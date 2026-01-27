الأخبار
اسرار الصحف 27-01-2026

اسرار
2026-01-26 | 23:39
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار الصحف 27-01-2026

النهار

يؤكد مصدر ديبلوماسي أنّه لا عودة إلى الوراء في ملف حصر السلاح، وأنّ المرحلة الثانية من الخطة ستُنفَّذ قريباً فيما يسري البحث في تسوية المرحلة الثالثة.

تردّد أنّ مقرّاً رسميّاً اشترط على وفد يُمثّل ذوي الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية عدم التصريح من على منبر المقر في ما يخص المداولات في الداخل.

باتت عبارة "بدنا نروق" المأخوذة من أغنية هيفاء وهبي تتردّد على كل لسان من رئيس مجلس النواب إلى الإعلاميين الذي يدورون في فلكه، وصولاً إلى أفيخاي أدرعي الذي استخدمها في تهديد موجّه إلى اللبنانيين!


الجمهورية

أبرم حزب مسيحي وحزب عريق صغير الحجم، اتفاقاً انتخابياً يمتد على جميع الدوائر الانتخابية، لدعم لوائح موحّدة وتحديد أعداد مرشحي كل من الحزبَين في كل دائرة من الشمال إلى بيروت وجبل لبنان، على أن يجري توجيه الناخبين إلى مرشحين معيّنين في البقاع والجنوب.

استغرب سفير بارز ما وصفه كمّية المعلومات الخاطئة والتحليل، استناداً إليها، عن مواقف بلاده في ملفات لبنانية وإقليمية حساسة.

تسعى أكثر من جهة ديبلوماسية إلى إحياء آلية مراقبة وتنفيذ حساسة تعطّل عملها، ولو بشكل صوري، غير أنّه لم يُعرف بعد موقف الجهة المعطِلة.


اللواء

تشتد الحملة المتبادلة من نواب تكتل معروف ووزراء «القوات اللبنانية» على خلفية مواقف تتعلق ببيع الذهب لبعضهم وآخرين على خلفية التخلف بوعود توفير الكهرباء..

يحرص حزب بارز على تنظيم أنشطته في أماكن مغلقة، منعاً للاستهداف أو جمع المعلومات عن الشخصيات المشاركة..

ينتظر لبنان إجابات محدَّدة عن مطالب تضمَّنتها الوساطات التي ما تزال مستمرة لتاريخه..

 

البناء

قال مسؤول غربي بارز إن مشكلة المعادلة الأميركية في لبنان وغزة أنها لا تستطيع التقدم دون تجاوب المقاومة بعدما وصلت الحرب إلى طريق مسدود وصارت حرب الاستنزاف بديلاً لا يحقق الأهداف، بل يديم المشكلة، ولكنها لا تسعى لحل وسط مع قوى المقاومة بل تريد منها الانتحار فتقول لا مكان لحماس في مستقبل غزة وعلى حماس تسليم السلاح؛ وعلى المستوى الفلسطيني لا تقدّم حلاً معقولاً يبرر لحماس تقديم التنازلات مثل فتح مسار سياسيّ لحل يعطي الأمل بقيام دولة فلسطينية بل تتبنى الرؤية الإسرائيلية القائمة على تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وفي لبنان تريد الأمرين معاً سلاح المقاومة وتحقيق مكاسب إسرائيلية تتجاوز القرار 1701 لصالح منطقة عازلة وترتيبات أمنية إسرائيلية بينما كانت الأمور تجري في حالات مماثلة وتنجح من خلال عروض تقدّم للقوى المعنية مقابل سلاحها بمكاسب في السلطة إذا كانت قضيتها المشاركة، أو بمكاسب وطنية إذا كانت القضية هي الاحتلال والتهديد بالحرب مجدداً لا يفعل سوى أخذ الأمور إلى التعقيد والتصعيد دون أفق للحل أو للحسم.

قال مرجع أمني سابق إن الرسائل التي تصل لحزب الله حول الحرب تدور حول طلب عدم التدخل في أي حرب مع إيران مقابل تأجيل القضاء عليه لما بعد الحرب على إيران ولم يتحدث أحد عن عرض تسوية مغرية للحزب مقابل عدم التدخل كي يكون ثمة ما يخضع للنقاش، والذين يعترضون على موقف حزب الله بتأكيد الترابط المصيري مع إيران ينسون أن كل خطابهم يقوم على اعتباره الحلقة التالية لإيران بعد الحرب ولم يقل أحد إن عدم انخراط الحزب في حرب إيران يتيح له ضمانات بعدم الانتقام والملاحقة والاغتيال، بحيث يمكن إلقاء اللوم عليه إذا رفض ومثال أميركا يوم حرب الخليج قابل للاستفادة يوم عرضت على الرئيس السوري السابق الراحل حافظ الأسد فتح مسار تفاوضيّ في مدريد لاستعادة الجولان مقابل عدم دعم العراق في حرب الكويت، أما اليوم فلسان حال خصوم أميركا "أنا الغريق فما خوفي من البلل" وشعارهم "عليّ وعلى أعدائي يا رب".


الديار

اكدت مصادر سياسية بارزة لـ"الديار" ان الاخبار المتداولة عن تفاهم رئاسي على الموافقة على البدء بتنفيذ خطة حصرية السلاح شمال الليطاني، الى حدود المنطقة الممتدة الى الزهراني ضمنا، مجرد تسريبات مشبوهة لا تمت الى الحقيقة بصلة. وكل الكلام حول القيام بخطوة مشابهة تحت عنوان القيام بخطوت "حسن نية" جديدة لم تبحث في اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ووفق المعلومات، لا نية ابدا للقيام بخطوة مماثلة ستكون مقدمة لصدام داخلي، خصوصا ان حزب الله لا يزال متمسكا برايه الحاسم، بعدم التعاون خطوة واحدة شمال الليطاني، فلا الزهراني مطروحة للنقاش، ولا نهر الاولي، وسيكون وزراء "الثنائي" حاسمين في جلسة مناقشة خطة الجيش.

اكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان ادراج الولايات المتحدة حركة "الاخوان المسلمين" على لائحة الارهاب، وضمنا "الجماعة الاسلامية" في لبنان، دفع الاخيرة الى اعادة ترتيب اولولياتها وتحالفاتها السياسية في ضوء الضغوط الخارجية التي تمارس عليها. وفي هذا السياق، وبعد ان بدات بعض القوى السياسة بأخذ مسافة عن "الجماعة" بضغط من المملكة العربية السعودية، وخوفا من العقوبات الاميركية، انفتحت قيادة "الجماعة" على حزب الله انتخابيا، في ظل الموقف الواضح للحزب والرافض للاجرءات الاميركية،ويجري العمل على رفع متسوى التنسيق للتحالف في اكثر من دائرة، ماقد يحمل تحولات جدية في بعضها.

علمت "الديار" ان القصر الجمهوري شهد يوم الاحد حركة سياسية نشطة على الرغم من عطلة نهاية الاسبوع، والسبب انشغال المعنيين بملف العلاقة مع حزب الله بمحاولة اعادة العلاقة الى مسارها الطبيعي بعد سوء التفاهم الاخير عقب اطلالات رئيس الجمهورية جوزاف عون الاعلامية، وكلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ووفق المعلومات، نجح مستشار الرئيس العميد ديديه رحال بعد لقاء عقده مع مساعد النائب محمد رعد احمد مهنا في "راب الصدع" بين الجانبين، وجرى توضيح متبادل لمجريات الامور على ان تترجم لاحقا بخطوات متبادلة. وعلم في هذا السياق،ان حركة الاتصالات لم تتوقف يوم الاحد، وشهد القصر الجمهوري سلسلة من اللقاءات في سياق ترتيب زيارة لوفد من حزب الى القصر الجمهوري، او ربما يستعاض عنها بزيارة للنائب رعد.

اسرار

الصحف

27-01-2026

