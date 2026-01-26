الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 26-1-2026

اسرار
2026-01-25 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 26-1-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 26-1-2026

النهار

يتحضّر العسكريون المتقاعدون لتحرّك كبير في وسط بيروت تحت شعار تحقيق المطالب وعدم إدراجها في الموازنة. وسيبدأ التحرّك قبل بدء جلسات الموازنة وسط تحضيرات لتحرّك نوعي وخيارات تصعيد منها نصب خيم في الساحات المحيطة.

تدور صراعات داخل الأحزاب والتيارات لتثبيت الأقدام قُبيل الانتخابات النيابية المقبلة. وعُلِم أنّ رئيس تيار سياسي طلب إلى الأسماء المقتحة للترشح الظهور الإعلامي لمرات عدة لقياس مدى حضورها وتأثيرها في الرأي العام.

أدّت تغريدة "حبّية" تتمنّى الشفاء لنائب لبناني شاب إلى تسليط الضوء على مرضه الذي لم تكُن تعلم به إلّا قلّة من المحيطين والقريبين.

قال سفير عربي في بيروت إنّ ما فعله الأمير الوهمي "أبو عمر" يُذكّره بوقائع فيلم "البيضة والحجر" للممثل المصري الراحل أحمد زكي.

قال نائب إنّه من الصعب عليه التحالف مع "الجماعة الإسلامية" بعد فرض عقوبات سياسية ومالية أميركية على قيادتها وجمعيات تعمل تحت مظلّتها.

ترى مكاتب طالبية حزبية ومستقلة إنّه ثمة صعوبات عدة تعترض إجراء انتخابات الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية في شباط المقبل بسبب ضيق الوقت. ويتبيّن أنّ حركة "أمل" والقوات اللبنانية" أكثر استعداداً لهذه الانتخابات مقارنة ببقية الافرقاء.

الجمهورية

رصد تقرير مؤسسة تُعنى بالشفافية ديوناً بأكثر من 50 مليون دولار على إحدى الوزارات، بسبب استئجارها لمبنى بأسعار مضخّمة وصفقات مشبوهة لاحدى المؤسسات الدولية.

أظهر تقرير إحدى مؤسسات الرقابة على القطاع العام، بأنّ مؤسسة تُعنى بتقديم خدمة عامة واجتماعية مهمّة وتنتشر فروعها المستأجرة من الجنوب إلى الشمال والبقاع وجبل لبنان، لتستفيد جهات حزبية ودينية سنوياً بحوالى مليونَي دولار، معرقلين طيلة 30 عاماً توحيد هذه الفروع ضمن مبانٍ من أملاك الدولة.

جزم مصدر ديبلوماسي بأنّ العلاقة بين عاصمَتين فاعلتَين إقليمياً ودولياً، يسودها توتر ناعم، لرغبة إحداهما بتصدّر المشهد بمفردها على أن تكون الثانية داعمة ومؤازرة وغير مقرِّرة في ما يُطرَح من مشاريع وتوجّهات ديبلوماسية.

اللواء

إعتبر مرجع قانوني بارز أن مبادرة المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي تقديم إستقالتها من المديرية تعتبر المخرج الأنسب لطوي صفحة إحتجاجات أهالي ضحايا إنفجار المرفأ بما يحفظ كرامة السلطة والمديرة نفسها!

أثارت حوادث إنهيار المباني المتصدِّعة في طرابلس موجة إستياء عارمة ضد "زعامات" وشخصيات طرابلسية متموِّلة وقادرة على تقديم الدعم المالي لبلدية الفيحاء للمباشرة الفورية في عمليات الترميم ووقف مسلسل هذه المأساة الإنسانية!

قطعت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا الطريق على تحركات في الشارع ضد رئيس الجمهورية تصعيداً للحملة الإنتقادية التي تعرض لها من مواقع الكترونية محسوبة على حزب الله!

البناء

توقفت جهات أمنية غربية أمام إعلان شركة العال الإسرائيلية لزبائنها عن منحهم ميزة إلغاء السفر والحفاظ على حق إعادة استخدام البطاقة المشتراة من الشركة في توقيت لاحق بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بخطر نشوب حرب مع إيران. وقالت إن هذا التدبير يعني تبلغ الشركة الوثيقة الصلة بالمراجع الأمنية دعوة من هذه المراجع لاتخاذ إجراءات تتناسب مع حالة الحرب والتدبير المتخذ ليس إغراء تجارياً بل خطوة أولى نحو تدبير لاحق بعق العمل بالبطاقات المشتراة إلى إشعار آخر، مع تفعيل ميزة حق الاستخدام اللاحق للبطاقات المشتراة ما يعني دخول الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحرب حيّز التنفيذ التسلسلي ويرفع من جدية احتمالات وقوع الحرب.

قال ديبلوماسي شرقي بارز إن تشقق مجموعة السبعة الكبار الذي ظهر في مؤتمر دافوس أبعد من الانقسام حول جزيرة غرينلاند ومساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ عليها ويكفي الاستماع إلى الرئيس السابق لمجموعة السبعة الكبار لعام 2025 ورئيسها الحالي للعام 2026 وهما رئيس وزراء كندا مارك كارني وإيمانويل ماكرون لمعرفة أننا أمام مراجعة جذرية لفكرة الشرق والغرب، بعدما دعا كارني إلى تكتل الدول المتوسطة الأحجام واعتبار النظام العالمي التقليدي السائد منذ الحرب العالمية الثانية وبعد نهاية الحرب البارد غير قابل للإصلاح وأن الوهم المريح قد انتهى وبدأت المصاعب الشاقة والدعوة إلى تكتل الدول المتوسطة خارج استقطاب شرق وغرب هو تحوّل راديكالي يشبه تركيز الرئيس ماكرون على اعتبار الحل الأمثل لأوروبا بالشراكة مع الصين على قاعدة معادلة زيادة الاستهلاك الصينيّ بفتح الباب أمام السلع الأوروبية وفتح الاقتصاد الأوروبي أمام الاستثمارات الصينية بدل البضائع ما يؤكد أن العالم القديم قد ولّى إلى غير رجعة ومعه قواعد الاستقطاب التي خلقها.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

26-1-2026

أسرار الصحف 24-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-22

أسرار الصحف 23-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-20

أسرار الصحف 21-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-19

أسرار الصحف 20-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-18

أسرار الصحف المحلية ١٩-١-٢٠٢٦

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-23

أسرار الصحف 24-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-22

أسرار الصحف 23-1-2026

LBCI
اسرار
2026-01-21

أسرار الصحف 22-01-2026

LBCI
اسرار
2026-01-20

أسرار الصحف 21-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:57

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: "النتائج الاقتصادية بالأرقام للسنة الأولى من العهد الرئاسي الجديد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لليوم الثاني على التوالي… هل من ناجين تحت الأنقاض في القبة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

اكثر من ٣٠ ساعة بحثٍ بين الركام وفي حضرة الموت صمت العم المفجوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:11

سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

شارك تانك لبنان… من خلف الكواليس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسعار السكن الطلابي تغيرت... إليكم التفاصيل حسب المناطق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

"أكرم من مين" يعود في رمضان على الـLBCI… إليكم ما ينتظركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الطقس يختبر أميركا: بنية تحتية كهربائية قديمة في مواجهة عواصف غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

أميركا تحت العاصفة القطبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

حين يتحوّل مشوار التزلّج إلى رحلة عذاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:21

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
خبر عاجل
13:29

ترقبوا بعد قليل الحلقة الأخيرة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
11:42

آل أرسلان وآل جنبلاط يشيّعون الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 26-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:00

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران... هل من "تصعيد أمني محتمل"؟

LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أخبار لبنان
02:11

سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More