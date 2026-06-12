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أسرار الصحف 12-6-2026

اسرار
2026-06-11 | 23:53
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أسرار الصحف 12-6-2026
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أسرار الصحف 12-6-2026

النهار

انتقدت صفحات تواصل اجتماعي التصرّف المستغرب من وزيرة التربية ريما كرامي بإقصاء المدير العام للتربية فادي يرق واستبعاده عن الاجتماعات الأساسية وخصوصاُ اجتماعات لجنة التربية النيابية ليحضر محله المستشارون. 

أصدرت قاضية قراراً بإلقاء القبض على إعلامي متّهم بالتزوير في الامتحانات الجامعية بعدما توارى عن الأنظار رفضاً للمثول أمامها بدعم سياسي واضح.

بالتزامن مع الاحتفال باطلاق مسار إعادة تأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات - عكار، بدأت أسعار الأراضي والعقارات القريبة والمتاخمة والتي على طريق المطار تنشط صعوداً.

يقول مرجع سياسي في مجلسه، ثمّة توزيع أدوار بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وجود تباين في بعض الجوانب، لكن في موضوع الاستهدافات الكبرى والاغتيالات، فإنّهما يُنسّقان معاً.

نتيجة سلسلة اتصالات مع مفتي صيدا والقوى السياسية في المدينة، وعقد اجتماع بين عدد من رؤساء مراكز الإيواء في صيدا، تم التوصل إلى تفاهمات بين قيادتي "حزب الله" وحركة أمل تقضي بإلغاء المجالس والمظاهر العاشورائية في مراكز النزوح في صيدا، على أن يُترك تقدير الأمر لإدارة المدارس والجمعيات المعنية في ما يمكن القيام به، وذلك نظراً لدقة المرحلة وحرصاً على سلامة النازحين.

الجمهورية

رمت إحدى الوزيرات الكرة إلى ملعب وزير بحقيبة سيادية، للقرار في القدرة على تأمين استحقاق شعبي لا تنوي إلغاءه.

سُئل ديبلوماسي بارز، هل يُفصَل المسار اللبناني عن المسار الإقليمي كما يروَّج؟ فأجاب: "ما في شي منو".

وُصِفت بادرة إيجابية اقتصادية من دولة عربية كبرى بأنّها أول غيث الدعم المتجدِّد الذي لن يتوقف عند هذا المستوى.

اللواء

عزَّزت تطورات الوضع الإقليمي – الدولي صحة توجُّه السلطات اللبنانية باتجاه المفاوضات، وهذا ما سيتم تبنيه في الجولة الخامسة.

يأخذ خبراء العجب من إعلان رئيس دولة كبرى المواعيد الزمنية لمهاجمة دولة أخرى مع تهديد المواقع المستهدفة، حسب الإعلانات المباشرة!

تتحدث تقارير ذات صدقية عن أن 33 مليار دولار هي الكلفة الأولية للخسائر العمرانية في الجنوب لتاريخه؟!

البناء

تقول مصادر إعلامية أميركية إن إعلان ترامب اتفاقاً مع إيران لن يواجه مشكلة حقيقية في تسويقه داخل الرأي العام الأميركي، لأن المزاج العام الأميركي بات معادياً للحرب أكثر من أي وقت مضى ولو كان الاتفاق شبيهاً بالاتفاق الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما. والأميركيون يومها كانت غالبيتهم ضد الاتفاق مع إيران وقد انقلب المشهد بسبب الرغبة بالخروج من الحرب وتداعياتها الاقتصادية. وقد أظهرت استطلاعات رويترز/ إبسوس و CNN و PBS–NPR–Marist أن نحو 60% من الأميركيين يعارضون الحرب على إيران، وأن 92% يريدون نهاية سريعة للنزاع، بينما لا يؤيد حرباً برية واسعة سوى 7% فقط. وفي تغطيات كل من رويترز ووكالة أسوشيتد برس وفوكس نيوز جرى التركيز على أن إعلان الاتفاق ترافق مع ارتفاع البورصة الأميركية وانخفاض أسعار النفط، ما يمنح ترامب فرصة لتقديم نفسه باعتباره الرئيس الذي أنهى الحرب وحمى الاقتصاد وخفّض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفيّة. كما نقلت فوكس نيوز عن شخصيّات مقرّبة من جمهور ترامب أن أنصار "ماغا" سئموا الحرب ويريدون التركيز على الاقتصاد والأسعار والهجرة، وهو ما يجعل الاتفاق أكثر انسجاماً مع المزاج الشعبيّ الأميركي من استمرار المواجهة العسكرية.

تقول مصادر متابعة للشؤون الإسرائيلية إن نتنياهو أمام أزمة سياسية واستراتيجية متفاقمة إذا أعلن ترامب الاتفاق. صحيفة فايننشال تايمز تحدثت عن تزايد شعور الإحباط بين الإسرائيليين بسبب فشل تحقيق «النصر الكامل»، فيما ربطت هذا المزاج مباشرة بضغوط ترامب لفرض التهدئة مع إيران. ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي رفيع نبرة تذمّر نادرة من إدارة ترامب بسبب مطالبة "إسرائيل" بضبط النفس، في مؤشر إلى اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب. كما أشارت تحليلات إسرائيلية وأميركية إلى أن نتنياهو بات عالقاً بين جمهور جرت تعبئته على أساس ضرورة هزيمة إيران وحزب الله، وبين رئيس أميركيّ يريد إنهاء الحرب وتوقيع اتفاق. وتظهر استطلاعات الرأي المتداولة في "إسرائيل" أن أكثر من 60% من الإسرائيليين لا يريدون رؤية نتنياهو مرشحاً مجدّداً لرئاسة الحكومة، بينما تتراجع أحزاب ائتلافه أمام المعارضة، ما يجعل أي اتفاق أميركي مع إيران يعيد إلى الواجهة كلام ترامب قبل يومين عن عدم معرفته ما إذا كان نتنياهو سوف يخوض الانتخابات المقبلة.
 

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