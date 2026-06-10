أسرار الصحف المحلية ١٠-٦-٢٠٢٦

النهار



ستتأخر عملية اعادة افتتاح معبري العريضة والعبودية بشكل نهائي الى ما بعد اول تموز، الموعد المقترح، بسبب حاجة المركزين الى عمليات ترميم واسعة من الجهتين، اذ تبيّن وجود مشاكل في أساسات المنشآت القائمة.



قال وزير سابق ان الرئيس نجيب ميقاتي يمكن ان يلعب دوراً وسيطاً في اقامة روابط بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس نبيه بري تطمئن الحالة الشيعية في لبنان.



لوحظ ان الاعلام العربي أفرد مساحة واسعة لمقابلة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون الى محطة "سي ان ان" الاميركية لما تضمنته من مواقف واضحة وجريئة ومباشرة.



شن ناشطون حملة على "الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي" في منطقة الجناح بعدما رفضت ادارتها تأجير القاعات المخصصة للمناسبات الاجتماعية والتعازي، لإقامة مجالس عاشورائية لمجموعات نازحة من مدينة النبطية وبلدات اخرى.



لوحظ ان إيران وعبر سفارتها في بيروت تكثر من التعبير تجاه لبنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء باستعمال علمه او خريطته لتؤكد "وحدة الساحات" وتقابل "البوستات" بكثير من السخرية والإزدراء من الجمهور المقابل لجمهور "حزب الله".



الجمهورية



عُلم أنّ لا علاقة لزيارة مسؤول كبير إلى عاصمة تقوم بدور وساطة بارز بما يجري من تفاوض ومداولات وتبادل رسائل.



تردَّد أنّ تقريراً غربياً حديثاً، اعتبر أنّ المزاج الشعبي اللبناني أصبح أكثر ميلاً إلى الاستقرار والحلول العملية، وأقل تقبلاً للخطابات التصعيدية.



يُقال إنّ جهة دولية مؤثرة تتابع باهتمام أداء الرئاسة والحكومة في إدارة المرحلة الحالية، وتعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في رسم صورة لبنان الجديدة أمام المجتمع الدولي.



اللواء



بات بحكم المؤكد أن نواباً كانوا في كتل متعددة، يلتفون حول مرجعية رفيعة، لتوفير ما يلزم من دعم في مراحل دقيقة مقبلة..



لفت اهتمام الاوساط السياسية، زيارة مسؤول سابق الى مرجع كبير، فور عودته من لقاء على درجة من الاهمية في عاصمة شقيقة.



تتحدث تقارير عن ان المناطق التي تستهدفها الطائرات الاسرائيلية في كل الجنوب يجري اختيارها بعناية، لإلحاق خسائر وأذى بمنازل الشخصيات معروفة وغير معنية مباشرة بالحزب!



البناء



توقف مرجع سياسي أمام التصريحات المنسوبة إلى رئيس الجمهورية لصحيفة «القدس العربي» والتي قال فيها إن «الظروف ليست ملائمة بعد لانسحاب إسرائيلي متوازٍ مع انسحاب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني»، معربًا عن استغرابه الشديد لهذه المقاربة. وتساءل المرجع: كيف يمكن لرئيس دولة لا تزال أجزاء من أراضيها تحت الاحتلال أن يتحدّث عن انسحاب جيش أجنبي من أراضي بلاده بوصفه مسألة مرتبطة بملاءمة الظروف أو عدم ملاءمتها؟ ورأى أن كلام السفير الأميركي عقب لقائه رئيس مجلس النواب، عندما تحدّث عن الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والأسرى في إطار وقف شامل للنار، بدا أكثر إيجابية تجاه حق لبنان في استعادة أرضه من كلام رئيس الجمهورية نفسه. وتوقّف المرجع عند موقف رئيس الجمهورية من عملية اغتيال عميد في الجيش اللبناني، معتبرًا أن وصف الحادثة بأنها مجرد استهداف لآلية عسكرية وعدم النظر إليها كرسالة إسرائيلية يقلّل من خطورة ما جرى. وقال إن استشهاد العميد وسام صبرا ورفاقه يتصل مباشرة بالرؤية الإسرائيلية لدور الجيش اللبناني في الجنوب أسوة بما فعلته بالجيش السوري في جنوب سورية لفرض مرجعيتها القيادية للملف الأمني جنوباً.



قال خبير عسكري تعليقاً على سقوط المروحيّة الأميركيّة بعد تداول فرضيات تربط الحادث بمحاولة اعتراض طائرة إيرانية مسيّرة أن القراءة العسكرية التقنية تجعل فرضية إسقاط الأباتشي بواسطة اصطدام مباشر بمسيّرة ضعيفة الاحتمال، لأن كتلة المسيّرة وسرعتها وشكل الاصطدام المفترض كفيلة، في حال الإصابة المباشرة، بإحداث أضرار كارثيّة تؤدي غالبًا إلى انفجار المروحية أو تحطمها الكامل ومقتل طاقمها فورًا. كما أن الأباتشي مزوّدة بأنظمة رصد وتسليح تجعل اقتراب مسيّرة كبيرة نسبيًا إلى مسافة التصادم المباشر أمرًا بالغ الصعوبة. لذلك يميل عدد من المحللين العسكريين إلى ترجيح فرضية أكثر تقنية، تتمثل في اصطدام جناح المسيّرة أو جزء منها بمروحة المروحية الرئيسية أو الخلفية ففي هذه الحالة قد يؤدي الخلل المفاجئ في توازن المروحة أو تضرّر أحد شفراتها إلى فقدان السيطرة وسقوط الطائرة دون أن تظهر آثار تدمير ناتجة عن إصابة صاروخية أو انفجار مباشر.