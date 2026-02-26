أسرار الصحف 26-02-2026

النهار



يتساءل مسؤول عربي سابق في مجلس خاص عن اعادة إعمار غزة فيقول ان اسرائيل التي تكبدت مبالغ طائلة للهدم والتهجير، هل تقبل بإضاعة جهودها واموالها، فتعيد اعمار غزة، ام تبقيها على حالها حتى يتحقق التهجير التلقائي بعد التهجير القسري.



يتخوف اساتذة مرشحون للتفرغ في الجامعة اللبنانية من ورود اسمائهم ضمن الدفعات الثانية والثالثة والرابعة ما يعني تأجيلهم حكماً لاربع سنوات قد يبلغ بعضهم خلالها عمر التقاعد فتضيع فرصتهم، او ان يحدث طارىء يطيح بالمراحل المؤجلة.



يقلد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجوقة الشرف الفرنسية قلادة ضابط اكبر لرجل الاعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة في قصر الاليزية مساء اليوم بحضور اللبنانية الاولى نعمت عون.



يشكو مرشحون سابقون من ان بدلات الترشح التي دفعت سابقا عندما تم التمديد لمجلس النواب لم تتم اعادتها الى اصحابها على رغم ان الدولة هي التي قررت عدم اجراء الانتخابات.



علم من مصادر قضائية ان هيئة التفتيش القضائي ستصدر حكمها بتبرئة احد القضاة مما علق به تحضيراً لتعيينه في موقع متقدم في نيسان المقبل فور شغور الموقع المذكور.



الجمهورية



يجري التحضير لتطوير إطار سياسي يجمع شخصيات "سيادية وإصلاحية" يشتمل على جميع المكوّنات المناطقية والطائفية، تمهيداً لخوض جميع الاستحقاقات السياسية والدستورية والتأثير بالرأي العام.



يرى حزب ينتمي له وزير يثير الجدل والانقسام، أنّ الموافقة على استبداله في حال حصول تعديل وزاري ترتبط بشرط واحد فقط: أن يجري في المقابل تغيير وزيرَين ينتميان إلى حزب منافس، أحدهما يتولى وزارة خدمية والآخر وزارة عادية، فتؤول هذه المقاعد الثلاثة في النهاية إلى مسؤولَين كبيرَين.



كشف تقرير لمنظمة رقابية بُني على معلومات وزارة خدماتية، أنّ أكثر من 400 ألف شخص اعتمدوا خدمة قطاع عام في أحد أقضية جبل لبنان ومحيطه، عوضاً عن خدمة القطاع الخاص الذي يحتكر خطوطاً أخرى، فيما حلّ الشمال في المركز الثاني.





اللواء



يتعرَّض وزراء في الحكومة إلى انتقادات حادة في جلسات خاصة، من دون تقديم معطيات تبرِّر ذلك!



نجح مسؤول كبير في احتواء الاعتراضات على إعطاء منحة موصوفة للقطاع العام بأسلاكه كافة، والعاملين والمتقاعدين، ممَّا وفَّر فرصة لتعزيز الاستقرار..



تحدثت تقارير في حوزة أجهزة متابعة أن جزءاً من «السلاح الثقيل» لحزب بارز ما يزال خارج الأراضي اللبنانية؟



البناء



يعتقد خبراء عسكريون أن فرصة التوصل إلى اتفاق نووي بين أميركا وإيران يتوقف على عامل الترجيح الذي يقيس عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار الحرب الذي يمثل خياره المفضل، وتعقيدات هذا الخيار وحدها تفتح طريق الاتفاق الذي بذلت إيران مرونة مذهلة للوصول إليه، لكن ضمن الملف النووي حصرياً وعامل الترجيح لصالح قرار الحرب هو أن تكون لدى المخابرات الأميركية ضربة مفاجئة تغيّر الموازين في الحرب مع إيران، والمثال هو ما جرى في لبنان شهر أيلول 2024 وبالمقابل ضربة الترجيح لصرف النظر عن الحرب هي التيقن، مما قاله السيّد الخامنئي عن قدرة إغراق حاملات الطائرات، أو ما قاله المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف عن اقتراب إيران من امتلاك قنبلة نووية بمدى أيام، أو ما قاله ترامب نفسه عن امتلاك إيران صواريخ قادرة على الوصول إلى القواعد الأميركية في أوروبا أو في استهداف الأراضي الأميركية.



يربط دبلوماسيون يتابعون مسار الحرب والتفاوض بين أميركا وإيران بين ارتفاع الحديث الإسرائيلي عن حتمية الحرب وكثرة الحديث عن الثقة بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية وقراءتهم لاتجاه الأمور نحو اتفاق أميركي إيراني لاعتقادهم أن هذا المنسوب الإسرائيلي العالي يخفي قلقاً شديداً لا يحضر في "إسرائيل"، إلا إذا كانت المعلومات الواردة من واشنطن تقول إن كفة الاتفاق هي الأرجح وإن على "إسرائيل" التأقلم مع مرحلة اتفاق نووي أميركي إيراني. ويعتقد هؤلاء أن "إسرائيل" تريد أن تغسل يديها من أي مسؤولية عن أزمة علاقات قادمة حكماً مع واشنطن عندما يتم توقيع الاتفاق، ولذلك تواصل إنكار فرضية الاتفاق وفرضيّة الخلاف حتى وقوعهما.



الديار



اكدت مصادر مطلعة "للديار" ان البلبلة التي احدثها كلام وزير الخارجية يوسف رجي عن تهديد "اسرائيلي" باستهداف البنى التحتية اللبنانية اذا تدخل حزب الله بالحرب على ايران، ونفي "الاسرائيليين" للخبر، كان مدار اتصالات سياسية رفيعة المستوى بين المقرات الرسمية لتبيان صحة الخبر من عدمه. وعلم في هذا السياق، ان المسؤولين اللبنانيين لم يتلقوا احاطة رسمية من وزير الخارجية حول هذه التهديدات وقد استمعوا الى الخبر عبر وسائل الاعلام، ما اثار نوعا من الاستياء الشديد. وقد تم الاتفاق على قيام رئيس الحكومة نواف سلام بالتواصل رسميا مع رجي ومطالبته بتقديم ايضاحات حول مصدر معلوماته واطلاع رئاسة الحكومة على التفاصيل قبل عرضها على جلسة الحكومة. وثمة الحاح من اكثر من جهة وازنة بان يصدر توضيح علني من مجلس الوزراء "لقطع الطريق" امام التأويلات والتحليلات حول كلام رجي الذي اثار قلقا وتوترا على الصعيد الوطني.

