أسرار الصحف 21-1-2026

النهار



- يقول وزير سابق ان الحل ليس بزيادة الضرائب على الموظفين "الفقراء" وزيادة نسبة الرسوم على السلع التي يستخدمونها بل بفتح جدي لملف الاملاك البحرية وملف صيرفة وملف الدعم والاموال المهربة وايضا ملف القروض المسددة وفق سعر 1500 ليرة للدولار وبغير ذلك تكون الحلول كلها ترقيع بترقيع.



- قال مصرفي بارز ان المصارف وقعت تحت ظلم كبير رغم طمعها بالفوائد المرتفعة لكنها لم تكن تملك الخيار بعدما فرض عليها حاكم مصرف لبنان السندات الداخلية في مقابل مؤونات كبيرة على السندات الخارجية وتضييق في السماح لها بالاستثمار الخارجي لحملها على عدم اخراج اموالها من البلد. اضافة الى ذلك فقد الزمها بقبول سداد المقترضين قروضهم عبر شيكات مصرفية لا قيمة حقيقية لها.



- علم من أوساط جامعية أنّ رئيس الجامعة اللبنانية أبلغ التجمعات الطالبية بأنّ الانتخابات ستُجرى في الاسبوع الاخير من شباط المقبل.



- يسجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعافيه المتدرج بفترة قياسية مقبولة قياسا على الخسائر التي لحقت له والمتطلبات اليومية التي تقع عليه.



- لا تزال المساجلات والحملات ظاهرة للعيان على مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى المناطق، على خلفية ترشيحات انتخابية حزبية، واشتعلت بشكل لافت في الساعات الماضية.





الجمهورية



- نُقل عن زوار عاصمة أوروبية أنّ "حقيبة ديبلوماسية" وصلت إلى بيروت قبل يومَين تحتوي على "ملحق سرّي" لا يتعلّق بالسياسة، بل بإجراءات تطال أصولاً لمسؤولين حاليِّين.



- يُسجَّل خلاف يصل إلى حدّ النزاع بين مسؤول كبير وأحد الوزراء الحزبيِّين على تسمية مرشح إلى منصب أممي كبير.



- نُقِل عن أحد الوزراء تأكيده أنّ ارتفاع منسوب الاحتقان السياسي لن يؤدّي إلى انهيار الحكومة التي تهتز أحياناً لكنّها لا تقع.





اللواء



- قطعت الجهود شوطاً لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، إذا اتفق على التأجيل التقني، حتى الصيف المقبل.



- لم يتبلغ أي نائب من كتلتي الثنائي بأن استبعاداً أو تبديلاً يتناوله في الانتخابات المقبلة.



- رفع الجانب الإسرائيلي من حجم مطالبه في الاجتماعين الأخيرين للميكانيزم، الأمر الذي يساهم في تأزيم المفاوضات مع إدارة الظهر للمطالب اللبنانية.





البناء



- قال مصدر على صلة بملف اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إن التجميد جاء بقرار أميركي رداً على مطالبة فرنسا واليونيفيل حسم أمر الاجتماع الذي يعقد بين رئيسي الوفدين اللبناني والإسرائيلي المدنيين بحضور المبعوثة الأميركية من دون حضور الوفود العسكرية ومن دون مشاركة فرنسية وأممية ما يعني أنه ليس جزءاً من الميكانيزم، وإذا كان كذلك فيجب توضيحه علناً وربما نقله الى مكان آخر كي لا تكون فرنسا واليونيفيل كشاهدي زور، وإذا كان جزءاً من الميكانيزم فتجب دعوة فرنسا واليونيفيل للمشاركة. ويقول المصدر إن الرد الأميركي والإسرائيلي كان أن الاجتماع ليس جزءاً من الميكانيزم، ولذلك لا تتم دعوة فرنسا واليونيفيل ولا مانع من نقله إلى مكان آخر، بينما كان رد لبنان أن اللقاء جزء من الميكانيزم ولا مانع لديه من مشاركة فرنسا واليونيفيل، وكانت النتيجة تعليق الاجتماعات والضغط للحصول على موافقة لبنان على نقل مكانها وإعلان هويتها مفاوضات سياسية. وقال المصدر إن ما نقل عن مصدر دبلوماسي حول مشاكل بنيوية في الميكانيزم تعطلها هو ما تمّ ذكره، لكن يبدو أن الحكومة محرجة بقول ما يجري ومصارحة الرأي العام بأنها كانت تُجري مفاوضات سياسية خارج الميكانيزم.



- نقل عن ضابط كبير في البنتاغون شارك في ورشة عمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية حول مستقبل الصراع مع تنظيم داعش في ضوء التطورات السورية اعتقاده بمخاطر تصاعد حضور داعش بسبب الفوضى الناشئة عن صراع الحكومة السورية مع قوات قسد. واعتبر أن القرار الأميركي بإعلان نهاية الحاجة لقسد في المعركة مع داعش يمثل قفزة في المجهول وكان الأفضل التخطيط لمرحلة انتقالية سلسة قبل الوصول إلى وضع ملف داعش في عهدة حكومة دمشق التي قتل ثلاثة جنود أميركيين في أول اجتماع مشترك مع قواتها الأمنيّة بسبب اختراق داعش لمؤسساتها. وحمّل المسؤول المبعوث الأميركي توم برّاك مسؤولية تقديم الحسابات الاقتصادية مع حكومة دمشق وتركيا على حساب المصالح الأمنية والعسكرية للقوات الأميركية.





الديار



- أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"الديار" ان احد الدبلوماسيين الاوروبيين تلقى مراجعات من شخصيات سياسية ونيابية لبنانية عدة حول الاحداث في سوريا والتي تشير حتى الان الى وجود تغيير استراتيجي في مقاربة واشنطن لدور الاكراد حيث تبدو العمليات العسكرية منسقة مسبقاً مع تركيا على قاعدة تقليص نفوذ "قسد" أو ربما الغاء دورها. وفي غياب أي معلومات من السفارة الأميركية في بيروت، وأمام عجز السفير الأوروبي عن تقديم اجابات حاسمة، ازداد منسوب القلق لدى حلفاء واشنطن في ظل مخاوف جدية من عدم حصول ضربة لايران، والذهاب الى تفاهمات يمكن ان تنعكس على الواقع اللبناني، ما سيفقدهم الزخم الحالي في المواجهة المفتوحة مع حزب الله.