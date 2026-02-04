أسرار الصحف 4-2-2026

النهار



نصح نائب من مدينة حدودية مؤسسات تربوية واجتماعية بعدم تلقي مساعدات بما فيها مازوت للتدفئة من جمعية تدأب ومنذ عامين على مساعدة البلدات الحدودية وعزا السبب الى العقوبات الاميركية علما ان عائلته وأقاربه يستفيدون من تلك المساعدات.



بعد دعوة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى مناظرة تلفزيونية عبر شاشة "ام تي في" ورفض الأخير، قررت ادارة المحطة استضافة باسيل هذا الخميس للردّ على جعجع عبر المنبر نفسه.



قوبل إعلان النائب جورج عقيص عدم ترشحه للمجلس النيابي المقبل بموجة تعليقات عبر وسائل التواصل. منهم من اعتبره خسارة للبرلمان لكفاءته القانونية، ومنهم من رحب بالخطوة لمصلحة أخرين، ومنهم من اعتبر انه وقع ضحية التباعد السعودي الاماراتي.



تعددت تفسيرات كلام الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري بقاعاً بين من اعتبره مجرد عتب، وبين رسائل مبطنة إلى عدد من الذين ينوون الترشح سواء تحت راية المستقبل أو من دونه.



يتم التحضير لزيارة قريبة لوفد من "حزب الله" إلى بعبدا بعد تواصل وصف بالإيجابي اثر المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية في مناسبة مرور سنة على انتخابه ومن ثم في لقاء في القصر الجمهوري.



الجمهورية



خلافاً لما يُحكى عن استعدادات لاستحقاق حساس، فإنّ كثيراً من المعنيّين به لم يتخذوا بعد أي خطوات عملية ملموسة تؤكّد وثوقهم بإمكان إنجازه، بل يتصرّفون بما يوحي بأنّه لن يُنجز في موعده.



سُئل مرجع سياسي عمّا سيحلّ بلبنان، فأجاب: "انتظروا إيران".



سُئل وزير بحقيبة خدماتية عن سبب إصراره عدم قبوله التوسط لتمرير أي ملف، فردّ: "لديّ معلومات من مرجع سياسي أنّ لا غطاء على أحد" .



اللواء



يواجه سوق الاستثمارات في لبنان شبكات جديدة، من دون ضوابط لا دولية ولا محلية!



بدأ تحضير نائب في كتلة حزبية، ليرأس كتلتها المقبلة، في البرلمان، إذا ما ارتؤي عدم ترشح رئيسها الحالي..



لم تجزم مصادر غير دبلوماسية لبنانية بأن الخيار العسكري استُبعد تماماً في الملف الإيراني، بانتظار الجولة الأولى من المفاوضات..



البناء



قالت مصادر دبلوماسية إقليمية إن حالة التجاذب الأمني والعسكري والاستخباري التي شهدتها مياه منطقة الخليج بين القوات الأميركية والقوات الإيرانية تعبر عن درجة التوتر والريبة التي يتصرّف بها الطرفان رغم الإعلان عن المسار التفاوضي، لكن أيضاً عن جدية المسار التفاوضي ودرجة التمسك به باختيار أشكال عسكرية وأمنية على حافة التصادم تظهر القوة، لكنها تحرص على تفادي الصدام المباشر والإعلان الذي يؤكد أن هذه التجاذبات لم تؤثر على موعد التفاوض دليل على أن المقدّمات التي سبقت الإعلان عن جلسة التفاوض أعلى من مجرد السعي لاستكشاف كل طرف ما لدى الآخر.



سجّلت مصادر سياسية لبنانية حالة إحباط لدى أطراف لبنانيين من الإعلان عن مسار تفاوضي أميركي إيراني يوازي أو يزيد درجة الإحباط التي تعكسها وسائل الإعلام الإسرائيلية، خصوصاً مع الإعلان أن التفاوض سوف يدور حول الملف النووي حصراً ما يعني جدّية أميركية في التوصل إلى حلّ تفاوضي يتسبب بالقلق لكل الذين يرغبون أن تسير الأمور نحو هزيمة إيرانية سواء عبر تفاوض يشبه الاستسلام او حرب تنتهي بالخسارة. وقالت المصادر إن نجاح المفاوضات سوف يتسبب بأزمة كبرى لـ"إسرائيل" وهذه المرة لن يكون معها شركاء عرب ومسلمون يندبون حظهم كما حدث بعد اتفاق 2015، بل سوف يلطم معهم بعض اللبنانيين وقلة عربية وإسلامية ربطت مصيرها بالقوة الإسرائيلية وأحرقت وراءها السفن.



الديار



اكدت مصادر مطلعة للديار على "الاجواء" في قصر بعبدا، ان اعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون عدم تبنيه اي اقتراح للتمديد للمجلس النيابي، واصراره على اجراء الانتخابات بموعدها، جاء بعد سلسلة من الشائعات المسربة عبر وسائل الاعلام حول اتفاقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على التجيل لمدة سنة.. ووفق المعلومات، وجد الرئيس نفسه معنيا بتظهير موقفه بعد ورود العديد من المراجعات من قبل مسؤولين ونواب الى القصر الجمهوري للاستفسار حول اقتراح قانون التمديد الذي اقترحه النائب اديب عبد المسيح باعتباره مقربا من بعبدا..وبحسب تلك المصادر ابلغ الرئيس عون عدد من زواره "بغضب" ان احدا لا يمثله، ولا يجب "التشاطر" في محاولة تحميله مسالة يرفضها جملة وتفصيلا.