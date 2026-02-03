أسرار الصحف 03-02-2026

النهار



توقّف دبلوماسيون غربيون عند الحادثة التي جَرَت في بلدة القصر الحدودية عندما اعترض مناصرون لـ"حزب الله" دورية للجيش اللبناني قبل أن يدخل الأخير مركزاً للحزب، وتمنّوا لو يصدر موقف رسمي حول الموضوع لتوضيح الأمر.



يدور جدل محتدم حول سريان قانون الايجارات غير السكنية بدءاً من 28 شباط/ فبراير الجاري، وتستعد مجموعات للطعن به مجدّداً بسبب عدم قيام صندوق الدعم للمستأجرين القدامى.



الجمهورية



تفيد معطيات متداولة عن وجود توجّه لدى نجل مرجع سياسي-ديني راحل لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة.



بعد عزوف أحد النواب البارزين في حزب مسيحي كبير عن الترشح إلى الانتخابات النيابية، تبيّن أنّ أكثر من نائب ومرشح سابق عن هذا الحزب يجري العمل على تغييرهم، من دون المساس بثلاث شخصيات، هناك مطالب داخلية بإبعادها.



يتم تداول مخالفات بالجرم المشهود تضرّ بسمعة قطاع سياحي كبير، من دون تحريك آليات مراقبة ومحاسبة رادعة لها.



اللواء



تجري ترتيبات لزيارة مسؤولين ووزراء إلى القرى الجنوبية التي تتعرض لاعتداءات في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.



ثمّة اتجاه لدى كتلة مسيحية كبيرة لإستبدال القسم الأكبر من نواب الحزب الذي تنتمي إليه في الإنتخابات المقبلة..



نُقل عن مرجع كبير ارتياحه لمسار الوضع بعد إقرار الموازنة، وعلى الأخص في ما يتعلق بالتعاون بين الرئاسات.



البناء



حذر مسؤول إسرائيلي سابق في مداخلة في أحد مراكز الدراسات الأميركية من أن تكون واشنطن قد تخلّت عن شروطها بما يخص البرنامج الصاروخي الإيراني وما يسمى بـ نفوذ إيران الإقليمي باعتبارها قضايا إقليمية كانت تتبناها واشنطن بسبب مطالبات حلفائها الإقليميين تعليقاً على اتفاق عام 2015 خصوصاً الخليج و"إسرائيل" ومع ضغط الخليج لتجنب خيار الحرب وسعي "إسرائيل" لتحييد نفسها من تداعيات الحرب بوساطة روسية من وراء ظهر أميركا باتت واشنطن تتصرّف كأنها في حل من هذا الالتزام. والأرجح أنها سوف تقبل بحصر التفاوض بالملف النووي وربما تذهب إلى التفاوض في هذا الإطار على ضمانات أكثر تشدداً من تلك الواردة في اتفاق 2015 بدل الإصرار على وقف تخصيب اليورانيوم وفي هذه الحالة سوف تكون "إسرائيل" قد خسرت فرصة تاريخية لن تكرّر مع الحشود الأميركية التي جاءت بنية شن حرب على إيران تهربت "إسرائيل" من الشراكة في دفع فواتيرها.



قال مصدر دبلوماسي في دولة إقليمية بارزة تلعب دوراً في التفاوض بين أميركا وإيران إن مشاركة دول الإقليم في اجتماع أنقرة بين الإيرانيين والأميركيين هو مدخل لإدخال دول المنطقة في تحمّل مسؤولية القضايا التي تخصها مثل نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، بينما يبقى الملف النووي موضوع اهتمام أميركي محوري، مشيراً إلى أنه سبق لدولة المنطقة أن طلبت توسيع إطار خمسة زائد واحد لضمان مشاركتها في المفاوضات ورفض طلبها وتوقع أن يؤدّي الاجتماع إلى رسم هيكلية تفاوضية تسهل على أميركا وإيران التفاوض وسوف تكون "إسرائيل" الجهة الوحيدة الغائبة عن طاولة المفاوضات بل سوف تكون الجهة التي وحّد الخوف من تغول دورها وارتفاع سقف عدوانيتها الدول التي كانت في حال خلاف وصراع كحال السعودية وإيران وتركيا، خصوصاً بعد تجربة سورية وقصف الدوحة والتوسع الإسرائيلي نحو أرض الصومال وحضرموت.



الديار



كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أنّ باريس وجّهت دعوات رسمية إلى الدول المعنية للمشاركة في مؤتمر دعم "القوى المسلحة اللبنانية"، والمقرر عقده في الخامس من آذار المقبل، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد. وأوضح المصدر أنّ الدوائر الفرنسية المعنية بملف المؤتمر تترقّب حالياً ردود العواصم المدعوّة، سواء لناحية تأكيد المشاركة أو الاعتذار عنها، إضافة إلى تحديد مستوى تمثيلها السياسي أو العسكري في المؤتمر. ولفت إلى أنّ جدول أعمال المؤتمر سيتناول آليات تقديم الدعم المالي واللوجستي والتقني، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات الملحّة للمؤسسات العسكرية والامنية، في المرحلة المقبلة، على أن تُبنى على نتائجه خطوات عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.



تتقاطع المعلومات على أن الأحزاب المسيحية الأساسية باتت في المراحل المتقدمة من استعداداتها للانتخابات النيابية المقبلة، بعدما انتهت عملياً من اختيار غالبية مرشحيها الحزبيين. ورغم التكتم الشديد الذي يحيط بهذه الأسماء، في إطار تكتيكات إدارة المعركة، إلا أن تسريبات متفرقة بدأت تظهر إلى العلن، كاشفة أسماء عدد من المرشحين المصنفين ضمن خانة "الثوابت". وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تشكل تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من التحضيرات، والتي تتمحور حول استكمال تشكيل اللوائح بالتعاون مع الحلفاء في مختلف الدوائر. وفي هذا السياق، يتوقع متابعون للشأن الانتخابي أن تشهد بعض اللوائح تعديلات طفيفة أو تبديلات محدودة في الاسماء الحزبية، تفرضها حسابات التحالفات والتوازنات السياسية، وضرورات التنسيق المشترك، بما يضمن رفع الحواصل الانتخابية وتعزيز فرص الفوز في دوائر تعتبر حساسة ومفتوحة على أكثر من احتمال.

