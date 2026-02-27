الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 27-2-2026
اسرار
2026-02-26 | 23:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 27-2-2026
النهار
- كان مستغرباً أن تُنظّم وزارة المال إفطاراً رمضانيّاً لموظفيها على نفقتهم الخاصة، والأكثر استغراباً أنّ الموظفين لم يشكوا من سعر البطاقة البالغ 65 دولاراً، ممّا دفع البعض إلى التعليق عبر وسائل التواصل بأنّ "موظفي المالية مرتاحين عَ وضعن".
- لوحظ أنّ تعيينات كثيرة توقفت في مجلس الوزراء في الفئتَين الأولى والثانية، نتيجة تباينات وخلافات حول الحصص الحزبية والتطوّرات التي حصلت بعد الزيادة، على أن تتابع لاحقاً عندما تكون الظروف والأجواء أكثر ملاءمة.
- تزداد خدمات الخليوي والانترنت تدهوراً باستمرار رغم الكلام عن تطوير دائم في الشبكات، مما يدفع الى الاستعانة بشركات أجنبية مشغّلة وهو ما يُشكّك البعض في كونه عملاً مقصوداً ومدبّراً لتبرير التعاقد مع شركات من الخارج.
- أشاد مرجع لدى مشاهدته الحشد الكبير للمشاركين في سحور أقامته جمعية تربوية واجتماعية بتنوّع الحضور من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية.
- أخذ نواب تم استبعادهم عن الترشح للدورة المقبلة يشكون من تراجع حماسة تعامل المواطنين معهم في مناطقهم حتى من الحزبيين الذين يشاركونهم الانتماء التنظيمي.
الجمهورية
- تجنّب أكثر من وزير الإجابة عن إمكانية فرض رسوم دخول إلى الأراضي اللبنانية على زوار 27 دولة، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً على عمّال قطاعات فنية وتدليك وعمالة منزلية، ما يمكن أن يدرّ حوالى 500 مليون دولار سنوياً إلى خزينة الدولة.
- تؤكّد أوساط معنية باستحقاق دستوري مهم، أنّه إذا فُرِض التمديد لهذا الاستحقاق لظروف قاهرة ما، فإنّه سيكون تمديداً لولاية كاملة لهذه المؤسسة الدستورية وليس لربع أو نصف ولاية.
- لوحظ تعدَّد إطلاق المواقف من مسؤولي حزب كبير بين تصعيد إعلامي ورسائل تبريد سياسية على خلفية إقليمية.
اللواء
- تمر البلاد بحالة من انعدام الوزن بانتظار انقشاع الموقف الإقليمي الدولي، وأن قلة من المعنيين لديها إلمام بما يجري أو قد يجري.
- يكشف أصحاب المصالح والمهن الصغيرة عن تآكل استقرارهم المالي والمعيشي في ظل حركة جمود في الإنتاج اليومي.
- دعت أوساط دبلوماسية وسياسية لقراءة متأنية لجملة رسائل يبعث بها مسؤول كبير في ما خص سياسة "حصر السلاح" وقرار الحرب والسلم والمهلة المحدَّدة.
البناء
- قال خبير في العلاقات الأميركية الإيرانية إن العامل الحاسم الذي أسس لتحقيق تقدم مهم في مسار التفاوض في جنيف كان الخلاصة التي وضعتها القيادة العسكرية الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب والتي تقول إن لا وجود لفرصة لما يُسمّى ضربة محدودة تهدف لدفع المفاوضات وتحسين شروطها والإيحاء بأن أي اتفاق جاء بسببها وكل ضربة سوف تتحوّل إلى حرب شاملة يصعب إنهاؤها في أيام وأسابيع قليلة ويصعب حماية الملاحة النفطية في مياه الخليج والبحر الأحمر خلالها ويصعب تأمين حماية كاملة لأمن حاملات الطائرات والقواعد الأميركية و"إسرائيل" خلالها، ولا ضمانات بأن هذه الحرب سوف تنتج نظاماً صديقاً لأميركا في إيران أو اتفاقاً يحقق كامل المطالب الأميركية، بل إن ما تمتنع عنه إيران الآن وتخشاه واشنطن قد تسقط من أمامه الموانع مثل صناعة قنبلة نووية، قال ستيف ويتكوف إنها تحتاج إلى أسبوع أو بناء صواريخ تصل إلى أميركا؛ وبينما أمر ترامب بالاستعداد لمثل هذه الحرب وجه الفريق التفاوضي بالذهاب إلى أفضل اتفاق ممكن.
- لاحظ متابعو الأداء الإعلامي لجماعة الترويج للحرب الأميركية على إيران مهما كان مسار التفاوض أن تحوّلاً سريعاً طرأ على خطابهم باعتماد ثلاث خطط طوارئ تعتمد في حالات سقوط الخطاب السياسي الخطة الأولى هي تغيير الموضوع عبر الحديث مثلاً عن إيران العاقلة والتي تحسب المصالح تفادت الحرب وذهبت إلى التفاوض بينما ذهب حلفاؤها إلى الحرب، أو القول أين أصبح خطاب الشيطان الأكبر أو تجاهل تخلي واشنطن عن شرط تفكيك البرنامج الصاروخيّ والتركيز على القول إن إيران قدّمت تنازلات. وهذا ما جعل فرص الاتفاق ترتفع من دون ذكر المصاعب التي منعت خيار الحرب بفضل الجاهزيّة والقدرة لدى إيران، لكن ما منع هؤلاء من لعبتهم أن الجمهور بدأ بالسخرية منهم قبل أن تتاح لهم فرصة التلاعب بالرواية.
الديار
- سجّلت الساعات الماضية نشاطًا ملحوظًا لحركة طائرات الاستطلاع الأميركية، المأهولة منها والمسيّرة، فوق مختلف المناطق اللبنانية، حيث لم يقتصر التحليق على مسارات محددة، بل اتخذ طابعًا دائريًا واستطلاعيًا واسع النطاق، ما يوحي بعمليات مسح وجمع معطيات دقيقة تتصل بالواقعين الأمني والعسكري. حركة تزامنت مع وصول مجموعة بحرية كبيرة إلى شرق المتوسط، تمركز قسم أساسي منها عند مثلث الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية – الفلسطينية، وفق ما نقله أكثر من ربان سفينة خلال دخولهم إلى المياه الإقليمية اللبنانية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 26-02-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
اسرار
2026-01-26
اسرار الصحف 27-01-2026
0
اسرار
2026-02-24
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
2026-02-24
أسرار الصحف 25-2-2026
0
اسرار
2026-02-23
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
2026-02-23
أسرار الصحف 24-2-2026
0
اسرار
2026-02-22
أسرار الصحف 23-2-2026
اسرار
2026-02-22
أسرار الصحف 23-2-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-02-25
أسرار الصحف 26-02-2026
اسرار
2026-02-25
أسرار الصحف 26-02-2026
0
اسرار
2026-02-24
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
2026-02-24
أسرار الصحف 25-2-2026
0
اسرار
2026-02-23
أسرار الصحف 24-2-2026
اسرار
2026-02-23
أسرار الصحف 24-2-2026
0
اسرار
2026-02-22
أسرار الصحف 23-2-2026
اسرار
2026-02-22
أسرار الصحف 23-2-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-09
واشنطن بين السعودية وسوريا
أخبار دولية
2025-11-09
واشنطن بين السعودية وسوريا
0
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
فنّ
2025-09-21
إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025
0
آخر الأخبار
2025-11-21
إحصاءات غرفة التحكم: ٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-11-21
إحصاءات غرفة التحكم: ٩ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
خبر عاجل
2025-12-22
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين
خبر عاجل
2025-12-22
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
أمن وقضاء
14:40
كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا
0
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
رياضة
13:51
ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!
0
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
رياضة
13:41
الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
2
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
4
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
02:48
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
5
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
حال الطقس
01:28
انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً
6
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
7
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
8
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
أخبار لبنان
02:21
للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More