اسرار الصحف المحلية ١٦-٣-٢٠٢٦

النهار



تبين ان مطاعم منطقتي المتن الشمالي وكسروان تسجل حجوزات بنسبة مئة في المئة لموسم الشعانين وعيد الفصح وقد اقفلت لوائح الحجز لديها منذ اكثر من اسبوع.



يتبين من عقد ايجار المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في الحازمية ان اللجنة العامة للاوقاف المالكة برئاسة الشيخ علي الخطيب سطرت عقد الايجار للمجلس برئاسة الخطيب نفسه على حساب الخزينة العامة اذ ان المجلس يتبع رئاسة مجلس الوزراء ومصاريفه من الدولة اللبنانية.



للمرة الاولى يعلق رجل نافذ من خارج لبنان على الرئيس نبيه بري، اذ سأل رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس في تعليق يتضمن صورة بري "اليس من عمر للتقاعد لديكم؟".



لا تزال الاحتكاكات والخلافات تقع مع بعض النازحين في قرى وبلدات عدة، وتجري معالجتها من المشرفين على أوضاعهم وخصوصا من البلديات بغية التهدئة. وبمعنى آخر يبدو أن موضوع النازحين مختلف هذه المرة عن المرات السابقة في كثيرٍ من الظروف والاعتبارات.



سجلت حملة على سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر على كلام قاله في احدى مقابلاته فاتهم بانه يتبنى "سردية فصائل ايران في لبنان"، فيما رأى البعض انها رسالة ضمنية الى رئيس الجمهورية الذي عيّن السفير في حين كان حزب سياسي يسعى الى هذا الموقع وجبه بالرفض.



الجمهورية



سجّل تسلُّح مسؤولين بالصمت إزاء نائب هدَّد علناً بقتل مَن يعارض ما يفعله حزبه، معتبراً أنّه حق شرعي له.



لوحظ انكفاء طرف إقليمي كان له دور بارز في الحرب السابقة في تهديد ممر دولي حيوي، عن الانخراط في الحرب الحالية حتى الآن.



صُنِّف الوضع في لبنان حالياً في مرتبة عالية وحسّاسة في تقدير مؤشرات المخاطر الاستراتيجية.



اللواء



تسود حالة من الترقُّب في أوساط بعض الوزراء على خلفية الأحاديث المتداولة عن تعديل في التركيبة الحكومية، بعد إقرار التمديد لمجلس النواب دستورياً!



تعرَّض مسؤول بارز في وزارة الخارجية لحملة سياسية مبرمجة، بسبب خطاب المندوب اللبناني في مجلس الأمن، والذي وجِّهت إليه إنتقادات واسعة على مواقع التواصل من بيئة المحور الإيراني!



أثارت جولة رؤساء الحكومات السابقين على الرؤساء الثلاثة إهتماماً سياسياً وديبلوماسياً سواءٌ بالنسبة للتوقيت أو المضمون!



البناء



يقول مصدر دبلوماسي غربي إن مواصلة الحرب على إيران من واشنطن وتل أبيب بعدما تم التسليم بالفشل في إسقاط النظام والعجز عن فرض الاستسلام نقل زمام المبادرة ليد إيران التي باتت وحدها من يقرّر وقف الحرب لأن استعصاء التوصل إلى اتفاق سياسي يوقف الحرب يجعل الوقف بدون اتفاق رهن قبول إيران التي لا تزال تظهر قدرة على التحمل تحت النار ومواصلة التصعيد عبر القبض على مضيق هرمز بين يديها والضغط به على الاقتصاد العالمي. وقد انتقل الأميركي إلى حالة الدفاع الاستراتيجي خشية انفلات أسواق الطاقة، مرة يحاول الاستعانة بالاحتياط الاستراتيجي النفطي ومرة برفع الحظر عن بيع النفط الروسي ومرة بالدعوة لحلف دولي لفتح المضيق، وكلها خطوات دفاعية للرد على الإمساك الإيراني بورقة المضيق وإذا نجحت إيران بمواصلة ذلك حتى حافة الانفجار الاقتصادي سوف يكون أي اتفاق لإنهاء الحرب لصالح إيران وأي وقف للنار دون اتفاق كامل لصالح إيران إيضاً ولو بدرجة أقل.



يؤكد طرف يعمل على خط الوساطة بين أميركا وإيران لتبادل التصورات حول إنهاء الحرب أن إيران وضعت تطبيقاً كاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" شرطاً لأي اتفاق يُنهي الحرب بين أميركا و"إسرائيل" من جهة وإيران من جهة مقابلة، وأن معادلة التصعيد الإسرائيلي من جهة وفتح قناة التفاوض عن طريق باريس بين السلطة اللبنانية وحكومة الكيان من جهة موازية هي خطوات التفافيّة لفرض أمر واقع قبل الوصول إلى اتفاق بين إيران وأميركا، وأن المشكلة في المسارين الموازيين في التصعيد الحربي والتفاوض هو حزب الله الذي يملك قدرة صمود بوجه الحرب البريّة وكفاءة نارية عالية وقد رفع الغطاء عن مسار التفاوض، معلناً أنه غير معني بمخرجاته ويعتبره مساراً غير شرعيّ ونسفاً لاتفاق وقف النار الذي يشكل بالنسبة للثنائي أمل وحزب الله سقف أي بحث بحلّ.



الديار



علمت "الديار" من مصادر سياسية بارزة ان العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري غير مقطوعة ، ولا تزال تحافظ على خطوطها العامة الجيدة من التواصل والتنسيق حول مختلف القضايا الاساسية في هذه الظروف الصعبة. لكن لا تخفي تلك الأوساط وجود عتب رئاسي على الرئيس بري لعدم تقديمه الدعم المأمول لمبادرة الرئيس عون التفاوضية باعتبارها فرصة حقيقية لإنقاذ البلاد من أتون الحرب...لكن وعلى الرغم من هذا العتب، فان بعبدا تبقى حريصة على افضل العلاقات مع عين التينة حيث سيتم تفعيل التواصل خلال الساعات القليلة المقبلة.