيس الانتقالي في دمشق أحمد الشرع. وتوقعت المصادر أن يبقى الوضع على درجة من السخونة حتى تتثبت خطوط الانتشار النهائية لقوات الحكومة وقسد بانتظار التوصل إلى صيغة دمج تضمن بقاء الوحدات الخاصة في قوات قسد كتلا منظمة متماسكة تنسق مع التحالف بمهام خاصة وتشكل عصب حماية المناطق الكردية وخصوصيتها.



تسبّب التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بإحراج كبير لرئاسة الجمهورية بعد خطاب الرئيس أمام السلك الدبلوماسي وما ورد فيه عن تحمّل الدولة مسؤولية حماية جنوب الليطاني والسؤال المتداول دبلوماسياً وسياسياً لو افترضنا أن المواطنين الذين يتعرّضون للعدوان والتهجير لا يؤيدون المقاومة كما يفترض الخطاب السياسي المناوئ للمقاومة ويطلبون حماية الدولة دون أن يجدوها، فكيف يمكن للدولة أن تدعوهم لتحمل الضربات والخراب لسبب لا يد لهم فيه وهي تقول لهم إن الدولة على خلاف مع فريق لبناني يمثل المقاومة ويرفض تسليم سلاحه، بينما بالمقابل سؤال آخر من يضمن إذا سلّم السلاح أن تتوقف الاعتداءات ويزول الاحتلال أو أن تضغط واشنطن لأجل ذلك، والمثال السوري حاضر حيث لا سلاح ولا مقاومة والعدوان والاحتلال مستمران وغرام واشنطن بالرئيس السوري يقف عند حدود تفضيله على قسد ولا يصل إلى الضغط على "إسرائيل".

