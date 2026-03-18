الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 18-3-2026
اسرار
2026-03-18 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 18-3-2026
النهار
نقل رجال دين مسيحيون في لبنان استياء نظرائهم في الاراضي المقدسة من تهديد مباشر لشعائر أسبوع الآلام وعيد الفصح، في ظل استمرار اسرائيل باغلاق الاماكن المقدسة لفترة غير مسبوقة مقارنة بأزمات وحروب سابقة.
عمد "حزب الله" في غير منطقة من لبنان على إزالة كل كاميرات المراقبة بعد تعطيلها بذريعة الاجراءات الأمنية متخطياً كل حدود الملكيات الخاصة للمواطنين والشركات.
تبيّن من اسماء السجناء السوريين الـ 137 الذين تم اطلاقهم امس وجرى تسليمهم الى بلادهم عبر الامن العام اللبناني ان من بينهم قتلة عناصر في الجيش اللبناني تردد سابقا انه لن يجري تسليمهم، لكن لبنان قرر التسريع في الخطوة بسبب ظروف الحرب واضطراره لنقل سجناء من مناطق تتعرض للقصف مع تعهد سوري بإكمال مدد محكوميات المحكوم عليهم.
أعادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشغيل معاملها لتزويد قرى البقاع الغربي بالتيار الكهربائي رغم النقص الكبير في مياه بحيرة القرعون التي لم تلامس بعد المئة مليون متر مكعب من المياه وهي اقل من نصف قدرتها الاستيعابية البالغة 220 مليون متر مكعب.
الجمهورية
توجّس متابعون من عزوف مسؤول حزبي عن الظهور المباشر مساء أمس لتلاوة خطابه عند السابعة مساءً وفقاً لما أُعلِن عنه مسبقاً. وتساءلوا في ما إذا كان الأمر يخبّئ مفاجأة تتعلّق بمصيره؟
اعتبر أكثر من نائب أنّ الاتصالات الديبلوماسية المتكرّرة بين بيروت والعواصم الخارجية تحمل طابع "استطلاع نوايا" أكثر من مبادرات حل فوري.
أكّد وزير أنّ ما يُطرح لحدّ اللحظة من دولة عدوة يقتصر على ضمانات أمنية محدودة، ولا أفق سياسياً على المدى القريب.
اللواء
تدرس دوائر مالية وإدارية فتوى تقضي بإنجاز الزيادة التي أقرَّها مجلس الوزراء، وتحتاج إلى صدور قانون من مجلس النواب، كما هو معروف.
نقلت شخصية روحية إلى مرجع كبير رسالة تتعلق بالتشاور حول كيفية مواجهة الخطر الذي يضرب البلاد.
ما يزال التباعد سيِّد العلاقة غير المستقرة بين دولتين في مجلس الأمن، وهاتان الدولتان ضمن مجموعة الخماسية الداعمة للبنان.
البناء
يقول أحد أركان فريق ماغا الذي يعتبر الذراع السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن خيبة أمل كبرى تسود الفريق حيث ظهرت النتائج الكارثية مع أول سنة لترامب في البيت الأبيض، حيث بدل وعد النهوض الاقتصادي يذهب لتفجير الاقتصاد العالمي بلا وصفة خروج مع سعر برميل النفط خارج السيطرة، وبدلاً من الخروج من الحروب يفجر أخطر الحروب بلا استراتيجية خروج بعد فشل إسقاط النظام وبدلاً من الانكفاء إلى القارة الأميركية، كما قالت وثيقة الأمن القومي، أغرق أميركا في أشد مناطق العالم تعقيداً وحروب لا نهاية لها، والأهم أنه بدلاً من إعادة بناء صورة أميركا الناعمة أظهر كل الخشونة ودمّر كل التحالفات ولن تقوم لحلف الناتو قائمة بعد فشل التحالف لفتح مضيق هرمز إضافة لتحويل العلاقة مع "إسرائيل" إلى فضيحة ترد في نص استقالة مدير مكتب مكافحة الإرهاب جون كينيت أحد كبار موظفي أميركا الذي قال إن لا تهديد وشيكاً تمثله إيران وإن الحرب هي حرب "إسرائيل" لا أميركا.
يجمع الخبراء العسكريون وكبار الجنرالات السابقين في كيان الاحتلال أن الصورة التي ترسمها هجمات حزب الله في عودته إلى القتال تختلف جذرياً عن صورته حتى في أشد أيام حضوره زهواً فهو اليوم برأيهم يجمع صورة حروب الأشباح التي لا تُرى كما كانت تجربته في المقاومة قبل تحرير الجنوب عام 2000 إلى صورة القوة الاستخبارية المرعبة التي تعرف كل شيء إلى القوة النارية التي لا يمكن صدّها ويُظهر قدرة تخطيط وتنسيق بين عناصر هذه الصورة بطريقة استدعت إعجاب أعدائه مثل أصدقائه وأصابت الإسرائيليين بخيبة أمل تجاه حكومتهم وقياداتهم العسكرية والأمنية الذين باعوهم أوهام نهاية تهديد حزب الله قبل أن يكتشفوا أن التهديد أصبح أشدّ خطراً.
الديار
علمت "الديار" ان وفدا دبلوماسيا غربيا التقى مؤخرا مسؤول سياسي رفيع المستوى واثنى على قرارات الحكومة اللبنانية المتخذة باعتبار الجناح العسكري للمقاومة تنظيما خارجا عن القانون.. لكن المفارقة كانت خلال اللقاء ان رئيس الوفد طالب بجدول زمني محدد لقيام الجيش بنزع سلاح الحزب بالقوة، "ومهما كان الثمن".. لكن الرد جاء حاسما من قبل المسؤول اللبناني الذي اكد ان هذا الامر غير قابل للنقاش، ولا احد في وارد المخاطرة بالاستقرار الداخلي وبالمؤسسة العسكرية. وكان لافتا الكلام الصريح لهذا المسؤول الذي اوضح الوفد بان اربعين بالمئة من عناصر وضباط الجيش ينتمون الى الطائفة الشيعية، واي زج للمؤسسة العسكرية في مواجهة داخلية قد يؤدي الى نتائج سيئة للغاية!
صحف اليوم
اسرار
الصحف
18-3-2026
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
اخترنا لكم
d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
بالفيديو
d-none hideMe
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More