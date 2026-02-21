أسرار الصحف 21-2-2026

اللواء



- تبيَّن أن حزباً مسيحياً لن يُحدث تغييراً في ترشيحاته على الأقل في قضاءَين في جبل لبنان، منعاً لخسارة قد تصيبه إذا أخطأ في الحسابات السياسية والعددية.



- لا تزال المعطيات عن اختلاسات في مؤسسة مالية كبرى تشغل السلطات المالية الرسمية بإنتظار استكمال التحقيقات.



- بدأت إسرائيل بتطبيق خطة لتصعيد العمليات ضد الجنوب والبقاع والمخيمات، في سياق ما تدَّعيه "بالحرب الاستباقية".





الديار



- تلمّح جهات مطلعة على ملف توقيف اللبنانيين الستة في تركيا إلى أنّ القضية قد لا تكون معزولة عن السياق الأمني الأوسع الذي شهدته أنقرة أخيراً، ولا سيما عقب إعلان السلطات التركية تفكيك أربع شبكات يُشتبه بارتباطها بـ"الموساد"، كانت، بحسب المتداول، تخطط لاستهداف الوفد الإيراني الذي كان يُفترض أن يلتقي نظيره الأميركي في إسطنبول، مشيرة إلى أنّ نقل مكان الاجتماع أولاً إلى مسقط ثم إلى جنيف جاء بعد توافر معطيات أمنية جدية دفعت إلى تغيير ترتيبات اللقاء، تفادياً لأي خرق محتمل. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي يربط بين توقيف اللبنانيين والملف المذكور، إلا أنّ توقيت الاعتقالات طرح علامات استفهام حول طبيعة الاتهامات والخلفيات الفعلية للتحرك الأمني، في ظل تكتم السلطات التركية الشديد، فيما لا تزال التحقيقات جارية وسط تضارب في التسريبات، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، من الاشتباه بعلاقات لوجستية غير مباشرة، إلى احتمال أن يكون التوقيف احترازياً.





البناء



- لفت انتباه الإعلاميين العرب العاملين في البيت الأبيض استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياق تناوله الوضع في سوريا جملة غريبة يقولها للمرة الأولى، حيث قال إن الرئيس السوري الذي قمت بوضعه أنا هناك يؤدي مهمته بشكل جيد وقد تعامل مع قضية الأكراد بطريقة جيدة والحديث عن رئيس دولة بصيغة أنا وضعته هناك يستخدم للمرة الأولى ولم يسبق لرئيس أميركي أن استخدمه في وصف أي رئيس آخر. والمفارقة أن الرئيس الأميركي لم يهتم بآثار ذلك الوصف على سمعة الرئيس السوري، علماً أنه كان يقوم بمديحه في سياق التصريح.



- يعتقد باحثون يقومون بمتابعة المزاج الشعبي للبيئة الداعمة للمقاومة أن التمسك برفض الصدام بين المقاومة والجيش وتقدير الجيش اللبناني لا يزالان يحظيان بشعبية كبيرة، لكن نسبة الذي يؤمنون بجدوى الرهان على أداء الحكومة والخيار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات بمعزل عن قضية إنهاء الاحتلال لم يعد مقبولاً، وأن هذه الاعتداءات التي بدأت تتحول إلى ارتكاب مجازر تستدعي تغييراً في موقف المقاومة بصورة جذرية؛ أما كيفية تعامل الحكومة مع بيئة المقاومة فيلقى شعوراً بأن الحكومة معادية ويتداول الناس الذي يشعرون بالتضامن مع كارثة أبنية طرابلس، لكنهم لا يخفون شعورهم بالغبن وبأن حكومتهم لا تعترف بهم كمواطنين عندما لم تخصص لهم أسوة بمنكوبي الأبنية في طرابلس بدلات إيواء ولا منحتهم دقيقة صمت على شهدائهم.





الجمهورية



- بات نائب شمالي، انشقّ منذ فترة عن تموضعه الانتخابي السابق، خارج أي لائحة في حال حصلت الانتخابات النيابية في موعدها، إذ إنه يشكّل خطرًا في إبعاد نائبين على لائحتين مختلفتين وغريمين لحليفَيه السابقين.



- لا يزال الغموض يلفّ 5 ترشيحات في دائرة واحدة لحزب مسيحي فاعل في الشمال، إثر قراره باستجلاب نائب حالي من خارج الحزب ليرأس لائحته في هذه الدائرة.



- استغربت مصادر دينية مجموعة من الروايات التي نُسجت حول حدث ذي طابع روحي وسياسي نظمته مرجعية دينية، ورفضت الردّ على ما نُسج من خيال البعض.

