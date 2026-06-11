الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 11-6-2026
اسرار
2026-06-10 | 23:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 11-6-2026
النهار
لا تزال المصارف اللبنانية تتخوف من مشروع للإتيان بمصارف جديدة من الخارج لتحلّ محلّها، علماً ان البنك الدولي أقر بأن الأزمة نظامية تتعلق بسياسات الدولة المالية، وليست ازمة محض مصرفية، اذ لا يجوز ان تكون المصارف كلها تفتقد الخبرة والمعرفة وحسن الادارة.
يجري التداول بمقطع مصور يظهر فيه السفير الاميركي يغني مع وائل كفوري في حفل خاص في بيروت.
تتصاعد يومياً شكاوى المواطنين من فوضى الدراجات النارية، بعدما زاد عددها بشكل كبير، خصوصا مع موجات النزوح، وسط استغراب واسع لغياب القوى الأمنية عن ضبطها، واستمرار إهمال وزارة الداخلية لهذا الملف.
طُرحت أسئلة حول أبعاد رسالة اتحاد الطيارين الدوليين، التي وظّفت شكاوى طيّارين في الميدل إيست، كانوا ارتكبوا اخطاء، واعترضوا على التدابير والتنبيهات الإدارية بحقهم، عما إذا كان الهدف منها، رفع كلفة التأمين عل لبنان، او محاولة عزله بوقف الطيران، عبر ذريعة مخاطر الحرب، وذلك في اطار التضييق الممارس على البلد.
بعدما تبيّن أنّ أعداداً كبيرة من الطائفة الشيعية تؤيد طروحات رئيس الجمهورية، كثّف "حزب الله" من هجومه عليه، محاولاً زرع فكرة ان عون يريد إلغاء الشيعة، وليس وقف مغامرات الحزب.
الجمهورية
لوحظ أنّ الخطاب الدولي تجاه لبنان أصبح يركّز على مفهوم "استعادة الدولة لقرارها"، أكثر من تركيزه على العناوين التقليدية المرتبطة بالمساعدات والتمويل.
کشفت معلومات دقيقة، أنّ دولة إقليمية أعطت تعليمات لاستهداف دولة عدوة، بعدما كانت أنذرت بقصف بيروت إذا استُهدف شمالها.
يجري ترويج وقائع غير دقيقة تتعلّق بالمواجهات الميدانية في الجنوب، بحسب مصادر موجودة على الأرض.
اللواء
يرجح معنيون اذا تصاعدت المواجهة في الجنوب، الى تأجيل الامتحانات الرسمية، قبل خطوة دراماتيكية بإلغائها!
حسب مصدر دبلوماسي عربي فإن مسار المفاوضات اللبنانية – الاسرائيلية برعاية أميركية سيتباطأ بانتظار المسار الاميركي – الايراني..
باتت مدينة وبلدات النبطية عصية على الوصول إليها، وسط تحسرات لا تخفى على ابنائها وسكانها المقيمين خارجها بقوة الحديد والنار الاسرائيلية.
البناء
أثار تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوسيع الحرب نحو الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية انقساماً واسعاً داخل النخبة الأميركية. فقد هاجم الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون هذه التهديدات واعتبرها انزلاقاً نحو حرب لا تخدم المصالح الأميركية، بينما دافع عنها تيار المحافظين الجدد الذي يمثله الإعلامي مارك ليفين باعتبارها ضرورة نحو استعادة الردع. وفي الأوساط القانونية، حذر أستاذ القانون الدولي توم داننباوم والمستشار القانوني السابق في الخارجية الأميركية براين فينوكين من أن استهداف البنية التحتية المدنية قد يثير اتهامات بانتهاك قوانين الحرب. أما اقتصادياً، فقد ركز محللو الطاقة والأسواق المالية على أن مجرد التهديد أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من موجة تضخمية جديدة واضطراب طويل في أسواق الطاقة العالمية.
في الصحف الإسرائيلية، برزت فرضية الحرب مع إيران انطلاقاً من لبنان من دون مشاركة أميركية مباشرة، كأحد أكثر السيناريوهات إثارة للقلق. ويرى المعلق العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن تل أبيب لم تعد تملك ضمانة تلقائية بانضمام واشنطن إلى أي مواجهة جديدة مع إيران. أما المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت رون بن يشاي فحذر من أن أي ضربة واسعة للبنان قد تستجلب رداً إيرانياً مباشراً فيما تبقى الولايات المتحدة خارج القتال. ويشير المعلق العسكري في يسرائيل هيوم يوآف ليمور إلى أن المشكلة لم تعد في القدرة على بدء الحرب بل في كيفية إنهائها، بينما يتحدث المعلق العسكري في القناة الثالثة عشرة ألون بن دافيد عن خطر استنزاف طويل للجيش الإسرائيلي إذا تزامنت جبهة جنوب لبنان مع عودة الصواريخ الإيرانية من دون غطاء هجومي أميركي مباشر.
الديار
أكدت أوساط حقوقية أن إصدار أي قانون عن المجلس النيابي يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لا يعني تلقائياً وقف إجرائها أو إسقاط مفاعيلها الإدارية والتنظيمية، إذ إن تنفيذ هذا الإلغاء يبقى مرتبطاً بمسار دستوري وإجرائي محدد، يبدأ بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح تتقدم به وزيرة التربية والتعليم العالي. وأوضحت الأوساط أن المجلس النيابي يملك صلاحية التشريع ووضع الأطر القانونية العامة، إلا أن ترجمة هذه القوانين إلى إجراءات تنفيذية تبقى من مسؤولية السلطة التنفيذية، وفقاً للأصول المعتمدة. وأضافت أن الامتحانات الرسمية تخضع لأنظمة وقرارات تنظيمية تصدر عن وزارة التربية ومجلس الوزراء، ما يجعل أي تعديل جوهري يطالها بحاجة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن حسن تطبيق القانون وعدم وقوع إرباك إداري أو قانوني.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
11-6-2026
أسرار الصحف المحلية ١٠-٦-٢٠٢٦
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
0
اسرار
2026-05-11
أسرار الصحف 11-5-2026
اسرار
2026-05-11
أسرار الصحف 11-5-2026
0
اسرار
2026-06-09
أسرار الصحف المحلية ١٠-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-09
أسرار الصحف المحلية ١٠-٦-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-06-08
أسرار الصحف 9-6-2026
اسرار
2026-06-08
أسرار الصحف 9-6-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-06-09
أسرار الصحف المحلية ١٠-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-09
أسرار الصحف المحلية ١٠-٦-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-06-08
أسرار الصحف 9-6-2026
اسرار
2026-06-08
أسرار الصحف 9-6-2026
0
اسرار
2026-06-08
أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦
اسرار
2026-06-08
أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
اسرار
2026-06-06
أسرار الصحف 6-6-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-06
نتنياهو: إسرائيل "مستعدة لكل الاحتمالات" بشأن إيران
أخبار دولية
2026-05-06
نتنياهو: إسرائيل "مستعدة لكل الاحتمالات" بشأن إيران
0
آخر الأخبار
06:21
الخارجية الهندية: نتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجنا على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا
آخر الأخبار
06:21
الخارجية الهندية: نتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجنا على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا
0
آخر الأخبار
2026-04-07
رويترز عن وكالة: استهداف مطار خرم اباد الإيراني بهجوم أميركي إسرائيلي
آخر الأخبار
2026-04-07
رويترز عن وكالة: استهداف مطار خرم اباد الإيراني بهجوم أميركي إسرائيلي
0
أخبار لبنان
2026-06-04
وزير الصناعة نفى انسحابه من جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2026-06-04
وزير الصناعة نفى انسحابه من جلسة مجلس الوزراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
0
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
2
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
6
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More