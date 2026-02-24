الأخبار
أسرار الصحف 24-2-2026

اسرار
2026-02-23 | 23:30
أسرار الصحف 24-2-2026

النهار

مازحت شخصية الرئيس نبيه بري قائلة: "إذا تقدّم كل نواب كتلتك بترشحياتهم في الأسبوع الجاري فإنّهم سيفوزون بالتزكية".

أبلغت فاعليات نواباً في البقاع بأنّ ما أوردته قناة "الحدث" عن استياء الأهالي من تلبية قياديين عسكريين في"حزب الله" دعوات إفطار خاصة أو جماعية "صحيحة مئة في المئة. ومن الأفضل لهم البقاء في مقارهم وعدم الاختلاط مع المواطنين لأنّهم يعرّضون الناس لخطر الموت من جرّاء استهداف تلك الاماكن.

تردّد أنّ "حزب الله جمّد ماكينته الانتخابية هذا الأسبوع في انتظار ما ستؤول إليه التطورات في ملف مجلس النواب بعد تزايد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات.

على رغم الإصرار الذي يُبديه مرجع نيابي على إجراء الانتخابات، إلّا أنّه كلّف مشرّعاً من خارج المجلس بإعداد دراسة لتخريج تأجيل الانتخابات النيابية.

يشكو موظفون من ممارسات سفيرَين لبنانيَّين جديدَين في دولتَين إحداها في أميركا الجنوبية والثانية في أوروبا الشرقية. وأرسلوا تقارير بذلك إلى وزارة الخارجية والجهات القضائية.

قالت شخصية عامة وناشطة إنّه إذا تم التمديد لمجلس النواب، فيجب استعمال عبارة "النائب الممدد له" قبل ذكر اسمه.

الجمهورية

عُلِم أنّ جهة داخلية قرّرت اعتماد معيار "الملاءة المالية" من المعايير الأساسية التي يجب توافرها في جزء من مرشحيها المفترضين إلى الإنتخابات.

كشف ثلاثة نواب من خلال جواب وصل إليهم، أنّ 45 عملية تحويل أموال وإقراض وسداد قروض، نتج منها 176 مليار ليرة قبل الأزمة لم تتضح وجهتها ليجري التدقيق فيها حالياً، بالإضافة إلى عمليات اقتراض من الدولة وسداد لها بأسعار راكمت أرباحاً لشركة يملكها مسؤول مالي سابق يُحاكم حالياً عن هذه الجرائم.

استغربت مصادر ديبلوماسية عربية التصنيف الذي أجرته بعض وسائل الإعلام عن مستوى المشاركة في مؤتمر داعم للبنان. وقالت إنّ مستوى التمثيل لن يُغيّر في قرارات الدول متى اتُخِذت.

اللواء

شكلت عمليات ترحيل موظفين أميركيين مع عائلاتهم عبر مطار بيروت مؤشراً على أن "أمراً ما" استدعى ذلك في ظل احتمالات حرب غير قصيرة مع طهران..

لم يُقدِّم مرشحون مسيحيون أية ترشيحات بعد بإنتظار خيارات الأيام القليلة التي تسبق انتهاء مهلة الترشيح دستورياً..

تؤكِّد إشارات عربية من تشدُّد قوي لجهة عدم قبول ضربة أميركية – إسرائيلية لإيران..

البناء

يقول خبراء عسكريون يتابعون التنقلات الأميركية العسكرية على مسارح متعددة عالمياً إن هناك خطة نشر طائرات متعددة الوظائف بكميات كبيرة في قواعد أميركية موزعة بين أوروبا والمحيط الهندي وتركيزاً كبيراً على تأمين الوصول إلى القواعد الأميركية في الأردن واليونان وقبرص وجعلها نقاط انطلاق مباشرة في حالة حرب مع إيران، بما يدفع للاعتقاد بسحب حاملات الطائرات من منطقة الحرب إذا اتخذ القرار، بعدما ثبتت استحالة تأمين حمايتها من الصواريخ الإيرانية وما تعنيه المخاطرة باحتمال غرق إحدى الحاملات وما عليها من طائرات وبحارة. ويعتقد الخبراء أن الحمايات الدفاعية الأميركية عن اليونان وقبرص والأردن مكرّسة لحماية "إسرائيل"، لكنها ليست كافية لحماية هذه الدول من الصواريخ الإيرانية في حالة الحرب، إذا طبقت إيران معادلة أن الدول التي تمنح أراضيها وأجواءها للحرب عليها سوف تعامل كدول شريكة في العدوان.

سجلت سفارة دولة عربية غير مشاركة في الخماسية عدم صدور أي موقف من سفراء الدول المشاركة في الخماسية يؤكد أن حكوماتهم تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها أو أنها تعتبر الانتخابات شأناً لبنانياً داخلياً لا علاقة لها به. وهذه مواقف كانت تصدر تقليدياً عن سفراء الخماسية، كما أن عدم صدور مواقف تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها عن الحكومة والكتل النيابية التي كانت تصدر مثل هذه المواقف تقليدياً أسباب كافية للاعتقاد بأن مشروع تأجيل الانتخابات الذي كشف عن وجوده كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُسحب بعد عن الطاولة رغم الضرر البالغ الذي أصابه بفعل كلام برّي وتأكيد إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها وتحويله للموقف من التأجيل إلى نوع من التحدّي الذي ينتظر مواقف من الذين بنوا رصيدهم السياسيّ والأخلاقيّ على رفض كل أشكال التمديد النيابيّ والرئاسيّ.

الديار

وصفت مصادر نيابية بازرة لـ"الديار" قيام رئيس مجلس النواب نبيه بري بإفشاء سر طلب سفراء الخماسية تأجيل الانتخابات التشريعية بانه "ضربة معلم" في السياسة. ولفتت الى ان بري يدرك تماما ما يفعله لجهة وضع كافة الاطراف امام مسؤولياتهم، وهو بهذه الخطوة تحلل من الضغوط التي تمارس عليه وراء الكواليس عبر جعل الامر قضية رأي عام واطلاع امام الجمهور على حقيقة ما يحصل. ووفق المعلومات، لم تلاق خطوة بري استحسانا في بعبدا والسراي الحكومي، لان الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام سمعا الكلام نفسه من السفراء دون ان يصدر موقف علني منهما. وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان بري وضع الان "الكرة" في "ملعب" رئيس الجمهورية والحكومة، ووضعهما في موقف حرج، فهو قال صراحة انه لن يقبل اي ضغوط للتأجيل، واذا ارادت الرئاسة الاولى ورئاسة الحكومة ذلك عليهما تحمل المسؤولية امام اللبنانيين!

