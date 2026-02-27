الأخبار
أسرار الصحف 27-2-2026

اسرار
2026-02-26 | 23:37
أسرار الصحف 27-2-2026
5min
أسرار الصحف 27-2-2026

النهار

- كان مستغرباً أن تُنظّم وزارة المال إفطاراً رمضانيّاً لموظفيها على نفقتهم الخاصة، والأكثر استغراباً أنّ الموظفين لم يشكوا من سعر البطاقة البالغ 65 دولاراً، ممّا دفع البعض إلى التعليق عبر وسائل التواصل بأنّ "موظفي المالية مرتاحين عَ وضعن".

- لوحظ أنّ تعيينات كثيرة توقفت في مجلس الوزراء في الفئتَين الأولى والثانية، نتيجة تباينات وخلافات حول الحصص الحزبية والتطوّرات التي حصلت بعد الزيادة، على أن تتابع لاحقاً عندما تكون الظروف والأجواء أكثر ملاءمة.

- تزداد خدمات الخليوي والانترنت تدهوراً باستمرار رغم الكلام عن تطوير دائم في الشبكات، مما يدفع الى الاستعانة بشركات أجنبية مشغّلة وهو ما يُشكّك البعض في كونه عملاً مقصوداً ومدبّراً لتبرير التعاقد مع شركات من الخارج.

- أشاد مرجع لدى مشاهدته الحشد الكبير للمشاركين في سحور أقامته جمعية تربوية واجتماعية بتنوّع الحضور من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية.

- أخذ نواب تم استبعادهم عن الترشح للدورة المقبلة يشكون من تراجع حماسة تعامل المواطنين معهم في مناطقهم حتى من الحزبيين الذين يشاركونهم الانتماء التنظيمي.


الجمهورية 

- تجنّب أكثر من وزير الإجابة عن إمكانية فرض رسوم دخول إلى الأراضي اللبنانية على زوار 27 دولة، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً على عمّال قطاعات فنية وتدليك وعمالة منزلية، ما يمكن أن يدرّ حوالى 500 مليون دولار سنوياً إلى خزينة الدولة.

- تؤكّد أوساط معنية باستحقاق دستوري مهم، أنّه إذا فُرِض التمديد لهذا الاستحقاق لظروف قاهرة ما، فإنّه سيكون تمديداً لولاية كاملة لهذه المؤسسة الدستورية وليس لربع أو نصف ولاية.

- لوحظ تعدَّد إطلاق المواقف من مسؤولي حزب كبير بين تصعيد إعلامي ورسائل تبريد سياسية على خلفية إقليمية.


اللواء

- تمر البلاد بحالة من انعدام الوزن بانتظار انقشاع الموقف الإقليمي الدولي، وأن قلة من المعنيين لديها إلمام بما يجري أو قد يجري.

- يكشف أصحاب المصالح والمهن الصغيرة عن تآكل استقرارهم المالي والمعيشي في ظل حركة جمود في الإنتاج اليومي.

- دعت أوساط دبلوماسية وسياسية لقراءة متأنية لجملة رسائل يبعث بها مسؤول كبير في ما خص سياسة "حصر السلاح" وقرار الحرب والسلم والمهلة المحدَّدة.


البناء

- قال خبير في العلاقات الأميركية الإيرانية إن العامل الحاسم الذي أسس لتحقيق تقدم مهم في مسار التفاوض في جنيف كان الخلاصة التي وضعتها القيادة العسكرية الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب والتي تقول إن لا وجود لفرصة لما يُسمّى ضربة محدودة تهدف لدفع المفاوضات وتحسين شروطها والإيحاء بأن أي اتفاق جاء بسببها وكل ضربة سوف تتحوّل إلى حرب شاملة يصعب إنهاؤها في أيام وأسابيع قليلة ويصعب حماية الملاحة النفطية في مياه الخليج والبحر الأحمر خلالها ويصعب تأمين حماية كاملة لأمن حاملات الطائرات والقواعد الأميركية و"إسرائيل" خلالها، ولا ضمانات بأن هذه الحرب سوف تنتج نظاماً صديقاً لأميركا في إيران أو اتفاقاً يحقق كامل المطالب الأميركية، بل إن ما تمتنع عنه إيران الآن وتخشاه واشنطن قد تسقط من أمامه الموانع مثل صناعة قنبلة نووية، قال ستيف ويتكوف إنها تحتاج إلى أسبوع أو بناء صواريخ تصل إلى أميركا؛ وبينما أمر ترامب بالاستعداد لمثل هذه الحرب وجه الفريق التفاوضي بالذهاب إلى أفضل اتفاق ممكن.

- لاحظ متابعو الأداء الإعلامي لجماعة الترويج للحرب الأميركية على إيران مهما كان مسار التفاوض أن تحوّلاً سريعاً طرأ على خطابهم باعتماد ثلاث خطط طوارئ تعتمد في حالات سقوط الخطاب السياسي الخطة الأولى هي تغيير الموضوع عبر الحديث مثلاً عن إيران العاقلة والتي تحسب المصالح تفادت الحرب وذهبت إلى التفاوض بينما ذهب حلفاؤها إلى الحرب، أو القول أين أصبح خطاب الشيطان الأكبر أو تجاهل تخلي واشنطن عن شرط تفكيك البرنامج الصاروخيّ والتركيز على القول إن إيران قدّمت تنازلات. وهذا ما جعل فرص الاتفاق ترتفع من دون ذكر المصاعب التي منعت خيار الحرب بفضل الجاهزيّة والقدرة لدى إيران، لكن ما منع هؤلاء من لعبتهم أن الجمهور بدأ بالسخرية منهم قبل أن تتاح لهم فرصة التلاعب بالرواية.


الديار

- سجّلت الساعات الماضية نشاطًا ملحوظًا لحركة طائرات الاستطلاع الأميركية، المأهولة منها والمسيّرة، فوق مختلف المناطق اللبنانية، حيث لم يقتصر التحليق على مسارات محددة، بل اتخذ طابعًا دائريًا واستطلاعيًا واسع النطاق، ما يوحي بعمليات مسح وجمع معطيات دقيقة تتصل بالواقعين الأمني والعسكري. حركة تزامنت مع وصول مجموعة بحرية كبيرة إلى شرق المتوسط، تمركز قسم أساسي منها عند مثلث الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية – الفلسطينية، وفق ما نقله أكثر من ربان سفينة خلال دخولهم إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

