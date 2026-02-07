أسرار الصحف 07-02-2026

وُصِف موقف استعراضي لسياسي غربي، بأنّه محاولة فاشلة للتشويش على نجاح حققته زيارة مسؤول لبناني كبير إلى عاصمة كبرى.يجري العمل على وضع إطار قانوني لتنفيذ مرحلة ثانية من اتفاق تمّ بين لبنان وسوريا، وعُلِمَ أنّ وزيراً معنياً لم يكن راضياً تماماً عن المسار المعتمد.تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ موافقة إحدى عواصم القرار على رعاية عاصمةٍ نظيرةٍ لها لمؤتمر إقليمي-دولي مهمّ، لا تنبع من ودٍّ تجاه العاصمة الراعية، بل من قناعةٍ بالنتائج التي سيؤول إليها المؤتمر، على الرغم ممّا بين العاصمتين من توتّرٍ عميق «ما صنعه الحدّاد».كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حسم قراره بعد اكتمال المعطيات الأساسية لديه، بالتوجه إلى ختم تحقيقاته وإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، ما يفتح الباب أمام إصدار القرار الظني. وبحسب المصادر، يسعى البيطار إلى إنجاز هذه الإحالة قبل الخامس والعشرين من نيسان المقبل، تاريخ إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار إلى التقاعد، تفاديًا لأي فراغ أو إرباك إجرائي قد ينعكس تأخيرًا إضافيًا على مسار الملف. وتضيف المصادر أن القاضي البيطار عمل خلال الفترة الماضية على تدقيق شامل في الوقائع والادعاءات والدفوع المقدمة، بهدف تحصين قراره قانونيًا، في ظل شد الحبال السياسي والشعبي الذي رافق التحقيق منذ انطلاقه.نقل سفير دولة كبرى إلى مرجع رسمي موقف إدارة بلاده من المحادثات مع مسؤول كبير غير مدني فيها.هناك مخاوف مشروعة من تضخم أعداد المستفيدين من تقديمات بعض الصناديق الضامنة، مع تزايد أعداد المستفيدين منها!تم استبعاد فريق قيادي حزبي عن التأثير في بيئة معروفة، قبل خطوة الاستقالة وقبولها..قال مرجع دبلوماسي خليجي إن ما يجري بين إيران وأميركا حتى الآن هو أشبه بإعلان هدنة بين جولتي حرب في ظل تقدير موقف لا يشجّع على الذهاب إلى جولة حرب جديدة، لكن مع خلافات يصعب حلها من خلال التفاهمات، ولذلك فإن دول الإقليم التي تشجع على المضي في التفاوض تعرف أن الخروج بحلّ منها شبه مستحيل، لكنها تعرف أن فشلها يعني كارثة على المنطقة وأزمة كبرى للعالم، ولذلك يصبح التفاوض للتفاوض بذاته إنجازاً وتأكيداً على أن بمستطاع المفاوضات أن تكون حلاً وليس مجرد أداة لصناعة الحل واستمرار التفاوض هنا حل، لأنه يسحب من التداول سؤال الحرب عن كاهل الطرفين، كما يمنع التشكيك بصدقيّة المفاوض كما يحدث عند الوصول إلى اتفاق تفاوضي وربما يصبح ممكناً في فترة لاحقة الدفع باتجاه تنازلات جزئيّة تحت شعار بناء الثقة وتكون جزءاً من بنود الاتفاق الذي يجري السعي إليه، لكن يصعب على المتضرّرين من الاتفاق مهاجمتها مثل تجميد التخصيب ورفع بعض العقوبات بالمقابل.قال مرجع سياسي إن قائد الجيش الجنرال رودولف هيكل في جواب على سؤال محرج عبّر عن موقف الدولة اللبنانية الذي تتهرّب القوى السياسية المشاركة في مؤسسات الدولة التصريح به وربما تجيب بجوابين متناقضين في السر، بينما الجنرال هيكل قدّم جواباً واحداً للعلن والسر معاً، ولكن الذي ربما لم ينتبه له الجنرال هيكل ولم ينتبه له الذين ينتقدونه هو أنه منذ أمس، أصبح الجنرال هيكل أبرز مرشح رئاسيّ بعد نهاية ولاية الرئيس العماد جوزف عون، لأن التيارين الأوسع شعبيّة في لبنان هما تيار الجيش وتيار المقاومة وهما ينظران إليه كبطل شجاع وأيقونة وطنيّة وقد حقق بموقفه بين التيارين وحدة تاريخية عميقة يصعب كسرها وأسس لثقافة جامعة يكفي أن تشكّل معادلة المقاومة ليست إرهاباً في السياق اللبناني هي معادلتها التأسيسية.