أسرار الصحف المحلية ٢٧-٣-٢٠٢٦

2026-03-27 | 00:58
أسرار الصحف المحلية ٢٧-٣-٢٠٢٦

النهار

على رغم النزوح وحاجة النازحين إلى شقق سكنية، إلّا أنّ السوق العقارية لم تتحرّك كما توقّع البعض، ولم يرتفع الطلب إلّا على الإيجارات. ويعزو أحد المطورين العقاريين الأمر إلى أسباب عدة، أوّلها تخوّف المالكين من البيع إلى أشخاص مستهدفين، وثانيها أنّ المتمولين من النازحين اشتروا منازل خلال العامين 2023 و2024، وأمّا الجُدد فلا قدرات مالية كبيرة لديهم

بات أكيداً ان مصرف لبنان لن يُقدم حالياً على زيادة المبالغ المسددة للمودعين من التعاميم المعمول بها كما كان متوقّعاً، وذلك بسبب الوضع الراهن والضغوط المتزايدة على الليرة والشحّ المتوقع في الاسواق المالية

منع عناصر الأمن اللبناني الصحافيين من الاقتراب من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وتوجيه الأسئلة إليه وتم إبعادهم بطريقة فجّة

صدرت دعوات عدة من جهات مختلفة الى إرجاء دفع الضرائب والرسوم وتمديد إجازات العمل والإقامة لتشجيع الحركة التجارية المتباطئة جداً ودعم صمود المؤسسات المتعثرة.

الجمهورية

أثنى أكثر من وزير من مختلف الأطراف على قرار زميل لهم بعدم مقاطعة جلسة حكومية، وأشادوا بأنّ موقفه باعتبار الأولوية لتحصين الداخل وإيواء النازحين، هو القرار الحكيم في هذه المرحلة.

لقاءات سياسية حزبية متزامنة عُقدت مع أكثر من سفير أوروبي خلال ساعات قليلة، دفعت أكثر من حزب مسيحي لمراجعة حساباتهم وخطاباتهم التصعيدية في هذه المرحلة الدقيقة.

اتصالات عدة جرت لإعادة تفعيل قناة تواصل كانت شبه مقطوعة بين مسؤولَين سياسيَّين كبيرَين تزامناً مع مساعٍ لتبريد أجواء قرار إشكالي اتُخذ مؤخّراً.

اللواء

سجلت أسعار المولدات قفزة غير محسوبة، مما ساهم في تآكل القدرة المعيشية للمواطن، وسط لهيب الأسعار على المستويات كافة.

اختلفت التقييمات في موقف الوزير الشيعي الخامس، الذي آثر المشاركة بجلسة مجلس الوزراء، حفاظاً على انتظام المؤسسات، ومستقبل علاقته مع «الثنائي» لاحقاً..

فوجئ مرجع بعدم مفاتحته بما كان يُحضَّر دبلوماسياً، الأمر الذي فاقم من ردّة فعله، قبل أن تتمكن الاتصالات من تبريد الموقف!

البناء

يعتقد مسؤول روسي أن الوصول إلى اتفاق بين أميركا وإيران ثنائياً غير ممكن لأنه بات مستحيلاً البحث عن صيغة رابح رابح، وسوف يكون كل اتفاق ببنوده كافياً ليكشف مَن الرابح ومَن الخاسر، ولذلك فإن الطريق الوحيد للاتفاق هو دخول روسيا والصين كضامنين لعدم امتلاك إيران لسلاح نوويّ دون الدخول في التفاصيل الخاصة بمفردات البرنامج وإحالة ملف الصواريخ والتحالفات ومضيق هرمز إلى إطار إقليمي يضمّ إيران والدول الإقليمية الكبرى خصوصاً مصر وتركيا وباكستان والسعودية، كمخرج للتأقلم مع تحوّل إيران إلى قوة عظمى، على أن تقدم روسيا والصين بالمقابل ضماناُ بعدم شن إيران الحرب على "إسرائيل" وعدم استخدام صواريخها إلا إذا هوجمت من قبل "إسرائيل". ويقول المسؤول الروسي إن منح إيران نسبة من عائدات العبور من مضيق هرمز سوف يكون حكماً جزءاً من أي اتفاق بدلاً من تعويضات الحرب وكلفة إعادة الإعمار وإن تطبيق اتفاقات وقف النار الخاصة في لبنان وغزة ستبقى شروطاً إيرانية على أميركا أن تضمنها.

يقول خبير عسكري غربي إن التحوّل الذي مثله الابتكار الإيراني للصاروخ الانشطاريّ يمثل أهم ما أظهرته الحرب وما سوف يترك بصماته على مستقبل الحروب ويتوقع أن تنتشر هذه التقنية، خصوصاً عند روسيا والصين، بعدما ظهر أن هذه التقنية أنهت زمن الدفاعات الجوية لأنها جعلت المسألة المطروحة على مَن يتعرّض لهذا الصاروخ أن يختار بين إسقاطه والتسبب بتحوله إلى مجموعة رؤوس حربية متفجرة أو عدم إسقاطه وتحوله إلى رؤوس متفجّرة بحيث يصبح وجود صواريخ الدفاع الجوي استثماراً مرهقاً بلا جدوى، إلا إذا تمّ تطوير دفاعات جوية جديدة يستدعي ظهورها سنوات عديدة يستطيع معها صاروخ الدفاع الجوي التشظي إلى رؤوس متعدّدة تلاحق الرؤوس المتفجّرة وهو أمر يصعب تخيّله من الزاوية التقنية، وحتى تتمكن تقنيات الحرب من حل هذه المعضلة وحتى ذلك التاريخ فإن إيران قوة عسكرية عظمى بامتلاك تفوّق يعادل ما تملكه الدول النووية من عناصر تفوّق مع فارق أن السلاح النووي غير قابل للاستخدام عملياً بينما الصاروخ الانشطاري أثبت كفاءته العملية.

الديار
كشفت مصادر فرنسية أن الجهات المعنية في وزارة الدفاع باشرت، بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني، التحضير لإرسال دفعة جديدة من الآليات المدرعة من نوع "فاب" (VAB)، وهي من المعدات الأساسية المستخدمة في الجيش الفرنسي، استناداً إلى توجيهات مباشرة من إيمانويل ماكرون، في إطار المساعي الفرنسية المستمرة لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأوضحت المصادر أن الجيش اللبناني يمتلك حالياً نحو 100 آلية من هذا النوع، موزعة على أفواج التدخل والوحدات الخاصة، حيث أثبتت فعاليتها في المهمات الميدانية وحفظ الأمن. ومن المتوقع أن تسهم الدفعة الجديدة في رفع الجهوزية العملياتية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، ودعم انتشار الجيش في مناطق حساسة، بما يعزز من دوره كقوة استقرار داخلية.

أكدت مصادر ميدانية أن الأيام الأخيرة شهدت تطورا نوعياً في استخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة لدى حزب الله، ولا سيما صواريخ "Misagh-1" أرضجو، التي تُحمل على الكتف وتُستخدم لاعتراض وإسقاط الطائرات المسيّرة. وبحسب المعطيات، جرى استخدام هذه المنظومة أربع مرات على الأقل منذ اندلاع الحرب، في ا ستهداف مسيّرات إسرائيلية من طرازي "هيرمز 450" و"هيرمز 900″، ما يعكس توجهاً لتعزيز قدرات التصدي الجوي الميداني. ولفتت المصادر إلى أن بيان الإعلام الحربي الصادر أمس تضمّن للمرة الأولى إشارة إلى استهداف طائرات حربية، من دون كشف تفاصيل إضافية، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات تطور قواعد الاشتباك، حيث تحدثت معلومات غير مؤكدة عن أن العملية طالت مقاتلات كانت تحلق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.

