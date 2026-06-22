أسرار الصحف 22-6-2026

النهار



- يقول وزير متابع إنّ تقريراً أمنياً يتحدث عن المرشح الشيعي المطروح لموقع محافظ النبطية في جنوب لبنان، أنّه يعمل ووالده في الاتجار بالسلاح. وتجري محاولة لتهريب اسمه من دون المرور بآلية التعيينات، الأمر الذي اثار حفيظة ممثلين للعشائر في البقاع الذي يخاطبون الرئيس نواف سلام وثنائي حركة أمل -"حزب الله": "نناشدكم بتعيين المرشح الأكفأ وصاحب الشهادات العليا وخضوعه لآلية التعيين".



- يرفض سياسي كبير الحملة من إعلاميين ضد سفير غربي يستعد لإنهاء مهمته في بيروت. ويردّ بأنه "لم يقصر في دعم لبنان وقضاياه".



- يعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أسماء الأعضاء اللبنانيين في مجلس الأعمال السوري - اللبناني في مؤتمر صحافي يعقده الثلاثاء. وتم الاتفاق على أن يكون خليل العرب رئيساً للجنة والأعضاء ناصر الميس، جاك غازي صراف، ميشال ابشي، سعيد ضاهر، وماجدة شاهين.



- تُطالب فاعليات بيروتية قيادة الجيش اللبناني بترقية العميد الشهيد وسام صبرا الى رتبة لواء تقديراً لتضحياته في جنوب لبنان.



- يستعدّ أصحاب الخيم السياحية لإقامتها من جديد على شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان، في رسالة للعالم بالحفاظ على صورة المدينة وبحرها السياحي بعد كل العدوان الإسرائيلي الذي طاولها.





الجمهورية



- همس ديبلوماسي عربي، أنّ لبنان لم يعُد بنداً ثانوياً على طاولة المباحثات الدولية، بل أصبح جزءاً من ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل المشرق.



- يُنقل عن زوار واشنطن أنّ التركيز الأميركي بات منصبّاً على التنفيذ لا على إصدار المواقف والبيانات.



- يتردّد أنّ إحدى العواصم الأوروبية تستعد لاستضافة لقاءات لبنانية غير معلنة تتصل بملفات سياسية واقتصادية حساسة.





اللواء



- يبلغ عدد من كبار موظفي الفئة الأولى سن التقاعد الشهر المقبل، وتجري مشاورات بين المسؤولين لتفادي حصول فراغ مديد في المؤسسات الرئيسية من رقابية وإدارية وجامعية.



- عاد النقاش حول قانون الودائع والإصلاح المصرفي إلى واجهة الإهتمامات الحكومية والمصرفية مع مقدمات مشجعة عن إستعدادت من كل الأطراف لتدوير الزوايا الخلافية وتسريع إقرار القانون في مجلس النواب.



- أجرى رئيس الحكومة محادثات رئاسية في باريس على جانب من الأهمية في إطار تسريع المساعدات العربية والأوروبية لإعادة إعمار القرى الجنوبية المنكوبة وتوفير الدعم للجيش اللبناني.





البناء



- كشفت مصادر إعلامية متابعة للمباحثات الجارية في جنيف عن تداول مقترح أميركي يتناول آلية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة على نحو متدرّج، في محاولة للفصل بين ما تعتبره واشنطن نتائج الحرب مع إيران وبين الملفات العالقة بين لبنان و"إسرائيل". وبحسب هذه المصادر، تقوم الصيغة الأميركية على تنفيذ مرحلة أولى تشمل انسحاباً إسرائيلياً من المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني والتي توسّع إليها الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة، على أن تتبعها مرحلة ثانية تشمل المواقع والنقاط التي دخلتها القوات الإسرائيلية خلال فترة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. أما المناطق التي كانت "إسرائيل تحتلها قبل اندلاع تلك الحرب، فتسعى واشنطن إلى تصنيفها باعتبارها جزءاً من نزاع لبناني إسرائيلي مستقل لا يرتبط مباشرة بالتفاهمات التي أفضت إلى وقف الحرب مع إيران. وترى أوساط دبلوماسية أن هذا الطرح يهدف إلى تقليص الالتزامات الإسرائيلية الناجمة عن التفاهمات الأخيرة، وحصر مفاعيلها بالمناطق التي شهدت تطورات ميدانية مرتبطة بالحرب الإقليمية الأخيرة.



- تقول تقديرات دبلوماسية إن اختيار الرئيس السوري أحمد الشرع إجراء مقابلة مع قناة لا تُصنَّف ضمن المنابر القريبة من دمشق أو من المحور الداعم لها لم يكن تفصيلاً إعلامياً عابراً، بل جاء في سياق مسعى خليجي – تركي منسّق لتبديد أي التباسات نتجت عن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أوحت بأن الشرع قد يكون معنياً بدور مباشر في لبنان أو مستعداً للانخراط في ترتيبات أمنية وسياسية تتصل بالملف اللبناني بما يخفف الأعباء عن "إسرائيل". وتضيف هذه التقديرات أن الرسالة الأساسية التي أراد الشرع إيصالها تمثلت في نفي وجود أي نية سورية للتدخل في الشأن اللبناني أو تولي أي مهمة نيابة عن أطراف أخرى. وفي هذا السياق، شدّد الشرع على احترام سيادة لبنان واستقلال قراره، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على التعاون والتنسيق بين دولتين مستقلتين، وأن دمشق لا تبحث عن أدوار تتجاوز حدودها الوطنية. وترى المصادر نفسها أن المقابلة جاءت استجابة لنصائح وضغوط خليجية وتركية هدفت إلى قطع الطريق أمام أي تأويلات سياسية قد تبنى على كلام ترامب أو تستخدم لتوتير المشهد اللبناني والإقليمي.