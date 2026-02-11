الأخبار
أسرار الصحف 11-2-2026
اسرار
2026-02-10 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 11-2-2026
النهار
نفى النائب فراس حمدان تعمده تهميش النائب الياس جرادة خلال الاستقبال الذي اقيم لرئيس الحكومة في قاعة بلديات الحاصباني لان برنامج الكلمات كان معداً سلفاً مع دوائر السرايا والنائب حمدان التزم بدوره.
من المرجح ان تؤدي استشارة وزارة الداخلية هيئة التشريع في وزارة العدل بشأن اجراء تعديلات على قانون الانتخاب جدلاً سياسيا وقانونياً واسع النطاق لأنه يلغي دور مجلس النواب في المجال التشريعي.
ودع المواطن عبد الله ناصر الرئيس نواف سلام في عيتا الشعب بعبارة "نريد الامن والامان" وفي اليوم التالي استهدفه قناص اسرائيلي وقتله.
لم يتقدم أي مواطن بطلب ترشحه إلى الانتخابات النيابية المقبلة حتى تاريخ أمس.
تسأل قواعد حزبية من دون ضجيج عن عدم لجوء قياداتها إلى استبدال النواب بمرشحين جدد على غرار ما تفعله "القوات اللبنانية" خصوصاً انه ليس لعدد منهم أي أثر في الحياة السياسية والنيابية.
سئل مرجع عن مرافقة نائب غير جنوبي الرئيس نواف سلام في جولته الجنوبية فردّ الأول "نختلف مع النائب في مواضيع عدة لكن ممارساته تعبر عن وطنية لبنانية جامعة".
الجمهورية
استبعد مسؤول كبير حصول أي مواجهة بين جهة رسمية وتنظيم حزبي على رغم من كل الضغوط.
رُصِدَ نشاط مكثف واتصالات غير معلنة لسفراء دول غربية بمرجعيات بعيداً من الأضواء.
أبلغ حزب مسيحي فاعل أمينه العام، بأنّه لن يرشحه إلى الانتخابات النيابية عن أحد المقاعد التي تُعدّ سهلة للخرق، مفضّلًا ترشيح امرأة تُعدّ من الكوادر الحزبية الرفيعة.
اللواء
لا يُبدي وزير سيادي حماسة لمشروع وضع سلسلة جديدة خارج تفاهمات، تتخطى الحسابات الداخلية إلى المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية..
حسب مصادر دبلوماسية على اتصال مع إدارة ترامب، فإن الموقف المعوَّل عليه هو ما يصدر عن الخارجية الأميركية حول العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها..
تتحدث معلومات أن لا تغيير في الأفق في ما خصَّ مشاركة طرف فاعل في الانتخابات حتى تاريخه..
البناء
قالت مصادر دبلوماسية إقليمية تتابع المسار التفاوضي الأميركي الإيراني إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الصواريخ الإيرانية عشية زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه ترامب لا يمكن تفسيره استجابة لطلب نتنياهو بإدراجه في المسار التفاوضيّ في مسقط كشرط لاتفاق أميركي إيراني لأن الاستجابة تكون أقوى بالإعلان عن الاتفاق مع نتنياهو بعد اللقاء به، والكلام قبل اللقاء يقطع الطريق على تصوير نتنياهو لترامب بصورة مَن تراجع عن مطلبه الخاص بالصواريخ والقول إن التفاوض يجري حول الملف النووي، لكن لاحقاً هناك مجال للبحث بالبرنامج الصاروخي، وهذا ما كان إطار الصيغة التي طرحتها أنقرة حول المفاوضات الإقليمية واشترطت إيران لعقدها أن تأتي عقب اتفاق نووي أميركي إيراني وهو ما ترفضه "إسرائيل" كلياً.
توقفت جهات غربية أمام كلام وزير خارجية تركيا حاقان فيدان عن صعوبة أن تبقى تركيا خارج السباق النوويّ ما لم يتمّ ضبط الاستقرار الإقليمي في ظل سباق تسلّح يحتمل أن يتحول إلى سباق نوويّ سريعاً. ورأت هذه الجهات في الكلام التركي دفعاً للتوصل إلى اتفاق نووي أميركي إيراني وتحييد أي قضايا يمكن أن تعقد المفاوضات كتلك التي تقترحها "إسرائيل"، رغم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يوظف كلام فيدان للحديث عن قلق استراتيجي إسرائيلي يستدعي تصرّف أميركا بقوة، لكن الجهات الغربية تقول إن الموقف التركي يخدم المنطق الأميركي القائل تعالوا ننتهي من الملف النووي وعندها نعود نحن والأتراك والسعودية وآخرون لبحث القضايا الإقليمية، ومنها البرنامج الصاروخي، وهذا ما يرفضه نتنياهو كلياً.
الديار
كشفت مصادر مطّلعة في مطار رفيق الحريري الدولي أنّ عدداً من طائرات الشحن الأميركية التي أثار هبوطها تساؤلات في الآونة الأخيرة، لجهة طبيعة مهمّتها والحمولات التي كانت على متنها، تبيّن أنّها كانت تنقل طوافات مقدَّمة من الولايات المتحدة الأميركية لصالح الجيش اللبناني. وأوضحت المصادر أنّ هذه الشحنات تأتي في إطار برنامج المساعدات العسكرية المخصّص للدولة اللبنانية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش ورفع جهوزيته العملياتية، لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة اليه. وبحسب المعلومات، فقد وصلت حتى الآن دفعتان من هذه الطوافات، جرى تفريغهما وفق الإجراءات المعتمدة وبالتنسيق الكامل مع الجهات العسكرية المختصّة، من دون تسجيل أي إشكالات، مشيرة إلى أنّ هذا الدعم يندرج ضمن التزام واشنطن المستمر بمساندة المؤسسة العسكرية اللبنانية، باعتبارها ركناً أساسياً في حفظ الاستقرار والأمن، مؤكّدة أنّ المساعدات تُسلَّم بشكل رسمي وشفاف، بعيداً عن أي التباسات أو تأويلات سياسية.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
11-2-2026
أسرار الصحف 9-2-2026
السابق
0
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
0
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
0
اسرار
2026-02-04
أسرار الصحف 5-2-2026
اسرار
2026-02-04
أسرار الصحف 5-2-2026
0
اسرار
2026-02-03
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
2026-02-03
أسرار الصحف 4-2-2026
0
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
0
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
0
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
0
اسرار
2026-02-04
أسرار الصحف 5-2-2026
اسرار
2026-02-04
أسرار الصحف 5-2-2026
0
منوعات
2026-02-05
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
منوعات
2026-02-05
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
0
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
0
أخبار لبنان
10:47
سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس
أخبار لبنان
10:47
سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس
0
حال الطقس
2025-12-13
استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-13
استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
أخبار لبنان
07:50
بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة
0
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
أخبار دولية
07:00
رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال
0
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
أخبار دولية
06:52
بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان
0
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
0
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
أمن وقضاء
06:42
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
تقارير نشرة الاخبار
06:41
عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
أمن وقضاء
06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
0
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
أخبار دولية
23:48
عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
11:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
2
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
10:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
3
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
4
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
5
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
منوعات
11:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
6
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
12:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
7
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
أمن وقضاء
11:11
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
8
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
