أسرار الصحف 20-2-2026
اسرار
2026-02-19 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 20-2-2026
النهار
قال نائب تغييري في جلسة ضيّقة إنّه يتمنّى التمديد للمجلس لـ10 سنوات بدل سنتين، فردّ عليه زميله البيروتي التغييري "من فمك إلى أبواب السماء".
على رغم الترحيب الكبير به، إلّا أنّ شخصيات لبنانية بدأت تشكو من أداء سفير دولة كبرى لأنّه غير ملم بالأصول الديبلوماسية.
رجّحت مصادر متابعة أن يعمد "حزب الله" إلى عدم تغيير في أسماء مرشحيه الحزبيين كما بعض الذين حجزوا مقاعدهم من حسابه نفياً لكل الشائعات عن تغيير كبير ونقل نواب إلى مواقع قيادية حزبية.
تلقّت قيادات حزبية باستياء كبير تكرار ترشيح نواب وتثبيتهم في مقاعدهم لدورات عدة.
شكت شخصيات سنّية رسمية من عدم دعوتها إلى إفطار دار الفتوى أمس.
يدور حديث انتخابي عن تمكّن المعارضة من حجز المقعد السني في مرجعيون - حاصبيا ومنع "الثنائي" من احتكاره لنائب بعينه لعدم قدرته على تأمين عدد كبير من أصوات ناخبي طائفته.
الجمهورية
سأل قطب قانوني: ما الجدوى من العمل التشريعي والدستوري وإعداد الموازنات التي تتطلّب أشهراً من الدراسات والنقاشات والتصويت، إذا كان سيتمّ تجاوزها بقرار وزاري متسرّع؟
أشار سفير عربي بارز، إلى أنّ رفض التجاوب في تطبيق قرار سيادي لا يَخدُم إلّا بقاء الاحتلال الإسرائيلي وتأخير إطلاق الأسرى وتأجيل إعادة الإعمار واستمرار الاغتيال والتدمير.
يجري العمل خارج لبنان على تحضير ملف يتعلّق برفع العقوبات عن إحدى الشخصيات البارزة.
اللواء
يتجمع لدى جهاز مختص مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد والمخالفات في الوزارات والإدارات، وهي تُفتح تباعاً وفقاً لحسابات تتعلق بالمعنيِّين.
تجري ترتيبات لتحديد دائرة يترشح عنها قطب نيابي، لضمان استمرار دوره في مكتب المجلس النيابي الجديد.
حسب خبراء أمنيِّين فإن العودة إلى رفع لهجة التهديد ضد إيران تتجاوز مناورة الضغط، إلى عمل عسكري سريع في أقل من أسبوعين.
البناء
يطرح خبراء عسكريون سؤالاً يقولون إنه مفتاح معرفة فرص الحرب والتسوية في المواجهة الأميركية الإيرانية لأن الاستناد إلى الأهداف وحدها لا يوصل إلا إلى الحرب. وهذا هو الحال منذ 40 سنة، لكن تداعيات الحرب وثمنها وعدم الثقة بنتائجها كانت أسباب عدم الذهاب للحرب، ولذلك يرتبط السؤال بدرجة الثقة الأميركية ولو كانت ثقة خاطئة بأن هناك حلاً عسكرياً يمكن له أن يحقق خلال أيام ودون أخطار غير قابلة للاحتواء فرض الشروط الأميركية على إيران أو فتح الطريق لإسقاط نظامها. ويضع الخبراء الأخطار غير القابلة للاحتواء في إطار ثلاثة مخاطر، أولها إغلاق مضيق هرمز لأسابيع وشهور، والفشل في القيام بضربة سريعة تنتهي مفاعيلها بقرار أميركي والثاني تعريض حاملات الطائرات والسفن الحربية لخطر الإغراق، والثالث تلقي "إسرائيل" خلال الأيام التي لا تكون كافية بعد لفرض استسلام إيران أو بدء مسار تفكك نظامها حجماً من الضربات يصعب عليها تحملها، ولذلك يعتقد هؤلاء الخبراء أن خيار الحرب وارد، لكنه تهوّر كبير ومخاطرة غير محسوبة.
أجرى سفير أوروبي مجموعة اتصالات مع صحافيين وشخصيات عامة لمحاولة معرفة ما إذا كان ثمة صلة بين زيارة دبلوماسي بارز لدولة إقليمية في بيروت لمرجعية نيابية وبين زيارة شخصية قيادية إشكالية للمرجعية النيابية بعد ذلك والسؤال عن إمكانية وجود رسالة من الدولة الإقليمية للشخصية القيادية وضعت في عهدة المرجعية النيابية تتصل بالعلاقة مع الشخصية القيادية وخياراتها وموقف الدولة الإقليمية من ذلك.
الديار
علمت "الديار" ان وكالات اعلامية غربية رئيسية، ومكاتب صحف اميركية في منطقة الشرق الاوسط رفعت مستوى الاستنفار والتأهب لمواكبة احداث ميدانية طارئة، كما ورد في التعاميم التي وردت الى الصحافيين والمصورين العاملين في المنطقة. وفي هذا السياق، عقدت اجتماعات طارئة مع رؤساء التحرير، ورؤساء المكاتب، وتم تزويدهم بمعلومات حول كيفية التعامل مع المستجدات في ظل معلومات وتوقعات عن حرب اميركية وشيكة ضد ايران، مع الأخذ بعين الاعتبار باحتمال توسعها لتشمل دول اخرى في المنطقة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
20-2-2026
أسرار الصحف 19-02-2026
السابق
