الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 21-1-2026
اسرار
2026-01-20 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 21-1-2026
النهار
- يقول وزير سابق ان الحل ليس بزيادة الضرائب على الموظفين "الفقراء" وزيادة نسبة الرسوم على السلع التي يستخدمونها بل بفتح جدي لملف الاملاك البحرية وملف صيرفة وملف الدعم والاموال المهربة وايضا ملف القروض المسددة وفق سعر 1500 ليرة للدولار وبغير ذلك تكون الحلول كلها ترقيع بترقيع.
- قال مصرفي بارز ان المصارف وقعت تحت ظلم كبير رغم طمعها بالفوائد المرتفعة لكنها لم تكن تملك الخيار بعدما فرض عليها حاكم مصرف لبنان السندات الداخلية في مقابل مؤونات كبيرة على السندات الخارجية وتضييق في السماح لها بالاستثمار الخارجي لحملها على عدم اخراج اموالها من البلد. اضافة الى ذلك فقد الزمها بقبول سداد المقترضين قروضهم عبر شيكات مصرفية لا قيمة حقيقية لها.
- علم من أوساط جامعية أنّ رئيس الجامعة اللبنانية أبلغ التجمعات الطالبية بأنّ الانتخابات ستُجرى في الاسبوع الاخير من شباط المقبل.
- يسجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعافيه المتدرج بفترة قياسية مقبولة قياسا على الخسائر التي لحقت له والمتطلبات اليومية التي تقع عليه.
- لا تزال المساجلات والحملات ظاهرة للعيان على مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى المناطق، على خلفية ترشيحات انتخابية حزبية، واشتعلت بشكل لافت في الساعات الماضية.
الجمهورية
- نُقل عن زوار عاصمة أوروبية أنّ "حقيبة ديبلوماسية" وصلت إلى بيروت قبل يومَين تحتوي على "ملحق سرّي" لا يتعلّق بالسياسة، بل بإجراءات تطال أصولاً لمسؤولين حاليِّين.
- يُسجَّل خلاف يصل إلى حدّ النزاع بين مسؤول كبير وأحد الوزراء الحزبيِّين على تسمية مرشح إلى منصب أممي كبير.
- نُقِل عن أحد الوزراء تأكيده أنّ ارتفاع منسوب الاحتقان السياسي لن يؤدّي إلى انهيار الحكومة التي تهتز أحياناً لكنّها لا تقع.
اللواء
- قطعت الجهود شوطاً لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، إذا اتفق على التأجيل التقني، حتى الصيف المقبل.
- لم يتبلغ أي نائب من كتلتي الثنائي بأن استبعاداً أو تبديلاً يتناوله في الانتخابات المقبلة.
- رفع الجانب الإسرائيلي من حجم مطالبه في الاجتماعين الأخيرين للميكانيزم، الأمر الذي يساهم في تأزيم المفاوضات مع إدارة الظهر للمطالب اللبنانية.
البناء
- قال مصدر على صلة بملف اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إن التجميد جاء بقرار أميركي رداً على مطالبة فرنسا واليونيفيل حسم أمر الاجتماع الذي يعقد بين رئيسي الوفدين اللبناني والإسرائيلي المدنيين بحضور المبعوثة الأميركية من دون حضور الوفود العسكرية ومن دون مشاركة فرنسية وأممية ما يعني أنه ليس جزءاً من الميكانيزم، وإذا كان كذلك فيجب توضيحه علناً وربما نقله الى مكان آخر كي لا تكون فرنسا واليونيفيل كشاهدي زور، وإذا كان جزءاً من الميكانيزم فتجب دعوة فرنسا واليونيفيل للمشاركة. ويقول المصدر إن الرد الأميركي والإسرائيلي كان أن الاجتماع ليس جزءاً من الميكانيزم، ولذلك لا تتم دعوة فرنسا واليونيفيل ولا مانع من نقله إلى مكان آخر، بينما كان رد لبنان أن اللقاء جزء من الميكانيزم ولا مانع لديه من مشاركة فرنسا واليونيفيل، وكانت النتيجة تعليق الاجتماعات والضغط للحصول على موافقة لبنان على نقل مكانها وإعلان هويتها مفاوضات سياسية. وقال المصدر إن ما نقل عن مصدر دبلوماسي حول مشاكل بنيوية في الميكانيزم تعطلها هو ما تمّ ذكره، لكن يبدو أن الحكومة محرجة بقول ما يجري ومصارحة الرأي العام بأنها كانت تُجري مفاوضات سياسية خارج الميكانيزم.
- نقل عن ضابط كبير في البنتاغون شارك في ورشة عمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية حول مستقبل الصراع مع تنظيم داعش في ضوء التطورات السورية اعتقاده بمخاطر تصاعد حضور داعش بسبب الفوضى الناشئة عن صراع الحكومة السورية مع قوات قسد. واعتبر أن القرار الأميركي بإعلان نهاية الحاجة لقسد في المعركة مع داعش يمثل قفزة في المجهول وكان الأفضل التخطيط لمرحلة انتقالية سلسة قبل الوصول إلى وضع ملف داعش في عهدة حكومة دمشق التي قتل ثلاثة جنود أميركيين في أول اجتماع مشترك مع قواتها الأمنيّة بسبب اختراق داعش لمؤسساتها. وحمّل المسؤول المبعوث الأميركي توم برّاك مسؤولية تقديم الحسابات الاقتصادية مع حكومة دمشق وتركيا على حساب المصالح الأمنية والعسكرية للقوات الأميركية.
الديار
- أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"الديار" ان احد الدبلوماسيين الاوروبيين تلقى مراجعات من شخصيات سياسية ونيابية لبنانية عدة حول الاحداث في سوريا والتي تشير حتى الان الى وجود تغيير استراتيجي في مقاربة واشنطن لدور الاكراد حيث تبدو العمليات العسكرية منسقة مسبقاً مع تركيا على قاعدة تقليص نفوذ "قسد" أو ربما الغاء دورها. وفي غياب أي معلومات من السفارة الأميركية في بيروت، وأمام عجز السفير الأوروبي عن تقديم اجابات حاسمة، ازداد منسوب القلق لدى حلفاء واشنطن في ظل مخاوف جدية من عدم حصول ضربة لايران، والذهاب الى تفاهمات يمكن ان تنعكس على الواقع اللبناني، ما سيفقدهم الزخم الحالي في المواجهة المفتوحة مع حزب الله.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 20-1-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-19
أسرار الصحف 20-1-2026
اسرار
2026-01-19
أسرار الصحف 20-1-2026
0
اسرار
2026-01-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦
اسرار
2026-01-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-19
أسرار الصحف 20-1-2026
اسرار
2026-01-19
أسرار الصحف 20-1-2026
0
اسرار
2026-01-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦
اسرار
2026-01-18
أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
اسرار
2026-01-16
أسرار الصحف 17-01-2026
0
اسرار
2026-01-15
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
2026-01-15
أسرار الصحف 16-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-08
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2026-01-08
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أخبار لبنان
09:19
الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
09:19
الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية
0
أمن وقضاء
2026-01-15
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أمن وقضاء
2026-01-15
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
0
أمن وقضاء
2026-01-19
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
أمن وقضاء
2026-01-19
حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
00:52
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
2
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
أمن وقضاء
14:49
شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر
3
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
4
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
حال الطقس
01:07
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
5
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
أخبار دولية
01:26
ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!
6
أخبار لبنان
09:19
الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
09:19
الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية
7
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
أخبار دولية
23:56
البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"
8
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
أمن وقضاء
02:15
حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More