الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 25-2-2026

اسرار
2026-02-24 | 23:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 25-2-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 25-2-2026

النهار

يكثر الكلام في اوساط "الثنائي الشيعي" عن ان أي تمديد لمجلس النواب يجب ان يترافق مع تعديل حكومي يُخرج وزير الخارجية يوسف رجي ليستبدله بأخر ما يوحي ان ثمة اشتباكاً سياسياً مقبلاً ما بين الثنائي وحزب "القوات اللبنانية". 

يجري العمل على الاستعانة بشركتين خليجيتين للاتصالات للاشراف على تشغيل الشركتين اللبنانيتين بذريعة جذب الاستثمارات، الامر الذي يؤدي الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات إذ يمكن ان يدار القطاع من مؤسسات لبنانية فلا تذهب الارباح الى الخارج وفق رجال اعمال لبنانيين. 

على رغم ازمة لبنان الاقتصادية الا ان شركات خليجية عدة تنظم لقاءات في بيروت للتسويق لمشاريع عقارية لديها. 

على رغم سعي عدد من النواب بدفع من مصرفيين الى تحريك موضوع الاحتياط الذهب وطرح بيع قسم منه الا انه لم يؤخذ بالمقترح وجرى تشديد على قانون منع الاستخدام ما احبط مساعي اصحاب مصارف يسعون الى اطفاء خسائر مصارفهم على حساب الذهب والمودعين معاً. 

قال مرجع وزاري ان اكثر المتضررين من ارجاء الانتخابات هو رئيس الجمهورية لأنه يواجه الاستحقاق الأبرز في بداية عهده ولأن التأجيل يسيء الى صورة لبنان في الخارج، وبالتالي فان دعوة الرئيس الى التزام الاستحقاق في موعده الأكثر صدقاً.

الجمهورية

جمعت مناسبة ليلية عدداً من المسؤولين من جهات سياسية وحزبية مختلفة، وخُصِّصت للبحث في كيفية مواجهة الخطاب المتطرّف وضرورة ضبطه وخصوصاً على المستوى الديني، مخافة تعزيز أسباب الإنفجار الاجتماعي.

تسبّب التهويل بالعمل العسكري الإقليمي برفع بدلات الإيجارات السكنية ما بين الضعف والضعفَين من الأسعار الرائجة منذ مطلع العام، بالإضافة إلى مطالبة المُلّاّك بتفاصيل دقيقة وحياتية عن طالبي الإيجار الحديث، خوفاً من أن يكونوا من أصحاب الانتماء الحزبي.

نفى مسؤول حزبي كبير أن يكون هناك قرار فعلي بتنفيذ تهديدات بالإسناد في حال حصول حدث عسكري إقليمي محتمل.

اللواء

فوجئ معنيون بالكلام المتصاعد، وتأثيراته في أوساط مختلفة لجهة تباينات قوية بين موظف مالي كبير وبعض السلطات العليا مع دوائر القرار المالي..

يواجه تيار مسيحي صعوبات في اختيار مرشحيه بعيداً عن الانقسامات، والاعتراضات التي غالباً ما تخرج الى مواقع التواصل..

لم تؤدِّ الاتصالات مع حزب بارز الى التوصل الى تفاهم معه حول ضرورة ابتعاده عن التدخل اذا انزلقت الأوضاع الى حرب إقليمية، أطرافها: الولايات المتحدة – اسرائيل وايران.

البناء

كتب إعلاميون إسرائيليون على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات على كلام وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن رسائل إسرائيلية بنوايا استهداف البنية التحتية إذا قام حزب الله بالانخراط في مواجهة مع "إسرائيل" في حالة حرب أميركية إيرانية وتعليق مسؤول إسرائيلي بنفي التحذير، فقال بعضهم إن بعض الأطراف اللبنانية يريد توظيف "إسرائيل" لتصفية الحساب مع حزب الله خارج إطار نظرة "إسرائيل" لشروط الحرب. وقال آخرون قبل أن تحدّد "إسرائيل" خطتها للتعامل مع فرضية حرب على الجبهة اللبنانية يسارع بعض اللبنانيين لتوريط "إسرائيل" بسقوف للحرب لم يتم حسمها بعد، لكن أطرف التعليقات قال: لا تلوموا الوزير القواتي في لبنان فقد أخذته الحماسة ويبدو أن بعض اللبنانيين إسرائيلي أكثر من "إسرائيل".

يعتقد خبراء عسكريون غربيون أن الحشود الأميركية لأسراب من الطائرات من أكثر من نوع وطراز في مطارات وقواعد عسكرية في أوروبا تكشف عن الاستعداد لإعادة تركيب مشهد الحرب في حال اتخاذ القرار بها من الاعتماد على حاملات الطائرات والسفن الحربية المحاطة بمخاطر كبيرة إلى الاعتماد على طائرات تنقل من سطوح الحاملات إلى عشرات القواعد المنتشرة بعيداً عن إيران آلاف الكيلومترات خارج مدى الصواريخ الإيرانية واعتماد نقاط متقدّمة لتخزين الذخائر والتزود بالوقود في كل من "إسرائيل" وقبرص واليونان والأردن يجري اعتمادها كمحطات سريعة لتوقف الطائرات قبل الذهاب إلى مهماتها العسكرية ويترتب على ذلك وفق الخبراء أن تكون "إسرائيل" وقبرص واليونان والأردن ساحات حرب إذا بدأ إطلاق النار.

الديار

رغم حماوة الاتصالات والمشاورات لدى القوى والاحزاب المسيحية المختلفة، فيما خص الانتخابات النيابية، لجهة تفعيلها لمكيناتها الانتخابية، وتسمية العديد من مرشحيها، الا انه لم يسجل حتى الساعة اي ترشيح رسمي لدى الدوائر المعنية في وزارة الداخلية.

شهد ملف الاسلاميين الموقوفين، حلحلة جزئية، في ظل تعثر اقرار قانون عفو عام حاليا، حيث علم ان الاتصالات التي قادتها اكثر من جهة، في مقدمتها دار الفتوى، أفضت الى اتفاق على تسريع التحقيقات وجلسات الاستماع، فضلا عن المحاكمات، من قبل المحكمة العسكرية، في محاولة للتخفيف من ضغط هذا الملف وتداعياته على الشارع، وسط تهديد الاهالي بالتصعيد، خصوصا بعد التسوية التي تم التوصل اليها مع الحكومة السورية.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

25-2-2026

أسرار الصحف 24-2-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-23

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-22

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-20

أسرار الصحف 21-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-19

أسرار الصحف 20-2-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-23

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-22

أسرار الصحف 23-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-20

أسرار الصحف 21-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-19

أسرار الصحف 20-2-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-23

الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة

LBCI
اقتصاد
2025-12-16

الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:31

الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:26

ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
أمن وقضاء
13:26

ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 25-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
06:42

معلومات للـLBCI: الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل

LBCI
أمن وقضاء
00:39

قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More