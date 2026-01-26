أسرار الصحف 26-1-2026

النهار



يتحضّر العسكريون المتقاعدون لتحرّك كبير في وسط بيروت تحت شعار تحقيق المطالب وعدم إدراجها في الموازنة. وسيبدأ التحرّك قبل بدء جلسات الموازنة وسط تحضيرات لتحرّك نوعي وخيارات تصعيد منها نصب خيم في الساحات المحيطة.



تدور صراعات داخل الأحزاب والتيارات لتثبيت الأقدام قُبيل الانتخابات النيابية المقبلة. وعُلِم أنّ رئيس تيار سياسي طلب إلى الأسماء المقتحة للترشح الظهور الإعلامي لمرات عدة لقياس مدى حضورها وتأثيرها في الرأي العام.



أدّت تغريدة "حبّية" تتمنّى الشفاء لنائب لبناني شاب إلى تسليط الضوء على مرضه الذي لم تكُن تعلم به إلّا قلّة من المحيطين والقريبين.



قال سفير عربي في بيروت إنّ ما فعله الأمير الوهمي "أبو عمر" يُذكّره بوقائع فيلم "البيضة والحجر" للممثل المصري الراحل أحمد زكي.



قال نائب إنّه من الصعب عليه التحالف مع "الجماعة الإسلامية" بعد فرض عقوبات سياسية ومالية أميركية على قيادتها وجمعيات تعمل تحت مظلّتها.



ترى مكاتب طالبية حزبية ومستقلة إنّه ثمة صعوبات عدة تعترض إجراء انتخابات الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية في شباط المقبل بسبب ضيق الوقت. ويتبيّن أنّ حركة "أمل" والقوات اللبنانية" أكثر استعداداً لهذه الانتخابات مقارنة ببقية الافرقاء.



الجمهورية



رصد تقرير مؤسسة تُعنى بالشفافية ديوناً بأكثر من 50 مليون دولار على إحدى الوزارات، بسبب استئجارها لمبنى بأسعار مضخّمة وصفقات مشبوهة لاحدى المؤسسات الدولية.



أظهر تقرير إحدى مؤسسات الرقابة على القطاع العام، بأنّ مؤسسة تُعنى بتقديم خدمة عامة واجتماعية مهمّة وتنتشر فروعها المستأجرة من الجنوب إلى الشمال والبقاع وجبل لبنان، لتستفيد جهات حزبية ودينية سنوياً بحوالى مليونَي دولار، معرقلين طيلة 30 عاماً توحيد هذه الفروع ضمن مبانٍ من أملاك الدولة.



جزم مصدر ديبلوماسي بأنّ العلاقة بين عاصمَتين فاعلتَين إقليمياً ودولياً، يسودها توتر ناعم، لرغبة إحداهما بتصدّر المشهد بمفردها على أن تكون الثانية داعمة ومؤازرة وغير مقرِّرة في ما يُطرَح من مشاريع وتوجّهات ديبلوماسية.



اللواء



إعتبر مرجع قانوني بارز أن مبادرة المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي تقديم إستقالتها من المديرية تعتبر المخرج الأنسب لطوي صفحة إحتجاجات أهالي ضحايا إنفجار المرفأ بما يحفظ كرامة السلطة والمديرة نفسها!



أثارت حوادث إنهيار المباني المتصدِّعة في طرابلس موجة إستياء عارمة ضد "زعامات" وشخصيات طرابلسية متموِّلة وقادرة على تقديم الدعم المالي لبلدية الفيحاء للمباشرة الفورية في عمليات الترميم ووقف مسلسل هذه المأساة الإنسانية!



قطعت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا الطريق على تحركات في الشارع ضد رئيس الجمهورية تصعيداً للحملة الإنتقادية التي تعرض لها من مواقع الكترونية محسوبة على حزب الله!



البناء



توقفت جهات أمنية غربية أمام إعلان شركة العال الإسرائيلية لزبائنها عن منحهم ميزة إلغاء السفر والحفاظ على حق إعادة استخدام البطاقة المشتراة من الشركة في توقيت لاحق بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بخطر نشوب حرب مع إيران. وقالت إن هذا التدبير يعني تبلغ الشركة الوثيقة الصلة بالمراجع الأمنية دعوة من هذه المراجع لاتخاذ إجراءات تتناسب مع حالة الحرب والتدبير المتخذ ليس إغراء تجارياً بل خطوة أولى نحو تدبير لاحق بعق العمل بالبطاقات المشتراة إلى إشعار آخر، مع تفعيل ميزة حق الاستخدام اللاحق للبطاقات المشتراة ما يعني دخول الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحرب حيّز التنفيذ التسلسلي ويرفع من جدية احتمالات وقوع الحرب.



قال ديبلوماسي شرقي بارز إن تشقق مجموعة السبعة الكبار الذي ظهر في مؤتمر دافوس أبعد من الانقسام حول جزيرة غرينلاند ومساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ عليها ويكفي الاستماع إلى الرئيس السابق لمجموعة السبعة الكبار لعام 2025 ورئيسها الحالي للعام 2026 وهما رئيس وزراء كندا مارك كارني وإيمانويل ماكرون لمعرفة أننا أمام مراجعة جذرية لفكرة الشرق والغرب، بعدما دعا كارني إلى تكتل الدول المتوسطة الأحجام واعتبار النظام العالمي التقليدي السائد منذ الحرب العالمية الثانية وبعد نهاية الحرب البارد غير قابل للإصلاح وأن الوهم المريح قد انتهى وبدأت المصاعب الشاقة والدعوة إلى تكتل الدول المتوسطة خارج استقطاب شرق وغرب هو تحوّل راديكالي يشبه تركيز الرئيس ماكرون على اعتبار الحل الأمثل لأوروبا بالشراكة مع الصين على قاعدة معادلة زيادة الاستهلاك الصينيّ بفتح الباب أمام السلع الأوروبية وفتح الاقتصاد الأوروبي أمام الاستثمارات الصينية بدل البضائع ما يؤكد أن العالم القديم قد ولّى إلى غير رجعة ومعه قواعد الاستقطاب التي خلقها.