LBCI
LBCI

أسرار الصحف 21-2-2026

اسرار
2026-02-20 | 23:41
مشاهدات عالية
أسرار الصحف 21-2-2026
أسرار الصحف 21-2-2026

اللواء

- تبيَّن أن حزباً مسيحياً لن يُحدث تغييراً في ترشيحاته على الأقل في قضاءَين في جبل لبنان، منعاً لخسارة قد تصيبه إذا أخطأ في الحسابات السياسية والعددية.

- لا تزال المعطيات عن اختلاسات في مؤسسة مالية كبرى تشغل السلطات المالية الرسمية بإنتظار استكمال التحقيقات.

- بدأت إسرائيل بتطبيق خطة لتصعيد العمليات ضد الجنوب والبقاع والمخيمات، في سياق ما تدَّعيه "بالحرب الاستباقية".


الديار

- تلمّح جهات مطلعة على ملف توقيف اللبنانيين الستة في تركيا إلى أنّ القضية قد لا تكون معزولة عن السياق الأمني الأوسع الذي شهدته أنقرة أخيراً، ولا سيما عقب إعلان السلطات التركية تفكيك أربع شبكات يُشتبه بارتباطها بـ"الموساد"، كانت، بحسب المتداول، تخطط لاستهداف الوفد الإيراني الذي كان يُفترض أن يلتقي نظيره الأميركي في إسطنبول، مشيرة إلى أنّ نقل مكان الاجتماع أولاً إلى مسقط ثم إلى جنيف جاء بعد توافر معطيات أمنية جدية دفعت إلى تغيير ترتيبات اللقاء، تفادياً لأي خرق محتمل. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي يربط بين توقيف اللبنانيين والملف المذكور، إلا أنّ توقيت الاعتقالات طرح علامات استفهام حول طبيعة الاتهامات والخلفيات الفعلية للتحرك الأمني، في ظل تكتم السلطات التركية الشديد، فيما لا تزال التحقيقات جارية وسط تضارب في التسريبات، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، من الاشتباه بعلاقات لوجستية غير مباشرة، إلى احتمال أن يكون التوقيف احترازياً.


البناء

- لفت انتباه الإعلاميين العرب العاملين في البيت الأبيض استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياق تناوله الوضع في سوريا جملة غريبة يقولها للمرة الأولى، حيث قال إن الرئيس السوري الذي قمت بوضعه أنا هناك يؤدي مهمته بشكل جيد وقد تعامل مع قضية الأكراد بطريقة جيدة والحديث عن رئيس دولة بصيغة أنا وضعته هناك يستخدم للمرة الأولى ولم يسبق لرئيس أميركي أن استخدمه في وصف أي رئيس آخر. والمفارقة أن الرئيس الأميركي لم يهتم بآثار ذلك الوصف على سمعة الرئيس السوري، علماً أنه كان يقوم بمديحه في سياق التصريح.

- يعتقد باحثون يقومون بمتابعة المزاج الشعبي للبيئة الداعمة للمقاومة أن التمسك برفض الصدام بين المقاومة والجيش وتقدير الجيش اللبناني لا يزالان يحظيان بشعبية كبيرة، لكن نسبة الذي يؤمنون بجدوى الرهان على أداء الحكومة والخيار الدبلوماسي لوقف الاعتداءات بمعزل عن قضية إنهاء الاحتلال لم يعد مقبولاً، وأن هذه الاعتداءات التي بدأت تتحول إلى ارتكاب مجازر تستدعي تغييراً في موقف المقاومة بصورة جذرية؛ أما كيفية تعامل الحكومة مع بيئة المقاومة فيلقى شعوراً بأن الحكومة معادية ويتداول الناس الذي يشعرون بالتضامن مع كارثة أبنية طرابلس، لكنهم لا يخفون شعورهم بالغبن وبأن حكومتهم لا تعترف بهم كمواطنين عندما لم تخصص لهم أسوة بمنكوبي الأبنية في طرابلس بدلات إيواء ولا منحتهم دقيقة صمت على شهدائهم. 


الجمهورية

- بات نائب شمالي، انشقّ منذ فترة عن تموضعه الانتخابي السابق، خارج أي لائحة في حال حصلت الانتخابات النيابية في موعدها، إذ إنه يشكّل خطرًا في إبعاد نائبين على لائحتين مختلفتين وغريمين لحليفَيه السابقين.

- لا يزال الغموض يلفّ 5 ترشيحات في دائرة واحدة لحزب مسيحي فاعل في الشمال، إثر قراره باستجلاب نائب حالي من خارج الحزب ليرأس لائحته في هذه الدائرة.

- استغربت مصادر دينية مجموعة من الروايات التي نُسجت حول حدث ذي طابع روحي وسياسي نظمته مرجعية دينية، ورفضت الردّ على ما نُسج من خيال البعض.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 20-2-2026
LBCI السابق

LBCI
اسرار
2026-01-20

أسرار الصحف 21-1-2026

LBCI
اسرار
2026-02-19

أسرار الصحف 20-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-15

أسرار الصحف 16-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-13

أسرار الصحف 14-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-19

أسرار الصحف 20-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-18

أسرار الصحف 19-02-2026

LBCI
اسرار
2026-02-17

أسرار الصحف 18-02-2025

LBCI
اسرار
2026-02-16

أسرار الصحف 17-02-2025

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-06

ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور

LBCI
آخر الأخبار
03:13

بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة

LBCI
أخبار دولية
2026-02-10

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة

LBCI
أخبار دولية
13:24

إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:13

سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية

LBCI
أخبار دولية
11:18

إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام

LBCI
فنّ
08:28

"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!

LBCI
حال الطقس
02:08

استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة

LBCI
منوعات
05:13

"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل

LBCI
اقتصاد
05:12

جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة

LBCI
منوعات
07:55

صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!

LBCI
خبر عاجل
02:23

أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
09:35

الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان

