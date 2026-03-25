أسرار الصحف 25-3-2026

النهار



- أدى سقوط بقايا صواريخ اعتراضية في بلدات كسروانية الى توتير الأجواء مباشرة في المنطقة بين الأهالي المقيمين والنازحين اليها على افتراض ان الامر لم يكن وارداً لولا الصواريخ الايرانية التي تستهدف مواقع في لبنان.



- رجح مسؤول أمني سابق ان تحتدم المعارك والاعمال العسكرية قبل يوم السبت الموعد المقرر لضربة قوية أو هدنة متوقعة في حال نجحت بعض الوساطات في تقريب وجهات النظر، وحذر من مجريات هذه الأيام الفاصلة.



- بدأت مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تقليص موازناتها وبالتالي عدد موظفيها وتعدد خدماتها ما سينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي العام.



- قال اساتذة في التعليم المهني ان العام الدراسي يكاد يضيع بسبب التهجير الذي يطال الاساتذة والتلامذة على السواء وتحول مدارس ومعاهد مراكز للإيواء اضافة الى ما سبق من اعتماد ثلاث ساعات فقط للدوام في شهر رمضان ما دفع تلامذة كثر الى التغيّب.



- يسجل اعلاميون كثر عتبا على مستشار وزير الصحة العامة لعدم التجاوب والتعاون الكافيين معهم في مساعيهم للحصول على المعلومات المتعلقة بالحرب وتداعياتها.





اللواء



- تتفاقم عمليات التعبئة بين حزبين خصمين، وسط مخاوف من أن تتحول ممارسات عدائية، تؤسس لشرخ خطير.



- يسود غضب واضح لدى الجهات المستفيدة من المساعدات والمنح المالية من التباطؤ في صرفها، في ظل ظروف معيشية وحياتية بالغة الصعوبة.



- تدور مقاربات متعددة لكيفية إيجاد معالجة لقضية إبعاد السفير الإيراني، أو أن ما كُتب قد كُتب بانتظار الوسطاء لإنهاء ذيول قرار الخارجية.





الجمهورية



- علم أن مرجعًا سياسيًا تلقّى قبل أيام رسالة من قيادة حزب بارز في شأن آخر التطورات.



- اعتبر دبلوماسي لبناني أن آمال بعض القوى المحلية على عاصمتين كبيرتين تُشبه الغبّ من طرف واحد.



- اعتبر مقرّبون من وزير بحقيبة سيادية أن القرار الدبلوماسي المثير للجدل الذي اتخذه لبنان بحق دولة إقليمية، يحظى بدعم واسع في الدولة اللبنانية، وأن الوزير مستعد لتحمّل نقل تبعات القرار منفردًا.





البناء



- يقول مصدر دبلوماسي في إحدى الدول التي تلعب دور الوساطة بين إيران وأميركا إن أحد الاقتراحات التي يتم بناؤها لهدنة تتخللها المفاوضات يقوم على ربط وقف إطلاق النار بسحب الأساطيل والتعهد الأميركي بعدم العودة إلى الحرب مقابل فتح مضيق هرمز ومنح إيران صلاحية استيفاء رسوم على السفن التي تعبر المضيق، خصوصاً ناقلات النفط بما يسمح لإيران بتعويض خسائر الحرب من جهة وفروق مبيعات النفط في ظل العقوبات عن سعر السوق العالمي. ويجري الحديث عن نسبة 10% كرسوم عبور أي ما يعادل مليوني برميل يومياً وما يضمن لإيران أكثر من 70 مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات.



- يؤكد خبير عسكري أن أحد عناصر خفض بنيامين نتنياهو لنبرة التعليق على فرضية وقف الحرب من الجانب الأميركي على إيران هو أن "إسرائيل" التي تعاني نقصاً حاداً في ذخائر الدفاع الجوي لم تتلق لأسبوع كامل أي إمداد أميركي بداعي عدم وجود ما يكفي من هذه الذخائر بعدما سجل المخزون الأميركي تجاوز الخط الأحمر. ويؤكد الخبراء أن خروج أميركا من الحرب يعني خروج "إسرائيل" منها حكماً، لأن مواصلة الحرب مع إيران أكبر من طاقة "إسرائيل" في ظل تفوّق الصواريخ الإيرانية على الدفاعات الجوية في ظروف طبيعية، فكيف في ظروف تراجع المخزون ويعتقد الخبراء أن إحدى القضايا المهمة التي تقلق "إسرائيل" هي أن تُكمل إيران الحرب على "إسرائيل" حتى لو توقفت الحرب مع أميركا في ظل تمسك إيران بربط وقف النار بتطبيق اتفاق وقف النار في كل من لبنان وغزة.