الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 07-02-2026

اسرار
2026-02-06 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 07-02-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 07-02-2026

الجمهورية

وُصِف موقف استعراضي لسياسي غربي، بأنّه محاولة فاشلة للتشويش على نجاح حققته زيارة مسؤول لبناني كبير إلى عاصمة كبرى.
يجري العمل على وضع إطار قانوني لتنفيذ مرحلة ثانية من اتفاق تمّ بين لبنان وسوريا، وعُلِمَ أنّ وزيراً معنياً لم يكن راضياً تماماً عن المسار المعتمد.
تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ موافقة إحدى عواصم القرار على رعاية عاصمةٍ نظيرةٍ لها لمؤتمر إقليمي-دولي مهمّ، لا تنبع من ودٍّ تجاه العاصمة الراعية، بل من قناعةٍ بالنتائج التي سيؤول إليها المؤتمر، على الرغم ممّا بين العاصمتين من توتّرٍ عميق «ما صنعه الحدّاد».

الديار

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حسم قراره بعد اكتمال المعطيات الأساسية لديه، بالتوجه إلى ختم تحقيقاته وإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، ما يفتح الباب أمام إصدار القرار الظني. وبحسب المصادر، يسعى البيطار إلى إنجاز هذه الإحالة قبل الخامس والعشرين من نيسان المقبل، تاريخ إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار إلى التقاعد، تفاديًا لأي فراغ أو إرباك إجرائي قد ينعكس تأخيرًا إضافيًا على مسار الملف. وتضيف المصادر أن القاضي البيطار عمل خلال الفترة الماضية على تدقيق شامل في الوقائع والادعاءات والدفوع المقدمة، بهدف تحصين قراره قانونيًا، في ظل شد الحبال السياسي والشعبي الذي رافق التحقيق منذ انطلاقه.

اللواء

نقل سفير دولة كبرى إلى مرجع رسمي موقف إدارة بلاده من المحادثات مع مسؤول كبير غير مدني فيها.
هناك مخاوف مشروعة من تضخم أعداد المستفيدين من تقديمات بعض الصناديق الضامنة، مع تزايد أعداد المستفيدين منها!
تم استبعاد فريق قيادي حزبي عن التأثير في بيئة معروفة، قبل خطوة الاستقالة وقبولها..


البناء

قال مرجع دبلوماسي خليجي إن ما يجري بين إيران وأميركا حتى الآن هو أشبه بإعلان هدنة بين جولتي حرب في ظل تقدير موقف لا يشجّع على الذهاب إلى جولة حرب جديدة، لكن مع خلافات يصعب حلها من خلال التفاهمات، ولذلك فإن دول الإقليم التي تشجع على المضي في التفاوض تعرف أن الخروج بحلّ منها شبه مستحيل، لكنها تعرف أن فشلها يعني كارثة على المنطقة وأزمة كبرى للعالم، ولذلك يصبح التفاوض للتفاوض بذاته إنجازاً وتأكيداً على أن بمستطاع المفاوضات أن تكون حلاً وليس مجرد أداة لصناعة الحل واستمرار التفاوض هنا حل، لأنه يسحب من التداول سؤال الحرب عن كاهل الطرفين، كما يمنع التشكيك بصدقيّة المفاوض كما يحدث عند الوصول إلى اتفاق تفاوضي وربما يصبح ممكناً في فترة لاحقة الدفع باتجاه تنازلات جزئيّة تحت شعار بناء الثقة وتكون جزءاً من بنود الاتفاق الذي يجري السعي إليه، لكن يصعب على المتضرّرين من الاتفاق مهاجمتها مثل تجميد التخصيب ورفع بعض العقوبات بالمقابل.

قال مرجع سياسي إن قائد الجيش الجنرال رودولف هيكل في جواب على سؤال محرج عبّر عن موقف الدولة اللبنانية الذي تتهرّب القوى السياسية المشاركة في مؤسسات الدولة التصريح به وربما تجيب بجوابين متناقضين في السر، بينما الجنرال هيكل قدّم جواباً واحداً للعلن والسر معاً، ولكن الذي ربما لم ينتبه له الجنرال هيكل ولم ينتبه له الذين ينتقدونه هو أنه منذ أمس، أصبح الجنرال هيكل أبرز مرشح رئاسيّ بعد نهاية ولاية الرئيس العماد جوزف عون، لأن التيارين الأوسع شعبيّة في لبنان هما تيار الجيش وتيار المقاومة وهما ينظران إليه كبطل شجاع وأيقونة وطنيّة وقد حقق بموقفه بين التيارين وحدة تاريخية عميقة يصعب كسرها وأسس لثقافة جامعة يكفي أن تشكّل معادلة المقاومة ليست إرهاباً في السياق اللبناني هي معادلتها التأسيسية.
 

صحف اليوم

اسرار

الصحف

07-02-2026

أسرار الصحف 6-2-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-01

أسرار الصحف 02-02-2026

LBCI
اسرار
2026-02-02

أسرار الصحف 03-02-2026

LBCI
اسرار
2026-02-05

أسرار الصحف 6-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-04

أسرار الصحف 5-2-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-05

أسرار الصحف 6-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-04

أسرار الصحف 5-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-03

أسرار الصحف 4-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-02

أسرار الصحف 03-02-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-06

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
حال الطقس
2025-11-19

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:33

افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
08:25

عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية

LBCI
أخبار دولية
08:24

ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية

LBCI
خبر عاجل
07:27

الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
حال الطقس
04:47

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:06

سلام يستكمل جولته الجنوبية...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

LBCI
خبر عاجل
12:26

مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More