أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 6-2-2026
النهار
- عُلم أنه تمّ تشكيل لجنة تنسيقية من خبراء ورئيس اتحاد لعبة شعبية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، لدراسة إقامة ستاد رياضي في العاصمة أو الضواحي من خلال الهبة المقدمة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان.
- في تعليقه على مدى اهمية الشرق الاوسط بالنسبة الى الادارة الاميركية الحالية، يقول دبلوماسي عربي ان الاستراتيجية الاميركية التي صدرت قبل نحو شهر في 30 صفحة لم تلحظ الشرق الاوسط الا في الصفحة 29 من الوثيقة و"فهمكم كفاية".
- يقول سياسي عتيق وخبير انه رغم كل الضجيج السائد في المنطقة فإن الظروف لم تنضج بعد لتوجيه الادارة الاميركية ضربة لإيران بل على العكس فانها تحض إسرائيل على عدم القيام بأي مغامرة في هذا الشأن.
- يواجه عدد من المسرّحين أخيراً من القوى الامنية اللبنانية قرارات بالسجن تمتد من 3 اشهر الى 6 اشهر عقاباً على فرارهم من الخدمة في العامين 2019 و2020 بعد الانهيار المالي الكبير وتدني رواتبهم الى ما دون الحد الأدنى للعيش، وقد اعدوا برنامجاً للقاء المسؤولين في محاولة لإسقاط تلك الاحكام عنهم.
الجمهورية
- يمارس أحد المسؤولين السابقين الضغط والتخويف على أحد القطاعات من أجل منعه من إجراء مناقصة شفافة، وذلك لتفوز بها شركة تابعة له.
- رصد تقرير لمؤسسة تُعنى بالرقابة على الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة، أنّ حجم الإنفاق، عبر الاقتراض والهبات منذ أكثر من عقد من الزمن، على قطاع يؤمّن خدمة حيوية وحياتية مهمّة للمواطنين بشكل يومي، يتجاوز المليارَي دولار أميركي، من دون أن تكون هذه الخدمة مؤمّنة بالحدّ الأدنى وتنقطع موسمياً بسبب مافيات.
- لجنة مكلّفة الإشراف على أحد القطاعات الحسّاسة، الذي حرم شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم المالية، تميل إلى اعتماد مقاربة تقوم على منطق التسويات في معالجة أزمة تضرب إحدى مؤسساته، بدلاً من اللجوء إلى المحاسبة الصارمة وتطبيق القانون، بما يضمن حقوق المتضرّرين.
اللواء
- تعكف دوائر وزارة المالية على احتساب الكلفة السنوية لإعادة تصحيح الرواتب للعاملين والمتقاعدين من العسكريين على نحو مندرج الى نهاية العام 2028.
- يتجه تيار مسيحي شمالي لبناء قاعدة تحالفات تشمل أكثر من قضاءين مع أطراف إسلامية، في تحالفات قديمة وجديدة.
- يتحدث خبراء في بيروت عن أن دولة في صدام مع دولة كبرى، زوِّدت بأسلحة صاروخية، لم تكن تمتلكها في حرب العام 2024.
البناء
- تقول مصادر متابعة لمساري الحرب والتفاوض بين أميركا وإيران إن تراجع فرص الحرب وتقدم مسار التفاوض لا يرافقهما تبلور فرص التسويات والواضح أن الطرفين لا يملكان فرص التراجع عن الأهداف المعلنة التي يصعب التوفيق بينها حيث الموقف الأميركي محكوم بالغلوّ والغطرسة ولا يملك فرصة للتخلي عن أهداف تتصل بالمصالح الإسرائيلية من جهة وبلغة الإملاءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة أخرى، ما يجعل سلاح الصواريخ الإيراني موضوعاً رئيسياً في النظرة الأميركية لأي تسوية، بينما يمثل هذا الموضوع قضية وجودية لإيران التي تعتقد أن تحجيم سلاحها الصاروخي سوف يمهّد الطريق لحرب سهلة عليها ولن يكون ذلك خطوة لاستبعاد فرضيّة الحرب بل زيادة فرص الحرب والتراجع عن خيار الحرب لصالح خيار التفاوض لن يكون ثمرة تفاؤل بالتسوية بل خشية من مخاطر الحرب وعندما تنخفض حسابات المخاطر لأي سبب ولو وهميّ قد تصبح الحرب بديلاً فورياً وما بقيت حسابات المخاطر تستمر المفاوضات ولو بلا أفق تسوية.
- تساءلت مصادر دبلوماسية عربية عن جدية الكلام الأميركي في تفسير سبب القبول بالشروط الإيرانية التفاوضي لجهة العودة إلى مسقط والطابع الثنائي للتفاوض، وكذلك والأهم لجهة حصر التفاوض بالملف النووي مستبعداً أن يكون ما قاله البيان الأميركي عن السبب قابلاً للتصديق حيث مراعاة مواقف الحلفاء في العالمين العربي والإسلامي سبب ضعيف بقياس كيفية التعامل الأميركي مع هذه المواقف العربية والإسلامية تجاه غزة والحرص على إلزام واشنطن لتل أبيب ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على سورية ولبنان، بحيث يفهم أن التراجع هنا رغم الضغط الإسرائيلي يعود إلى حساب مخاطر الحرب والقول إن أميركا تتبنى في التفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتحالفاتها ونفوذها ما يطلبه الجيران العرب لإيران يتجاهل أن لهؤلاء الجيران قلقاً من مدى ونوع الأسلحة الإسرائيلية ومن تمدد نفوذها نحو أرض الصومال وحضرموت.
الديار
- أكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان تعيين الجنرال في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، غسان عليّان منسّقاً للتواصل مع الدروز في الشرق الأوسط، وضمنا لبنان، اثار ريبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ووصف الخطوة امام زوراه بأنها شديدة الخطورة. وفي هذا السياق، شهدت "كليمونصو" ما يشبه الاستنفار السياسي من قبل جنبلاط الذي اجرى مروحة اتصالات داخلية مع كوادر الحزب الرئيسية، وتولى النائب تيمور جنبلاط جزءا من هذه الاتصالات، وكانت التعليمات واضحة "ممنوع التواصل مع العليان تحت أي ذريعة"، والحذر مطلوب من طرق ملتوية يمكن ان يتم اللجوء اليها في هذا السياق، لذلك الحذر مطلوب، وممنوع "الغلط" لان الوضع دقيق للغاية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 5-2-2026
السابق
