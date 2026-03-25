أسرار الصحف 25-3-2026

2026-03-25 | 01:36
أسرار الصحف 25-3-2026

النهار

- أدى سقوط بقايا صواريخ اعتراضية في بلدات كسروانية الى توتير الأجواء مباشرة في المنطقة بين الأهالي المقيمين والنازحين اليها على افتراض ان الامر لم يكن وارداً لولا الصواريخ الايرانية التي تستهدف مواقع في لبنان.

- رجح مسؤول أمني سابق ان تحتدم المعارك والاعمال العسكرية قبل يوم السبت الموعد المقرر لضربة قوية أو هدنة متوقعة في حال نجحت بعض الوساطات في تقريب وجهات النظر، وحذر من مجريات هذه الأيام الفاصلة.

- بدأت مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تقليص موازناتها وبالتالي عدد موظفيها وتعدد خدماتها ما سينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي العام.

- قال اساتذة في التعليم المهني ان العام الدراسي يكاد يضيع بسبب التهجير الذي يطال الاساتذة والتلامذة على السواء وتحول مدارس ومعاهد مراكز للإيواء اضافة الى ما سبق من اعتماد ثلاث ساعات فقط للدوام في شهر رمضان ما دفع تلامذة كثر الى التغيّب.

- يسجل اعلاميون كثر عتبا على مستشار وزير الصحة العامة لعدم التجاوب والتعاون الكافيين معهم في مساعيهم للحصول على المعلومات المتعلقة بالحرب وتداعياتها.


اللواء

- تتفاقم عمليات التعبئة بين حزبين خصمين، وسط مخاوف من أن تتحول ممارسات عدائية، تؤسس لشرخ خطير.

- يسود غضب واضح لدى الجهات المستفيدة من المساعدات والمنح المالية من التباطؤ في صرفها، في ظل ظروف معيشية وحياتية بالغة الصعوبة.

- تدور مقاربات متعددة لكيفية إيجاد معالجة لقضية إبعاد السفير الإيراني، أو أن ما كُتب قد كُتب بانتظار الوسطاء لإنهاء ذيول قرار الخارجية.


الجمهورية

- علم أن مرجعًا سياسيًا تلقّى قبل أيام رسالة من قيادة حزب بارز في شأن آخر التطورات.

- اعتبر دبلوماسي لبناني أن آمال بعض القوى المحلية على عاصمتين كبيرتين تُشبه الغبّ من طرف واحد.

- اعتبر مقرّبون من وزير بحقيبة سيادية أن القرار الدبلوماسي المثير للجدل الذي اتخذه لبنان بحق دولة إقليمية، يحظى بدعم واسع في الدولة اللبنانية، وأن الوزير مستعد لتحمّل نقل تبعات القرار منفردًا.


البناء

- يقول مصدر دبلوماسي في إحدى الدول التي تلعب دور الوساطة بين إيران وأميركا إن أحد الاقتراحات التي يتم بناؤها لهدنة تتخللها المفاوضات يقوم على ربط وقف إطلاق النار بسحب الأساطيل والتعهد الأميركي بعدم العودة إلى الحرب مقابل فتح مضيق هرمز ومنح إيران صلاحية استيفاء رسوم على السفن التي تعبر المضيق، خصوصاً ناقلات النفط بما يسمح لإيران بتعويض خسائر الحرب من جهة وفروق مبيعات النفط في ظل العقوبات عن سعر السوق العالمي. ويجري الحديث عن نسبة 10% كرسوم عبور أي ما يعادل مليوني برميل يومياً وما يضمن لإيران أكثر من 70 مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات.

- يؤكد خبير عسكري أن أحد عناصر خفض بنيامين نتنياهو لنبرة التعليق على فرضية وقف الحرب من الجانب الأميركي على إيران هو أن "إسرائيل" التي تعاني نقصاً حاداً في ذخائر الدفاع الجوي لم تتلق لأسبوع كامل أي إمداد أميركي بداعي عدم وجود ما يكفي من هذه الذخائر بعدما سجل المخزون الأميركي تجاوز الخط الأحمر. ويؤكد الخبراء أن خروج أميركا من الحرب يعني خروج "إسرائيل" منها حكماً، لأن مواصلة الحرب مع إيران أكبر من طاقة "إسرائيل" في ظل تفوّق الصواريخ الإيرانية على الدفاعات الجوية في ظروف طبيعية، فكيف في ظروف تراجع المخزون ويعتقد الخبراء أن إحدى القضايا المهمة التي تقلق "إسرائيل" هي أن تُكمل إيران الحرب على "إسرائيل" حتى لو توقفت الحرب مع أميركا في ظل تمسك إيران بربط وقف النار بتطبيق اتفاق وقف النار في كل من لبنان وغزة.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 23-03-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-03-03

أسرار الصحف 3-3-2026

LBCI
اسرار
2026-02-25

أسرار الصحف 25-2-2026

LBCI
اسرار
2026-03-20

أسرار الصحف 20-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-19

أسرار الصحف 19-3-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-03-23

أسرار الصحف 23-03-2026

LBCI
اسرار
2026-03-20

أسرار الصحف 20-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-19

أسرار الصحف 19-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-18

أسرار الصحف 18-3-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-17

جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

الجيش الإسرائيلي: المنصات المستهدفة تقع جنوب نهر الليطاني وكانت تستخدم لإطلاق صواريخ على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
05:30

إذاعة الجيش الإسرائيلي: دوي انفجارات عديدة في تل أبيب الكبرى وجاري الفحص إن كان القصف بصاروخ عنقودي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:49

اسرائيل لا تخفِ قلقها من الاتفاق الاميركي-الايراني.. وتُحاول بلورة بعض البنود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:37

تشييع المسعفَين في بلدة حاروف - النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
02:20

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا كان المشهد الميداني في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:16

من صور... هذه حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
16:47

ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:39

لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
11:13

أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
06:31

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
11:18

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت

