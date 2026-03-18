أسرار الصحف 18-3-2026

2026-03-18 | 00:45
أسرار الصحف 18-3-2026
أسرار الصحف 18-3-2026

النهار

نقل رجال دين مسيحيون في لبنان استياء نظرائهم في الاراضي المقدسة من تهديد مباشر لشعائر أسبوع الآلام وعيد الفصح، في ظل استمرار اسرائيل باغلاق الاماكن المقدسة لفترة غير مسبوقة مقارنة بأزمات وحروب سابقة.

عمد "حزب الله" في غير منطقة من لبنان على إزالة كل كاميرات المراقبة بعد تعطيلها بذريعة الاجراءات الأمنية متخطياً كل حدود الملكيات الخاصة للمواطنين والشركات. 

تبيّن من اسماء السجناء السوريين الـ 137 الذين تم اطلاقهم امس وجرى تسليمهم الى بلادهم عبر الامن العام اللبناني ان من بينهم قتلة عناصر في الجيش اللبناني تردد سابقا انه لن يجري تسليمهم، لكن لبنان قرر التسريع في الخطوة بسبب ظروف الحرب واضطراره لنقل سجناء من مناطق تتعرض للقصف مع تعهد سوري بإكمال مدد محكوميات المحكوم عليهم.  

أعادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشغيل معاملها لتزويد قرى البقاع الغربي بالتيار الكهربائي رغم النقص الكبير في مياه بحيرة القرعون التي لم تلامس بعد المئة مليون متر مكعب من المياه وهي اقل من نصف قدرتها الاستيعابية البالغة 220 مليون متر مكعب. 

الجمهورية

توجّس متابعون من عزوف مسؤول حزبي عن الظهور المباشر مساء أمس لتلاوة خطابه عند السابعة مساءً وفقاً لما أُعلِن عنه مسبقاً. وتساءلوا في ما إذا كان الأمر يخبّئ مفاجأة تتعلّق بمصيره؟

اعتبر أكثر من نائب أنّ الاتصالات الديبلوماسية المتكرّرة بين بيروت والعواصم الخارجية تحمل طابع "استطلاع نوايا" أكثر من مبادرات حل فوري.

أكّد وزير أنّ ما يُطرح لحدّ اللحظة من دولة عدوة يقتصر على ضمانات أمنية محدودة، ولا أفق سياسياً على المدى القريب.

اللواء

تدرس دوائر مالية وإدارية فتوى تقضي بإنجاز الزيادة التي أقرَّها مجلس الوزراء، وتحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب، كما هو معروف.

نقلت شخصية روحية إلى مرجع كبير رسالة تتعلق بالتشاور حول كيفية مواجهة الخطر الذي يضرب البلاد.

ما يزال التباعد سيِّد العلاقة غير المستقرة بين دولتين في مجلس الأمن، وهاتان الدولتان ضمن مجموعة الخماسية الداعمة للبنان.

البناء

يقول أحد أركان فريق ماغا الذي يعتبر الذراع السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن خيبة أمل كبرى تسود الفريق حيث ظهرت النتائج الكارثية مع أول سنة لترامب في البيت الأبيض، حيث بدل وعد النهوض الاقتصادي يذهب لتفجير الاقتصاد العالمي بلا وصفة خروج مع سعر برميل النفط خارج السيطرة، وبدلاً من الخروج من الحروب يفجر أخطر الحروب بلا استراتيجية خروج بعد فشل إسقاط النظام وبدلاً من الانكفاء إلى القارة الأميركية، كما قالت وثيقة الأمن القومي، أغرق أميركا في أشد مناطق العالم تعقيداً وحروب لا نهاية لها، والأهم أنه بدلاً من إعادة بناء صورة أميركا الناعمة أظهر كل الخشونة ودمّر كل التحالفات ولن تقوم لحلف الناتو قائمة بعد فشل التحالف لفتح مضيق هرمز إضافة لتحويل العلاقة مع "إسرائيل" إلى فضيحة ترد في نص استقالة مدير مكتب مكافحة الإرهاب جون كينيت أحد كبار موظفي أميركا الذي قال إن لا تهديد وشيكاً تمثله إيران وإن الحرب هي حرب "إسرائيل" لا أميركا.

يجمع الخبراء العسكريون وكبار الجنرالات السابقين في كيان الاحتلال أن الصورة التي ترسمها هجمات حزب الله في عودته إلى القتال تختلف جذرياً عن صورته حتى في أشد أيام حضوره زهواً فهو اليوم برأيهم يجمع صورة حروب الأشباح التي لا تُرى كما كانت تجربته في المقاومة قبل تحرير الجنوب عام 2000 إلى صورة القوة الاستخبارية المرعبة التي تعرف كل شيء إلى القوة النارية التي لا يمكن صدّها ويُظهر قدرة تخطيط وتنسيق بين عناصر هذه الصورة بطريقة استدعت إعجاب أعدائه مثل أصدقائه وأصابت الإسرائيليين بخيبة أمل تجاه حكومتهم وقياداتهم العسكرية والأمنية الذين باعوهم أوهام نهاية تهديد حزب الله قبل أن يكتشفوا أن التهديد أصبح أشدّ خطراً.

الديار

علمت "الديار" ان وفدا دبلوماسيا غربيا التقى مؤخرا مسؤول سياسي رفيع المستوى واثنى على قرارات الحكومة اللبنانية المتخذة باعتبار الجناح العسكري للمقاومة تنظيما خارجا عن القانون.. لكن المفارقة كانت خلال اللقاء ان رئيس الوفد طالب بجدول زمني محدد لقيام الجيش بنزع سلاح الحزب بالقوة، "ومهما كان الثمن".. لكن الرد جاء حاسما من قبل المسؤول اللبناني الذي اكد ان هذا الامر غير قابل للنقاش، ولا احد في وارد المخاطرة بالاستقرار الداخلي وبالمؤسسة العسكرية. وكان لافتا الكلام الصريح لهذا المسؤول الذي اوضح الوفد بان اربعين بالمئة من عناصر وضباط الجيش ينتمون الى الطائفة الشيعية، واي زج للمؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية قد يؤدي الى نتائج سيئة للغاية!

