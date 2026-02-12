الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 12-2-2026
اسرار
2026-02-11 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
أسرار الصحف 12-2-2026
النهار
لوحظ أن بعض الأحزاب التي ألغت مهرجاناتها المرتبطة بالحرب، تقيم مهرجاناً بدأت تحشد له السبت المقبل، رأى البعض أنه يأتي قبيل الانتخابات النيابية، على اعتبار أن المناسبة المذكورة كانت مقتصرة على رجال الدين ودون الحشد الحزبي لها.
بدأت أصوات تروّج لتأجيل موعد مؤتمر الجيش المقرر مبدئياً في آذار المقبل في انتظار انطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بعدما ظهرت مؤشرات إلى تلكؤ السلطة اللبنانية في المضي بها.
يقول نائب انه لا يعلم حتى الساعة اذا كان سيشغّل ماكينته الانتخابية ام لا، لأن الاستحقاق غير مضمون في ظل التعقيدات القانونية التي تتحكم به وفي ظل اقفال مجلس النواب امام تشريع تعديلات على القانون.
تتوالى الشائعات عن قرب استقالة او إقالة احد رجال الدين الكبار فيما لا مؤشرات تنذر بقرب الاستحقاق وما اذا كان وارداً فعلاً بضغط خارجي.
بعد إصرار ادارة أحد المطاعم في شارع بدارو على أنها ظلمت من برنامج تلفزيوني اتهمها بانعدام النظافة، تبيّن لمرتادين أنّ تلك الإدارة لم تتخذ أي إجراءات بل ان رواده رفعوا شكواهم من وجود أتربة ورمول في السلطات وقد عملت إدارة المطعم على استبدال الأطباق.
الجمهورية
تهرّب نائبان متباعدان سياسياً وتحالفا في الانتخابات البلدية، من تحمّل مسؤولياتهما تجاه كارثة وقعت في مدينتهما نتيجة الإهمال، واعتبرا أنّهما ليسا ثريَّين، وأنّ الكارثة من مسؤولية الدولة بدل البلدية.
يُتوقع أن تمتد التغييرات التي يجريها حزب مسيحي فاعل على ترشيحاته النيابية، لتصل إلى أحد أقدم وأهم نوابه في جبل لبنان، على رغم من أنّه كان عرّاباً للعديد من التفاهمات مع الأحزاب من الطوائف الأخرى.
فوجئ الوسط الديبلوماسي بإنهاء مهمّة أحد الديبلوماسيّين قبل أوانه بفترة غير قصيرة، وعدّت العملية استباقاً لتغيير قد يشكّل تحوّلاً كبيراً محتملاً في التوجّهات المعتمدة في لبنان.
اللواء
قاطع عدد من مخاتير بيروت لقاءً عُقد في بيت الوسط قبل يومين، لحشد الحضور الشعبي والمشاركة باحتفال السبت لمناسبة الذكرى 21 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري احتجاجاً على دعوة مخاتير الجماعة الاسلامية الى هذا اللقاء..
تتجه الانظار في طرابلس الى ترجيح ان التبدلات المناخية والجيولوجية من بين ابرز اسباب انهيار الابنية مما يعني اعادة نظر بمساحات واسعة من المنازل والعمارات..
تختلف التقارير الدبلوماسية بشأن المفاوضات وراء الطاولة بين واشنطن وطهران، وبعضها يتحدث عن «ممر آمن» للإتفاق..
البناء
تقول مصادر دبلوماسية تتابع المسار التفاوضي الأميركي الإيراني إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يكفي للاستنتاج بأن خيار التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تغلّب على خيار الحرب لأن كلام ترامب يؤكد استمرار التفاوض، ومعلوم أن التفاوض يجري على الملف النووي حصراً. وهنا يؤكد ترامب صلاحياته السيادية أمام الأميركيين بأنه صاحب القرار لكن هل تستمر المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق أم أنها تستمر فقط منعاً للحرب الآن ودون التوصل إلى اتفاق وهذا خيار لا يمانع به نتنياهو، أو أن استمرار التفاوض مؤقت لحين الاستعداد للحرب أو الاستعداد لمعادلة تفاوض جديدة تقول الملف الصاروخي والملف النووي معاً أو لا استمرار للتفاوض. وهذان الخياران هما ما حمله نتنياهو إلى واشنطن، ولذلك تقول المصادر الدبلوماسية إن الحكم الفعلي على نتائج زيارة نتنياهو لن يظهر إلا بعد فترة وقد يكون للجلسة التفاوضية القادمة بعض القيمة لمعرفة الاتجاه الأميركي بين خيار التقدم التفاوضي أو خيار التلاعب التفاوضي.
يعتقد مرجع سياسي أن بقاء التفاوض الأميركي الإيراني مدة قد تطول بما بعد الانتخابات الأميركية والانتخابات الإسرائيلية دون وضوح القرار الأميركي بالذهاب إلى صفقة نووية مع إيران أو التلاعب التفاوضي للعودة إلى خيار الحرب بالتعاون مع "إسرائيل" سوف يضع المسؤولين اللبنانيين في موقف محرج في ملف حصر السلاح حيث تتراجع فرص رسم سيناريو واضح للتعامل مع حزب الله معنوياً، كما يكون الحال لو ذهبت الأمور للحرب الأميركية على إيران سريعاً وظهرت نتائجها بصورة ترسم توازنات يمكن البناء عليها تصعيداً أو مرونة، من دون أن يكون بمستطاع السلطة الانفتاح على خيارات مرونة وتسويات مع حزب الله، كما يمكن أن يحدث في حال تم الاتفاق الأميركي مع إيران، ولذلك قد يتعرّض المسؤولون لضغوط أميركية وتصعيد إسرائيلي وهم في حال ارتباك ما يشكل البيئة المناسبة لارتكاب الأخطاء.
الديار
علمت "الديار" من مصادر نيابية انها سمعت من رئيس الجمهورية جوزاف عون كلاما حاسما حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، دون معارضته لتاجيل تقني لا يتعدى الشهرين، لكنه جزم انه لن يسمح في عهده بان يتم تاجيل الاستحقاق، الا اذا كانت هناك ظروف قاهرة. واذا كان كلام الرئيس لم يات من فراغ، الا ان تلك الاوساط تؤكد ان المراجعات مع السفارة الاميركية و السعودية في لبنان لم تكن حاسمة لجهة الحصول على موقف واضح من الملف الانتخابي في ظل ضبابية حول كيفية التعامل مع استطلاعات الراي التي تؤكد قدرة "الثنائي الشيعي" على حصد مقاعده ال27، اضافة الى مقاعد مسيحة وسنية في اكثر من منطقة. ووفق المعلومات، لا قرار حاسم لدى الاميركيين والسعوديين حتى الان، بشان اجراء الاستحقاق في موعده او احتمال تاجيله سنة على الاقل، ولذلك ثمة ضياع انتخابي لدى الكثير من المرشحين والاحزاب المترددة في نسج التحالفات بانتظار "التعليمة" النهائية!
اكدت مصادر مطلعة ل "الديار" ان الاجهزة الامنية اللبنانية تقف عاجزة عن اكتشاف الثغرات التي يستغلها "الموساد" "الاسرائيلي" لتنفيذ عملياته الامنية داخل الاراضي اللبنانية. واذا كانت عمليات الاغتيال السابقة لقيادات من المقاومة قام بها عملاء محليين بدعم تقني "اسرائيلي"، الا ان الخطير في الفترة الاخيرة حصول عمليات ميدانية على الاراضي اللبنانية تمثلت بقدوم عملاء "الموساد" من الخارج لتنفيذها، كما حصل مع اغتيال الصراف محمد سرور في بيت مري بعد تعذيبه، وخطف النقيب المتقاعد احمد شكر بالقرب من زحلة. وفي هذا السياق، تلفت تلك الاوساط الى ان المشكلة لا تكمن في مهنية ومستوى التقدم التقني لدى الاجهزة اللبنانية، وانما في غياب التعاون الخارجي مع تلك الاجهزة حيث تبدو ادول كثيرة متواطئة مع "الاسرائيليين"، وقد برز ذلك بدخول عملاء عبر المطار بجوزات سفر"غير مزورة" لدول اوروبية لم تتجاوب مع استنابات لبنانية طالبت بمعلومات عن هؤلاء، وهذا ما يضع لبنان امام انكشاف مقلق غير مسبوق، وعجز امني في تفكيك تلك الشبكات.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
12-2-2026
أسرار الصحف 11-2-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
0
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
0
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
0
اسرار
2026-02-04
أسرار الصحف 5-2-2026
اسرار
2026-02-04
أسرار الصحف 5-2-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
اسرار
2026-02-10
أسرار الصحف 11-2-2026
0
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
اسرار
2026-02-09
أسرار الصحف 9-2-2026
0
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
اسرار
2026-02-06
أسرار الصحف 07-02-2026
0
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
فنّ
2026-02-06
أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)
فنّ
2026-02-06
أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)
0
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
0
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
0
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
7
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
8
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More